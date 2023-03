Gli architetti possono lavorare da casa, e lo sono - con Splashtop

"Gli architetti non possono lavorare da casa" sostiene un recente articolo della rivista britannica Architect's journal.

"Le aziende non hanno abbastanza computer portatili; è difficile coordinare i disegni CAD da casa, ammesso che si abbia un CAD a casa, dato che le licenze sono così costose; è necessario poter stampare le cose e abbozzare le idee in modo collaborativo; anche se i computer portatili da lavoro sono disponibili, non si potrà usare Revit," hanno detto gli architetti dello UK Architect's Journal.

Questo ha portato a un dibattito piuttosto acceso su twitter. Crediamo che l'articolo non volesse dire che gli architetti non possono lavorare da casa, ma piuttosto che non possono farlo senza la giusta configurazione o gli strumenti WFH.

Como possono gli architetti accedere a Revit o ad altro software ad uso intensivo di CPU/risorse in remoto?

Come possono lavorare da casa come se fossero in ufficio?

In qualità di leader nelle soluzioni di accesso remoto, conosciamo le risposte a questa domanda: Con Splashtop Remote Access Solutions.

Ma non fidarti delle nostre parole. Abbiamo una storia che lo conferma.

Come un'azienda leader di architettura ha permesso a 1350 dipendenti di passare allo smart working in 48 ore

BDP, uno studio internazionale e interdisciplinare di architetti, designer, ingegneri e urbanisti, ha ottenuto che tutti i dipendenti lavorassero da remoto in 48 ore grazie alle soluzioni di accesso remoto Splashtop.

L'azienda ha avuto sfide simili a quelle menzionate sopra:

>I dipendenti hanno un personal computer da cui collegarsi a casa, o hanno solo un laptop rilasciato dall'azienda?

>Come potrebbe BDP mantenere tutto stabile, incluso l'uso di software come Revit?

Oltre a queste sfide, il COVID19 ha avuto un senso di urgenza.

BDP aveva uno staff di circa 1.350 persone in 16 sedi in tutto il mondo, che disponeva già di 650 utenti di computer portatili e che poteva collegarsi alla rete BDP utilizzando Microsoft Direct Access, consentendo di lavorare quotidianamente da qualsiasi luogo. Tuttavia, mentre questo sistema ha funzionato con successo per la maggior parte dei software utilizzati dagli architetti, non ha funzionato per Revit. Oltre a Revit, BDP aveva più di 400 software distinti che dovevano essere installati sul computer di ogni utente per poterli utilizzare per lavorare in remoto.

"Sarebbe stato un compito impossibile installare tutti questi prodotti in modo nativo, poiché molti non funzionavano affatto quando erano fuori dalle LAN," ha dichiarato Alistair Kell, Principal e responsabile delle tecnologie e dei processi informatici di BDP. Inoltre, sarebbe stato piuttosto costoso acquistare tante licenze aggiuntive per 400 titoli software.

E fu allora che arrivò Splashtop.

Splashtop: una soluzione di accesso remoto affidabile, sicura, facile da usare che non rompe la banca.

Splashtop Business Access ha permesso a 1.350 architetti BDP di accedere da remoto ai loro computer di lavoro come se ci fossero seduti di fronte. Quindi non era più necessario installare in modo nativo alcun software sui laptop e il lavoro remoto poteva essere abilitato più velocemente.

Il team IT di BDP ha implementato lo streamer Splashtop su tutte le macchine e disponeva di personale in ogni posizione che corrispondeva ai dipendenti gli ID macchina e supportava la registrazione a

Splashtop, mentre un gruppo centrale allineava gli utenti ai propri PC di lavoro.

L'intero processo ha richiesto una settimana di tempo, e una volta che BDP ha annunciato la necessità di andare completamente in remoto, ci sono volute solo 48 ore per rendere l'azienda remota.

BDP utilizza ora Splashtop Business Access in tutte le sedi, da Toronto al Regno Unito, MENA, India e Cina. Puoi leggere la storia completa del BDP qui.

Ora, la prossima volta che senti qualcuno che chiede se gli architetti possono lavorare da casa, conosci la risposta: con Splashtop e la giusta configurazione, possono farlo.

Perché architetti e altri designer amano Splashtop