Accesso remoto a più monitor: È possibile?

Avere lo spazio per sgranchirsi è utile sia per il tuo corpo che per gli schermi del computer. Molte persone traggono vantaggio dall'utilizzo di più di un monitor o dal collegamento del proprio laptop a un monitor esterno per ampliare lo schermo. Avere a disposizione una maggiore superficie dello schermo può significare flussi di lavoro e produttività più efficienti per chi li utilizza.

Ma cosa succede se hai bisogno di accedere a quel computer da remoto? È possibile accedere da remoto a un dispositivo che utilizza un doppio monitor? In questo post approfondiamo i dettagli tecnici dell'accesso remoto a più monitor.

Come accedere in remoto a un computer con più monitor

Il modo migliore per accedere da remoto a un computer con più monitor è utilizzare uno strumento di accesso remoto come Splashtop. Il software di accesso remoto Splashtop ti permette di accedere a più monitor in tre modi:

Un monitor alla volta: Questo è un modo comune per i software di accesso remoto di visualizzare più monitor. Un utente può visualizzare solo una schermata del desktop alla volta e può passare rapidamente da una all'altra. Anche se non è proprio come usare un doppio monitor, questo permette all'utente di accedere alla possibilità di vedere cosa c'è su ogni monitor. Monitor multipli su un unico schermo: Questo permette all'utente di visualizzare più monitor condensati nell'unico schermo che sta utilizzando. Questo è utile per le persone che hanno bisogno di vedere ciò che accade su entrambi gli schermi contemporaneamente quando ne hanno solo uno a disposizione. Ad esempio, una persona può essere in viaggio e avere solo un computer portatile con uno schermo, ma ha comunque bisogno di due monitor per completare il suo lavoro. Da monitor multipli a monitor multipli: In questo caso l'utente può visualizzare i monitor multipli di un computer remoto sui propri schermi multi-monitor locali. Ad esempio, chi lavora da remoto può controllare a distanza il proprio desktop in ufficio con doppio monitor, mentre utilizza il proprio laptop personale e un monitor esterno.

Stai cercando maggiori dettagli su come accedere da remoto ai doppi monitor? Visita la nostra pagina di supporto su come utilizzare i multi-monitor con Splashtop.

I vantaggi dell'accesso remoto a un computer con più monitor

L'accesso remoto a due monitor può aiutare ad aumentare la produttività e l'efficienza dei lavoratori. Ecco alcuni motivi per cui dovresti prendere in considerazione il remote computing con schermi multipli.

Offrire un'esperienza più fluida quando si lavora da remoto

I vantaggi dell'utilizzo di più monitor si estendono a diversi settori. Gli studenti possono usufruire di schermi multipli per le ricerche, gli analisti di dati possono visualizzare facilmente i dati e gli artisti possono passare rapidamente ai riferimenti. Indipendentemente dal tipo di lavoro che stai svolgendo, il fatto di non avere accesso remoto a due monitor può compromettere l'efficienza. Ecco perché Splashtop permette agli utenti di accedere da remoto a due schermi con il suo software di accesso remoto facile da usare.

Permette agli utenti di lavorare da qualsiasi luogo come se fossero seduti alla loro postazione di lavoro.

Quando sei in viaggio, portarti dietro monitor ingombranti solo per poter lavorare è ingombrante e inutile. L'utilizzo di un software che ti permette di accedere a questi monitor multipli mentre sei in viaggio ti risparmia un bagaglio extra.

L'utilizzo di una connessione remota al desktop garantisce alle persone la libertà di accedere ai propri strumenti, compresi i monitor, da qualsiasi luogo.

Coerenza nell'ambiente di lavoro

Il modo in cui imposti il tuo desktop è unico per te e per il tuo stile di lavoro. Passare da un tipo di desktop all'altro può essere stridente. L'utilizzo di un ambiente di lavoro remoto ti permette di mantenere un flusso di lavoro coerente, anche se utilizzi un dispositivo locale diverso. Questo può aiutare a mantenere l'efficienza riducendo il tempo necessario per abituarsi a un ambiente di lavoro separato.

Perché usare Splashtop per accedere da remoto a più monitor?

Ci sono molte opzioni diverse quando si tratta di strumenti di accesso remoto, ma ecco perché Splashtop dovrebbe essere il tuo strumento preferito quando si tratta di accedere da remoto a un secondo monitor.

Splashtop può controllare dispositivi di diverse piattaforme

Se stai usando un computer Mac e cerchi di accedere in remoto a un computer con Windows, non c'è alcun problema. Splashtop ti permette di accedere a una piattaforma diversa da quella di origine da cui stai facendo il remoting. Ad esempio, puoi controllare e visualizzare facilmente una piattaforma Windows mentre accedi da un Mac e viceversa.

Se stai cercando di accedere a un desktop in un momento difficile, puoi anche accedere in remoto a un desktop Windows da un iPhone o iPad. La possibilità di accedere a un dispositivo da una serie di opzioni diverse significa che puoi accedere in remoto ai tuoi strumenti praticamente da ovunque e con qualsiasi dispositivo.

Splashtop fornisce un'infrastruttura sicura e remota

L'infrastruttura cloud di Splashtop è ospitata su Amazon Web Services (AWS) che fornisce firewall di rete, crittografia dei dati e mitigazione DDoS. Splashtop ha ottenuto la certificazione SOC 2 di tipo 2 e SOC 3. Tutte le sessioni remote sono protette con TLS (incluso TLS 1.2) e crittografia AES a 256 bit.

Splashtop è inoltre conforme alle principali normative del settore, come la conformità PCI, la conformità HIPAA e la conformità FERPA. Chi lavora nel settore della vendita al dettaglio, della sanità o dell'istruzione può utilizzare Splashtop per l'accesso remoto.

Splashtop si integra con un'ampia gamma di partner del settore

A seconda del tuo flusso di lavoro, potrebbe essere necessario per il tuo team accedere a determinati strumenti o software. Fortunatamente Splashtop si integra con un'ampia gamma di partner industriali come Wacom, Jira, ServiceNow e JumpCloud. Questo aiuta a mantenere i flussi di lavoro continui ed efficienti, anche in remoto.

Accesso remoto a più monitor con Splashtop

Poiché il futuro del lavoro continua a cambiare, è importante trovare il modo di accedere agli strumenti più importanti quando ne hai più bisogno. Splashtop Business Access Pro ti offre la flessibilità di utilizzare più monitor con un desktop remoto.

Scopri come Splashtop può aiutarti ad aumentare l'efficienza del tuo team con l'accesso remoto. Inizia contattandoci oggi stesso!

