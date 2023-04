Zero Trust Security: Un approccio completo alla sicurezza informatica

Nel mondo digitale di oggi, le minacce informatiche stanno diventando sempre più sofisticate, rendendo più difficile per le aziende proteggere i propri dati e sistemi sensibili. Per combattere queste minacce, è nato un nuovo modello di sicurezza chiamato "zero trust security".

La sicurezza zero trust è un approccio alla cybersecurity che richiede alle organizzazioni di verificare ogni tentativo di accesso, indipendentemente dalla sua provenienza. Presuppone che tutti i dispositivi, gli utenti e le applicazioni non siano attendibili e autentica e autorizza continuamente l'accesso alle risorse sensibili.

In questo articolo analizzeremo i vantaggi dell'implementazione della sicurezza zero trust, tra cui una maggiore protezione contro le violazioni dei dati, una maggiore visibilità e controllo e un accesso più sicuro ai dati e ai sistemi sensibili. Alla fine di questo articolo, capirai meglio perché la sicurezza zero trust è diventata una componente essenziale della strategia di cybersecurity di qualsiasi organizzazione.

Che cos'è la fiducia zero?

Lo zero trust è un approccio alla cybersecurity che presuppone che tutti i dispositivi, gli utenti e le applicazioni non siano attendibili e che autentica e autorizza continuamente l'accesso alle risorse sensibili. A differenza dei modelli di sicurezza tradizionali, che in genere si basano su difese perimetrali, lo zero trust richiede alle organizzazioni di verificare ogni tentativo di accesso, indipendentemente dalla sua provenienza.

Questo approccio offre un modo più completo ed efficace per gestire l'accesso ai dati e ai sistemi, riducendo il rischio di violazioni dei dati e altri incidenti di sicurezza.

Maggiore protezione contro le violazioni dei dati

Uno dei principali vantaggi dell'implementazione della sicurezza zero trust è una maggiore protezione contro le violazioni dei dati. Richiedendo l'autenticazione e l'autorizzazione per tutti i tentativi di accesso, la sicurezza zero trust può impedire agli utenti non autorizzati di accedere a dati e sistemi sensibili. Questo approccio è in contrasto con i modelli di sicurezza tradizionali, che spesso si basano su un approccio perimetrale e presuppongono che tutto il traffico all'interno del perimetro sia attendibile.

Con la sicurezza zero trust, le organizzazioni possono proteggersi dalle minacce sia esterne che interne. Le minacce esterne possono includere attacchi informatici provenienti dall'esterno dell'organizzazione, mentre quelle interne possono includere minacce interne e account compromessi. Verificando e autorizzando continuamente i tentativi di accesso, la sicurezza zero trust può impedire a queste minacce di accedere a dati e sistemi sensibili.

Tra gli esempi reali di organizzazioni che hanno beneficiato della sicurezza zero trust in termini di prevenzione delle violazioni dei dati ci sono Google e Microsoft. Entrambe le aziende hanno implementato modelli di sicurezza zero trust e hanno segnalato miglioramenti significativi nella loro posizione di sicurezza. Ad esempio, l'implementazione della sicurezza zero trust da parte di Microsoft ha contribuito a prevenire un numero significativo di violazioni di dati che sarebbero state causate da account compromessi.

Nel complesso, l'implementazione della sicurezza zero trust può aiutare le organizzazioni a migliorare la loro protezione contro le violazioni dei dati, che possono avere un impatto significativo sulla loro reputazione e sulla stabilità finanziaria. Richiedendo l'autenticazione e l'autorizzazione per tutti i tentativi di accesso, la sicurezza zero trust può impedire alle minacce interne ed esterne di accedere a dati e sistemi sensibili.

Maggiore visibilità e controllo

Un altro vantaggio dell'implementazione della sicurezza zero trust è la maggiore visibilità e il controllo che offre sull'accesso ai dati e ai sistemi. Con la sicurezza zero trust, le organizzazioni possono ottenere un livello di controllo più granulare sui tentativi di accesso e possono monitorare tutte le attività in tempo reale.

I modelli di sicurezza tradizionali spesso forniscono una visibilità limitata sui tentativi di accesso e possono rendere difficile individuare e rispondere alle potenziali minacce. Tuttavia, con la sicurezza zero trust, le aziende possono monitorare tutti i tentativi di accesso, compresi quelli da dispositivi e luoghi non attendibili. Questo può aiutare i professionisti IT a identificare e rispondere alle potenziali minacce in tempo reale.

La sicurezza Zero Trust consente inoltre alle organizzazioni di applicare i controlli di accesso in modo più granulare. Ciò può includere la limitazione dell'accesso a risorse specifiche o l'imposizione dell'autenticazione a più fattori per determinati tipi di accesso. Le organizzazioni possono gestire e controllare meglio l'accesso ai dati e ai sistemi sensibili implementando questi controlli.

La sicurezza zero trust offre un approccio più completo ed efficace alla gestione dell'accesso ai dati e ai sistemi. Fornendo visibilità e controllo in tempo reale sui tentativi di accesso, le aziende possono individuare e rispondere meglio alle potenziali minacce, applicando al contempo i controlli di accesso a un livello più granulare.

Accesso più sicuro a dati e sistemi sensibili

La sicurezza zero trust può anche aiutare le organizzazioni a garantire un accesso più sicuro ai dati e ai sistemi sensibili. Un modo per farlo è proteggere dagli attacchi che hanno come obiettivo l'accesso privilegiato. Gli account privilegiati, come quelli degli amministratori, sono spesso presi di mira dagli aggressori, che cercano di accedere a dati o sistemi sensibili. La sicurezza zero trust può prevenire questi attacchi richiedendo controlli aggiuntivi di autenticazione e autorizzazione per l'accesso privilegiato.

Oltre a proteggere dagli attacchi agli account privilegiati, la sicurezza zero trust può essere utilizzata anche per proteggere gli accessi remoti , le politiche BYOD (bring-your-own-device) e gli ambienti basati sul cloud. Questi tipi di accesso sono spesso difficili da proteggere, ma la sicurezza zero trust può fornire un approccio più completo ed efficace. Richiedendo l'autenticazione e l'autorizzazione per tutti i tentativi di accesso, le organizzazioni possono garantire che solo gli utenti e i dispositivi autorizzati possano accedere a dati e sistemi sensibili.

Inoltre, la sicurezza zero trust può fornire ulteriori misure di sicurezza per i lavoratori remoti, che possono accedere a dati e sistemi sensibili da luoghi o dispositivi non affidabili. Utilizzando la sicurezza zero trust, le organizzazioni possono applicare i controlli di accesso e monitorare le attività in tempo reale, riducendo il rischio di violazione dei dati o di altri incidenti di sicurezza.

Nel complesso, la sicurezza zero trust può fornire un approccio più sicuro alla gestione dell'accesso a dati e sistemi sensibili. Proteggendosi dagli attacchi agli account privilegiati e mettendo in sicurezza l'accesso remoto, le politiche BYOD e gli ambienti basati sul cloud, le organizzazioni possono assicurarsi che i loro dati e sistemi siano protetti da potenziali minacce.

Fiducia zero e Splashtop

Sin dal primo giorno, la sicurezza è stata la priorità assoluta di Splashtop. Splashtop, come strumento di accesso remoto e di supporto remoto , gode della fiducia di un gran numero di persone, aziende, scuole e università, il che rende indispensabile che gli utenti possano fare affidamento sulla capacità di Splashtop di salvaguardare le loro informazioni sensibili, i loro dati e la loro privacy.

È proprio per questo che noi di Splashtop diamo molta importanza alla sicurezza e ci impegniamo a fare investimenti consistenti per migliorare continuamente la nostra infrastruttura e le nostre misure di sicurezza. Inoltre, abbiamo riunito i maggiori esperti mondiali di cybersecurity e compliance per aiutarci a proteggere ulteriormente la nostra piattaforma.

(Per saperne di più su Splashtop security e secure remote desktop software)

Nonostante la disponibilità di soluzioni di accesso remoto più avanzate, molte aziende si affidano ancora a tecnologie obsolete come le VPN per l'accesso remoto. Tuttavia, le VPN di non sono sicure quanto le moderne piattaforme di accesso remoto di . Collegano dispositivi remoti alla rete aziendale, esponendola potenzialmente a minacce informatiche.

Inoltre, le VPN sono difficili da configurare, scalare e mantenere, e molte VPN non installano automaticamente gli aggiornamenti e le patch di sicurezza, lasciando le aziende vulnerabili agli attacchi.

Fortunatamente, un'alternativa migliore alla VPN è disponibile sotto forma di una piattaforma di accesso alla rete a fiducia zero. La piattaforma di accesso remoto di Splashtop consente un accesso remoto sicuro ai dispositivi gestiti senza le vulnerabilità associate alle VPN. Questo approccio consente agli utenti di accedere alle macchine da lavoro mantenendo solide misure di sicurezza.

Noi di Splashtop prendiamo sul serio la sicurezza, per questo il nostro approccio di sicurezza zero-trust presuppone che tutti i dispositivi, gli utenti e le applicazioni non siano attendibili. Questo approccio autentica e autorizza continuamente l'accesso alle risorse sensibili, prevenendo i tentativi di accesso non autorizzati e riducendo il rischio di violazione dei dati.

Il nostro modello di sicurezza a fiducia zero include funzionalità avanzate come l'autenticazione a più fattori, l'autenticazione dei dispositivi e i controlli di accesso granulari. Queste misure lavorano insieme per garantire che solo gli utenti e i dispositivi autorizzati possano accedere ai dati e ai sistemi sensibili, riducendo in modo significativo il rischio di potenziali minacce.

Grazie all'implementazione della sicurezza Zero Trust, forniamo ai nostri utenti soluzioni di accesso remoto e assistenza remota sicure e affidabili. La nostra dedizione alla sicurezza fa sì che i nostri utenti possano accedere ai loro dati e sistemi senza preoccuparsi di potenziali minacce informatiche.

Conclusione: Sicurezza a fiducia zero

In conclusione, la sicurezza zero trust è un approccio alla cybersecurity che richiede alle organizzazioni di verificare ogni tentativo di accesso, indipendentemente dalla sua provenienza. Implementando la sicurezza zero trust, le organizzazioni possono beneficiare di una maggiore protezione contro le violazioni dei dati, di una maggiore visibilità e controllo e di un accesso più sicuro ai dati e ai sistemi sensibili.

Con la sicurezza zero trust, le organizzazioni possono impedire alle minacce interne ed esterne di accedere ai dati e ai sistemi sensibili. Questo approccio offre una gestione più completa ed efficace dell'accesso ai dati e ai sistemi, garantendo che solo gli utenti e i dispositivi autorizzati possano accedere alle risorse sensibili.

Nel panorama odierno della cybersecurity, è essenziale che le organizzazioni implementino la sicurezza zero trust per proteggersi dalle potenziali minacce. Dato che le minacce informatiche continuano a diventare sempre più sofisticate, la sicurezza zero trust può aiutare le organizzazioni a rimanere all'avanguardia e a garantire la protezione dei loro dati e sistemi.

