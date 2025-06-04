Splashtop è stata nominata fornitore rappresentativo nella Gartner® Market Guide for Endpoint Management 2025
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Splashtop si impegna a realizzare la sua visione di fornire automazione assistita dall'intelligenza artificiale e funzionalità di gestione degli endpoint in tempo reale che aiutino i team IT a ridurre la complessità e rafforzare la sicurezza.
CUPERTINO, California, 5 giugno 2025 — Splashtop ha annunciato oggi la sua inclusione come fornitore rappresentativo nella Gartner® Market Guide for Endpoint Management Tools 2025. Secondo Gartner: "i leader dei servizi per gli utenti finali dovrebbero utilizzare questa ricerca per guidare le decisioni di investimento negli strumenti di gestione degli endpoint".
Secondo Gartner, "la gestione autonoma degli endpoint (AEM) rappresenta il progresso più significativo nella gestione degli endpoint in oltre un decennio e si prevede che i fornitori introdurranno ulteriori funzionalità autonome in futuro" e prevede che "entro il 2029, oltre il 50% delle organizzazioni adotterà le funzionalità AEM all'interno di strumenti avanzati di gestione degli endpoint e di Digital Employee Experience (DEX) per ridurre lo sforzo umano. un aumento da quasi zero nel 2024".
La soluzione di Gestione autonoma degli endpoint diSplashtop offre IT visibilità completa sui rischi per l'integrità e la sicurezza dei dispositivi nei loro ambienti. Offre la flessibilità necessaria per mantenere il controllo automatizzando al contempo le attività che richiedono tempo per migliorare l'efficienza operativa. La piattaforma accelera l'applicazione di patch software su sistemi operativi, applicazioni di terze parti e personalizzate, consentendo alle IT di ridurre l'esposizione Windows e mantenere una maggiore conformità alla sicurezza su larga scala. La soluzione ricca di funzionalità rafforza i livelli di sicurezza senza aumentare la complessità, i costi o i requisiti di formazione. Gli aggiornamenti recenti hanno introdotto l'automazione avanzata delle policy, la scansione delle vulnerabilità e gli strumenti di configurazione dei dispositivi che supportano le operazioni zero-touch.
"La gestione autonoma degli endpoint sta trasformando il modo in cui operano i IT team, passando dalla risposta reattiva al controllo in tempo reale", ha dichiarato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop . "Con Splashtop AEM, le organizzazioni ottengono una visibilità istantanea sulle risorse della loro rete, riducono il tempo necessario per rilevare le vulnerabilità e accelerano l'applicazione di patch e la correzione. Questo riconoscimento convalida la nostra visione di un approccio più resiliente e proattivo all'IT".
Le funzionalità di gestione degli endpoint di Splashtop migliorano Microsoft Intune e altre piattaforme UEM fornendo patch in tempo reale e una chiara visibilità sullo stato dei dispositivi, consentendo una correzione più rapida e riducendo il rischio di lacune di sicurezza senza aggiungere sovraccarichi amministrativi.
Per ulteriori informazioni o per programmare una demo, visitare il sito https://www.splashtop.com/.
Divulgazioni:
Gartner, Guida al mercato per gli strumenti di gestione degli endpoint, Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, 13 gennaio 2025.
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