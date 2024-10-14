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IT administrator employing Splashtop's unattended remote access in the datacenter

Accesso remoto non supervisionato con Splashtop

Accesso remoto ai dispositivi senza la presenza di un utente finale

IT manager leveraging Splashtop's unattended remote access while away from the desk

Accedi da remoto e prendi il controllo di un computer o di un dispositivo in qualsiasi momento, anche se dall'altra parte non c'è nessuno.

Con Splashtop, potrai sperimentare un accesso remoto veloce e sicuro a computer Windows, Mac e Linux da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS o Android. Una volta collegato, controllerai il dispositivo non presidiato in tempo reale. 

Lavora da remoto e risparmia tempo e denaro per il trasporto, collegandoti a un dispositivo non supervisionato invece di raggiungerlo o portarlo con te.  


Unattended Remote Access with Splashtop
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Risorse

Come distribuire Splashtop Streamer per l'accesso non supervisionato →

Come configurare i computer non supervisionati per i servizi SOS →

Accesso non supervisionato ad Android →