Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
Team collaboration over architectural model, enhancing productivity with Splashtop

Gli architetti possono lavorare da casa, e lo sono - con Splashtop

Splashtop Team
3 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
Inizia con Splashtop
Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
Prova gratuita

"Gli architetti non possono lavorare da casa" sostiene un recente articolo della rivista britannica Architect's journal.

"Le aziende non hanno abbastanza computer portatili; è difficile coordinare i disegni CAD da casa, ammesso che si abbia un CAD a casa, dato che le licenze sono così costose; è necessario poter stampare le cose e abbozzare le idee in modo collaborativo; anche se i computer portatili da lavoro sono disponibili, non si potrà usare Revit," hanno detto gli architetti dello UK Architect's Journal.

Questo ha portato a un dibattito piuttosto acceso su twitter. Crediamo che l'articolo non volesse dire che gli architetti non possono lavorare da casa, ma piuttosto che non possono farlo senza la giusta configurazione o gli strumenti WFH.

Como possono gli architetti accedere a Revit o ad altro software ad uso intensivo di CPU/risorse in remoto?

Come possono lavorare da casa come se fossero in ufficio?

In qualità di leader nelle soluzioni di accesso remoto, conosciamo le risposte a questa domanda: con Splashtop Remote Access Solutions.

Ma non fidarti delle nostre parole. Abbiamo una storia che lo conferma.

Come un'azienda leader di architettura ha permesso a 1350 dipendenti di passare allo smart working in 48 ore

BDP, uno studio internazionale e interdisciplinare di architetti, designer, ingegneri e urbanisti, ha ottenuto che tutti i dipendenti lavorassero da remoto in 48 ore grazie alle soluzioni di accesso remoto Splashtop.

L'azienda ha avuto sfide simili a quelle menzionate sopra:

>I dipendenti hanno un personal computer da cui collegarsi a casa, o hanno solo un laptop rilasciato dall'azienda?

>Come potrebbe BDP mantenere tutto stabile, incluso l'uso di software come Revit?

Oltre a queste sfide, il COVID19 ha avuto un senso di urgenza.

BDP aveva uno staff di circa 1.350 persone in 16 sedi in tutto il mondo, che disponeva già di 650 utenti di computer portatili e che poteva collegarsi alla rete BDP utilizzando Microsoft Direct Access, consentendo di lavorare quotidianamente da qualsiasi luogo. Tuttavia, mentre questo sistema ha funzionato con successo per la maggior parte dei software utilizzati dagli architetti, non ha funzionato per Revit. Oltre a Revit, BDP aveva più di 400 software distinti che dovevano essere installati sul computer di ogni utente per poterli utilizzare per lavorare in remoto.

"Sarebbe stato un compito impossibile installare tutti questi prodotti in modo nativo, poiché molti non funzionavano affatto quando erano fuori dalle LAN," ha dichiarato Alistair Kell, Principal e responsabile delle tecnologie e dei processi informatici di BDP. Inoltre, sarebbe stato piuttosto costoso acquistare tante licenze aggiuntive per 400 titoli software.

E fu allora che arrivò Splashtop.

Splashtop: una soluzione di accesso remoto affidabile, sicura, facile da usare che non rompe la banca.

Splashtop Remote Access ha permesso a 1.350 architetti BDP di accedere da remoto ai loro computer di lavoro come se ci fossero seduti di fronte. Quindi non era più necessario installare in modo nativo alcun software sui laptop e il lavoro remoto poteva essere abilitato più velocemente.

A man seated at a desk with architectural models, looking at the camera. Next to him is a quote praising Splashtop for its enterprise solutions, attributed to Alistair Kell, Principal and IT head at BDP.

Il team IT di BDP ha implementato lo streamer Splashtop su tutte le macchine e disponeva di personale in ogni posizione che corrispondeva ai dipendenti gli ID macchina e supportava la registrazione a

Splashtop, mentre un gruppo centrale allineava gli utenti ai propri PC di lavoro.

L'intero processo ha richiesto una settimana di tempo, e una volta che BDP ha annunciato la necessità di andare completamente in remoto, ci sono volute solo 48 ore per rendere l'azienda remota.

BDP utilizza ora Splashtop Remote Access in tutte le località da Toronto attraverso Regno Unito, MENA, India e Cina. Puoi leggere la storia completa di BDP qui.

Ora, la prossima volta che senti qualcuno che chiede se gli architetti possono lavorare da casa, conosci la risposta: con Splashtop e la giusta configurazione, possono farlo.

A smiling man with glasses sits in a chair on a balcony, working on a laptop with a splashtop sticker. He is surrounded by fallen leaves, trees, and sunlight, creating a relaxed outdoor workspace.

Perché architetti e altri designer amano Splashtop 

  • Splashtop supporta lo streaming di qualità 4K per l'editing video da remoto, lo sviluppo di giochi, la progettazione 3D e altre attività a uso intensivo della CPU; questo significa che non ci sono ritardi e un'esperienza di telecomunicazione di alta qualità

  • Splashtop consente di risparmiare considerevoli costi di licenza tramite la connessione remota nella postazione di lavoro e l'utilizzo del software di progettazione piuttosto che dover acquistare licenze aggiuntive del software di progettazione e installarlo sul computer di casa.

  • I prezzi partono da 5,50 € al mese, con un risparmio fino all'80% rispetto ad altre soluzioni come VPN/RDP, TeamViewer o LogMeIn

  • Splashtop può essere utilizzato su computer portatili, tablet, smartphone e funziona con sistemi operativi Windows, Mac, Linux, iOS e Android

Prova Splashtop gratuitamente.

Prova subito!
Inizia la tua prova gratuita di Splashtop Remote Access
Prova gratuita


Condividi
Feed RSSIscriviti

Contenuti correlati

A woman in an office using remote maintenance software.
Supporto remoto del Help Desk e IT

Padronanza del software di manutenzione a distanza nel 2026: Una guida approfondita

Ulteriori informazioni
Man holding laptop case and mask
Supporto remoto del Help Desk e IT

Mentre Omicron imperversa, come può la tua azienda passare facilmente al lavoro flessibile?

Ulteriori informazioni
A headless computer rack
Informazioni dettagliate sull'accesso remoto

Il futuro dell'Headless Computing: accesso remoto Splashtop

Ulteriori informazioni
A group of workers at a desk on their laptops
Lavorare in remoto

Sfruttare tutto il potenziale di Splashtop Enterprise

Ulteriori informazioni
Visualizza tutti i blog