Come scegliere il miglior software per desktop remoto

Negli ultimi anni, la diffusione dei software per desktop remoto è aumentata di quasi tre volte e sembra che non sia destinata a rallentare. Con questo cambiamento, nel mercato arrivano molte opzioni diverse riguardanti la scelta del software che potrebbe soddisfare le esigenze dell'utente. Quindi, come scegliere il software per desktop remoto più adatto a te o alla tua azienda?

Di seguito, riportiamo alcuni degli aspetti che bisognerebbe prendere in considerazione prima di scegliere un fornitore di software per desktop remoto. Alcuni di questi aspetti sono facoltativi, ma altri possono fare la differenza in termini di aderenza agli standard personali. Pertanto, è opportuno scegliere in modo oculato.

Funzionalità di sicurezza

Una delle opzioni più importanti per un software che acceda a un computer remoto riguarda il tipo di sicurezza che si desidera. Di seguito, ecco alcune funzioni di sicurezza che si dovrebbero considerare nella ricerca di un software per desktop remoto:

Autenticazione del dispositivo

L'autenticazione del dispositivo, o autenticazione dell'endpoint, impedisce ai dispositivi non autorizzati di connettersi a un computer remoto. Una piattaforma di desktop remoto dovrebbe consentire di inserire in una whitelist un determinato gruppo di dispositivi autorizzati a connettersi. Se un dispositivo che non rientra in questa lista tenta di accedere a un desktop remoto senza autenticarsi, il sistema impedirà l'accesso.

Autenticazione a due fattori

Si tratta di una misura che garantisce la legittimità dell'utente, consentendogli di confermare la propria identità con più metodi rispetto a una singola password. L'autenticazione a due fattori offre un alto livello di protezione agli account, se affiancata alla password, garantendo la sicurezza dei propri computer e dei propri dati.

Conformità agli standard di sicurezza

È bene verificare che il software di accesso remoto in uso rispetti i propri standard di sicurezza. Può trattarsi di standard imposti dalla legge, oppure di norme facoltative a cui il software si attiene.

Ecco alcuni esempi di standard di sicurezza che potrebbero essere rilevanti:

Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)

Controlli di sistema e organizzativi (SOC 2)

Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)

Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)

Peripheral Component Interconnect (PCI)

È inoltre necessario verificare che il software venga aggiornato regolarmente. Questa condizione denota la volontà da parte degli sviluppatori di aggiornare i loro protocolli di sicurezza non appena si accorgono di potenziali minacce. Inoltre, è probabile che provvedano a risolvere rapidamente gli eventuali nuovi problemi.

Interfaccia utente di elevata qualità

Se hai intenzione di lavorare con un computer a distanza, l'ultima cosa che vorresti è che il controllo remoto del tuo computer non fosse agevole. L'interfaccia del software per desktop remoto deve disporre di controlli chiari e deve essere il più possibile fluida, veloce e facile da usare: come se si utilizzasse il PC remoto di persona.

Uno strumento per il desktop remoto dovrebbe offrire la possibilità di provare gratuitamente la piattaforma, per capire se l'interfaccia utente sia adatta alle proprie esigenze.

Facilità di installazione

Oltre a un'interfaccia di semplice utilizzo, l'installazione di applicazioni per il desktop remoto non dovrebbe presentare alcuna difficoltà. Questa regola vale sia per il software che deve essere presente sul computer remoto per consentire l'accesso, sia per le app sui dispositivi locali.

Non si tratta solo di installare il software sul dispositivo, ma anche delle operazioni da compiere per tentare di effettuare il primo accesso. Se l'utente deve effettuare troppe operazioni, prima di poter utilizzare effettivamente il software, sarà indotto ad allontanarsi e a non dimostrarsi interessato al suo utilizzo.

Valore

Uno degli aspetti da tenere in considerazione nella scelta di un software per desktop remoto è il confronto dei costi legati alle soluzioni. In commercio sono disponibili molte soluzioni che costano un occhio della testa. Esistono anche molti prodotti gratuiti per il desktop remoto, ma spesso sono molto carenti in termini di funzionalità, supporto dei dispositivi, caratteristiche, sicurezza o altro.

Non dimenticare di esaminare il prezzo di ogni applicazione e le caratteristiche che offre. Potrebbe essere economica per uno o due utenti, ma diventare costosa in caso di utilizzo su larga scala. Oppure, potrebbero essere applicati prezzi variabili, a seconda che si tratti di singoli individui o di organizzazioni.

Accesso tramite telefono o tablet

Molte applicazioni per desktop remoto consentono l'accesso tramite un altro computer desktop. È più raro trovare applicazioni che permettano di accedere a un desktop tramite un telefono o un tablet.

Sarà opportuno assicurarsi che sia possibile connettersi al desktop da qualsiasi altro dispositivo. E, contemporaneamente, è necessario accertarsi che, a prescindere dal tipo di dispositivo o piattaforma da cui si accede, si possano sfruttare tutte le funzionalità del computer remoto.

Funzioni che migliorano la produttività

Una delle funzioni più importanti di un software per desktop remoto consiste nella possibilità di inviare o ricevere file. Ciò significa che è possibile inviare dati, presentazioni o altri elementi al computer per poterli utilizzare in un secondo momento.

Tra le caratteristiche da tenere d'occhio, troviamo il trasferimento di file, la stampa remota, il supporto multi-monitor, il wake-on-LAN remoto e la chat.

Un servizio clienti di alto livello

Indipendentemente dal sistema adottato, di tanto in tanto potrebbero sorgere domande o dubbi. Quindi, prima di acquistare, verificare che l'azienda con cui si sta lavorando disponga di un ottimo servizio di assistenza clienti.

Se è così, significa che l'azienda riserva un buon trattamento ai propri clienti e probabilmente non temporeggerà quando si ha bisogno di assistenza.

Scegliere il software per desktop remoto più adatto alle proprie esigenze

A questo punto, dovresti avere un'idea molto più chiara del tipo di aspetti che dovrai prendere in considerazione quando sceglierai un software per desktop remoto per la tua azienda. La verità è che esiste una sola opzione, se desideri ottenere il meglio per qualsiasi esigenza futura: scegli il software per desktop remoto Splashtop.

Splashtop si distingue per:

Splashtop offre soluzioni per desktop remoto che consentono di lavorare a distanza, fornire assistenza IT e molto altro ancora. Richiedi subito una prova gratuita per scoprire perché Splashtop riceve costantemente le migliori recensioni da parte di siti di recensioni di terze parti e peer-to-peer.