Splashtop vince il premio 2022 Top Rated Awards di TrustRadius

TrustRadius conferisce a Splashtop il titolo di leader in entrambe le categorie di soluzioni per Desktop remoto e Supporto remoto.

CUPERTINO, California, 11 maggio 2022 - Splashtop, leader nell'accesso remoto sicuro e nelle soluzioni di supporto, ha annunciato oggi di aver ricevuto il premio Top Rated Award 2022 da TrustRadius, un'autorevole piattaforma di recensioni di software B2B.

"Splashtop Enterprise ha ottenuto due premi Top Rated nelle categorie Remote Desktop Software e Remote Support Software", ha dichiarato Megan Headley, VP of Research di TrustRadius. "Questi premi si basano interamente sul feedback dei clienti. I clienti di Splashtop Enterprise sottolineano la condivisione dello schermo, le sessioni remote via Internet e la possibilità di avviare il controllo remoto da mobile, oltre all'assistenza clienti di alta qualità".

Ecco cosa dicono i clienti verificati di Splashtop Enterprise su TrustRadius: "Splashtop Enterprise è una soluzione solida come tutte le altre ed è caratterizzata da una navigazione estremamente intuitiva per la gestione di un gran numero di sistemi desktop e server. Mi piace molto la possibilità di vedere facilmente tutti i monitor con un solo clic, per poi tornare a un singolo monitor a scelta. È davvero una grande piattaforma e un vantaggio in termini di risparmio per i team IT!" Mike Cleveland, Manager IT, End-User Technologies presso Queen's Health Systems, 5.001-10.000 dipendenti.

"Le funzioni di sicurezza di Splashtop, con l'autenticazione a due fattori e la verifica dei dispositivi, sono molto solide e rappresentano una parte importante del motivo per cui abbiamo deciso di utilizzare il programma. È sicuro, ma la sicurezza non ostacola l'utilizzo del programma". Dirk van den Heuvel , Presidente/Direttore Generale, Groove Distribution, 11-50 dipendenti.

"Come insegnante di produzione multimediale, ho bisogno di un computer desktop potente per eseguire i miei programmi di produzione video. Grazie a Splashtop, ho potuto accedere in modo sicuro al mio computer di lavoro dal mio portatile personale o da qualsiasi altro ufficio che devo utilizzare quando mi reco in diverse sedi scolastiche. Ho potuto modificare i video con facilità e non ho dovuto preoccuparmi di dove fossero archiviati i miei file o di non avere la stessa potenza di elaborazione quando ero in viaggio. Splashtop ha trasformato un laptop economico in una macchina di produzione multimediale di alto livello". Utente verificato, azienda di produzione multimediale, 1001-5000 dipendenti.

"Ho utilizzato Splashtop principalmente per fornire assistenza ad altri sviluppatori di software o per amministrare server remoti. Splashtop rende molto semplice l'installazione del suo software remoto, in modo che tu possa collegarti facilmente ad altri sistemi. L'amministrazione dei computer remoti è possibile utilizzando una console accessibile da qualsiasi browser web. Molto conveniente! Splashtop è sempre stato affidabile e la qualità delle immagini era eccezionale. Sono stato anche in grado di interagire con i sistemi remoti senza alcun ritardo e di eseguire attività che richiedono un'elevazione di sicurezza. Alcuni strumenti remoti ti permettono di agire solo come utente, non come amministratore". Dr. Holger Flick, Chief Executive Officer (CEO), FlixEngineering LLC, 1-10 dipendenti.

"Splashtop è una risorsa essenziale per il mio flusso di lavoro. Non posso immaginare di non averlo. Non vorrei usare nessun altro software di desktop remoto diverso da Splashtop. È facile da usare. Non occorre perdere tempo nella configurazione e si può iniziare a lavorare rapidamente. Il prezzo e il numero di connessioni valgono di per sé l'investimento." Britton Hoskins, Executive Editor, Xphias LLC, 1-10 dipendenti.

Splashtop Enterprise fornisce un'unica applicazione per l'accesso remoto e l'assistenza su tutti i dispositivi e sistemi operativi. La sua elegante esperienza è così veloce e semplice che gli utenti si sentono come se stessero lavorando in loco, pur avendo la libertà e le capacità ad alte prestazioni di lavorare da qualsiasi parte del mondo, utilizzando qualsiasi dispositivo o sistema operativo. La qualità 4k HD, le connessioni veloci in tempo reale, la frequenza dei fotogrammi fino a 60 fps e le impostazioni personalizzabili consentono di ottenere un'esperienza di sessione remota ottimale.

I team IT hanno a disposizione una piattaforma unificata per fornire un supporto tecnico remoto sicuro agli utenti finali, indipendentemente da dove si trovino e da quale dispositivo stiano utilizzando. Grazie alle funzionalità avanzate di assistenza remota, l'IT può assistere efficacemente gli ambienti di lavoro ibridi e ridurre al minimo le interruzioni dei processi produttivi. Le funzioni di sicurezza di Splashtop offrono autenticazione a due fattori, autenticazione singola, controllo granulare degli accessi e conformità SOC 2 con supporto al regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), al California Consumer Privacy Act (CCPA) e ad altri regolamenti governativi.

Splashtop Enterprise è riconosciuto dalla community TrustRadius come un valido attore nelle categorie dei software di desktop remoto e supporto remoto, con un TRScore di 9,5 su 10 e oltre 475 recensioni verificate.

Dal 2016, i TrustRadius Top Rated Awards sono diventati lo standard del settore B2B per il riconoscimento imparziale dei prodotti tecnologici. Basati interamente sul feedback dei clienti, non sono mai stati influenzati dall'opinione degli analisti o dallo status di cliente TrustRadius. Ecco una descrizione dettagliata dei criteri della metodologia e dei punteggi utilizzati da TrustRadius per determinare i vincitori della Top Rated.

"Noi di Splashtop mettiamo l'esperienza del cliente al di sopra di tutto, che sia nel design del nostro prodotto o nel supporto live in tempo reale", ha dichiarato Mark Lee, Chief Executive Officer di Splashtop. "Siamo orgogliosi di ricevere giudizi positivi dalla nostra comunità di utenti e apprezziamo questo riconoscimento da parte di TrustRadius."

Per saperne di più sulle soluzioni di accesso remoto e supporto di Splashtop, visita Splashtop.com o leggi le recensioni su TrustRadius.

Informazioni su Splashtop

Splashtop è leader nel settore dell'accesso remoto sicuro e del supporto. Le sue soluzioni per il lavoro flessibile, l'apprendimento e il supporto IT offrono una "esperienza di persona" che è veloce, semplice e sicura come quella di trovarsi davanti a una macchina in sede. Splashtop offre prestazioni elevate con qualità 4k a 60fps, funzioni di sicurezza e conformità avanzate, un'unica applicazione per l'accesso e il supporto a tutti i dispositivi e sistemi operativi e un supporto globale immediato con accesso diretto a un esperto. Oltre 30 milioni di utenti, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com

Informazioni su TrustRadius

TrustRadius è la piattaforma di ricerca e recensione più affidabile per i leader aziendali per trovare e selezionare il software giusto per le loro esigenze. I decision maker di tutti i settori si affidano alle indicazioni e alle ricerche verificate e basate sui pari di TrustRadius. I venditori coinvolgono e convertono gli acquirenti ad alta intensità raccontando le loro storie uniche attraverso recensioni ricche. Oltre 12 milioni di visitatori all'anno creano e si impegnano con contenuti e dati di recensioni di alta qualità su Trustradius.com. Con sede ad Austin, TX, TrustRadius è stata fondata da imprenditori di successo ed è sostenuta da Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners e Next Coast Ventures.