Accesso remoto non supervisionato con Splashtop
Accesso remoto ai dispositivi senza la presenza di un utente finale
Accedi da remoto e prendi il controllo di un computer o di un dispositivo in qualsiasi momento, anche se dall'altra parte non c'è nessuno.
Con Splashtop, potrai sperimentare un accesso remoto veloce e sicuro a computer Windows, Mac e Linux da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS o Android. Una volta collegato, controllerai il dispositivo non presidiato in tempo reale.
Lavora da remoto e risparmia tempo e denaro per il trasporto, collegandoti a un dispositivo non supervisionato invece di raggiungerlo o portarlo con te.
Disponibile suScopri tutti i prodotti
Per uso individuale e team
Splashtop Remote Access
Accesso remoto sicuro ed efficiente per lavorare da qualsiasi luogo
Per IT, supporto e Help Desk
Splashtop Remote Support
Soluzione di supporto remoto supervisionato e non supervisionato
Per un accesso e un supporto remoto di livello aziendale con SSO e gestibilità avanzata.
Splashtop Enterprise
Accesso e supporto remoto per soddisfare le tue esigenze aziendali e di sicurezza più avanzate
Per esigenze speciali di conformità
Splashtop On-Prem
Accesso remoto e supporto autogestito per soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità