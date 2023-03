Video: Splashtop - Un'alternativa superiore alla VPN

Cerchi un'alternativa alla VPN?

Splashtop è facile da implementare, scalare e la soluzione di accesso remoto più conveniente. Ecco perché Splashtop è la migliore alternativa alla VPN.

Splashtop - A Superior Alternative to VPN-based Remote Access Solutions

La VPN non è probabilmente la scelta migliore per le esigenze di accesso remoto della tua organizzazione

Poiché lavorare da casa sta diventando la nuova realtà per molti, una solida soluzione di accesso remoto è fondamentale per la produttività. VPN è ideale per gli utenti che hanno bisogno di accedere alla rete aziendale per brevi periodi per completare attività specifiche, ma è una soluzione obsoleta per le esigenze di produttività odierne.

Quando intere forze di lavoro rimangono connesse tramite VPN per tutto il giorno, si verifica una revisione del traffico, anche per attività che non richiedono VPN, con conseguenti connessioni inaffidabili e prestazioni lente, l'incubo peggiore di un utente.

Spendere una grande quantità di denaro e sforzi per impostare, scalare e mantenere una VPN, per non parlare del mal di testa di dover utilizzare solo dispositivi emessi dall'azienda per connettersi alla VPN, è un sacco di problemi da passare attraverso quando il risultato finale è prestazioni scadenti.

Con una VPN sovraccarica, è impossibile controllare efficacemente il traffico di rete, quindi sorgono problemi di sicurezza. Anche soluzioni come il tunneling diviso, che avevano lo scopo di aiutare limitando il traffico VPN, aprono nuove porte ai rischi per la sicurezza.

Fortunatamente, c'è una soluzione semplice. Splashtop è la migliore alternativa VPN, che consente ai dipendenti di accedere alle loro postazioni di lavoro in modo sicuro, con velocità e stabilità.

Splashtop è la soluzione moderna per consentire l'accesso remoto al computer

La semplicità di configurazione, gestione e scalabilità di Splashtop garantiscono sessioni di accesso remoto veloci e affidabili con manutenzione senza sforzo e costi contenuti. Tutto ciò che gli utenti devono fare è installare una piccola app sulle loro workstation. Da lì, sono in grado di entrare in remoto istantaneamente da qualsiasi dispositivo utilizzando l'app Splashtop.

Una soluzione di accesso remoto completa senza problemi sulla rete aziendale

La rete aziendale viene utilizzata solo durante l'accesso remoto, con conseguente riduzione del traffico e prestazioni superiori, mentre le funzioni di sicurezza e conformità consentono connessioni remote senza problemi. Gli utenti possono trasferire in modo sicuro i file, stampare in remoto e completare qualsiasi altra attività durante le sessioni remote, tutte registrate e registrate. Infine, le app e l'infrastruttura di Splashtop vengono aggiornate, protette e monitorate automaticamente, eliminando gli scomodi aggiornamenti manuali.

Utilizzando Splashtop, otterrete prestazioni superiori, sicurezza migliore e scalabilità più semplice rispetto alle soluzioni basate su VPN per le vostre esigenze di accesso remoto, a un costo inferiore! Prova Splashtop gratuitamente oggi stessoe sperimenta tu stesso la differenza.

