I team di supporto IT che utilizzano il supporto remoto devono fare più che risolvere i problemi rapidamente. Devono mantenere registri meticolosi che mostrino chi ha avuto accesso ai dispositivi, quando e cosa hanno fatto, per produrre registri di controllo chiari e esportabili. Senza dei buoni registri delle sessioni, è fin troppo facile perdere traccia di chi ha fatto cosa e danneggiare la responsabilità.
Mentre molti strumenti di supporto remoto affermano di essere sicuri, non tutti forniscono registri delle sessioni, tracciabilità delle verifiche e la profondità di reportistica che le organizzazioni necessitano per essere pronte agli audit e per la reportistica interna di conformità. Quindi, vediamo quali caratteristiche di registrazione e auditing delle sessioni sono più importanti e come il software di supporto remoto come Splashtop può supportare questi requisiti.
Perché è importante la registrazione e l'auditing delle sessioni nel supporto remoto
Solo perché il supporto remoto è sicuro non significa necessariamente che sia verificabile. I team IT hanno ancora bisogno di registrazioni e prove dopo la fine della sessione.
Quando i team IT utilizzano software per supporto remoto, ottengono l'accesso ai dispositivi degli utenti finali da qualsiasi luogo; questa è un'azione privilegiata che deve essere monitorata per garantire responsabilità. Che il tecnico lavori su un dispositivo dipendente, un sistema cliente, un server o un chiosco, è fondamentale mantenere registrazioni della sessione remota per revisioni degli incidenti e applicazione delle politiche.
Anche se ciò è più comune nei settori regolamentati, come sanità o finanza, non si ferma lì. Il log delle sessioni è fondamentale per i team IT che necessitano di controllo interno, supervisione del fornitore, prova per il cliente e altra documentazione.
Cosa devono aspettarsi i team di conformità che un tool di supporto remoto registri
Data l'importanza del log delle sessioni, quali informazioni devono registrare gli strumenti di supporto remoto? Ci sono molti dettagli chiave che devono essere registrati per audit e conformità, quindi chi prende le decisioni dovrebbe assicurarsi di scegliere uno strumento di supporto remoto che possa tracciarli tutti.
1. Identità della Sessione e Dettagli di Accesso
Chi ha accesso a cosa e quando sono tra i dettagli più importanti in qualsiasi log di audit. Questa informazione è vitale per la responsabilità e per identificare potenziali account compromessi, quindi dovrebbe essere tra i primi dati raccolti.
Queste informazioni includono:
Identità del tecnico.
Identità dell'utente finale (se applicabile).
Il dispositivo o endpoint a cui si ha accesso.
Ora di inizio sessione, ora di fine e durata.
Se la sessione è stata supervisionata o non supervisionata.
Il contesto di permessi o accesso, dove rilevante.
2. Tracciamento dell'Attività in Sessione
Monitorare ciò che è successo durante la sessione è anche essenziale. Questo aiuta a identificare attività sospette, assicura che gli agenti stiano facendo solo il lavoro che dovrebbero sui dispositivi remoti, e fornisce un registro delle attività di manutenzione e risoluzione dei problemi.
Queste informazioni includono:
Attività di trasferimento file.
Cronologia delle trascrizioni della chat.
Azioni a riga di comando o elevate (se disponibili).
Riavvii o riconnessioni.
Disponibilità della registrazione della sessione.
Contesto per note o sessioni collegate ai ticket.
3. Reportistica, Conservazione ed Esportazione
È anche importante poter conservare, rivedere ed esportare questi registri. I dati non significano nulla se sono inaccessibili, e ordinarli e raccoglierli può richiedere tempo. Cerca una soluzione che abbia regole chiare per la segnalazione, la conservazione e l'esportazione, tra cui:
Registri ricercabili.
Registrazioni esportabili per audit o revisione interna.
Una finestra di conservazione dei registri che sia in linea con le tue politiche e requisiti interni.
Rapporti per supportare indagini, revisioni di conformità e documentazione del servizio.
Possibilità di collegare i dati delle sessioni a flussi di lavoro PSA, ITSM o ticket.
Il logging non riguarda solo la raccolta dei dati. Richiede la capacità di raccogliere, analizzare e ordinare le prove in modo che possano essere accessibili e utilizzate in seguito, garantendo conformità e visibilità all'interno della tua organizzazione.
Cosa rende efficiente il logging delle sessioni
Il logging delle sessioni non dovrebbe essere un processo manuale e dispendioso in termini di tempo. Un logging automatico ed efficiente dovrebbe catturare dettagli importanti e organizzarli in un formato facile da cercare, senza aggiungere lavoro extra per i tecnici.
Tuttavia, alcune soluzioni offrono logging che non soddisfa questi standard. Ci sono alcuni strumenti, ad esempio, che memorizzano metadati minimi e anche allora solo per un breve periodo. Altri potrebbero mancare di opzioni di esportazione o di contesto di sessione, rendendoli inutili per gli audit.
Se vuoi uno strumento veramente efficiente, uno che possa ridurre le frizioni per gli agenti IT e i responsabili di conformità, hai bisogno di uno che renda i dati della sessione facili da rivedere, conservare ed esportare. Questo renderà il processo di audit più efficiente e meno doloroso.
Domande chiave da fare quando si valuta un software di supporto remoto per la reportistica di conformità
Quindi, come puoi sapere se una soluzione di supporto remoto ha le funzionalità di reportistica di conformità di cui hai bisogno? Trovare una che offra solo la reportistica non è sufficiente; devi sapere come funziona la reportistica, quali funzionalità include e quanto bene soddisfa i requisiti della tua politica.
Quando si valuta software di supporto IT remoto, assicurati di fare queste domande:
Quali dettagli della sessione vengono registrati automaticamente?
Le azioni di trasferimento file, attività di chat e linea di comando vengono catturate?
La registrazione delle sessioni è disponibile?
Per quanto tempo vengono conservati i log?
I log possono essere esportati per una revisione di audit o di conformità?
I registri sono ricercabili e facili da rivedere in seguito?
È possibile collegare i record delle sessioni con i ticket o i flussi di lavoro di supporto?
Lo strumento supporta sia l'assistenza supervisionata che non supervisionata con un'uguale chiarezza di visibilità di audit?
La soluzione è progettata per i team di supporto IT, o è solo per accesso remoto ad hoc?
Il software può scalare tra tecnici, endpoint e dipartimenti senza rendere più difficile la creazione di report?
Come Splashtop supporta una registrazione e un controllo efficaci delle sessioni
Fortunatamente, ci sono strumenti di supporto remoto che combinano supporto rapido con visibilità dettagliata delle sessioni e reporting. Con Splashtop, i team IT possono connettersi facilmente ai dispositivi remoti, fornire supporto ovunque si trovino, e mantenere chiari registri di ogni sessione. Questo rende Splashtop una scelta potente per i team che vogliono aiutare i tecnici a fornire il miglior supporto possibile, rimanendo pronti per l'audit.
1. Registrazione dettagliata delle sessioni che va oltre i metadati di base
I registri delle sessioni di Splashtop vanno oltre i semplici timestamp di connessione. Possono includere orari di inizio e fine sessione, dettagli del dispositivo, ID utente e contesto di sessione più ricco come attività di chat, trasferimenti di file e interazioni da linea di comando. Questo supporta una maggiore responsabilità, investigazioni più semplici e documentazione più chiara per le revisioni interne e la preparazione degli audit.
2. Registrazione della sessione e possibilità di revisione
Splashtop include la registrazione delle sessioni, che aiuta i team a preservare un record rivedibile delle attività di supporto remoto per supervisione e documentazione. Gli amministratori possono utilizzare le registrazioni per rivedere interazioni sensibili, preparare audit, migliorare la formazione e l'assicurazione della qualità, e risolvere controversie con prove di sessione più chiare.
3. Log esportabili e conservazione che supportano il reporting
I registri delle sessioni sono utili per la segnalazione e la revisione degli audit solo se possono essere conservati e acceduti quando necessario. Splashtop conserva i registri per periodi definiti e supporta l'esportazione dei registri per i flussi di lavoro di audit e di reporting di conformità.
4. Supportare le integrazioni dei flussi di lavoro che migliorano la documentazione
Le integrazioni di Splashtop possono aiutare i dettagli delle sessioni a fluire nelle operazioni di supporto più ampie. Quando collegati ai flussi di lavoro ITSM e PSA, le informazioni sulle sessioni possono essere collegate all'evento di supporto sottostante, aiutando i team a mantenere una documentazione più chiara e registri di servizio più coerenti.
Perché Splashtop è una scelta forte per i team che necessitano sia di velocità di supporto che di visibilità sulla conformità
I team IT spesso beneficiano dell'uso di una piattaforma unica sia per il supporto remoto sia per la visibilità delle sessioni, invece di assemblare strumenti separati per l'accesso e la documentazione. Con Splashtop, i team IT, i MSP e le organizzazioni di supporto possono avviare sessioni di assistenza supervisionata e non supervisionata mantenendo registri dettagliati e registrazioni delle sessioni adatte agli audit.
Con Splashtop, gli agenti IT possono avviare sessioni di supporto remoto da qualsiasi luogo e fornire risoluzione dei problemi pratica, manutenzione e supporto attraverso un'unica interfaccia. Allo stesso tempo, Splashtop registra l'attività delle sessioni e i dettagli chiave delle sessioni, dando ai team un accesso più facile alla documentazione necessaria per la responsabilità e la revisione degli audit.
Per i team che desiderano una visibilità più ampia oltre alle sessioni di supporto remoto, Splashtop AEM include funzionalità aggiuntive di gestione degli endpoint come patching in tempo reale, visibilità dell'inventario e flussi di lavoro di rimedio automatizzati. Questo può aiutare le organizzazioni a mantenere una documentazione più solida e una visibilità operativa nei diversi ambienti distribuiti.
Quando la registrazione dettagliata delle sessioni diventa particolarmente importante
Il logging delle sessioni non è solo una cosa del tipo 'bello da avere nel caso servisse'; è essenziale per una vasta gamma di organizzazioni. A seconda del tuo settore e dipartimento, potresti avere esigenze più urgenti di registrazione dettagliata. Questo include:
1. Team IT interni e Help Desk
Per le aziende con dipartimenti IT interni e team di Help Desk, l'assistenza remota è uno strumento potente per assistere i dipendenti ovunque, in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo. I log delle sessioni sono vitali per garantire un supporto efficace ai dispositivi e gestire l'accesso privilegiato, così puoi sapere chi ha avuto accesso a cosa, quando e perché. Inoltre, i log dettagliati delle sessioni di Splashtop sono utili per seguire i casi e mantenere la responsabilità interna dopo le sessioni remote.
2. MSP e fornitori di supporto esterni
MSP e altri fornitori di supporto esterni necessitano di log dettagliati per mantenere la trasparenza e il controllo. Con il supporto remoto e i log di audit di Splashtop, possono fornire la prova del lavoro per i dispositivi dei clienti e tracciare l'attività dei tecnici, mantenendo una documentazione chiara per i servizi forniti.
3. Organizzazioni regolamentate o consapevoli degli audit
Le organizzazioni in settori come la finanza, il legale, la sanità o l'istruzione spesso necessitano di accedere a registri di supporto storico per la revisione degli audit, controlli interni e responsabilità. In quegli ambienti, è importante scegliere una soluzione di supporto remoto con chiari periodi di conservazione, log esportabili e registri delle sessioni esaminabili.
Inizia con Splashtop oggi stesso
Non basta che il software di supporto remoto sia sicuro e veloce (anche se questi sono essenziali). Deve anche fornire report di conformità con un registro accessibile e verificabile che mostri chiaramente l'attività dei tecnici.
Le organizzazioni dovrebbero valutare i strumenti di supporto remoto in base a fattori chiave, inclusi tracciabilità degli audit, registrazione delle sessioni, conservazione e esportabilità, e come si integrano nei loro flussi di lavoro. Questo aiuterà a garantire che trovino una soluzione che fornisca facilità di accesso, registrazione e reporting di cui hanno bisogno per rendere sia il supporto remoto che l'auditing semplici.
Con Splashtop, i team IT possono supportare gli utenti attraverso assistenza remota supervisionata e non supervisionata mantenendo registri dettagliati delle sessioni per la responsabilità e il controllo degli audit. Questo aiuta le organizzazioni a migliorare sia l'efficienza del supporto che la visibilità della documentazione.
Pronto a ottenere un supporto remoto rapido e sicuro con registri dettagliati delle sessioni? Inizia oggi con una prova gratuita di Splashtop.