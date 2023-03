Novità di Splashtop: Marzo-Aprile 2018

Le funzioni beta di Remote Support Premium sono disponibili per il test -

Stiamo lavorando a nuove funzionalità per il prossimo pacchetto Splashtop Remote Support Premium. Se vuoi testare le nuove funzionalità e darci un feedback durante il processo di sviluppo, ti invitiamo a farlo,

Scopri di più e iscriviti qui

Se possiedi già Splashtop Remote Support PLUS, le funzioni possono essere attivate gratuitamente nel tuo prodotto per la durata del periodo di prova. Se non hai Remote Support PLUS, puoi avviare una prova gratuita e testare le funzionalità della versione beta. Entrambe le opzioni richiedono l'iscrizione al modulo per attivare le funzionalità della beta. Gli avvisi e le funzioni di gestione degli aggiornamenti di Windows sono attualmente disponibili per il test.