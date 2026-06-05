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User using Splashtop to connect to the school computer with Photoshop

Insegnamento remoto di una lezione di Photoshop dal vivo con accesso remoto

Splashtop Team
2 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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La CFPCA della Wayne State University utilizza Splashtop per consentire agli studenti l'accesso remoto ai computer di laboratorio. Scopri come un professore lo ha usato per dare una demo pratica di Photoshop agli studenti remoti.

Con molte scuole e università che abbracciano l'apprendimento a distanza, gli amministratori sono alla ricerca di soluzioni per garantire agli studenti l'accesso alle risorse di cui hanno bisogno durante le lezioni.

Ciò è particolarmente importante per i corsi che richiedono agli studenti di utilizzare software specifici, come Adobe Photoshop e Illustrator per la progettazione grafica, o strumenti di editing video come Premiere Pro.

Il College of Fine, Performing, and Communication Arts (CFPCA) della Wayne State University ha risolto questa sfida utilizzando il software desktop remoto Splashtop per consentire agli studenti di controllare in remoto i computer di laboratorio della scuola dai propri dispositivi.

Il CFPCA ha inoltre utilizzato la funzione di pianificazione dell'accesso remoto di Splashtop per garantire che un'intera classe di studenti potesse accedere a uno specifico laboratorio informatico durante l'orario di lezione programmato.

La funzione di pianificazione ha permesso a Wayne State di continuare a fornire un ambiente di apprendimento sincrono di alta qualità per gli studenti che hanno bisogno di lavorare da computer di laboratorio.

Insegnare virtualmente un laboratorio di Photoshop sincrono con Splashtop

A man wearing a face mask sits at a desk, working on a computer. A camera is set up nearby, and the computer screen displays Lab 2: Getting Started with Adobe Photoshop in a classroom or lab setting.

Ecco come Splashtop per laboratori remoti ha aiutato un professore CFPCA a guidare i suoi studenti di apprendimento remoto attraverso una demo live di photoshop:

«Alcuni scatti dal mio laboratorio sincrono oggi. Sto insegnando alla stazione di insegnamento con una fotocamera addestrata su di me e ho un assistente a volte in giro dietro le 16 macchine a cui gli studenti sono connessi mentre stanno seguendo un tutorial di photoshop che ho fatto.»

A classroom with several laptops and monitors displaying digital artwork of a stylized eye and red lines. A person wearing a mask sits at a desk in the background. The room has overhead lights and neutral-colored walls.
Two people work on separate laptops in a classroom with a blue accent wall. Many laptops are lined up on long tables, each connected with cables. The room appears to be used for tech setup or testing.

Chris Gilbert, analista tecnico delle applicazioni presso la CFPCA che ha svolto un ruolo determinante nella distribuzione di Splashtop alla Wayne State University, ha detto:

«La prima settimana (del semestre Autunno 2020) è terminata e ora siamo alla seconda settimana. Tutto funziona come dovrebbe. Grazie mille per tutto quello che tu e la tua squadra avete messo insieme. La WSU e, soprattutto, la CFPCA è molto felice e grata.»

Ulteriori informazioni su Splashtop per Remote Labs

Migliaia di distretti scolastici, università e università si sono rivolti a Splashtop per laboratori remoti come elemento strategico delle loro strategie di apprendimento a distanza e apprendimento ibrido. Con Splashtop, gli studenti possono accedere e controllare in remoto i computer di laboratorio Windows e Mac dai propri dispositivi Windows, Mac, iOS, Android e persino Chromebook!

Contattaci per saperne di più, pianifichi una demo e provala gratuitamente:

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