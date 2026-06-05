Zero Trust Security: Un approccio completo alla sicurezza informatica

Nel mondo digitale di oggi, le minacce informatiche stanno diventando sempre più sofisticate, il che mette in difficoltà le organizzazioni nel proteggere i propri dati e sistemi sensibili. Per combattere queste minacce, è nato un nuovo modello di sicurezza chiamato "zero trust security".
La sicurezza Zero Trust è un approccio alla cybersecurity che richiede alle organizzazioni di verificare ogni tentativo di accesso, indipendentemente da dove provenga. Presume che tutti i dispositivi, utenti e applicazioni non siano affidabili e autentica e autorizza continuamente l'accesso a risorse sensibili.
In questo articolo, analizzeremo i vantaggi dell'implementazione della sicurezza Zero Trust, tra cui una maggiore protezione contro le violazioni dei dati, una maggiore visibilità e controllo e un accesso più sicuro ai dati e ai sistemi sensibili. Al termine di questo articolo, capirai meglio perché la sicurezza Zero Trust è diventata una componente essenziale della strategia di cybersecurity di qualsiasi organizzazione.
Che cos'è la Zero Trust?
Con il termine "Zero Trust" si intende un approccio alla cybersecurity che parte dal presupposto che tutti i dispositivi, gli utenti e le applicazioni non siano attendibili e che, pertanto, autentica e autorizza continuamente l'accesso alle risorse sensibili. A differenza dei modelli di sicurezza tradizionali, che in genere si basano su difese perimetrali, la strategia Zero Trust richiede alle organizzazioni di verificare ogni tentativo di accesso, indipendentemente dalla sua provenienza.
Questo approccio offre un modo più completo ed efficace per gestire l'accesso ai dati e ai sistemi, riducendo il rischio di violazioni dei dati e altri incidenti di sicurezza.
Come funziona la Zero Trust?
Zero Trust opera sul principio di “mai fidarsi, sempre verificare.” Invece di concedere l'accesso automatico basato sulla posizione di rete, verifica continuamente le identità degli utenti, la sicurezza dei dispositivi e le richieste di accesso. Questo viene realizzato attraverso l'autenticazione multi-fattore (MFA), l'accesso con il minimo privilegio, il monitoraggio continuo e l'applicazione rigorosa delle politiche di sicurezza. Richiedendo l'autenticazione a ogni punto di accesso, Zero Trust minimizza il rischio di accessi non autorizzati e violazioni dei dati.
Principi fondamentali alla base del modello di sicurezza Zero Trust
Il modello di sicurezza Zero Trust si basa sull'idea che non esiste alcun utente o dispositivo da considerare affidabile per impostazione predefinita, indipendentemente dal fatto che si trovi all'interno o all'esterno della rete. Per applicare questo principio, le organizzazioni devono seguire questi principi fondamentali:
Verificare ogni richiesta di accesso: gli utenti e i dispositivi devono essere continuamente autenticati utilizzando l'autenticazione a più fattori (MFA), la verifica dell'identità e i controlli degli accessi basati sul rischio.
Accesso con privilegi minimi: agli utenti viene concesso solo l'accesso minimo necessario per svolgere le proprie attività, riducendo il rischio di esposizione non autorizzata dei dati.
Microsegmentazione: le reti sono divise in zone più piccole per limitare il movimento in caso di violazione, impedendo agli aggressori di ottenere un accesso diffuso.
Monitoraggio e analisi continui: i team di sicurezza monitorano il comportamento degli utenti e i modelli di accesso per rilevare anomalie e prevenire le minacce in tempo reale.
Crittografare sempre i dati: i dati devono essere crittografati sia durante la trasmissione che in fase di riposo al fine di proteggersi dalle minacce informatiche e dalle intercettazioni non autorizzate.
Attraverso l'implementazione di questi principi, le organizzazioni possono rafforzare la loro sicurezza informatica e ridurre il rischio di violazioni, anche in ambienti IT complessi.
Principali vantaggi dell'adozione di un modello di sicurezza Zero Trust (H2)
1. Migliore protezione contro le violazioni dei dati
Uno dei principali vantaggi dell'implementazione della sicurezza Zero Trust è una protezione più efficace contro le violazioni dei dati. Richiedendo l'autenticazione e l'autorizzazione per tutti i tentativi di accesso, la sicurezza Zero Trust può impedire agli utenti non autorizzati di accedere a dati e sistemi sensibili. Questo approccio è in contrasto con i modelli di sicurezza tradizionali, che spesso si basano su un approccio perimetrale e presuppongono che tutto il traffico all'interno del perimetro sia attendibile.
Con la sicurezza zero trust, le organizzazioni possono proteggersi dalle minacce sia esterne che interne. Le minacce esterne possono includere attacchi informatici provenienti dall'esterno dell'organizzazione, mentre quelle interne possono includere minacce interne e account compromessi. Verificando e autorizzando continuamente i tentativi di accesso, la sicurezza zero trust può impedire a queste minacce di accedere a dati e sistemi sensibili.
Esempi reali di organizzazioni che hanno beneficiato della sicurezza zero trust in termini di prevenzione delle violazioni dei dati sono Google e Microsoft. Le due aziende hanno implementato modelli di sicurezza zero trust e hanno registrato miglioramenti significativi nella loro posizione di sicurezza. Ad esempio, l'implementazione della sicurezza zero trust da parte di Microsoft ha contribuito a prevenire un numero significativo di violazioni di dati che sarebbero state causate da account compromessi.
Nel complesso, l'implementazione della sicurezza zero trust può aiutare le organizzazioni a migliorare la loro protezione contro le violazioni dei dati, che possono avere un impatto significativo sulla loro reputazione e sulla stabilità finanziaria. Richiedendo l'autenticazione e l'autorizzazione per tutti i tentativi di accesso, la sicurezza zero trust può impedire alle minacce interne ed esterne di accedere a dati e sistemi sensibili.
2. Visibilità e controllo migliorati
Un altro vantaggio derivante dall'implementazione della zero trust security è la maggiore visibilità e il controllo che offre sull'accesso ai dati e ai sistemi. Con la zero trust security, le organizzazioni possono ottenere un livello di controllo più granulare sui tentativi di accesso e sono in grado di monitorare tutte le attività in tempo reale.
Spesso, i modelli di sicurezza tradizionali offrono una visibilità limitata sui tentativi di accesso e possono rendere difficile l'individuazione e la risposta alle potenziali minacce. Tuttavia, con la zero trust security, le organizzazioni possono monitorare tutti i tentativi di accesso, compresi quelli provenienti da dispositivi e luoghi non attendibili. In questo modo, i professionisti IT possono identificare e rispondere alle potenziali minacce in tempo reale.
La zero trust security consente inoltre alle organizzazioni di applicare i controlli di accesso in modo più granulare. Ciò può includere la limitazione dell'accesso a risorse specifiche o l'applicazione dell'autenticazione a più fattori per determinati tipi di accesso. Le organizzazioni possono gestire e controllare meglio l'accesso ai dati e ai sistemi sensibili implementando questi controlli.
La zero trust security offre un approccio più completo ed efficace alla gestione dell'accesso ai dati e ai sistemi. Grazie alla visibilità e al controllo in tempo reale dei tentativi di accesso, le organizzazioni possono individuare e rispondere meglio alle potenziali minacce, applicando al contempo i controlli di accesso con maggiore precisione.
3. Accesso più sicuro a dati e sistemi sensibili
La sicurezza zero trust può anche aiutare le organizzazioni a garantire un accesso più sicuro ai dati e ai sistemi sensibili. Un modo in cui lo fa è proteggendo dagli attacchi che mirano a accessi privilegiati. Gli account privilegiati, come quelli appartenenti agli amministratori, sono spesso presi di mira dagli attaccanti, che cercano di accedere a dati o sistemi sensibili. La sicurezza zero trust può prevenire questi attacchi richiedendo controlli aggiuntivi di autenticazione e autorizzazione per l'accesso privilegiato.
Oltre a proteggere dagli attacchi agli account privilegiati, la sicurezza zero trust può essere utilizzata anche per proteggere l'accesso remoto, le politiche di bring-your-own-device (BYOD (portare il dispositivo)) e gli ambienti basati su cloud. Questi tipi di accesso sono spesso difficili da proteggere, ma la sicurezza zero trust può fornire un approccio più completo ed efficace. Richiedendo autenticazione e autorizzazione per tutti i tentativi di accesso, le organizzazioni possono garantire che solo utenti e dispositivi autorizzati possano accedere a dati e sistemi sensibili.
Inoltre, la zero trust security può fornire misure di sicurezza aggiuntive per i lavoratori remoti, il cui accesso a dati e sistemi sensibili può avvenire da postazioni o dispositivi non affidabili. Utilizzando la zero trust security, le organizzazioni possono applicare i controlli di accesso e monitorare le attività in tempo reale, riducendo il rischio di violazione dei dati o di altri incidenti di sicurezza.
Nel complesso, la zero trust security può fornire un approccio più sicuro alla gestione dell'accesso a dati e sistemi sensibili. Proteggendo dagli attacchi agli account privilegiati e mettendo in sicurezza l'accesso remoto, le policy BYOD e gli ambienti basati sul cloud, le organizzazioni possono assicurarsi che i loro dati e sistemi siano protetti dalle potenziali minacce.
Casi d'uso Zero Trust
La sicurezza Zero Trust è essenziale per le organizzazioni che vogliono rafforzare la propria struttura di sicurezza informatica. Ecco alcuni casi d'uso chiave in cui è possibile applicare la Zero Trust:
Garantire il lavoro a distanza: garantisce che i dipendenti possano accedere in modo sicuro alle risorse aziendali da qualsiasi luogo, verificando continuamente la sicurezza delle identità e dei dispositivi.
Protezione degli ambienti cloud : impedisce l'accesso non autorizzato alle applicazioni e ai servizi cloud applicando rigorosi controlli di autenticazione e accesso.
Prevenzione delle minacce interne: limita i privilegi degli utenti alle sole risorse necessarie, riducendo il rischio di fughe di dati da parte di utenti interni compromessi o malintenzionati.
Salvaguardia dell'accesso di terzi: ai fornitori e agli appaltatori viene concesso un accesso limitato e monitorato per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza associati agli utenti esterni.
Rafforzamento della sicurezza degli endpoint: richiede che tutti i dispositivi soddisfino la conformità alla sicurezza prima di accedere alla rete, riducendo le vulnerabilità derivanti da endpoint non gestiti o compromessi.
L'applicazione dei principi Zero Trust in tutte queste aree consente alle organizzazioni di ridurre al minimo le minacce alla sicurezza e di garantire una maggiore protezione dei dati e dei sistemi sensibili.
Le principali procedure ottimali della sicurezza Zero Trust per la massima sicurezza
L'implementazione efficace di Zero Trust richiede un approccio strategico per verificare e proteggere continuamente l'accesso alle risorse critiche. Ecco le procedure ottimali per garantire la massima sicurezza:
Adozione dell'autenticazione a più fattori (MFA): richiedi agli utenti di verificare la propria identità utilizzando più fattori di autenticazione per impedire l'accesso non autorizzato.
Utilizzo di soluzioni di accesso con privilegi minimi: limita le autorizzazioni degli utenti solo alle risorse necessarie per il loro ruolo, riducendo l'esposizione a potenziali minacce.
Monitoraggio e analisi continui del comportamento di accesso: utilizza l'analisi in tempo reale e le informazioni basate sull'intelligenza artificiale per rilevare attività insolite e mitigare i rischi.
Implementazione di microsegmentazione: suddividi la rete in zone sicure per limitare il movimento laterale e contenere potenziali violazioni.
Protezione di endpoint e dispositivi: assicurati che tutti i dispositivi siano conformi ai criteri di sicurezza prima di concedere l'accesso, impedendo agli endpoint compromessi di introdurre minacce.
Crittografia dei dati in tutte le fasi: proteggi le informazioni sensibili applicando la crittografia per i dati in transito e inattivi.
Integra Zero Trust con soluzioni di accesso remoto: Usa soluzioni sicure per desktop remoto come Splashtop per applicare le politiche di Zero Trust permettendo al contempo un lavoro remoto senza interruzioni.
Il rispetto di queste procedure ottimali consente alle organizzazioni di migliorare la propria sicurezza, di prevenire le minacce informatiche e di garantire un accesso sicuro alle risorse in tutti gli ambienti.
In che modo Splashtop migliora la sicurezza Zero Trust per il lavoro a distanza?
Sin dal primo giorno, Splashtop ha dato la massima priorità alla sicurezza. Splashtop, come strumento di accesso e supporto remoto, riscuote la fiducia di un gran numero di persone, aziende, scuole e università, per cui è indispensabile che gli utenti possano contare sulla sua capacità di salvaguardare le loro informazioni sensibili, i loro dati e la loro privacy.
È proprio per questo che noi di Splashtop diamo molta importanza alla sicurezza e ci impegniamo a fare investimenti consistenti per migliorare continuamente la nostra infrastruttura e le nostre misure di sicurezza. Inoltre, abbiamo riunito i maggiori esperti mondiali di cybersecurity e compliance affinché ci aiutino a proteggere ulteriormente la nostra piattaforma.
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Nonostante la disponibilità di soluzioni di accesso remoto più avanzate, molte aziende si affidano ancora a tecnologie obsolete come le VPN per l'accesso remoto. Tuttavia, le VPN non sono sicure come le moderne piattaforme di accesso remoto poiché collegano i dispositivi remoti alla rete aziendale, esponendola potenzialmente alle minacce informatiche.
Inoltre, le VPN sono difficili da configurare, scalare e mantenere. Inoltre, molte VPN non installano automaticamente gli aggiornamenti e le patch di sicurezza, rendendo le aziende vulnerabili agli attacchi.
Fortunatamente, un'alternativa migliore alla VPN è disponibile sotto forma di una piattaforma di accesso alla rete zero-trust. La piattaforma di accesso remoto di Splashtop consente un accesso remoto sicuro ai dispositivi gestiti evitando le vulnerabilità associate alle VPN. Questo approccio consente agli utenti di accedere ai computer di lavoro mantenendo solide misure di sicurezza.
Splashtop considera la sicurezza una questione molto seria ed è per questo che il nostro approccio zero trust security parte dal presupposto che tutti i dispositivi, gli utenti e le applicazioni non siano attendibili. Questo approccio autentica e autorizza continuamente l'accesso alle risorse sensibili, prevenendo i tentativi di accesso non autorizzati e riducendo il rischio di violazione dei dati.
Il nostro modello di zero trust security include funzionalità avanzate come l'autenticazione a più fattori, l'autenticazione dei dispositivi e i controlli di accesso granulari. Queste misure concorrono a garantire che solo gli utenti e i dispositivi autorizzati possano accedere ai dati e ai sistemi sensibili, riducendo in modo significativo il rischio di potenziali minacce.
Grazie all'implementazione della zero trust security, forniamo ai nostri utenti soluzioni di accesso e supporto remoto sicure e affidabili. La nostra dedizione alla sicurezza assicura che i nostri utenti possano accedere ai loro dati e sistemi senza preoccuparsi di potenziali minacce informatiche.
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L'adozione di un modello di sicurezza Zero Trust è essenziale per proteggere i dati sensibili, prevenire le minacce informatiche e garantire un accesso sicuro alle risorse aziendali. Con l'evoluzione dei rischi di cybersecurity, le organizzazioni hanno bisogno di una soluzione che imponga un'autenticazione rigorosa, un accesso con privilegi minimi e un monitoraggio continuo.
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