Quando arrivano nuovi aggiornamenti di Windows, i team IT affrontano una sfida: come possono distribuire in modo efficiente e affidabile gli aggiornamenti su più endpoint distribuiti? Certo, possono programmare gli aggiornamenti, ma se un dispositivo va offline, gli utenti posticipano i riavvii, o un aggiornamento non riesce a installarsi correttamente, dimostrare il completamento delle patch per i rapporti di conformità diventa un pasticcio complicato.
Le distribuzioni delle patch devono essere sia rapide che verificabili. Ciò significa distribuire aggiornamenti con il minor numero possibile di passaggi manuali, in un arco di tempo breve, confermando cosa è effettivamente installato, cosa è in attesa di riavvio e cosa necessita di intervento, quindi riportando i risultati senza fogli di calcolo manuali.
Quindi, come possono i team IT distribuire a distanza gli aggiornamenti di Windows in modo rapido e affidabile? Esploriamo come appare un rollout pratico e come strumenti come Splashtop AEM possono aiutare.
I 5 problemi che causano il fallimento degli aggiornamenti remoti di Windows su larga scala
Prima di poter distribuire in modo efficiente gli aggiornamenti di Windows, dobbiamo capire dove possono verificarsi problemi. Tipicamente, le distribuzioni di patch falliscono perché il flusso di lavoro si interrompe da qualche parte tra i passaggi di "distribuzione" e "prova", ma è una zona piuttosto vasta. Fortunatamente, possiamo esaminare le ragioni dei fallimenti e trovare modi per affrontarli.
Problemi comuni di aggiornamento includono:
1. Nessuna visibilità in tempo reale
C'è una differenza significativa tra un aggiornamento programmato e uno completamente distribuito. I team IT devono essere in grado di vedere, a colpo d'occhio, quali dispositivi sono effettivamente aggiornati e quali sono solo programmati per gli aggiornamenti, in modo da poter identificare gli endpoint vulnerabili e supportare i report di conformità con prove difendibili.
Fondamentalmente, gli agenti IT dovrebbero essere in grado di rispondere rapidamente alla domanda comune: 'Siamo esposti in questo momento, oppure no?' Senza la giusta visibilità, tutto quello che possono fare è indovinare.
2. Cicli di feedback lenti
Cosa succede quando un endpoint perde un ciclo di patch, va offline o si connette in ritardo? Troppo spesso, quei dispositivi vengono semplicemente lasciati in attesa ed esposti fino al prossimo ciclo, oppure i team IT devono spendere tempo ed energie per inseguirli e aggiornarli. Questi cicli di feedback lenti possono costare tempo, energie e denaro, oltre a creare vulnerabilità informatiche.
3. I riavvii ostacolano il completamento
Il più delle volte, gli aggiornamenti richiedono che i dispositivi si riavviino prima di poter essere completamente applicati. Questo può richiedere tempo e lasciare i dipendenti in attesa mentre i loro dispositivi si riavviano, quindi gli utenti spesso posticipano i riavvii. In questi casi, i dispositivi rimangono in uno stato di "riavvio in sospeso", apparendo correttamente aggiornati anche se la patch non è completamente installata.
4. Gli endpoint fuori rete rimangono indietro
Il lavoro remoto e ibrido, così come la crescita delle politiche Bring-Your-Own-Device (BYOD), hanno portato a un aumento degli endpoint fuori dalla rete. I laptop e altri dispositivi remoti sono meno dipendenti dai VPN o dalle connessioni LAN, consentendo comunque ai dipendenti di lavorare ovunque. Tuttavia, i team IT devono essere in grado di gestire questi endpoint remoti e mantenerli completamente aggiornati, il che può essere difficile se sono tipicamente fuori dalla rete.
5. La generazione di report richiede troppo tempo
La creazione di report è importante per gli audit, l'aggiornamento della leadership, l'assicurazione informatica e per dimostrare la conformità IT. Tuttavia, preparare i report può richiedere tempo ed essere difficile senza strumenti adeguati di registrazione e reporting. Questo può portare i team a eseguire esportazioni manuali e riconciliazioni ad hoc, prendendo tempo prezioso mentre cercano di trovare tutte le informazioni necessarie.
Quindi, come possiamo affrontare questi problemi? Una soluzione ideale deve essere implementata, verificata e corretta continuamente, cosa che può essere raggiunta con una robusta soluzione di gestione delle patch come Splashtop AEM.
Perché Splashtop AEM è la soluzione migliore per distribuire a distanza gli aggiornamenti Windows
Splashtop AEM include un robusto sistema di distribuzione delle patch basato su policy e automazione, permettendo ai team IT di distribuire efficacemente gli aggiornamenti su tutti i loro dispositivi remoti.
Splashtop AEM offre:
1. Visibilità delle patch in tempo reale su tutti gli endpoint
La visibilità è uno dei maggiori colli di bottiglia che possono rallentare la distribuzione delle patch. Molte organizzazioni si affidano ad aggiornamenti programmati, ma ciò può comportare aggiornamenti mancati su dispositivi offline, installazioni fallite e difficoltà nel confermare le patch.
Splashtop AEM fornisce visibilità in tempo reale sugli endpoint e sullo stato delle patch, aiutando i team a confermare rapidamente cosa è aggiornato, cosa è in sospeso e cosa necessita di attenzione. Se qualcuno non può essere aggiornato per qualsiasi motivo, i team IT possono controllare e gestire le eccezioni.
Splashtop AEM ti consente di:
Vedi quali dispositivi mancano degli aggiornamenti ora, indipendentemente dal fatto che siano "assegnati" o "pianificati".
Identifica le installazioni bloccate, i riavvii in sospeso e i fallimenti ripetuti in modo da poterli affrontare e assicurarsi che gli aggiornamenti siano installati correttamente.
Filtrare per gruppi di dispositivi per eseguire distribuzioni graduali e garantire attentamente che gli aggiornamenti siano correttamente distribuiti.
2. Cicli di distribuzione e risoluzione più rapidi
Se i team IT possono ridurre il tempo di chiusura, possono ridurre più rapidamente l'esposizione e mantenere il completamento delle patch più coerente in tutto il parco macchine. La chiave di questa velocità deriva dalla capacità di affrontare immediatamente i dispositivi che sono in ritardo con le loro patch, piuttosto che attendere lenti cicli di patch e report ritardati.
Splashtop AEM supporta la distribuzione delle patch basata su policy e flussi di lavoro di rimedio più rapidi, così i team possono distribuire aggiornamenti, individuare eccezioni rapidamente e chiudere le lacune senza aspettare giorni per scoprire cosa è fallito. Questo assicura che le patch vengano distribuite rapidamente e che eventuali problemi o ritardi vengano scoperti rapidamente, piuttosto che giorni dopo.
Splashtop AEM permette ai team IT di:
Inviare aggiornamenti e colmare le lacune senza aspettare cicli di check-in lenti, riducendo così ritardi e procrastinazioni.
Risolvi i fallimenti con azioni mirate, invece di rilanciare l'intera distribuzione, riducendo le interruzioni e migliorando l'efficienza.
Riduci la deriva degli aggiornamenti in flotte remote e ibride, con conseguente diminuzione dei dispositivi cronicamente arretrati.
3. Automazione che riduce il lavoro manuale
L'automazione fornisce patching coerente, efficiente e affidabile. Riduce il lavoro manuale, esegue compiti a un ritmo costante e gestisce le eccezioni con input minimo, risultando in un processo di patching comodo e ripetibile.
L'automazione delle patch di Splashtop AEM può essere impostata per seguire le politiche della tua organizzazione, programmare distribuzioni in orari convenienti, distribuire patch in anelli di test e affrontare gli errori, così i team IT possono distribuire aggiornamenti in modo efficiente negli ambienti distribuiti. Questo si traduce in patching veloce, affidabile e ripetibile mentre libera tempo per gli agenti IT per concentrarsi su altri compiti.
Splashtop AEM offre:
Pianificazione delle patch sincronizzata con le finestre di manutenzione per ridurre le interruzioni aziendali.
Flussi di lavoro guidati da policy in modo che le distribuzioni siano coerenti e ripetibili di mese in mese.
Meno salti tra console diverse e meno script isolati per ridurre gli errori umani e migliorare l'efficienza.
4. Prove e rapporti che reggono negli audit.
Una volta che i tuoi endpoint sono stati patchati, dovresti anche essere in grado di dimostrarlo. Gli auditor e i responsabili della sicurezza vogliono vedere la copertura, eventuali eccezioni esistenti e come vengono gestite. In quanto tale, il logging e il reporting robusti sono vitali per superare gli audit senza intoppi.
Splashtop AEM mantiene i log delle attività di patch, traccia le eccezioni e mostra lo stato delle patch e i riavvii in sospeso in modo che i team possano confermare il completamento e documentare azioni di follow-up. Questo rende semplice fornire prove per gli audit senza dover cercare freneticamente i dati.
Splashtop AEM include:
Rapporto sullo stato delle patch facile da condividere internamente, aiutando i team con gli audit di sicurezza e gli aggiornamenti della leadership.
Prove di completamento, inclusa la conclusione del riavvio dove applicabile, per verifica e chiusura.
Visioni chiare per le parti interessate, inclusi IT, sicurezza e leadership compliance.
Come distribuire gli aggiornamenti di Windows su più computer con Splashtop AEM (Guida passo passo)
Se sei un agente IT che deve distribuire aggiornamenti Windows su endpoint distribuiti, il compito potrebbe sembrare scoraggiante. Fortunatamente, con Splashtop AEM, è possibile testare e distribuire patch con meno passaggi manuali, utilizzando un processo ripetibile che si scala su endpoint distribuiti.
Passaggio 1: Crea Gruppi di Dispositivi per Pilot e Produzione
Il primo passo è creare gruppi di dispositivi per le distribuzioni a fasi; questi sono progettati per controllare il rischio e rendere più gestibile la risoluzione dei problemi distribuendo gli aggiornamenti in cerchi, piuttosto che cercare di aggiornare tutto in una volta.
Un buon gruppo pilota dovrebbe coprire solo circa il 5-10 percento dei tuoi endpoint, ma dovrebbe includere un mix di dipartimenti, tipi di hardware, dispositivi remoti e in sede, e alcuni dispositivi che potrebbero essere problematici. Questo copre un buon campione degli endpoint che verranno aggiornati, quindi eventuali problemi con dipartimenti o dispositivi specifici possono essere identificati presto.
Dovresti includere anche un gruppo per le eccezioni, come le macchine di laboratorio, i dispositivi con app specializzate o quelli con necessità di operatività continua. Queste eccezioni possono essere escluse dalle distribuzioni più ampie così da poter essere gestite correttamente nei tempi appropriati.
Passaggio 2: Configura la Tua Cadenza di Aggiornamento e le Regole di Riavvio
Impostare orari e regole per gli aggiornamenti aiuta ad automatizzarli efficacemente e garantire che siano distribuiti entro le scadenze interne. Splashtop AEM ti permette di creare politiche per determinare quando vengono distribuiti gli aggiornamenti, così puoi automatizzare il patching assicurandoti che rispettino le tue normative.
Splashtop AEM ti consente di controllare quanto segue:
Programmare attorno alle ore attive e alle finestre di manutenzione per evitare interruzioni e distribuire in modo sicuro gli aggiornamenti durante la notte, nei fine settimana, o all'interno di finestre specifiche per il dipartimento.
Prompt di riavvio e scadenze di riavvio per offrire agli utenti indicazioni chiare quando è necessario riavviare, e l'IT può imporre il completamento del riavvio usando politiche e azioni programmate su gruppi di dispositivi.
Allinea le fasi di rollout tramite un'implementazione basata su anelli, iniziando con una fase pilota e una finestra di osservazione, prima di passare a ondate di produzione fasi.
Passaggio 3: Esegui il test pilota, poi espanditi a ondate
Quando distribuisci aggiornamenti, non vuoi lanciarli tutti in una volta. Invece, inizia con il tuo gruppo pilota e osserva eventuali problemi, incompatibilità o altri inconvenienti che possono sorgere. Questo ti aiuta a identificare i problemi che devono essere risolti prima di un rollout più ampio.
Se emergono problemi, puoi tentare di risolverli prima delle distribuzioni successive. Questo può essere semplice come ritentare le installazioni fallite, ma potrebbe richiedere l'isolamento degli endpoint problematici per un troubleshooting più approfondito. La cosa importante è risolvere i problemi prima di espandere la distribuzione su larga scala.
Una volta che il gruppo pilota è stato distribuito senza problemi (o almeno con difficoltà minime), puoi passare al gruppo successivo.
Passo 4: Verifica Conformità ed Esporta un Rapporto
Una volta che la patch è stata completamente distribuita, devi dimostrare il completamento. Splashtop AEM fornisce rapporti pronti per l'audit che mostrano la copertura delle patch, evidenziano le eccezioni e documentano le azioni intraprese per colmare le lacune.
Ciò include la conferma della copertura su tutti i dispositivi, insieme a un elenco chiaro di dispositivi irraggiungibili o offline che necessitano ancora di un follow-up. Conferma che i riavvii in sospeso sono vicini a zero (poiché i riavvii sono spesso necessari per completare le installazioni delle patch) e cattura note sui tassi di completamento, sulle eccezioni e sulle azioni di rimedio per fornire una chiara traccia di audit.
Errori comuni di distribuzione e come Splashtop AEM ti aiuta a evitarli
Quando si distribuiscono patch su diversi endpoint, ci sono alcuni errori comuni da evitare. Tenere a mente questi errori ti aiuterà a identificarli e evitarli, assicurandoti una distribuzione più efficiente.
1. Installato ma non Riavviato
Una patch non è completamente installata finché il dispositivo su cui è installata non viene riavviato. Tuttavia, i dipendenti spesso ritardano questi riavvii per evitare di interrompere il lavoro. Di conseguenza, le patch sembrano "installate" ma non sono attive. Le organizzazioni devono imporre scadenze e tracciare i riavvii in sospeso per verificare la distribuzione, utilizzando prompt chiari, strumenti di programmazione e rinvii ragionevoli per garantire che i dispositivi vengano riavviati senza interrompere il lavoro di nessuno.
2. Endpoint remoti che escono dalla conformità
Gli endpoint remoti possono essere difficili da gestire, specialmente quando sono usati raramente. Tra la connettività intermittente, i check-in incoerenti e i dispositivi in viaggio che sono raramente sul VPN aziendale, è facile per loro allontanarsi dalla conformità. I team IT hanno bisogno di software di gestione delle patch con rimedio mirato per riportare rapidamente i dispositivi in conformità, soprattutto se sono ad alto rischio.
3. Fallimenti Diffusi Perché il Pilota Non Era Realistico
Anche se stai usando distribuzioni basate su anelli, è comunque possibile commettere errori che lasciano sfuggire grandi problemi. Quando un anello pilota si concentra solo su dispositivi di base che sono facili da aggiornare, può non rilevare problemi con i driver, lo spazio su disco, i conflitti tra app, e così via.
L'anello pilota deve includere una buona combinazione di hardware, ruoli, dispositivi remoti, casi limite e dispositivi comunemente utilizzati. Questa varietà aiuta a garantire che tu possa ottenere i test più accurati per ciascun tipo di endpoint, facilitando l'identificazione di problemi prima che diventino ampiamente diffusi.
Checklist per la Distribuzione Aggiornamenti Windows da Remoto
Quando è il momento di distribuire aggiornamenti sui dispositivi Windows, non deve essere una lotta dispendiosa in termini di tempo. Segui questa checklist per garantire che gli aggiornamenti siano distribuiti in modo efficiente, verificati con precisione e rimediati rapidamente:
Crea gruppi di dispositivi pilota e di produzione, incluse le eccezioni, per gestire efficacemente le distribuzioni.
Imposta cadenza, finestre di manutenzione e regole di riavvio per controllare la velocità degli aggiornamenti e rispettare le scadenze.
Esegui una distribuzione pilota con un campione rappresentativo.
Verifica le installazioni e l'avanzamento del riavvio per ottenere una vera chiusura.
Rimedia ai fallimenti immediatamente, piuttosto che aspettare dopo il completamento del rollout.
Espandi a ondate, utilizzando soglie per sapere quando passare all'anello successivo.
Report di conformità all'esportazione, incluse informazioni su copertura, eccezioni e azioni.
Aggiornamenti di Windows semplificati
Distribuire aggiornamenti Windows da remoto non deve essere una lotta, finché si hanno gli strumenti giusti. La patching remoto richiede distribuzione, verifica e rimedio per avere successo, ma può portare a una chiusura più rapida, meno problemi e rapporti su cui puoi contare.
Con Splashtop AEM, puoi distribuire patch su endpoint da una console centralizzata con la visibilità, l'automazione, i flussi di lavoro di risoluzione dei problemi e i report necessari per mantenere il controllo operativo e supportare la segnalazione della conformità. Invece di inseguire l'ultimo gruppo di endpoint dopo ogni ciclo, puoi standardizzare un processo replicabile che chiude i gap più rapidamente.
Pronto a ridurre i ritardi nelle patch, diminuire gli arretrati di eccezioni e produrre report chiari su ciò che è effettivamente patchato? Inizia una prova gratuita di Splashtop AEM oggi stesso.