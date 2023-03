In che modo EPAD IT ha migrato 250 computer da LogMeIn a Splashtop

EPAD Business IT, un fornitore di servizi informatici IT & , è passato da LogMeIn Central a Splashtop Remote Support e ha migrato tutti i 250 computer gestiti in una sola sera.

Non lasciare che la paura di innumerevoli ore e mal di testa che tentano di migrare i computer gestiti a una nuova piattaforma di supporto remoto impedisca di passare a qualcosa di meglio.

In effetti, il processo di migrazione non deve essere difficile. Questo è ciò che Eric Gravens, proprietario di EPAD Business IT, ha imparato durante la migrazione dei suoi 250 computer gestiti da LogMeIn Central a Splashtop Remote Support in poche ore .

«Mi aspettavo un enorme mal di testa», disse Gravens, «Tuttavia, è stato fantastico! Per impressionante, intendo IMPRESSANTE! Ci è voluta una sera per migrare quasi tutti i nostri PC da LogMeIn Central 250 Basic a [Splashtop Remote Support].»

Ci sono molte ragioni per cui si vorrebbe passare da LogMeIn a Splashtop, come ci ha detto Gravens nel suo caso di studio. Splashtop è la migliore alternativa a LogMeIn Central e può farti risparmiare parecchio rispetto ai prezzi di LogMeIn Central. Se però ti preoccupa che il processo di migrazione sia difficile, continua a leggere per scoprire come EPAD Business IT ha sfruttato il processo di migrazione semplificato da LogMeIn Central a Splashtop Remote Support.

Migrazione da Splashtop a LogMeIn utilizzando One2Many

Abbiamo trovato alcuni modi per semplificare la migrazione di tutti i computer gestiti a Splashtop da LogMeIn. In effetti, abbiamo delineato i passaggi che è possibile eseguire per passare i computer a Splashtop.

È quello che ha fatto Gravens quando ha iniziato il processo di migrazione. Ha letto la pagina collegata sopra e ha deciso di utilizzare la funzionalità One2Many di LogMeIn per distribuire Splashtop sui suoi computer gestiti.

«Ci ha risparmiato una quantità sconosciuta di ore umane e sono riuscito a fare io stesso la migrazione in una sola notte», ha detto Gravens.

Questo processo prevede due semplici passaggi. Innanzitutto, creare il pacchetto di distribuzione nella console Web di Splashtop. Il pacchetto di distribuzione è ciò che installa Splashtop Streamer sui computer gestiti. Una volta aperto il pacchetto di distribuzione sul computer, scaricherà Splashtop Streamer collegato al tuo account, offrendoti un accesso remoto illimitato in qualsiasi momento a quel computer.

Dopo aver creato il pacchetto di distribuzione, il secondo passaggio consiste nell'utilizzare la funzionalità One2Many di LogMeIn per distribuire silenziosamente lo Splashtop Streamer sui computer.

Gravens ha delineato quanto fosse semplice il processo:

«Prima che la nostra sottoscrizione di LogMeIn terminasse, abbiamo iniziato una prova di LogMeIn Premier o Premium, qualunque sia il loro prodotto più alto livello è stato chiamato che ha la funzionalità One2Many incluso,» Gravens ha detto.

«Abbiamo creato ogni gruppo in Splashtop e creato lo streamer di distribuzione per ogni gruppo. Splashtop ha un articolo sul loro sito web sulla distribuzione del loro streamer utilizzando One2Many. Suggerisco di controllare.

L'intero processo di implementazione di Splashtop ha richiesto meno di 3 ore per tutti i nostri PC. Abbiamo avuto alcuni clienti che hanno dimenticato di lasciare i loro PC accesi, quindi abbiamo dovuto occuparcene il giorno successivo. Non è un problema, la maggior parte è stata fatta la sera stessa".

Altri modi per eseguire la migrazione

È inoltre possibile eseguire la migrazione da LogMeIn a Splashtop utilizzando altri strumenti di distribuzione quali Criteri di gruppo Microsoft, SCCM o uno strumento RMM. Attraverso questi strumenti è possibile installare Splashtop Streamer su tutti i computer gestiti contemporaneamente utilizzando MSI o EXE.

Perché passare da LogMeIn a Splashtop

Splashtop ha prestazioni migliori, ha le stesse caratteristiche principali e costa meno di LogMeIn. Puoi risparmiare fino al 70% passando da LogMeIn a Splashtop, come ha fatto Eric Gravens di EPAD Business IT.

Scopri perché Splashtop è la migliore alternativa a LogMeIn che ti farà risparmiare fino al 50% o più rispetto ai prezzi di LogMeIn.

Vuoi saperne di più sul perché EPAD Business IT ha fatto il passaggio? Consulta il nostro caso di studio EPAD Business IT per scoprire le sfide che Gravens stava affrontando con LogMeIn (incluso il fatto che il suo prezzo annuale sia quasi raddoppiato in un anno) e come ha trovato una casa migliore con Splashtop.