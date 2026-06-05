Accesso remoto a più monitor: È possibile?

Avere lo spazio per allungarsi è un bene, sia per il tuo corpo che per lo schermo del computer. Molte persone traggono vantaggio dall'utilizzo di più di un monitor o dal collegamento dei loro laptop a un monitor esterno per ampliare lo schermo. Avere a disposizione una maggiore superficie dello schermo può significare flussi di lavoro più efficienti e produttività per chi li utilizza.
Ma cosa succede se hai bisogno di accedere a quel computer da remoto? È possibile accedere da remoto a un dispositivo che utilizza due monitor? In questo post approfondiamo i dettagli tecnici dell'accesso remoto a più monitor.
Che cos'è un desktop remoto multimonitor?
Un desktop remoto multimonitor ti permette di accedere e controllare un computer con più monitor da un altro posto. È come avere più schermi insieme, e puoi passare da uno all'altro o vedere tutti i monitor contemporaneamente, a seconda di cosa ti serve e di cosa può fare il software di accesso remoto.
Come funziona un desktop remoto con più monitor?
Quando ci si connette a un desktop remoto con più monitor, il software di accesso remoto riproduce ogni schermo collegato sul dispositivo locale. A seconda dello strumento utilizzato, è possibile visualizzare tutti i monitor su un unico schermo, passare da uno all'altro o estenderli su più schermi locali. Soluzioni avanzate come Splashtop offrono modalità di visualizzazione flessibili e streaming ad alte prestazioni per garantire flussi di lavoro remoti multimonitor fluidi.
I vantaggi di accedere in remoto a un computer con più monitor
L'accesso remoto a due monitor può contribuire ad aumentare enormemente la produttività e l'efficienza dei lavoratori. Ecco alcuni motivi per cui dovresti prendere in considerazione il remote computing con schermi multipli.
1. Fornire un'esperienza più fluida quando si lavora da remoto
I vantaggi dell'utilizzo di più monitor si estendono a diversi settori. Gli studenti possono beneficiare di schermi multipli per le ricerche, gli analisti di dati possono visualizzare facilmente i dati e gli artisti possono passare rapidamente ai riferimenti. Indipendentemente dal tipo di lavoro che stai svolgendo, il fatto di non poter accedere da remoto a due monitor può compromettere l'efficienza. Ecco perché Splashtop permette agli utenti di accedere da remoto ai doppi schermi con il suo software di accesso remoto facile da usare.
2. Consentire agli utenti di lavorare da qualsiasi luogo come se fossero seduti alla propria postazione di lavoro
Quando sei in viaggio, trasportare monitor ingombranti solo per poter lavorare è scomodo e inutile. L'utilizzo di un software che ti permetta di accedere a questi monitor multipli mentre sei in viaggio ti risparmia il bagaglio extra.
L'utilizzo di una connessione remota al desktop garantisce alle persone la libertà di accedere ai propri strumenti, compresi i monitor, da qualsiasi luogo.
3. Garantire coerenza nell'ambiente di lavoro
Il modo in cui imposti il tuo desktop è unico per te e per il tuo stile di lavoro. Passare da un desktop all'altro può essere stridente. L'utilizzo di un ambiente di lavoro remoto ti permette di mantenere un flusso di lavoro coerente, anche se utilizzi un dispositivo locale diverso. Questo può aiutare a mantenere l'efficienza riducendo il tempo necessario per abituarsi a un ambiente di lavoro diverso.
3 modi per accedere in remoto a un computer con più monitor
Il modo migliore per accedere da remoto a un computer con più monitor è utilizzare uno strumento di accesso remoto come Splashtop. Il software di accesso remoto Splashtop ti permette di accedere a più monitor in tre modi:
Un monitor alla volta: questo è il modo più comune per i software di accesso remoto di visualizzare più monitor. Un utente può visualizzare solo una schermata del desktop alla volta e può passare rapidamente da una all'altra. Anche se non è proprio come usare un doppio monitor, questo permette all'utente di accedere alla possibilità di vedere cosa c'è su ogni monitor.
Monitor multipli su un unico schermo: permette all'utente di visualizzare più monitor condensati nell'unico schermo che sta utilizzando. La funzione si rivela utile per le persone che hanno bisogno di vedere ciò che accade su entrambi gli schermi contemporaneamente quando ne hanno solo uno a disposizione. Ad esempio, una persona può essere in viaggio e avere solo un computer portatile con uno schermo, ma ha comunque bisogno di due monitor per completare il suo lavoro.
Da monitor multipli a monitor multipli: in questo caso l'utente può visualizzare i monitor multipli di un computer remoto sui propri schermi multimonitor locali. Ad esempio, chi lavora da remoto può controllare a distanza il proprio desktop in ufficio con doppio monitor, mentre utilizza il proprio laptop personale e un monitor esterno.
Cerchi maggiori dettagli su come accedere da remoto ai dual monitor? Visita la nostra pagina di supporto su come utilizzare i multimonitor con Splashtop.
Come configurare l'accesso remoto multimonitor in 5 semplici passaggi
Installa Splashtop: scarica e installa l'app Splashtop sia sul tuo dispositivo locale che sul computer remoto.
Abilita il supporto multimonitor: assicurati che la funzionalità multimonitor sia abilitata nelle impostazioni dello schermo del computer remoto.
Connettiti al computer remoto: apri Splashtop, accedi e seleziona il computer remoto a cui desideri accedere.
Seleziona il monitor: una volta effettuata la connessione, utilizza la barra degli strumenti per passare da uno schermo all'altro o abilitare la modalità multimonitor per visualizzare tutti gli schermi contemporaneamente.
Personalizza le impostazioni dello schermo: regola la risoluzione e il ridimensionamento o passa da un monitor all'altro in base alle preferenze del flusso di lavoro.
Perché Splashtop è la scelta migliore per l'accesso remoto multimonitor
Quando si parla di strumenti per l'accesso remoto, le opzioni a disposizione sono molte, ma ecco perché Splashtop dovrebbe essere il tuo strumento preferito quando si tratta di accedere da remoto a un secondo monitor.
1. Splashtop può controllare i dispositivi su diverse piattaforme
Se stai usando un computer Mac e stai cercando di accedere in remoto a un computer con Windows, non c'è alcun problema. Splashtop ti permette di accedere a una piattaforma diversa da quella di origine da cui stai accedendo in remoto. Ad esempio, puoi facilmente controllare e visualizzare una piattaforma Windows mentre accedi da un Mac e viceversa.
Se stai cercando di accedere a un desktop in un momento difficile, puoi anche collegarti in remoto a un desktop Windows da un iPhone o da un iPad. La possibilità di accedere a un dispositivo da una serie di opzioni diverse significa che puoi accedere in remoto ai tuoi strumenti praticamente da ovunque e con qualsiasi dispositivo.
2. Splashtop fornisce un'infrastruttura remota sicura
L'infrastruttura cloud di Splashtop è ospitata su Amazon Web Services (AWS) che fornisce firewall di rete, crittografia dei dati e mitigazione DDoS. Splashtop ha ottenuto la certificazione SOC 2 e SOC 3. Tutte le sessioni remote sono protette con TLS (incluso TLS 1.2) e crittografia AES a 256 bit.
Splashtop è inoltre conforme alle principali normative del settore, come la conformità PCI, la conformità HIPAA e la conformità FERPA. Chi lavora nel settore della vendita al dettaglio, della sanità o dell'istruzione può utilizzare Splashtop per l'accesso remoto.
3. Splashtop si integra con un'ampia varietà di partner del settore
A seconda del tuo flusso di lavoro, potrebbe essere necessario per il tuo team accedere a determinati strumenti o software. Fortunatamente, Splashtop si integra con un'ampia gamma di partner di settore come Wacom, Jira, ServiceNow e JumpCloud. Questo aiuta a mantenere i flussi di lavoro continui ed efficienti, anche in remoto.
Scopri Splashtop per un accesso remoto efficiente con desktop multimonitor
Poiché il futuro del lavoro continua a cambiare, è importante trovare il modo di accedere agli strumenti più importanti quando ne hai più bisogno. Splashtop Remote Access Pro ti offre la flessibilità di utilizzare più monitor con un desktop remoto.
Scopri come Splashtop può aiutarti ad aumentare l'efficienza del tuo team con l'accesso remoto. Contattaci oggi stesso.
Contenuti correlati
Video dimostrativo: Accesso remoto multimonitor da Mac a Mac