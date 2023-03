Nuova funzione SOS di Splashtop: elevare la sessione utente standard all'amministratore

Abbiamo appena aggiunto una delle funzioni più richieste dagli utenti a Splashtop SOS.

Nuova funzionalità: elevare la sessione utente standard all'amministratore

Ora puoi passare al privilegio di amministratore quando stai effettuando il remoting in un account utente standard di Windows. Potrai interagire pienamente con l'UAC ed eseguire tutte le operazioni privilegiate come l'installazione/disinstallazione.

Abilitalo ora

Per ottenere questa nuova funzionalità, gli utenti attuali devono solo aggiornare la tua app Splashtop Business alla versione più recente (3.1.4.x o successiva). Assicurati inoltre che i tuoi clienti stiano scaricando l'ultima app SOS.

Come connettersi come amministratore

Quando inserisci il codice SOS del cliente nell'app Splashtop Business, vedrai una nuova casella di controllo. Basta selezionare la casella e ti verranno richieste le credenziali di amministratore di Windows.

Il SOS impiegherà qualche secondo in più per elevare i privilegi di amministratore e l'utente remoto dovrà fare clic su "OK" sul pop-up UAC. Ecco fatto!

Ecco alcune risorse utili aggiuntive

Non hai ancora Splashtop SOS?

Scopri di più su Splashtop SOS e provalo gratis!