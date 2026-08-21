C’è poco di più spaventoso che aprire il computer un giorno e scoprire di essere stato infettato da un ransomware.
Il ransomware può bloccare l'accesso a un computer o a una rete, crittografare file personali oppure, in alcuni casi, rubare dati e minacciare di pubblicarli. Gli aggressori chiedono quindi un pagamento per ripristinare l'accesso o recuperare i dati, ma pagare non garantisce che i file vengano ripristinati o che i dati rubati vengano eliminati.
La protezione dal ransomware dipende da diversi livelli di cybersecurity che lavorano tutti insieme. Questo include software di sicurezza, backup ripristinabili e account protetti, ma anche un elemento umano, perché gli utenti devono sapere come adottare comportamenti sicuri online.
Tenendo presente questo, vediamo come il ransomware raggiunge i computer personali, cosa possono fare gli utenti per ridurre il rischio e cosa fare se sospetti un'infezione.
Che cos'è il ransomware?
Il ransomware è un tipo di malware che impedisce l'accesso a file o sistemi, in genere crittografando i dati. L'aggressore può quindi richiedere un pagamento per rilasciarli oppure, in alcuni casi, minacciare di pubblicarli se le sue richieste non vengono soddisfatte.
La protezione dal ransomware assume diverse forme. Può includere la prevenzione del ransomware prima che raggiunga o si esegua sul dispositivo, il rilevamento e il blocco di attività sospette oppure il recupero dei file dopo un'infezione, quindi è importante sapere cosa fa davvero qualsiasi software antivirus con protezione dal ransomware.
Come fa un ransomware a infettare un computer?
Esistono diversi modi in cui il ransomware può infettare un computer. Può arrivare sia tramite file dannosi sia tramite account compromessi, entrambi con diversi possibili punti di ingresso. Per questo motivo, una sicurezza solida è fondamentale per prevenire le infezioni.
I punti di accesso più comuni includono:
Email di phishing e allegati dannosi che inducono gli utenti ad aprire file infetti o a visitare siti web dannosi.
Link a pagine di accesso false o siti web infetti che possono rubare credenziali o portare gli utenti a download dannosi.
Software scaricato da fonti non attendibili, che potrebbe contenere ransomware o altri malware.
Sistemi operativi e applicazioni obsoleti privi di patch di sicurezza contro vulnerabilità note.
Account email o di archiviazione cloud compromessi che gli aggressori possono utilizzare per distribuire file dannosi o ottenere accesso a sistemi aggiuntivi.
Password deboli o riutilizzate che rendono più facile per gli aggressori compromettere gli account e usare tale accesso per distribuire ransomware.
Accesso remoto non autorizzato, che può consentire a utenti sconosciuti di accedere a un dispositivo remoto e di controllarlo.
Unità USB infette e supporti rimovibili che infettano un dispositivo una volta collegati.
Come proteggerti dal ransomware
Non c’è dubbio che la protezione dal ransomware sia importante per mantenere sicurezza, privacy e continuità. Quindi come si fa a restare al sicuro? Ci sono alcuni passaggi importanti che puoi seguire per mantenere aggiornata la tua sicurezza informatica e difenderti dagli attacchi ransomware:
1. Mantieni aggiornati il sistema operativo e le applicazioni
Mantenere una protezione aggiornata è importante, il che significa installare patch e aggiornamenti di sicurezza non appena diventano disponibili. Questi aggiornamenti possono correggere vulnerabilità che il ransomware potrebbe sfruttare, quindi ritardarli può lasciare esposte più a lungo vulnerabilità di sicurezza note.
Assicurati di attivare gli aggiornamenti automatici, soprattutto per i browser e le altre applicazioni di uso comune, e rimuovi i software non più supportati o abbandonati.
2. Usa una protezione antivirus in tempo reale
Un buon software antivirus può analizzare file, download e attività delle applicazioni alla ricerca di segnali di ransomware o altri malware, mentre alcuni prodotti includono anche la protezione dal phishing o da siti dannosi. Con la protezione in tempo reale, può rilevare queste minacce nel momento in cui si presentano, riducendo al minimo i danni e migliorando i tempi di risposta.
Tieni presente che l'antivirus è solo un livello di protezione. Una protezione efficace utilizza una combinazione di metodi di rilevamento, tra cui firme malware, reputazione dei file, machine learning, protezione dagli exploit e rilevamento comportamentale.
3. Tratta i messaggi inaspettati con cautela
Il ransomware viene spesso distribuito tramite email di phishing, messaggi di testo, messaggi sui social media e false comunicazioni di supporto. È importante restare vigili e fare attenzione ai messaggi sospetti, come richieste urgenti, allegati inattesi, richieste di abilitare le macro o concedere autorizzazioni di sicurezza, o qualsiasi cosa chieda password o dettagli di pagamento.
Assicurati di controllare tutti i link prima di cliccarci sopra, poiché molti attacchi utilizzano indirizzi web falsi per camuffarsi, ad esempio sostituendo una l minuscola e una I maiuscola nel nome di un'azienda per sembrare legittimi.
4. Scarica il software solo da fonti affidabili
I download non sicuri sono un altro modo comune per infettare i dispositivi con ransomware. I download di terze parti non verificati possono contenere diversi virus, così come il software pirata o i falsi aggiornamenti.
Assicurati di installare software solo dai siti web ufficiali dei fornitori, da app store affidabili e tramite meccanismi di aggiornamento verificati. Altrimenti, non puoi sapere con certezza cos'altro stai installando insieme ad esso.
5. Proteggi gli account importanti
Account come quelli di archiviazione cloud, email o accesso remoto possono offrire agli aggressori un altro modo per accedere ai file personali, quindi anche la sicurezza degli account è essenziale. Assicurati di usare password complesse e uniche per gli account importanti (si consiglia anche un gestore di password), insieme a controlli di accesso come l'autenticazione a più fattori.
Se ricevi un avviso di accesso, non ignorarlo. Assicurati di controllare l'avviso e, se necessario, cambia la password.
6. Limita l’accesso remoto non necessario
L'accesso remoto è uno strumento eccellente per lavorare in mobilità e accedere ai dispositivi da qualsiasi luogo. Tuttavia, può anche essere usato impropriamente se gli aggressori riescono a indurre gli utenti ad approvare l'accesso o il controllo remoto.
Non concedere mai accesso remoto a chiamanti non richiesti e, se hai dubbi su una richiesta di accesso, puoi sempre verificare le richieste di assistenza tramite i canali ufficiali. Assicurati di poter terminare le sessioni e revocare l'accesso quando necessario, e rimuovi tutti gli strumenti di accesso remoto che non ti servono più.
7. Analizza le unità USB e i supporti rimovibili
I dispositivi rimovibili, come le unità USB e i dischi rigidi esterni, possono trasportare software dannoso da un computer all'altro. È importante eseguire una scansione antivirus dei dischi rigidi esterni prima di aprire qualsiasi file, e dovresti evitare di collegare dispositivi USB sconosciuti.
8. Esegui il backup dei file importanti
Mantenere backup aggiornati può ridurre la perdita di dati e fornire un percorso di ripristino se un attacco ransomware riesce a superare le difese. Si consiglia di conservare un backup locale, oltre a un backup separato dal computer o dalla rete normale. Se puoi conservare una copia nel cloud o fuori sede, è altrettanto utile.
Tieni presente che anche le unità connesse potrebbero essere compromesse durante un attacco, da qui la necessità di un backup separato. Assicurati di testarli periodicamente e di mantenere i backup aggiornati per garantire che tutto possa essere ripristinato.
Come il software antivirus supporta la protezione dal ransomware
Una buona soluzione antivirus può aiutare a proteggere dal ransomware offrendo funzionalità di rilevamento e prevenzione. Lo fa attraverso una varietà di funzionalità di sicurezza, tra cui:
1. Scansione dei file in tempo reale
Il software antivirus può analizzare i file in tempo reale per rilevare le minacce. Questo include il controllo dei file quando vengono scaricati, aperti, copiati ed eseguiti, così da individuare le minacce nascoste prima che sia troppo tardi.
2. Rilevamento basato sul comportamento
Il software antivirus può anche monitorare azioni sospette, come la rapida crittografia dei file, processi insoliti o tentativi di disattivare le protezioni. Anche se potrebbe non rilevare ogni variante di ransomware, è un ulteriore livello di sicurezza che può aiutare a fermare gli attacchi sul nascere.
3. Protezione da phishing e siti dannosi
Alcune soluzioni antivirus possono anche bloccare siti web ingannevoli e download sospetti. Questo aiuta a fermare il ransomware prima che possa raggiungere un computer, individuando segnali di avvertimento che potremmo non notare in URL sospetti o download non verificati.
4. Protezione dagli exploit
Se il tuo dispositivo o software presenta vulnerabilità note, la protezione dagli exploit può aiutare. Questa funzionalità può rilevare i tentativi di sfruttare le vulnerabilità per eseguire codice dannoso, contribuendo a tenere lontani gli attacchi finché la vulnerabilità non viene corretta.
5. Scansione dei supporti rimovibili
La scansione delle unità USB e di altri dispositivi di archiviazione esterni può aiutare a rilevare le minacce e ridurre il rischio di aprire file infetti. Per questo, la scansione dei supporti rimovibili è una funzionalità preziosa per qualsiasi software antivirus (ma dovresti comunque evitare di collegare unità USB sconosciute).
Perché i backup sono essenziali per il ripristino dal ransomware
Se un ransomware dovesse superare le tue protezioni e colpire il tuo computer, avere un backup pronto ti aiuterà nel ripristino. Mantenere backup aggiornati aiuta a garantire che nulla di prezioso vada perso in caso di un attacco ransomware, poiché puoi ripristinare il tuo dispositivo invece di cedere alle richieste dell'aggressore.
1. Antivirus e backup hanno scopi diversi
Tieni presente che i backup e l'antivirus sono due cose molto diverse. Il software antivirus mira a prevenire e bloccare le attività dannose, mentre i backup possono aiutare a recuperare i file se i dati vengono crittografati, danneggiati o altrimenti persi.
2. Come proteggere i backup dal ransomware
Se il backup è collegato direttamente al tuo dispositivo, c'è comunque la possibilità che venga colpito dall'attacco. Assicurati di avere un backup mantenuto isolato o scollegato dalle modifiche provenienti dal tuo computer, così resterà al sicuro da qualsiasi attacco.
3. Con quale frequenza eseguire il backup dei file
Mantenere i backup aggiornati è importante, ma la frequenza esatta dipende da quanto spesso cambiano i file importanti. Ad esempio, se crei o modifichi file ogni giorno, avrai bisogno di backup più frequenti rispetto a chi ha file che cambiano raramente. Tuttavia, i backup eseguiti regolarmente restano essenziali, indipendentemente dalla loro frequenza.
4. Perché i backup dovrebbero essere testati
Un backup è utile solo se può ripristinare i file quando necessario. C'è sempre la possibilità che il backup non riesca, quindi è importante testare periodicamente i backup e ripristinare file di esempio per assicurarsi che funzioni come previsto.
Segnali di avvertimento di un'infezione da ransomware
Quindi, come puoi capire se sei stato infettato da ransomware? Il ransomware può diventare evidente quando non riesci più ad accedere al tuo dispositivo o ricevi una richiesta di riscatto, ma altri segnali possono indicare che un'attività dannosa è già in corso.
Fai attenzione a questi segnali di avvertimento:
I file diventano improvvisamente inaccessibili, anche quando dovresti avere l'autorizzazione per accedervi.
Nomi o estensioni dei file che cambiano senza che tu faccia nulla.
La comparsa di un messaggio di riscatto (questo è un segnale piuttosto evidente).
Impossibilità per le applicazioni di aprire documenti, perché risultano inspiegabilmente bloccati o crittografati.
Attività insolita del disco, soprattutto se sembra che sia in corso un processo di crittografia.
Il software di sicurezza viene disattivato inaspettatamente.
Un gran numero di file che cambiano contemporaneamente.
Avvisi imprevisti relativi all’account o all’accesso.
Cosa fare se viene rilevato un ransomware
Se il tuo dispositivo è infetto da ransomware, non c'è motivo di farsi prendere dal panico. Ci sono alcuni passaggi che puoi seguire per limitare ulteriori danni o la diffusione, anche se isolare il dispositivo non rimuove il ransomware stesso.
1. Disconnetti il dispositivo interessato
Per prima cosa, scollegare il dispositivo da internet e dagli altri dispositivi connessi può aiutare a limitare i danni. Disconnetti il dispositivo interessato dal Wi-Fi, dai cavi Ethernet, dalle unità esterne e da tutti i dispositivi di archiviazione condivisa per impedire che il ransomware si diffonda ulteriormente.
2. Non interagire con il messaggio di riscatto
Fare clic sui link, contattare gli aggressori o seguire le istruzioni di pagamento può comportare rischi aggiuntivi. Evita di interagire con il messaggio mentre valuti l'incidente e cerchi aiuto da fonti affidabili.
3. Identifica quali dispositivi e account potrebbero essere interessati
Successivamente, devi determinare l’entità del danno. Controlla altri computer, account cloud, account email e unità di archiviazione collegate (da un dispositivo pulito, non da quello infetto) per vedere se qualcuno è stato compromesso.
4. Modifica le credenziali degli account interessati da un dispositivo pulito
Dovrai anche modificare le credenziali degli account che potrebbero essere stati esposti o a cui potrebbe essere stato effettuato l'accesso, in particolare email, archiviazione cloud, servizi bancari e account di accesso remoto. Questo include email, archiviazione cloud, informazioni bancarie e qualsiasi altra cosa che possa fornire accesso ad altri servizi o account.
5. Usa strumenti di sicurezza affidabili o rivolgiti a un professionista
Non devi gestire da solo il ripristino e la sicurezza. La rimozione del ransomware e il recupero dipendono dalla variante e dall'entità dell'infezione, quindi ti conviene usare uno strumento affidabile o un servizio professionale per valutare i danni e rimuoverlo.
6. Ripristina i file solo dopo aver messo in sicurezza il dispositivo
Dovrai rimuovere l'infezione e assicurarti che il tuo dispositivo sia sicuro prima di ripristinare i file dal backup. Ripristinare i file prima di rimuovere la minaccia può portare a una reinfezione o a un nuovo ciclo di crittografia.
7. Segnala l’incidente
Anche se riesci a recuperare tutto con danni minimi, dovresti comunque segnalare l'incidente alle forze dell'ordine o all'autorità competente per i crimini informatici. Se i dati del tuo conto di pagamento o finanziario sono stati compromessi in qualsiasi modo, dovresti anche avvisare gli istituti pertinenti in modo che possano monitorare eventuali attività sospette sul conto.
Dovresti pagare una richiesta di riscatto da ransomware?
Può sembrare più semplice pagare il riscatto e chiudere la questione, ma non c’è alcuna garanzia che farlo non peggiori le cose. Pagare il riscatto non garantisce il recupero dei file, la rimozione dei dati rubati o la protezione da eventuali attacchi o richieste future.
Infatti, pagare quanto richiesto può esporre le vittime a ulteriori frodi e incoraggiare attacchi futuri.
Evita di pagare il riscatto, se possibile. Il pagamento non garantisce il recupero e può incoraggiare ulteriori attacchi. Rivolgiti a professionisti e contatta le autorità competenti prima di intraprendere ulteriori azioni.
Come Splashtop Shield aiuta a proteggersi dal ransomware
Una protezione adeguata contro il ransomware richiede una soluzione antivirus affidabile, come Splashtop Shield. Splashtop Shield è una soluzione antivirus basata sull'AI per computer Windows e Mac che aiuta a proteggere da malware, phishing, comportamenti sospetti e tentativi di exploit.
Splashtop Shield è in grado di rilevare file dannosi, comportamenti sospetti, tentativi di phishing e tentativi di exploit, aiutando a difendersi da ransomware e altri attacchi malware. Aggiunge un prezioso livello di sicurezza alla tua strategia più ampia di protezione dal ransomware, contribuendo a mantenere i dispositivi al sicuro. Questo include:
Protezione antimalware
Protezione anti-phishing
Scansione del traffico in tempo reale
Rilevamento delle minacce basato sul comportamento
Protezione anti-exploit
Scansione di USB e supporti rimovibili
La protezione dal ransomware comprende più elementi, tra cui pratiche sicure per gli account, backup affidabili e il mantenimento di software di sicurezza aggiornato. Splashtop Shield aggiunge un ulteriore livello di protezione e rilevamento come parte di un più ampio piano di difesa dal ransomware.
Checklist per la protezione dal ransomware
La protezione dal ransomware comprende molti elementi, ed è facile trascurare alcuni aspetti o passaggi chiave. Per questo abbiamo raccolto una pratica checklist con tutti i passaggi da seguire per assicurarti la migliore protezione possibile contro il ransomware e altre minacce.
Assicurati di controllare quanto segue:
Gli aggiornamenti automatici del sistema operativo sono abilitati.
I tuoi browser e le tue applicazioni sono aggiornati.
La protezione antivirus in tempo reale è attiva.
L'autenticazione a più fattori è abilitata sugli account importanti.
Usi password uniche e complesse (soprattutto per gli account importanti).
Tutti i link e gli allegati inattesi vengono verificati prima dell'apertura.
Scarichi software solo da fonti attendibili.
Il software per accesso remoto non necessario viene rimosso.
Le unità USB e altri dispositivi collegati vengono analizzati prima dell'uso.
I file importanti vengono sottoposti a backup e i backup vengono mantenuti aggiornati.
Almeno un backup è isolato dal computer e dalla rete.
Il processo di ripristino del backup è stato testato.
Rafforza la tua protezione dal ransomware con Splashtop Shield
La protezione dal ransomware comprende molti elementi, tra cui ridurre l'esposizione, mantenere i sistemi aggiornati, rilevare attività sospette, proteggere l'accesso e predisporre piani di ripristino. Con un buon programma antivirus, puoi bloccare i file dannosi e rilevare comportamenti sospetti, anche se è importante avere pronti dei backup nel caso in cui la prevenzione non basti.
Naturalmente, la protezione antivirus resta una componente fondamentale e preziosa di qualsiasi strategia di protezione dal ransomware. Con Splashtop Shield, puoi aggiungere protezione basata sull'AI contro malware, phishing, comportamenti sospetti, traffico dannoso ed exploit alla tua strategia di difesa dal ransomware più ampia.
Vuoi saperne di più su Splashtop Shield? Scopri come offre protezione basata sull'AI contro malware, phishing ed exploit per computer Windows e Mac.