Accesso remoto non supervisionato con Splashtop

Con Splashtop puoi accedere a computer Windows, Mac e Linux non supervisionati da remoto utilizzando qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS o Android. Una volta collegato, controllerai il dispositivo non supervisionato in tempo reale.

Lavora da remoto e risparmia tempo e denaro per il trasporto, collegandoti a un dispositivo non supervisionato invece di raggiungerlo o portarlo con te.