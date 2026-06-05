Splashtop Nuove Funzionalità Giugno/Luglio 2020

Splashtop ha rilasciato le versioni 3.4.0.x delle app Business Splashtop e degli streamer per gli abbonati (e utenti di prova) di Splashtop accesso remoto e Splashtop Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza.
Cosa c'è di nuovo nella versione 3.4.0.0 di Splashtop Business Apps and Streamers?
Ecco alcune delle migliori novità e miglioramenti degli aggiornamenti 3.4.0.0 e 3.4.0.1.
Novità! Passa da un computer all'altro in una sessione di supporto remoto senza riconnetterti (per gli utenti di Splashtop Remote Support)
Se stai partecipando a una sessione di accesso remoto di Splashtop Remote Support e devi passare a un altro account utente sul computer remoto, la sessione rimarrà connessa.
Login automatico dopo il riavvio remoto in una sessione di supporto remoto
Quando partecipi a una sessione di supporto remoto di Splashtop e accedi a un computer Windows e riavvii il computer remoto, ora puoi accedere dopo il riavvio senza dover inserire nuovamente le credenziali. Abbiamo il piacere di proporre questa nuova funzione che consente di risparmiare tempo.
Migliore qualità di stampa/compatibilità con i computer Windows remoti
La funzione di stampa remota su Windows utilizzava in precedenza il formato di file XPS. Ora puoi utilizzare il formato PDF per migliorare la resa della formattazione dei documenti. Il processo è stato inoltre semplificato in modo da poter selezionare "Splashtop PDF Remote Printer" come destinazione di stampa senza dover installare ulteriori driver di stampa. Per maggiori informazioni, consulta l'articolo di supporto di Remote Print .
Usa un mouse o un trackpad con Splashtop sul tuo iPad
Ora puoi utilizzare un mouse o un trackpad Bluetooth con Splashtop su un iPad con iOS 13.4 in una sessione remota. Abbiamo anche migliorato il supporto alle scorciatoie quando si utilizzano tastiere esterne.
Nuove funzionalità aggiunte a Splashtop Streamer per Linux
La nuova versione 2.6.4.0 di Splashtop Streamer per Linux , rilasciata il 15 luglio 2020, aggiunge un sacco di nuove funzionalità per avvicinare il suo set di funzionalità agli streamer di Windows e Mac.
Le nuove funzionalità includono: riavvio remoto, cursore remoto, Wake-on-LAN, supporto multi-monitor con la possibilità di passare da monitor remoti e di visualizzare più monitor remoti su uno scree locale, supporto per la risoluzione dinamica (modifica della risoluzione durante una sessione remota), e molto altro ancora!
Supporto per Splashtop Global e EU
A partire dal 22 giugno 2020, abbiamo aggiunto un nuovo sito my.Splashtop.eu e un back-end cloud con disponibilità iniziale in Francia. Il 29 giugno 2020 l'abbiamo estesa ad altri 28 Paesi.
La versione 3.4.0.0 e le app e gli streamer successivi supportano la connessione a entrambi. Indipendentemente da dove ti trovi nel mondo, se hai creato il tuo account su my.Splashtop.com continuerai a utilizzare quel sito e il tuo account sarà ospitato sull'istanza globale. Se apri un nuovo account da uno dei 29 paesi europei, ti verrà richiesto di avviare l'account sul sito my.Splashtop.eu.
Se ti trovi in Europa, potresti essere indirizzato automaticamente al sito my.Splashtop.eu in base alla tua posizione. Assicurati di controllare il selettore Global | EU accanto ai campi di login per assicurarti di essere sul sito corretto in cui risiede il tuo account.
Ulteriori miglioramenti:
Miglioramento: L'interfaccia di trasferimento dei file ora segue il formato data/ora locale
Sincronizzazione audio/video migliorata sui Mac
Miglioramenti alla sicurezza
Varie correzioni di bug
Come posso ottenere gli ultimi aggiornamenti di Splashtop?
Come al solito, le app e gli streamer aggiornati sono inizialmente disponibili su https://www.splashtop.com/downloads. Poi vengono resi disponibili tramite la funzione "Check for Updates" e infine l'aggiornamento viene distribuito automaticamente agli streamer esistenti e ti verrà richiesto di aggiornare le tue applicazioni per Windows o Mac.
Le app e gli streamer della versione 3.4.0.0, disponibili dal 22 giugno 2020, includono l'app Splashtop Business per Windows e Mac, Splashtop Streamer per Windows e Mac, le app Splashtop Remote Support per Mac e Windows e l'app Splashtop Business per iOS. Gli aggiornamenti minori 3.4.0.1 sono stati rilasciati a partire dal 15 luglio 2020.
Le app Android vengono rilasciate contemporaneamente utilizzando numerazioni di versione diverse e includono Splashtop Business per Android 3.4.3.2, Splashtop Streamer per Android 3.1.5, e Splashtop Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza per Android 3.1.5 tutte disponibili su Google Play Store.