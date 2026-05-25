TeamViewer 14 Alternativa — Perché stai meglio con Splashtop

Se sei alla ricerca di una nuova soluzione di accesso remoto, allora farai meglio a scegliere Splashtop rispetto all'ultima versione di TeamViewer. Il recente annuncio di TeamViewer 14 Final elenca alcune nuove funzionalità e miglioramenti delle prestazioni (alcuni dei quali già presenti in Splashtop) presenti nella nuova versione.
Tuttavia, la verità è che con Splashtop otterrai tutto ciò di cui hai bisogno pagando molto meno.
In questo articolo, esploreremo le differenze tra Splashtop e TeamViewer 14 e ti aiuteremo a scegliere la soluzione migliore per le tue esigenze di accesso remoto. Inoltre, prima di andare oltre, è importante ricordare che è possibile ottenere pieno accesso alla soluzione Splashtop di tua scelta gratuitamente per 7 giorni (nessuna carta di credito né impegno richiesti), in modo da poter provare Splashtop in prima persona e avere la certezza di prendere la decisione giusta prima dell'acquisto.
Ecco perché dovresti aspettare il download di TeamViewer 14 e provare prima Splashtop.
Confronto delle funzionalità di accesso remoto/supporto remoto
Di base, Splashtop e TeamViewer sono entrambe soluzioni di accesso remoto. Entrambe offrono connettività remota veloce per computer e dispositivi da qualsiasi altro dispositivo, da qualsiasi parte del mondo. Entrambe funzionano sui sistemi operativi più utilizzati (Windows, Mac, iOS e Android) ed entrambe hanno interfacce utente semplici.
Per quanto riguarda gli strumenti e le funzionalità necessarie ai professionisti aziendali, ai team di supporto IT e ai professionisti dell'help desk, Splashtop offre le stesse funzionalità principali di TeamViewer 14, tra cui:
Accesso remoto rapido
Trasferimento file (incluso il trascinamento della selezione)
Chat (dentro e fuori sessione)
Stampa remota
Riattivazione remota
Riavvio remoto
Registrazione sessione
Supporto multi-monitor multi-multi-multi-multi-monitor
Gestione utenti e computer
Raggruppamento
Registrazione
Crittografia AES a 256 bit
Entrambi dispongono delle funzionalità necessarie per completare le attività quotidiane. Sarai in grado di controllare da remoto i tuoi computer o dispositivi mobili e portare a termine il tuo lavoro con facilità.
La differenza di prezzo
È qui che Splashtop emerge come la scelta chiara. Qualunque sia il tuo caso d'uso, Splashtop può farti risparmiare il 50% o più rispetto ai piani commerciali di TeamViewer 14. Il piano Business di TeamViewer 14 parte da 418,80 € per utente all'anno*. Splashtop parte da 90 € all'anno. Il motivo è che Splashtop ha soluzioni diverse per diversi casi d'uso.
Con Splashtop otterrai una soluzione progettata per essere esattamente ciò di cui hai bisogno. Vuoi che una soluzione desktop remoto acceda al tuo computer mentre sei in viaggio? Hai bisogno di supportare i computer dei tuoi utenti? Oppure hai bisogno di un modo per fornire supporto remoto su richiesta nel momento in cui il tuo cliente ne ha bisogno? Qualunque sia il caso d'uso, Splashtop ha una soluzione che ti offre un rapido accesso remoto e le caratteristiche esatte di cui hai bisogno.
Splashtop ha anche alcuni dei miglioramenti delle prestazioni e delle funzionalità che sono nuove di TeamViewer 14, come il supporto per macOS Mojave Dark Mojave e la possibilità di visualizzare i dispositivi attendibili dei tuoi utenti.
Consulta il nostro confronto tra i prezzi di Splashtop e TeamViewer . Puoi anche vedere il nostro confronto completo che mostra perché Splashtop è la migliore alternativa a TeamViewer.
Prova Splashtop e vedi di persona
Non limitarti a credere alle nostre parole, prova Splashtop gratuitamente per 7 giorni. Ti garantiamo che ti convincerai che si tratta della migliore alternativa a TeamViewer 14. Dato che non richiediamo una carta di credito e non ti obblighiamo a sottoscrivere alcun impegno per iniziare, non c'è alcun rischio nell'iniziare subito.
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