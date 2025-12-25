Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
Splashtop New Features

Nuova funzione SOS di Splashtop: elevare la sessione utente standard all'amministratore

Splashtop Team
1 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
Inizia con Splashtop
Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
Prova gratuita

Dichiarazione di non responsabilità: Splashtop SOS è diventato Splashtop Remote Support. Sebbene il nome del prodotto sia cambiato, le caratteristiche e le funzionalità rimangono invariate, in quanto continuano a fornire un supporto remoto veloce, sicuro e affidabile.

Abbiamo appena aggiunto una delle principali funzionalità richieste dall'utente a Splashtop SOS.

Nuova funzionalità: elevare la sessione utente standard all'amministratore

È ora possibile elevare il privilegio di amministratore quando si effettua la comunicazione remota in un account utente standard di Windows. Sarai in grado di interagire completamente con Controllo dell'account utente (UAC) ed eseguire tutte le operazioni privilegiate come installazione/disinstallazione.

Abilitalo ora

Per ottenere questa nuova funzionalità, gli utenti attuali devono solo aggiornare la tua app Splashtop Business alla versione più recente (3.1.4.x o successiva). Assicurati inoltre che i tuoi clienti stiano scaricando l'ultima app SOS.

Come connettersi come amministratore

Quando inserisci il codice SOS del cliente nell'app Splashtop Business, vedrai una nuova casella di controllo. Basta selezionare la casella e ti verranno richieste le credenziali di amministratore di Windows.

Splashtop interface to connect to a user's computer by entering a 9-digit session code

Il SOS impiegherà qualche secondo in più per elevare i privilegi di amministratore e l'utente remoto dovrà fare clic su "OK" sul pop-up UAC. Ecco fatto!

Ecco alcune risorse utili aggiuntive

Non hai ancora Splashtop Remote Support?

Inizia subito una versione di prova gratuita!

Inizia la prova gratuita di Splashtop Remote Support
Software di supporto remoto veloce, sicuro e facile da usare
Inizia

Scopri di più su Splashtop Remote Support.

Condividi
Feed RSSIscriviti

Contenuti correlati

An Android device in recovery mode.
Supporto remoto del Help Desk e IT

Che cos’è la modalità di ripristino? Una guida per i team IT

Ulteriori informazioni
A smiling woman sitting on a park bench using a laptop.
Supporto remoto del Help Desk e IT

Svantaggi del supporto remoto: sfide e soluzioni

Ulteriori informazioni
A woman in an office using remote maintenance software.
Supporto remoto del Help Desk e IT

Padronanza del software di manutenzione a distanza nel 2026: Una guida approfondita

Ulteriori informazioni
Several people working on their computers in an office.
Supporto remoto del Help Desk e IT

Modernizzazione IT: Passi per Migliorare l'Efficienza e Ridurre i Costi

Ulteriori informazioni
Visualizza tutti i blog