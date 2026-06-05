Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
Splashtop New Features

Novità di Splashtop: Marzo-Aprile 2018

Splashtop Team
2 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
Inizia con Splashtop
Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
Prova gratuita

Disclaimer: Splashtop SOS è stato rinominato in Splashtop Remote Support e Splashtop Business Access è stato rinominato Splashtop Remote Access. Anche se i nomi dei prodotti sono cambiati, le caratteristiche e le funzionalità rimangono le stesse, continuando a fornire un accesso e un supporto remoto veloce, sicuro e affidabile.

Nei mesi di marzo e aprile 2018 abbiamo aggiunto a Splashtop alcune nuove fantastiche funzionalità. Ecco alcune delle ultime aggiunte:

Splashtop Business Access, Remote Support e SOS

  • App iOS: Gestione computer aggiornata.

    Novità della versione 2.7.4.0. Ora, quando fai clic sull'icona delle informazioni accanto a un computer nell'elenco dell'app Splashtop per iOS, vedrai una nuova schermata di informazioni (mostrata nelle due colonne sottostanti). Include informazioni aggiuntive sul computer, tra cui Account, Gruppo, Versione dello Streamer, Indirizzo IP, Ultima sessione e Stato attuale. La parte inferiore presenta un elenco esteso di opzioni, tra cui Risoluzione, Cancella credenziali, Elimina computer, Riavvia Streamer, Riavvia normale e Riavvia in modalità sicura.

Comparison between old and new versions of the Splashtop interface

  • App iOS: Miglioramenti al Multi-Monitor con Mostra tutti i Monitor

    - In precedenza potevi visualizzare un monitor alla volta in scenari multi-monitor e passare da un monitor all'altro toccando il pulsante Cambia monitor. Ora puoi selezionare un display per nome o mostrare più monitor contemporaneamente sullo schermo di iOS.

Dopo aver toccato l'icona dello switch monitor sulla barra degli strumenti dell'app Splashtop iOS, ottieni le opzioni per selezionare un monitor o Mostra tutti i monitor

Splashtop interface with options to select monitors

Selezionando Mostra tutti i monitor, vedrai le schermate affiancate sullo schermo del tuo dispositivo iOS. In questo caso si tratta di due dimensioni diverse perché si tratta di un monitor grande accanto a un portatile più piccolo.

Splashtop Business Access screen showing two monitors

  • App iOS: La sessione remota SOS da dispositivo iOS a iPad/iPhone e Android è ora supportata.

    - In precedenza, con Splashtop SOS sul tuo dispositivo iOS, potevi visualizzare e controllare da remoto i computer Windows e Mac. Ora puoi anche visualizzare in remoto i dispositivi iOS e Android da iOS. Puoi controllare anche alcuni dispositivi Android (rootati, Samsung e alcuni Lenovo e LG). Apple non consente il controllo remoto dei dispositivi iOS, quindi è possibile solo la visualizzazione remota.

  • App iOS: supporto per iPhone X

    - L'app iOS è stata ridisegnata per iPhone X e le sessioni remote possono essere massimizzate a schermo intero.

  • App client Windows e Mac:aggiunta la localizzazione per 5 lingue: tedesco, giapponese, portoghese, cinese semplificato e spagnolo nella versione 3.2.2.0

  • Windows Client App: Informazioni sul dominio precompilate. Facilita la selezione invece di digitare le informazioni quando il computer remoto è in un dominio. Aggiunto nella versione 3.2.2.0

my.splashtop.com

  • Le funzioni beta di Remote Support Premium sono disponibili per il test -

    Stiamo lavorando su nuove funzionalità per il pacchetto Splashtop Remote Support Premium. Se desideri testare le nuove funzionalità e darci un feedback durante il processo di sviluppo, scopri di più e iscriviti qui. Se attualmente disponi di Splashtop Remote Support PLUS, le funzionalità possono essere attivate gratuitamente nel tuo prodotto per tutta la durata del periodo di prova. Se non disponi di Remote Support PLUS, è possibile avviare una versione di prova gratuita e testare le funzionalità beta nella versione di prova. Entrambe le opzioni richiedono l'iscrizione al modulo per attivare le funzionalità beta. Gli avvisi e le funzionalità di gestione degli aggiornamenti di Windows sono attualmente disponibili per il test.

Splashtop Personal

  • Ottieni le ultime correzioni dei bug

    nell'applicazione Splashtop Personal versione 2.7.4.6 per iOS sull'App Store.


Condividi
Feed RSSIscriviti

Contenuti correlati

Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support
Comunicazioni

Fatturazione mensile per Splashtop AEM

Ulteriori informazioni
Comunicazioni

Aggiornamenti di prodotto Splashtop 2026: riepilogo del primo semestre

Ulteriori informazioni
They year 2025 with icons representing IT, remote support, security, and endpoint management.
Comunicazioni

Riepilogo dei Prodotti 2025: Avanzamenti nella Gestione degli Endpoint e nella Sicurezza

Ulteriori informazioni
An IT worker managing endpoints from Splashtop, a consolidated platform for IT operations.
Comunicazioni

Piattaforma Unificata di Splashtop per le Operazioni IT Moderne

Ulteriori informazioni
Visualizza tutti i blog