Team IT: consente al team di lavorare da casa con l'accesso remoto

Offri al tuo team l'accesso remoto ai computer dell'ufficio dai propri dispositivi. Fornisci supporto remoto ai computer e ai server gestiti. Integra il tuo software di accesso remoto con Active Directory e Single Sign-On (SSO). Ottieni tutto ciò di cui hai bisogno con Splashtop.

Abilita il lavoro remoto. Preparare il piano di business continuity dell'organizzazione

L'epidemia di Coronavirus COVID-19 ha già costretto molte organizzazioni a dire ai propri dipendenti di lavorare da casa. I team IT devono preparare le proprie organizzazioni per garantire che le operazioni continuino a funzionare e che i dipendenti restino produttivi se hanno bisogno di lavorare da casa.

Per questo motivo, l'accesso remoto deve far parte dei piani di ricovero dai disastri e continuità operativa.

Il software di accesso remoto affidabile di Splashtop consente agli utenti di accedere ai propri computer di lavoro da qualsiasi altro computer, tablet o dispositivo mobile tramite connessioni remote sicure.

Inoltre, Splashtop offre anche soluzioni di supporto remoto che consentono ai team IT di fornire supporto remoto agli endpoint gestiti.

Sia che tu abbia bisogno di un semplice strumento di accesso remoto per consentire il lavoro da casa, di software di supporto remoto o di una soluzione on-premise con Active Directory e SSO, Splashtop ha tutto ciò che fa per te. Consulta le tre opzioni riportate di seguito per trovare la soluzione giusta per il tuo team. Puoi iniziare una prova gratuita per ottenere la configurazione senza alcun costo.

Voglio estendere funzionalità del mio smart working

Ottieni Splashtop Business Access per consentire al tuo team di accedere in remoto ai computer di lavoro da casa. Una volta iniziato, puoi facilmente invitare il tuo team a creare i propri account Splashtop e a configurare i propri dispositivi, il tutto sotto il tuo account principale per una facile gestione.

Sono disponibili sconti per i team. Inizia una prova gratuita. Oppure scopri di più su come abilitare il lavoro da casa.

Voglio una soluzione di accesso remoto aziendale con SSO

Splashtop On-Prem è una soluzione on-premise ospitata dietro il tuo firewall per una maggiore sicurezza con l'integrazione di Active Directory. Splashtop Enterprise è una soluzione di accesso remoto affidabile con integrazione SSO disponibile per i team IT che forniscono assistenza remota e per gli utenti che vogliono accedere ai loro computer per lavorare da remoto.

Contattaci per saperne di più su Splashtop Enterprise.

Desidero fornire supporto remoto ai miei endpoint gestiti

Splashtop Remote Support è la soluzione remota più conveniente per i team IT. Grazie ad esso, potrai fornire assistenza remota a tutti i tuoi computer e server gestiti in qualsiasi momento. Sono disponibili anche altre funzioni di monitoraggio e gestione .

Inizia una prova gratuita. In alternativa, scopri di più sul supporto remoto per l'IT.