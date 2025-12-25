Nuova funzione SOS di Splashtop: elevare la sessione utente standard all'amministratore

Dichiarazione di non responsabilità: Splashtop SOS è diventato Splashtop Remote Support. Sebbene il nome del prodotto sia cambiato, le caratteristiche e le funzionalità rimangono invariate, in quanto continuano a fornire un supporto remoto veloce, sicuro e affidabile.
Abbiamo appena aggiunto una delle principali funzionalità richieste dall'utente a Splashtop SOS.
Nuova funzionalità: elevare la sessione utente standard all'amministratore
È ora possibile elevare il privilegio di amministratore quando si effettua la comunicazione remota in un account utente standard di Windows. Sarai in grado di interagire completamente con Controllo dell'account utente (UAC) ed eseguire tutte le operazioni privilegiate come installazione/disinstallazione.
Abilitalo ora
Per ottenere questa nuova funzionalità, gli utenti attuali devono solo aggiornare la tua app Splashtop Business alla versione più recente (3.1.4.x o successiva). Assicurati inoltre che i tuoi clienti stiano scaricando l'ultima app SOS.
Come connettersi come amministratore
Quando inserisci il codice SOS del cliente nell'app Splashtop Business, vedrai una nuova casella di controllo. Basta selezionare la casella e ti verranno richieste le credenziali di amministratore di Windows.
Il SOS impiegherà qualche secondo in più per elevare i privilegi di amministratore e l'utente remoto dovrà fare clic su "OK" sul pop-up UAC. Ecco fatto!
Ecco alcune risorse utili aggiuntive
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