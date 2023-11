Nel 2018, l'Unione Europea ha emanato una nuova legge per proteggere i cittadini europei da una gestione scorretta dei loro dati personali da parte di chiunque li raccolga. Si tratta di aziende e organizzazioni, sia di persona che virtualmente. Questa legge innovativa ha aperto la strada ad altre leggi, come il California Consumer Privacy Act (CCPA) in California.

Allo stesso tempo, le soluzioni di accesso remoto sono diventate più critiche che mai, dato che un numero sempre maggiore di organizzazioni passa al lavoro ibrido e a distanza, sollevando la questione di come queste tecnologie possano essere conformi ai rigorosi standard RGPD.

In qualità di fornitore leader di accesso remoto, Splashtop non si limita a osservare la conformità al RGPD, ma la integra nel proprio DNA operativo. Questo blog spiega come Splashtop rispetta la conformità al RGPD, perché diamo priorità all'integrità dei tuoi dati e l'importanza di scegliere una soluzione di accesso remoto conforme al RGPD per aziende e privati.

Che cos'è il RGPD?

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) è una legge sulla privacy promulgata dall'Unione Europea che contribuisce a creare una struttura su come le aziende devono gestire i dati personali dei clienti, in particolare per quanto riguarda il panorama digitale. Il RGPD segue sette diversi principi di protezione, come indicato nell' articolo 5.1-2 del RGPD:

Legalità, correttezza e trasparenza: Tutte le aziende che trattano i dati devono farlo in modo lecito, equo e trasparente nei confronti dell'interessato. Limitazione delle finalità: I dati devono essere utilizzati per scopi commerciali legittimi, specificati esplicitamente all'interessato al momento della raccolta. Minimizzazione dei dati: Le aziende devono raccogliere solo i dati necessari per le finalità aziendali. Accuratezza: I dati che le aziende devono gestire devono essere accurati e aggiornati. Limitazione della memorizzazione: I gestori dovrebbero memorizzare i dati solo per il tempo necessario. Integrità e riservatezza: i gestori devono elaborare i dati in modo da garantire sicurezza, integrità e riservatezza. Responsabilità: Il responsabile del trattamento dei dati ha la responsabilità di poter dimostrare la conformità del RGPD a tutti i requisiti di cui sopra. Se non è in grado di dimostrarlo, un'azienda non può essere conforme al RGPD.

Splashtop è conforme al RGPD?

La protezione dei dati personali dei nostri clienti è la nostra massima priorità. Noi di Splashtop adottiamo le seguenti misure per garantire che le nostre pratiche di trattamento dei dati siano conformi al RGPD:

Protezione dei dati per design: Splashtop utilizza opzioni di consenso affermativo in cui i clienti devono prima scegliere di condividere i loro dati personali con noi al momento dell'iscrizione. In questo modo i nostri clienti possono scegliere di ritirare il loro consenso di propria iniziativa. Splashtop raccoglie e tratta solo i dati personali necessari per fornire il servizio ai propri clienti. Tutti i dati dei clienti che memorizziamo sono crittografati secondo gli standard e le migliori pratiche di sicurezza RGPD, sia durante la trasmissione che a riposo. Governance dei dati: Splashtop identifica e mappa tutte le informazioni di identificazione personale (PII) che raccogliamo, cosa ne facciamo, chi vi ha accesso e dove confluiscono. Tutti i nostri fornitori di servizi terzi sono tenuti a firmare accordi sul trattamento dei dati (DPA) per garantire che anche loro si impegnino a mantenere la conformità al RGPD. Politiche: Le politiche sulla privacy e sui cookie di Splashtop sono conformi ai requisiti del RGPD per garantire che i diritti dei nostri utenti siano tutelati ed esplicitati in modo chiaro. Processo e comunicazione: Splashtop si avvale di un revisore terzo per verificare la preparazione del nostro RGPD. Inoltre, abbiamo stabilito ulteriori processi e creato canali di comunicazione adeguati per gestire tutte le richieste relative al GDPR sia internamente che esternamente. Formazione e sensibilizzazione: Investiamo in una formazione completa per il nostro personale, per garantire che comprenda l'importanza della conformità al RGPD e che sia in grado di rispettare questi standard nel suo lavoro quotidiano. Questa consapevolezza interna è fondamentale per prevenire le violazioni dei dati e per garantire che tutti i membri del team siano garanti della privacy degli utenti.

Grazie a queste misure, Splashtop garantisce che le nostre soluzioni di accesso remoto soddisfino i requisiti del RGPD e incarnino lo spirito di fiducia e sicurezza che il regolamento vuole instaurare. Per maggiori informazioni sulla conformità di Splashtop al RGPD, consulta la nostra politica sulla privacy , le conformità e le caratteristiche di sicurezza .

Perché Splashtop dà priorità alla conformità al RGPD

Splashtop dà priorità alla conformità al RGPD in virtù delle nostre convinzioni fondamentali in materia di privacy e sicurezza dei dati. Seguendo rigorosamente i mandati del RGPD, forniamo ai nostri utenti un servizio che offre funzionalità di accesso remoto di alto livello e che difende i loro diritti alla privacy. In un'era digitale in cui i dati sono considerati una valuta preziosa, i nostri utenti hanno bisogno di essere rassicurati sul fatto che il loro strumento di accesso remoto sia un custode affidabile delle loro informazioni.

La conformità al RGPD di Splashtop non è solo una casella di controllo legale, ma riflette il nostro impegno a proteggere i dati dei nostri clienti come se fossero i nostri. Questo impegno serve a promettere che con Splashtop gli utenti scelgono un partner che valorizza e protegge la loro privacy con i più alti standard.

Scegliere un fornitore di accesso remoto conforme

Quando scegli un fornitore di accesso remoto, la garanzia di conformità al RGPD dovrebbe essere in primo piano nel tuo processo decisionale. Questa conformità dimostra la dedizione del fornitore alla protezione dei dati e un atteggiamento proattivo nei confronti della privacy. Per le aziende e i privati, Splashtop rappresenta un esempio di tale conformità, offrendo una promessa e un'esperienza comprovata di rispetto dei rigorosi standard RGPD.

Scegliere Splashtop significa collaborare con un provider che conosce le complessità delle leggi sulla protezione dei dati e si impegna a mantenere un servizio sicuro e privato. È una scelta che afferma il valore della sicurezza dei dati e della conformità nel panorama digitale di oggi.

Scegli un partner che tenga alla tua privacy

La conformità al RGPD è un imperativo legale e un indicatore di eccellenza e fiducia. L'impegno costante di Splashtop nei confronti dei principi del RGPD garantisce il rispetto della privacy di ogni utente. Sei interessato a scoprire come Splashtop può aiutare il tuo team ad accedere alle proprie postazioni di lavoro da remoto?

Scopri come Splashtop può fornire al tuo team funzioni di accesso remoto sicure e protette per mantenere il flusso di lavoro, indipendentemente dalla posizione. Dai un'occhiata alle nostre soluzioni Splashtop, oppure avvia subito una prova gratuita.