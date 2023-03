In che modo l'IT può fornire un supporto efficace in un mondo BYOD

Ormai è chiaro che il lavoro ibrido non sia solo un fenomeno passeggero, e infatti le aziende di tutte le dimensioni continuano a consentire ai dipendenti di lavorare in ufficio, a casa o da altri luoghi.

Un elemento fondamentale del lavoro ibrido è il BYOD (bring your own device). I dipendenti la considerano fondamentale per la produttività e la soddisfazione sul lavoro, in quanto l'utilizzo di un dispositivo a scelta offre loro flessibilità e autonomia. Infatti, come abbiamo evidenziato in in questo recente post, il 66% dei lavoratori sceglierebbe un'azienda che offrisse ai dipendenti la possibilità di scegliere un dispositivo informatico rispetto a una che non lo facesse.

Tuttavia, quando un dipendente ha un problema con il proprio dispositivo personale o un'applicazione in esecuzione, ha bisogno dello stesso livello di supporto fornito dall'IT/help desk aziendale. Questo comporta un ulteriore carico di lavoro per l'IT. La maggior parte dei team IT dispone di uno strumento di supporto remoto che consente l'accesso ai computer gestiti, ma che non riesce a dirigersi a tutte le istanze di BYOD da remoto attualmente in uso.

Per supportare con successo le esigenze BYOD dei lavoratori remoti, devi avere la capacità in tempo reale di supportare da remoto qualsiasi dispositivo in caso di difficoltà tecniche.

Con un supporto illimitato e on-demand, il BYOD diventerà una proposta vincente

La funzione di assistenza in presenza presente nelle soluzioni di assistenza remota di Splashtop è una forma avanzata di assistenza on-demand che ti permette di supportare qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile. L'assistenza in presenza consente ai tecnici IT di accedere istantaneamente a un computer o a un dispositivo mobile remoto mentre l'utente è presente.

Ciò significa che puoi supportare qualsiasi utente finale sul proprio dispositivo di lavoro o personale, inclusi Windows, Mac, iOS e dispositivi Android, nel momento in cui ne hanno più. Con l'assistenza supervisionata, aiuterai i team a prendere il controllo dei dispositivi dell'utente finale con facilità per risolvere i problemi, proprio come farebbero di persona ( controllare da remoto dispositivi Windows, Mac e Android, visualizzazione remota iOS ).

Le organizzazioni che utilizzano la funzione di assistenza in presenza di Splashtop hanno citato diversi vantaggi derivanti dall'uso di Splashtop, tra cui:

Assistenza completa per tutti i tipi di dispositivi, inclusi i dispositivi mobili

Supporto avanzato del lavoro remoto/ibrido da parte dell'IT

Tassi più elevati di produttività dei dipendenti e un servizio di assistenza più rapido, anche per i dispositivi personali

L'esecuzione dell'assistenza supervisionata di Splashtop è molto facile

Sia l'IT che i dipendenti hanno adottato Splashtop per alla sua semplicità. I dipendenti devono solo generare un codice di sessione univoco a 9 cifre e fornirlo al personale dell'help desk. Il tecnico utilizza il codice per connettersi al dispositivo del dipendente, assumendone immediatamente il controllo per eseguire operazioni come trasferimento di file, stampa da remoto, chat, condivisione delle schermate e molto altro. E la cosa migliore è che tutto accade con un'infrastruttura di sicurezza sofisticata.

Per organizzazioni di qualsiasi dimensione, l'assistenza BYOD illimitato e on-demand è un approccio rivoluzionario per garantire che tutti i dipendenti possano rimanere produttivi, ovunque e in qualsiasi momento, utilizzando i dispositivi con cui lavorano meglio.

