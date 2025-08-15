I migliori team IT non sono solo reattivi. Sanno cosa sta succedendo nel loro ambiente prima che gli utenti finali debbano segnalare qualcosa. Dopotutto, il modo migliore per risolvere un problema IT è affrontarlo prima che diventi un problema, e gli avvisi configurabili sono il modo più efficace per identificare potenziali problemi man mano che si presentano.
Tuttavia, troppi team IT possono solo rispondere ai problemi dopo che sono aumentati. Senza visibilità sugli endpoint e sulle reti, gli agenti di supporto IT non hanno alcun avviso precoce per i potenziali problemi, e risolverli in modo proattivo non è semplicemente possibile. Questo può lasciare i team a rispondere troppo lentamente, rallentando la produttività e lasciando la loro cybersecurity vulnerabile. Considera i dispositivi remoti e le politiche BYOD (portare il dispositivo), e i team IT possono avere difficoltà a tenere il passo.
Gli avvisi configurabili consentono ai team IT di identificare e affrontare i problemi prima che si aggravino, fornendo un approccio proattivo al supporto IT. Danno ai dipartimenti IT il controllo, la visibilità e l'automazione di cui hanno bisogno per prevenire i tempi di inattività, migliorare i tempi di risposta e persino ridurre i ticket di supporto, senza nemmeno interrompere gli utenti finali che stanno aiutando.
Quindi, come funziona il monitoraggio degli avvisi IT con avvisi configurabili e come può potenziare i team IT? Esploriamo e vediamo come Splashtop AEM (Gestione autonoma degli endpoint) offre alle aziende la possibilità di creare avvisi IT automatizzati altamente personalizzabili su misura per le loro esigenze.
Cosa sono gli avvisi configurabili?
Gli avvisi configurabili sono profili di notifica personalizzabili che monitorano le prestazioni del sistema, l'attività degli utenti, le modifiche al software e altro ancora, quindi inviano avvisi ai team IT ogni volta che rilevano attività sospette o insolite. Gli avvisi IT automatizzati di Splashtop AEM possono notificare rapidamente ai team IT potenziali problemi, vulnerabilità e altri rischi, e possono includere azioni intelligenti per correzioni automatiche.
Con Splashtop AEM, questi avvisi IT automatizzati possono essere visualizzati nella console web e inviati via email ai destinatari designati, consentendo una rapida reattività ogni volta che si presenta un problema. Questi profili di avviso possono anche essere applicati a singoli computer o gruppi, a seconda delle esigenze aziendali.
Tipi di Avvisi Chiave Che Puoi Configurare
Splashtop AEM consente ai team IT di impostare e configurare una vasta gamma di avvisi in base alle loro esigenze e ai requisiti di conformità. Questi avvisi includono:
Utilizzo CPU: Evita rallentamenti con notifiche istantanee e avvisi di utilizzo della CPU quando superi le soglie impostate.
Utilizzo della Memoria: Mantieni il lavoro fluido rilevando un alto consumo di memoria per affrontarlo prima che le app si blocchino.
Spazio su Disco: Evita guasti al sistema identificando quando i dispositivi stanno esaurendo lo spazio.
Stato Online/Offline del Computer: Individua attività sospette e identifica quali dispositivi sono online monitorando la disponibilità della rete e il comportamento degli utenti remoti.
Tempo di attività del computer: Evita il degrado delle prestazioni e gli aggiornamenti ritardati identificando se qualche dispositivo non è stato riavviato per periodi prolungati.
Software Installato/Disinstallato: Identifica qualsiasi installazione non autorizzata o rimozione sospetta con avvisi istantanei.
Aggiornamenti Disponibili: Assicurati che tutti i tuoi dispositivi siano completamente aggiornati e ricevi notifiche quando gli aggiornamenti sono in sospeso con notifiche di avviso patch.
Conformità agli aggiornamenti di Windows: Monitora la tua politica di aggiornamento di Windows e anticipa i fallimenti di patching con notifiche di stato automatiche.
Registro eventi di Windows: Anticipa potenziali problemi ricevendo avvisi per eventi critici di sistema, applicazione o sicurezza, come impostato dalle tue specifiche.
Come Gli Avvisi Configurabili Aiutano i Team IT a Rimanere Proattivi
Con questo in mente, quali sono i vantaggi degli avvisi IT configurabili e automatizzati? Il monitoraggio degli avvisi IT aiuta i team IT a prevenire potenziali problemi, permettendo loro di identificare e risolvere rapidamente i problemi prima che possano causare ritardi o interruzioni, e fornire Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza e manutenzione proattiva. Questo ha diversi vantaggi, tra cui:
1. Rileva i problemi prima che si aggravino
Gli avvisi di monitoraggio degli endpoint possono notificare ai team IT ogni volta che rilevano potenziali problemi, come sovraccarichi di sistema, dispositivi offline o aggiornamenti falliti. Questo consente ai team IT di affrontare rapidamente i problemi e le loro cause prima che possano trasformarsi in problemi più grandi, risparmiando tempo in tutta l'azienda e mantenendo l'efficienza. Quando gli avvisi configurabili vengono utilizzati correttamente, gli utenti finali non sapranno che hai fatto qualcosa.
2. Ridurre i ticket di supporto reattivo
Considera il tempo che gli agenti IT trascorrono ogni giorno rispondendo ai ticket di supporto. Il modo migliore per ridurre il volume dei ticket è fermare i problemi alla fonte. Gli avvisi proattivi possono aiutare a ridurre il numero di problemi che gli utenti incontrano, riducendo così il volume dei ticket, mantenendo l'efficienza operativa e liberando tempo che gli agenti IT possono dedicare a questioni più critiche per il business.
3. Ottimizza le operazioni IT con notifiche intelligenti
Gli agenti IT sono sempre occupati, quindi trovare modi per semplificare il loro lavoro può rendere ogni giorno più efficiente e facile per i tuoi team. Le notifiche intelligenti possono aiutare a garantire che gli agenti siano avvisati al momento giusto con email di avviso, riconoscimento e recupero, in modo che siano sempre aggiornati senza essere sopraffatti.
4. Personalizza Per Dispositivo o Dipartimento
Ogni azienda ha le proprie esigenze uniche, e lo stesso vale per i dipartimenti IT. Gli avvisi configurabili consentono ai team IT di personalizzare i loro profili per ricevere notifiche su server, endpoint, aule, utenti remoti o sistemi critici, in modo da poter monitorare tutti i sistemi e i dispositivi di cui sono responsabili.
Imposta i profili di avviso IT in pochi minuti
Gli avvisi di Splashtop AEM sono facili da configurare e possono essere personalizzati in cinque semplici passaggi:
Accedi al tuo account Splashtop e vai su Gestione → Profili di avviso nel dashboard di Splashtop.
Clicca su Crea Profilo per aggiungere un nuovo profilo di avviso e selezionare i tipi di avviso.
Definisci le soglie, le durate e le impostazioni di notifica email per ciascun avviso.
Assegna il profilo a computer o gruppi e clicca su Applica.
Clicca su Salva, poi rilassati e lascia che Splashtop AEM faccia il monitoraggio.
Questo rende Splashtop AEM incredibilmente facile da implementare, così i team IT possono ottenere avvisi proattivi su tutti i loro endpoint. Il risultato? Meno ticket, meno tempi di inattività e operazioni più snelle, tutto ottenuto in cinque semplici passaggi.
Notifiche Email Che Ti Tengono Informato
Quando ricevi avvisi IT automatizzati, dovrebbero essere immediatamente accessibili e attuabili. Gli avvisi dovrebbero notificarti quando vengono attivati, quando un agente IT li riconosce e quando i problemi sono risolti, in modo che l'intero processo sia registrato e nessuno sia lasciato fuori dal giro. Non solo, ma gli agenti IT dovrebbero essere in grado di ricevere la notifica e lavorare immediatamente per risolvere il problema.
Gli avvisi configurabili di Splashtop AEM sono progettati per aiutare i team IT ad agire rapidamente e a tenere tutti informati in ogni fase del processo. Ogni email può includere un link diretto al dispositivo, così gli agenti IT possono connettersi istantaneamente e iniziare la manutenzione.
Con la tecnologia di accesso remoto e supporto di Splashtop, gli agenti possono accedere e risolvere problemi su dispositivi non supervisionata, ovunque si trovino o qualunque dispositivo stiano utilizzando. Questo lo rende uno strumento inestimabile per i team IT, specialmente per i Provider di Servizi Gestiti, Fornitori di Servizi Gestiti (MSPs) e team IT remoti che devono sapere immediatamente quando si verifica un problema e avere la capacità di risolverlo rapidamente, senza dover accedere costantemente, da qualsiasi luogo.
Inizia con Splashtop AEM
I team IT devono sapere nel momento in cui qualcosa va storto e affrontare immediatamente il problema. Con gli avvisi configurabili in Splashtop AEM, i team IT possono monitorare proattivamente tutti i loro dispositivi e rispondere istantaneamente agli avvisi di monitoraggio degli endpoint.
Che tu stia gestendo cinque endpoint o cinquemila, gli avvisi Splashtop AEM possono essere personalizzati secondo le tue specifiche esatte e aiutare il tuo team IT a monitorare ogni dispositivo. Questo rende più facile garantire uptime, conformità e soddisfazione degli utenti in tutta la tua rete, sia per i dipendenti in ufficio che per quelli remoti.
I vantaggi di Splashtop AEM non si fermano qui. Splashtop AEM fornisce anche:
Approfondimenti sulle vulnerabilità basati su CVE progettati per ridurre il rischio e migliorare la risoluzione.
Notifiche di avviso patch e patching automatico su tutti i tuoi endpoint.
Correzioni automatiche agli avvisi in tempo reale tramite azioni intelligenti.
Un framework di policy personalizzabile che puoi applicare su tutti gli endpoint.
Report dettagliati sull'inventario.
E altro ancora!
Pronto a sperimentare la velocità e l'efficienza degli avvisi personalizzabili oggi? Inizia la tua prova gratuita di Splashtop AEM e scopri come gli avvisi in tempo reale possono trasformare il tuo flusso di lavoro IT.