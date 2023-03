Creazione di una newsroom di trasmissione remota tra COVID-19

Oltre 30 milioni di professionisti utilizzano Splashtop. Con l'accesso remoto di Splashtop, chiunque può accedere da remoto ai propri PC e Mac dallo smartphone, dal tablet o da un altro computer, proprio come se fosse seduto davanti al proprio computer. Grazie a COVID19, lavorare da casa è ormai "la nuova normalità." In questo trend di crescita del WFH, abbiamo notato un'impennata nella richiesta di accesso remoto da parte di un segmento particolare: l'industria dei media e dell'intrattenimento.

È il momento delle stazioni di Broadcasting da remoto?

Per capire meglio come i professionisti dei media e dell'intrattenimento utilizzano Splashtop, abbiamo parlato con Patrick Evans il meteorologo di KESQ News Channel 3 e conduttore di Eye on the Desert. Patrick Evans utilizza Splashtop Remote Desktop per accedere alla sua stazione meteo e per continuare a funzionare da remoto.

D: Come si usa il desktop remoto di Splashtop?

Patrick: Mi collego al nostro sistema Baron Weather usando Splashtop su un portatile IBM ThinkPad. Splashtop funziona alla grande. Mi collego al sistema meteorologico, preparo grafica, setup sequenze per spettacoli, e gestisco il sistema meteorologico interamente a distanza.

D: La crisi COVID-19 è la prima volta che hai lavorato in remoto con questa configurazione? In caso contrario, quando e perché l'hai usato in passato?

Patrick: Questa è la prima volta che ci occupiamo di meteo in remoto. Ho utilizzato Splashtop per il trasferimento di file nell'ambito del mio altro lavoro presso una radio locale (CV 104.3 FM), dove caricavo file audio. Ho consigliato Splashtop per la mia familiarità con esso. A KESQ, il nostro dipartimento IT lo ha acquistato per tutti gli utenti del meteo. Credo che tutto il nostro staff meteo lo utilizzi, così come molti dei nostri reporter che lavorano in remoto .

D: Qualcosa che vorresti condividere sul raggiungimento della resilienza durante questa crisi del COVID19?

Patrick: Splashtop è stato determinante nel permettere al nostro dipartimento meteorologico di operare a distanza pur continuando a utilizzare tutte le risorse del nostro sistema meteorologico.

WFH: Un rinnovato senso di libertà?

Sebbene l'uso di Splashtop Remote desktop da parte di Patrick sia insolito, non è poi così impensabile. Le apparecchiature radiofoniche e da studio sono notoriamente molto costose. Immagina di portare a casa un dispositivo da 10.000 euro e di doverlo rompere o di dover acquistare diverse macchine per dare agli utenti la possibilità di lavorare in remoto? Questo non è solo rischioso, ma anche piuttosto costoso.

Con Splashtop, i professionisti dell'industria dei media e dell'intrattenimento possono accedere in modo sicuro e semplice ai loro studi o alle loro stazioni radio, mantenendo una bassa latenza e godendo di una risoluzione 4K, per soli 5 dollari al mese. Sebbene questo sia fantastico, per molti che abbracciano il nuovo movimento remoto, la parte migliore che deriva dall'utilizzo di Splashtop è un rinnovato senso di libertà. Quindi gli studi di lavoro da casa potrebbero essere destinati a rimanere.

Bryan Huges di WOWK è un altro meteorologo che è diventato completamente remoto grazie a COVID19. Bryan ha portato la sua configurazione remota ad un altro livello: ha convertito la sua barca in una redazione remota utilizzando Splashtop per gestire la grafica di Weather Lynx! In un'intervista con TVSpy, Brian ha dichiarato con entusiasmo che "È come un sogno che si realizza."