Buone feste 2018 e ottime recensioni di Splashtop

Di recente abbiamo inviato la nostra e-mail di auguri per le festività 2018 / anno in corso / cosa succederà (qui sotto) e abbiamo ricevuto ottime risposte dai nostri meravigliosi clienti.
Ecco alcune delle nostre risposte preferite all'email di vacanza
"FANTASTICO! Voi ragazzi siete fantastici. Grazie per essere un prodotto e un valore decisamente migliore di LogMeIn, GoToMyPC e altri" - J
"Adoro i vostri prodotti!!! Sono felice di essere passato da TeamViewer alla vostra azienda!!!" - Steve
"Avete lavorato sodo, ragazzi. Ben meritato." - Jose
"Ottimo lavoro e ottimo prodotto!!! Tanto di cappello per l'ottimo sviluppo del prodotto. Fa vergognare LogMeIn." - Paolo
"Siete i migliori. Ci siamo pentiti di aver pagato 500 dollari per TeamViewer, perché Splashtop è molto meglio ed è quello che usiamo il 99% delle volte. Queste nuove funzionalità sono incredibili e non vedo l'ora che arrivi la nuova versione. Probabilmente aggiorneremo anche il nostro account." - Frank
Ed ecco una copia dell'email di vacanza, nel caso in cui non l'avessi ancora vista...
Buone feste da Splashtop e scopri le novità in arrivo
Che anno emozionante è stato il 2018!
È stato un anno all'insegna dell'innovazione e della crescita, con la consegna di nuove edizioni del prodotto, il rilascio di nuove funzionalità, tra cui il multi-multi monitor, e il raggiungimento di nuovi livelli di soddisfazione e assistenza da parte dei clienti.
Dai un'occhiata a alle 10 nuove funzionalità di Splashtop che ha aggiunto quest'anno.
Grazie per averci aiutato a raggiungere questi traguardi nel 2018
85 milioni di sessioni di accesso remoto
1.000.000 di nuovi utenti
2.000 recensioni a 5 stelle
99/100 di soddisfazione del cliente (punteggio NPS)
Sei pronto per saperne di più? Scopri le novità del 2019
Tra cui il trasferimento di file tramite drag-and-drop, la registrazione delle sessioni, l'integrazione dell'antivirus e molto altro ancora.
Un saluto da tutti noi di Splashtop!
Prova subito Splashtop.
Non è richiesta una carta di credito.
7 giorni di accesso remoto gratuito per le vacanze.