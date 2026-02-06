Quando si osservano gli strumenti di sicurezza, si potrebbero vedere solo acronimi; AV, EDR e MDR sono spesso usati senza una vera spiegazione di cosa significhino o di come ciascuno possa funzionare per le operazioni aziendali. Questo può essere confuso per i team IT, specialmente quando devono affrontare minacce in evoluzione operando con un team snello.
Quindi, qual è la differenza tra AV, EDR e MDR? Esploriamo ciascun approccio, vediamo come differiscono, dove ciascuno si inserisce e come le aziende possono decidere cosa funziona meglio per loro.
Perché le scelte di sicurezza degli endpoint non sono più universali
C'era una volta un’epoca in cui gli attacchi informatici consistevano principalmente in semplici malware, e un buon antivirus era tutto ciò che serviva per affrontarli. Tuttavia, questo era tanto tempo fa, e le tecniche di attacco si sono evolute ben oltre quel punto. La sicurezza informatica deve tenere il passo con le minacce in evoluzione, altrimenti lascerà i sistemi vulnerabili.
La sicurezza informatica moderna va oltre le soluzioni di sicurezza utilizzate dalle aziende; la maturità della sicurezza (la tua posizione di sicurezza rispetto al tuo ambiente di rischio e alle tolleranze) e la gestione operativa (collaborazione tra i team di sicurezza e IT e la loro distribuzione delle responsabilità) giocano anche ruoli fondamentali.
Mentre la tecnologia che i team IT e di sicurezza utilizzano rimane importante, ruoli chiaramente definiti per il rilevamento, l'indagine e la risposta agli incidenti sono altrettanto vitali.
Cosa fa il Software Antivirus
Cominciamo esaminando il software antivirus (AV). Il software antivirus, nella sua essenza, è progettato per rilevare, bloccare e rimuovere software dannosi. È una scelta comune per privati e piccole imprese che cercano di proteggersi dalle minacce informatiche, come ransomware, spyware, trojan e altri virus.
Il software antivirus utilizza tipicamente due metodi di rilevamento: rilevamento basato su firme e su euristica. Il rilevamento basato su firme confronta i file con un database di virus conosciuti e loro identificatori unici, e se trova una corrispondenza, segnala il software dannoso e lo rimuove. Il rilevamento euristico, d'altra parte, analizza il comportamento dei file e dei programmi per identificare attività sospette, piuttosto che firme specifiche. Questo lo rende più flessibile e adattabile per rilevare virus nuovi o modificati.
Ci sono diversi scenari in cui il software antivirus può essere utile, sia in ambienti aziendali che non. Ad esempio, quando i dipendenti che lavorano in movimento si connettono a una rete Wi-Fi pubblica, una forte protezione antivirus può aiutare a proteggere i loro dispositivi. Allo stesso modo, un software antivirus può aiutare a proteggere i dispositivi se gli utenti aprono accidentalmente un allegato e-mail dannoso o scaricano un file Trojan, rilevando il malware prima che possa infettare qualsiasi cosa.
Cosa fa bene l'Antivirus
Rilevare e rimuovere malware noto
Blocca l'accesso a siti web sospetti
Scansionare i sistemi e monitorare i virus
Quarantena e rimozione dei file sospetti
Rilevare attività sospette
Dove l'Antivirus è carente
Il software AV manca di protezione proattiva.
Il software antivirus potrebbe non rilevare le minacce zero-day e i malware avanzati, come le minacce senza file e il codice polimorfico.
L'antivirus manca di rilevamento basato sul comportamento e non può difendere da minacce interne o errori umani.
Gli attacchi moderni sfruttano l'automazione e l'IA per muoversi più velocemente di quanto il software antivirus possa tenere il passo.
Come EDR espande le capacità di rilevamento e risposta
Andando oltre l'antivirus, arriviamo alla Rilevazione e Risposta degli Endpoint (EDR). EDR fornisce monitoraggio continuo e analisi comportamentale per rilevare e rispondere alle minacce informatiche, inclusi la visibilità sulle attività dannose, il contenimento degli attacchi e la risposta agli incidenti.
Cosa aggiunge l'EDR alla Cybersecurity
Monitoraggio continuo degli endpoint.
Analisi dei dati e correlazione per rilevare tattiche avanzate e attività sospette.
Difesa contro attacchi e minacce più sofisticate, inclusi malware, ransomware, minacce interne, attacchi di phishing, exploit zero-day, vulnerabilità Internet delle Cose (IoT) e minacce persistenti avanzate
Rilevamento proattivo delle minacce e indagine.
Sfide con EDR
Mentre l’EDR aumenta le capacità di sicurezza, aumenta anche la responsabilità operativa. Serve come occhi e orecchie che aiutano i team di sicurezza a identificare le minacce, ma devono comunque esaminare e agire su tali informazioni. Il livello elevato di visibilità fornito dall’EDR può portare a un esaurimento degli avvisi. Per i team IT ridotti, vagliare centinaia di avvisi giornalieri di telemetria per trovare 'l’unica vera minaccia' può essere opprimente e portare a incidenti mancati.
Cosa aggiunge MDR a EDR
Un passo oltre l'EDR è il Managed Detection and Response (MDR). MDR è un servizio gestito che combina tecnologia ed esperienza umana per non solo monitorare e rilevare le minacce, ma rispondervi rapidamente e in modo proattivo.
A differenza dei software antivirus e EDR, MDR è guidato da esseri umani, con esperti qualificati che gestiscono l'indagine e la risposta. Questo porta la cybersecurity oltre al semplice aggiornamento degli strumenti e in un nuovo modello operativo, dove le aziende possono contare su un team di persone reali per gestire la loro sicurezza.
Benefici di MDR
Monitoraggio continuo e rilevamento delle minacce 24/7.
Risposta rapida agli incidenti, guidata da persone reali.
Intelligence avanzata sulle minacce e approfondimenti esperti.
Scalabilità e personalizzazione su misura per le tue esigenze.
Compromessi di MDR
Costi tipicamente più alti rispetto a AV o EDR.
Dipendenza dal fornitore, piuttosto che dalla sicurezza interna, che può comportare qualità incoerente.
Mancanza di una visibilità completa, poiché il fornitore assume il controllo della sicurezza.
Tabella di confronto AV vs EDR vs MDR
Quindi, con AV, EDR e MDR definiti, come si confrontano? La più grande differenza la puoi vedere in questo pratico grafico:
Area
AV
EDR
MDR
Obiettivo principale
Prevenire malware noti
Rileva e rispondi alle minacce attive
Rileva, indaga e rispondi per conto del cliente
Metodo di rilevamento
Firme, machine learning, euristiche
Comportamento, telemetria, analisi
EDR + analisi condotta dall'uomo e intelligence sulle minacce
Tipi di attacco coperti
Minacce note basate su file
Attacchi noti, sconosciuti e senza file
Uguale a EDR, oltre ad attacchi avanzati e multi-stadio
Attacchi senza file
Limitato (nessun file da analizzare)
Forte (rilevamento basato su comportamento e memoria)
Forte, con validazione umana
Contesto dell'attività
Evento singolo (rilevamento basato su file)
Sequenza completa dell'attacco con cronologia
Contesto completo dell'attacco più correlazione tra clienti
Azioni di risposta
Blocca/mette in quarantena i file
Isola l'endpoint, termina i processi, indaga e correggi
Contenimento gestito, correzione e recupero guidato
Strumenti di indagine
Solo avvisi e log
Cronologie, alberi di processo, analisi assistita dall'AI
Analisti SOC, playbook, forense, rapporti
Uso dell'IA
Valutazione del rischio al momento della rilevazione
Correlazione degli eventi, triage, indagine
AI + decisione umana
Ricerca delle minacce
Non supportato
Supportato tramite ricerca e analisi
Caccia alle minacce proattiva e continua
Ruolo nello stack di sicurezza
Protezione di base
Livello di rilevamento e risposta
SOC esternalizzato / livello di risposta gestito
Proprietà operativa
Cliente
Cliente
Venditore
Costo
Basso costo, semplice da gestire
Costo più elevato, maggiore sovraccarico operativo
Costo più elevato, minore sforzo del cliente
Come decidere quale modello si adatta alla tua organizzazione
Data la differenza, come puoi stabilire quale modello è giusto per la tua azienda? Considera le tue esigenze specifiche, sia in termini di sicurezza generale che di controllo, e sarai pronto a prendere una decisione intelligente.
Se hai bisogno di una protezione di base con un carico minimo
Se le tue esigenze di sicurezza non sono troppo elevate, un antivirus potrebbe essere accettabile. Il moderno software antivirus fornisce protezione in tempo reale contro il malware e include funzionalità che danno alle aziende un maggiore controllo sulla loro sicurezza. Tuttavia, se hai dati sensibili da proteggere o una rete più ampia di endpoint, l'antivirus potrebbe essere troppo limitato per fornire la sicurezza di cui hai bisogno.
Se hai bisogno di visibilità e controllo, e disponi di risorse interne
EDR è una scelta eccellente se hai risorse interne per affrontare e mitigare le minacce. EDR offre una forte rilevazione delle minacce e analisi, lasciando la risposta al tuo team interno. Questo richiede che tu abbia un personale IT in posto e processi stabiliti per affrontare le minacce informatiche, ma una volta che li hai, EDR supporterà bene il tuo team. Potresti anche richiedere EDR se la conformità del settore o l'assicurazione informatica lo impongono.
Se hai bisogno di una forte sicurezza senza costruire un SOC
Se hai bisogno di rilevamento, indagine e risposta alle minacce 24/7 ma non hai un team interno, MDR è la scelta giusta. MDR è una scelta eccellente per le aziende con risorse di sicurezza interne limitate che necessitano comunque di rilevamento avanzato delle minacce, soprattutto se hanno bisogno di tempi di risposta rapidi e supporto oltre l'orario di lavoro.
Come Splashtop consolida la sicurezza degli endpoint end-to-end in una singola piattaforma
Splashtop affronta la consolidazione della sicurezza degli endpoint come un problema operativo, non solo un problema di rilevamento. Invece di trattare AV, EDR o MDR come strumenti isolati, Splashtop fornisce uno strato di controllo e visibilità centralizzato che aiuta i team ad agire sugli approfondimenti sulla sicurezza in tempo reale.
Splashtop supporta la protezione antivirus e si integra con soluzioni leader EDR e MDR, includendo l’accesso a piattaforme e servizi di alto livello come Bitdefender, SentinelOne e CrowdStrike a prezzi competitivi. Gli utenti beneficiano della visione delle minacce e della gestione degli endpoint all'interno della console di Splashtop, riducendo il passaggio tra contesti.
Combinare queste capacità con Splasthop AEM (Gestione autonoma degli endpoint) riduce il divario tra l'identificazione del rischio e la sua risoluzione. Da un'unica console, i team IT e di sicurezza possono visualizzare gli avvisi di sicurezza degli endpoint insieme all'inventario dei dispositivi, ai processi, all'esposizione alle vulnerabilità e allo stato delle patch. Quando è richiesta un'azione, i team possono passare immediatamente dalla rilevazione alla risposta utilizzando accesso remoto, scripting e automazione senza cambiare strumenti o perdere il contesto.
Tutte le capacità di sicurezza sono disponibili come componenti aggiuntivi opzionali, consentendo alle organizzazioni di avviare con la protezione di base e evolversi verso modelli di rilevazione e risposta più avanzati senza riorganizzare la loro struttura degli endpoint.
Pronto a semplificare la sicurezza degli endpoint? Contattaci ora!