Splashtop riconosciuto nel rapporto The Endpoint Management Platforms Landscape
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Splashtop attribuisce il riconoscimento al suo crescente slancio nella Gestione autonoma degli endpoint, offrendo automazione in tempo reale assistita dall'AI e soluzioni sicure e scalabili per i team IT moderni.
CUPERTINO, Calif., 3 set. 2025 — Splashtop ha annunciato oggi la sua inclusione nel rapporto di Forrester, The Endpoint Management Platforms Landscape, Q3 20251. Splashtop vede questo riconoscimento come un riconoscimento della sua crescente presenza nel mercato in rapida evoluzione della gestione degli endpoint. L'inclusione di Splashtop nel rapporto Forrester arriva a pochi mesi dal lancio della sua piattaforma Gestione autonoma degli endpoint (AEM), che utilizza AI e automazione per semplificare la gestione delle vulnerabilità, delle patch e dei dispositivi in ambienti estesi.
“È un onore essere nominati nel Forrester Endpoint Management Platforms Landscape,” ha detto Mark Lee, CEO e Co-fondatore di Splashtop. “Comprendiamo le esigenze delle piccole e medie imprese, che in molti modi rispecchiano quelle delle grandi imprese, solo con una pressione ancora maggiore per l'efficienza e la semplicità. Gli amministratori IT sono sempre più attesi a essere generalisti mentre le funzioni operative e di sicurezza convergono. Puntiamo a fornire loro una singola fonte di verità per mantenere la salute e la sicurezza dei dispositivi, aggiornare il software, configurare i dispositivi e fornire supporto rapido ed efficace.”
Costruire un nuovo standard nella gestione degli endpoint
La Gestione autonoma degli endpoint di Splashtop aiuta i team IT a rispondere più rapidamente alle minacce con patching in tempo reale e rilevamento delle vulnerabilità assistito dall'AI e rimedi. Riduce anche i carichi di lavoro manuali automatizzando l'applicazione delle policy e consentendo il monitoraggio proattivo attraverso un'interfaccia unificata che include il Controllo remoto di punta di Splashtop, controllo a distanza. Progettata per aiutare l'IT a fare di più con meno, la piattaforma riduce i costi operativi migliorando la visibilità, la conformità e la mitigazione delle minacce.
La soluzione ha rapidamente guadagnato terreno tra i team IT interni e i fornitori di servizi gestiti (MSP) in cerca di un'alternativa moderna alle piattaforme RMM (monitoraggio e gestione remota) ingombranti. L'AEM di Splashtop integra Microsoft Intune fornendo vulnerabilità in tempo reale con automazione delle patch e visibilità dell'ambiente IT.
Slancio continuo del mercato
Questo riconoscimento di Forrester si aggiunge a una lista crescente di riconoscimenti di terze parti:
Nominato un Vendor Rappresentativo nel 2025 Gartner® Market Guide for Endpoint Management Tools2
Vincitore del 2025 Nucleus ROI Award per aver fornito un ROI del 458% e un ritorno in 11 settimane a pb2 Architecture + Engineering3
Leader Grid® nella gestione degli endpoint e in altre 14 categorie nei G2 Summer 2025 Reports, guadagnando 65 badge e classificandosi nel percentile più alto per ROI stimato e velocità di implementazione
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Fonti:
1. Forrester, Il rapporto The Endpoint Management Platforms Landscape, Q3 2025; autore: Michele Pelino, settembre, 2025.
2. Gartner, Market Guide for Endpoint Management Tools, Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, 13 gennaio 2025.
3. Nucleus Research, ROI Case Study: Splashtop at pb2, Cameron Marsh, giugno 2025
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