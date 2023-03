Splashtop Nuove Funzionalità Giugno/Luglio 2020

Splashtop ha rilasciato le versioni 3.4.0.x delle app Splashtop Business e streamer per gli abbonati (e gli utenti di prova) di Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support e Splashtop SOS.

Cosa c'è di nuovo nella versione 3.4.0.0 di Splashtop Business Apps and Streamers?

Ecco alcune delle migliori novità e miglioramenti degli aggiornamenti 3.4.0.0 e 3.4.0.1.

Novità! Passa da un computer all'altro in una sessione SOS senza riconnetterti (per gli utenti di Splashtop SOS)

Se sei in una sessione di accesso remoto Splashtop SOS e devi passare a un altro account utente sul computer remoto, la sessione rimarrà connessa.

Nota: Le nuove funzionalità Splashtop SOS menzionate in questo post si applicano ai nostri ultimi piani SOS, tra cui SOS, SOS+10 e SOS Unlimited. Queste funzionalità non sono disponibili in SOS Lite in dotazione con Splashtop Remote Support o nel piano SOS legacy 2017 e precedenti.

Auto-login dopo il riavvio remoto in una sessione SOS

Quando sei in una sessione remota di Splashtop SOS e accedi a un computer Windows e riavvii il computer remoto, ora puoi accedere dopo il riavvio senza dover inserire nuovamente le credenziali. Siamo lieti di introdurre questa nuova funzione per risparmiare tempo.

Migliore qualità di stampa/compatibilità con i computer Windows remoti

La funzione di stampa remota su Windows utilizzava in precedenza il formato di file XPS. Ora puoi utilizzare il formato PDF per migliorare la resa della formattazione dei documenti. Il processo è stato inoltre semplificato in modo da poter selezionare "Splashtop PDF Remote Printer" come destinazione di stampa senza dover installare ulteriori driver di stampa. Per maggiori informazioni, consulta l'articolo di supporto di Remote Print .

Usa un mouse o un trackpad con Splashtop sul tuo iPad

Ora puoi utilizzare un mouse o un trackpad Bluetooth con Splashtop su un iPad con iOS 13.4 in una sessione remota. Abbiamo anche migliorato il supporto alle scorciatoie quando si utilizzano tastiere esterne.

Nuove funzionalità aggiunte a Splashtop Streamer per Linux

La nuova versione 2.6.4.0 di Splashtop Streamer per Linux , rilasciata il 15 luglio 2020, aggiunge un sacco di nuove funzionalità per avvicinare il suo set di funzionalità agli streamer di Windows e Mac.

Le nuove funzionalità includono: riavvio remoto, cursore remoto, Wake-on-LAN, supporto multi-monitor con la possibilità di passare da monitor remoti e di visualizzare più monitor remoti su uno scree locale, supporto per la risoluzione dinamica (modifica della risoluzione durante una sessione remota), e molto altro ancora!

Supporto per Splashtop Global e EU

A partire dal 22 giugno 2020, abbiamo aggiunto un nuovo sito my.Splashtop.eu e un back-end cloud con disponibilità iniziale in Francia. Il 29 giugno 2020 l'abbiamo estesa ad altri 28 Paesi.

La versione 3.4.0.0 e le app e gli streamer successivi supportano la connessione a entrambi. Indipendentemente da dove ti trovi nel mondo, se hai creato il tuo account su my.Splashtop.com continuerai a utilizzare quel sito e il tuo account sarà ospitato sull'istanza globale. Se apri un nuovo account da uno dei 29 paesi europei, ti verrà richiesto di avviare l'account sul sito my.Splashtop.eu.

Se ti trovi in Europa, potresti essere indirizzato automaticamente al sito my.Splashtop.eu in base alla tua posizione. Assicurati di controllare il selettore Global | EU accanto ai campi di login per assicurarti di essere sul sito corretto in cui risiede il tuo account.

Ulteriori miglioramenti:

Miglioramento: L'interfaccia di trasferimento dei file ora segue il formato data/ora locale

Sincronizzazione audio/video migliorata sui Mac

Miglioramenti alla sicurezza

Varie correzioni di bug

Come posso ottenere gli ultimi aggiornamenti di Splashtop?

Come al solito, le app e gli streamer aggiornati sono inizialmente disponibili su https://www.splashtop.com/downloads. Poi vengono resi disponibili tramite la funzione "Check for Updates" e infine l'aggiornamento viene distribuito automaticamente agli streamer esistenti e ti verrà richiesto di aggiornare le tue applicazioni per Windows o Mac.

Le app e streamer versione 3.4.0.0 disponibili dal 22 giugno 2020 includono l'app Splashtop Business per Windows e Mac, Splashtop Streamer per Windows e Mac, le app Splashtop SOS per Mac e Windows e l'app Splashtop Business per iOS. 3.4.0.1 aggiornamenti minori sono stati rilasciati a partire dal 15 luglio 2020.

Le applicazioni per Android rilasciate contemporaneamente utilizzano una numerazione di versione diversa e includono Splashtop Business per Android 3.4.3.2, Splashtop Streamer per Android 3.1.5, e Splashtop SOS per Android 3.1.5 che sono tutti disponibili sul Google Play Store.