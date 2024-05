Jerry Hsieh

Vicepresidente della sicurezza e della conformità

Jerry Hsieh è il Vice Presidente della Sicurezza e della Conformità presso Splashtop Inc. Con oltre 20 anni di esperienza nella gestione di sistemi, reti e data center, Jerry è un professionista IT altamente qualificato. Ha una solida conoscenza dei framework di conformità come SOC2, SOX404, HIPAA e COSO. Inoltre, Jerry ha dimostrato di essere un leader globale nella gestione ingegneristica, guidando team interfunzionali in diversi fusi orari e siti offshore. Grazie alla sua comprovata esperienza, Jerry è in grado di implementare tecnologie all'avanguardia, ottimizzare le operazioni IT e garantire la conformità normativa. In sintesi, Jerry è un leader orientato ai risultati che si distingue per la sua capacità di gestire con successo le sfide più complesse del settore IT.