Novità di Splashtop: Marzo-Aprile 2018

Disclaimer: Splashtop SOS è stato rinominato in Splashtop Remote Support e Splashtop Business Access è stato rinominato Splashtop Remote Access. Anche se i nomi dei prodotti sono cambiati, le caratteristiche e le funzionalità rimangono le stesse, continuando a fornire un accesso e un supporto remoto veloce, sicuro e affidabile.
Nei mesi di marzo e aprile 2018 abbiamo aggiunto a Splashtop alcune nuove fantastiche funzionalità. Ecco alcune delle ultime aggiunte:
Splashtop Business Access, Remote Support e SOS
App iOS: Gestione computer aggiornata.
Novità della versione 2.7.4.0. Ora, quando fai clic sull'icona delle informazioni accanto a un computer nell'elenco dell'app Splashtop per iOS, vedrai una nuova schermata di informazioni (mostrata nelle due colonne sottostanti). Include informazioni aggiuntive sul computer, tra cui Account, Gruppo, Versione dello Streamer, Indirizzo IP, Ultima sessione e Stato attuale. La parte inferiore presenta un elenco esteso di opzioni, tra cui Risoluzione, Cancella credenziali, Elimina computer, Riavvia Streamer, Riavvia normale e Riavvia in modalità sicura.
App iOS: Miglioramenti al Multi-Monitor con Mostra tutti i Monitor
- In precedenza potevi visualizzare un monitor alla volta in scenari multi-monitor e passare da un monitor all'altro toccando il pulsante Cambia monitor. Ora puoi selezionare un display per nome o mostrare più monitor contemporaneamente sullo schermo di iOS.
Dopo aver toccato l'icona dello switch monitor sulla barra degli strumenti dell'app Splashtop iOS, ottieni le opzioni per selezionare un monitor o Mostra tutti i monitor
Selezionando Mostra tutti i monitor, vedrai le schermate affiancate sullo schermo del tuo dispositivo iOS. In questo caso si tratta di due dimensioni diverse perché si tratta di un monitor grande accanto a un portatile più piccolo.
App iOS: La sessione remota SOS da dispositivo iOS a iPad/iPhone e Android è ora supportata.
- In precedenza, con Splashtop SOS sul tuo dispositivo iOS, potevi visualizzare e controllare da remoto i computer Windows e Mac. Ora puoi anche visualizzare in remoto i dispositivi iOS e Android da iOS. Puoi controllare anche alcuni dispositivi Android (rootati, Samsung e alcuni Lenovo e LG). Apple non consente il controllo remoto dei dispositivi iOS, quindi è possibile solo la visualizzazione remota.
App iOS: supporto per iPhone X
- L'app iOS è stata ridisegnata per iPhone X e le sessioni remote possono essere massimizzate a schermo intero.
App client Windows e Mac:aggiunta la localizzazione per 5 lingue: tedesco, giapponese, portoghese, cinese semplificato e spagnolo nella versione 3.2.2.0
Windows Client App: Informazioni sul dominio precompilate. Facilita la selezione invece di digitare le informazioni quando il computer remoto è in un dominio. Aggiunto nella versione 3.2.2.0
my.splashtop.com
Le funzioni beta di Remote Support Premium sono disponibili per il test -
Stiamo lavorando su nuove funzionalità per il pacchetto Splashtop Remote Support Premium. Se desideri testare le nuove funzionalità e darci un feedback durante il processo di sviluppo, scopri di più e iscriviti qui. Se attualmente disponi di Splashtop Remote Support PLUS, le funzionalità possono essere attivate gratuitamente nel tuo prodotto per tutta la durata del periodo di prova. Se non disponi di Remote Support PLUS, è possibile avviare una versione di prova gratuita e testare le funzionalità beta nella versione di prova. Entrambe le opzioni richiedono l'iscrizione al modulo per attivare le funzionalità beta. Gli avvisi e le funzionalità di gestione degli aggiornamenti di Windows sono attualmente disponibili per il test.
Splashtop Personal
Ottieni le ultime correzioni dei bug
nell'applicazione Splashtop Personal versione 2.7.4.6 per iOS sull'App Store.