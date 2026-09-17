I costi della gestione degli endpoint sono facili da sottovalutare. L'abbonamento al software può essere la spesa più visibile, ma è solo una parte di ciò che un'organizzazione spende per mantenere i dispositivi aggiornati, sicuri, visibili e operativi.
Il totale può includere anche strumenti specializzati, lavoro IT, manutenzione ricorrente, reportistica, risoluzione dei problemi e il lavoro amministrativo necessario per coordinare più sistemi.
In un sondaggio condotto su 250 professionisti IT e provider di servizi gestiti, il 72% delle organizzazioni si trovava in una situazione intermedia. Avevano già strumenti di gestione degli endpoint, ma flussi di lavoro frammentati e un'automazione incoerente limitavano i vantaggi operativi ottenuti.
Questa guida spiega come viene determinato il prezzo del software di gestione degli endpoint, quali spese contribuiscono al costo totale di proprietà, come calcolare il tuo costo attuale e dove i team IT possono ridurre le spese non necessarie e il lavoro manuale.
Esamina anche come Splashtop AEM può centralizzare e automatizzare i flussi di lavoro comuni della gestione degli endpoint. Il calcolatore ROI di Splashtop AEM utilizza il numero di endpoint, i costi di manodopera IT e la spesa attuale per gli strumenti per stimare i potenziali risparmi con Splashtop AEM.
Quanto costa la gestione degli endpoint?
Non esiste un prezzo universale per la gestione degli endpoint. L'importo che un'organizzazione paga dipende da fattori come il numero di endpoint o utenti, le funzionalità incluse nella piattaforma, i requisiti di servizio e supporto e i prodotti aggiuntivi necessari per colmare le lacune della soluzione principale.
È utile separare il prezzo del software dal costo totale della gestione degli endpoint. Il prezzo del software è l'importo pagato al fornitore. Il costo totale include il software, gli strumenti di supporto, il lavoro del personale IT e i costi amministrativi necessari per gestire l'ambiente.
Prezzo per endpoint
Con il modello di prezzo per endpoint, l'organizzazione paga in base al numero di dispositivi gestiti. Questo modello è relativamente semplice quando il numero di dispositivi rispecchia da vicino l'entità del carico di lavoro di gestione.
Le tariffe per endpoint possono variare in base al volume, alla durata del contratto, al livello di funzionalità o ai tipi di dispositivi coperti. Le organizzazioni dovrebbero anche verificare se tutte le funzionalità richieste sono incluse o vendute separatamente.
Prezzi per utente
Alcune piattaforme addebitano i costi in base al numero di utenti. Questo può semplificare le licenze quando i dipendenti utilizzano un numero costante di dispositivi, ma l'equilibrio economico può cambiare quando ogni dipendente lavora su un desktop, laptop, macchina virtuale o altro endpoint gestito.
Per valutare i prezzi per utente, bisogna guardare oltre il numero di utenti e capire quanti dispositivi la piattaforma dovrà effettivamente gestire.
Prezzi in bundle e basati sulla piattaforma
Le funzionalità di gestione degli endpoint possono essere incluse in una piattaforma più ampia per la produttività, la sicurezza o la gestione IT. Il bundling può ridurre il numero di singoli abbonamenti acquistati da un'organizzazione, a seconda delle funzionalità incluse e di quanto bene soddisfino i requisiti operativi.
Una funzionalità inclusa può comunque generare costi aggiuntivi quando i team hanno bisogno di altri prodotti per la gestione delle patch di terze parti, visibilità in tempo reale, supporto remoto, automazione, reportistica o remediation. Il set completo di strumenti e il lavoro necessario per gestirlo determinano il costo effettivo.
Cosa determina il costo totale della gestione degli endpoint?
Una valutazione pratica dei costi dovrebbe tenere conto della piattaforma di gestione degli endpoint, degli strumenti aggiuntivi, della manodopera IT e delle risorse necessarie per coordinare il lavoro. Considerare insieme queste categorie fornisce una base di riferimento più realistica rispetto alle sole spese di licenza.
Software di gestione degli endpoint e licenze
Inizia con l'abbonamento base. A seconda del fornitore e del modello di prezzo, il costo può basarsi su dispositivi, utenti, tecnici o su una licenza di piattaforma più ampia.
Poi considera anche i livelli di funzionalità più avanzati, gli add-on a pagamento, i pacchetti di servizi, i costi di implementazione e le commissioni di supporto necessari per il tuo ambiente. Esamina anche i termini di rinnovo e le soglie di volume, perché possono incidere sul totale annuale man mano che l'organizzazione cresce.
Strumenti aggiuntivi per endpoint
Gli stack di gestione degli endpoint spesso si espandono in modo incrementale. I team IT aggiungono prodotti quando la piattaforma attuale non soddisfa un requisito in modo efficiente o quando un flusso di lavoro specializzato richiede funzionalità più approfondite.
Le aggiunte più comuni includono:
Patching del sistema operativo e delle applicazioni di terze parti
Accesso remoto e supporto remoto
Distribuzione del software
Scripting e automazione
Monitoraggio e avvisi
Inventario hardware e software
Visibilità sulle vulnerabilità
Manodopera IT
Il costo del lavoro viene spesso trascurato perché rientra nel budget IT più ampio anziché comparire in una fattura per la gestione degli endpoint. Tuttavia, le attività ricorrenti possono rappresentare una parte significativa del costo totale.
Questa attività può includere la revisione dello stato degli endpoint, l'identificazione degli aggiornamenti mancanti, la distribuzione delle patch, la conferma della corretta installazione, il follow-up dei fallimenti, l'analisi dei problemi, l'esecuzione della manutenzione, la risoluzione dei problemi e la produzione di report.
La sola tecnologia non elimina questo impegno. Flussi di lavoro frammentati e un'automazione incoerente possono costringere i team IT a svolgere attività manuali anche dopo l'implementazione degli strumenti di gestione degli endpoint.
Maggiore carico amministrativo e passaggio da uno strumento all'altro
Ogni sistema aggiuntivo può introdurre policy, autorizzazioni, integrazioni, report, requisiti di formazione e un proprio programma di manutenzione. Gli amministratori potrebbero anche dover riconciliare informazioni incoerenti tra i vari prodotti o passare da una console all'altra per completare un singolo flusso di lavoro.
Questo sovraccarico è più difficile da vedere su un ordine di acquisto, ma richiede tempo e aumenta l'impegno necessario per gestire ogni endpoint. Comprendere queste categorie di costo fornisce anche gli elementi necessari per valutare i potenziali risparmi derivanti dall'automazione e dal consolidamento degli strumenti.
Come calcolare il tuo attuale costo di gestione degli endpoint
Usa il seguente processo per stabilire una base annuale pratica.
Calcola la spesa annuale per il software di gestione degli endpoint: Aggiungi il costo annuale della tua piattaforma principale di gestione degli endpoint e dei prodotti a pagamento che supportano gli stessi flussi di lavoro. Mantieni l'ambito focalizzato sulle operazioni degli endpoint invece di includere infrastrutture IT non correlate.
Stima il lavoro IT dedicato alla gestione degli endpoint: individua le attività ricorrenti come applicazione delle patch, monitoraggio, manutenzione del software, reportistica, risoluzione dei problemi, ripristino e gestione delle policy. Stima le ore dedicate a queste attività ogni mese, converti il dato in un totale annuale e moltiplicalo per un'ipotesi appropriata di costo orario del lavoro.
Individua i costi sovrapposti degli strumenti: verifica dove più di una piattaforma offre patching, supporto remoto, inventario, scripting, monitoraggio, distribuzione software o funzioni simili. Conta solo le sovrapposizioni reali. Un prodotto specializzato che continua a soddisfare un'esigenza distinta dovrebbe rimanere nel calcolo.
Calcola il totale annuale: Combina i costi pertinenti di software, strumenti di supporto e manodopera per creare una base di riferimento. Puoi quindi dividere il totale annuale per il numero di endpoint gestiti per stimare il costo di gestione annuale per endpoint.
Vuoi stimare l’opportunità più rapidamente?
Usa il calcolatore ROI di Splashtop AEM per stimare il potenziale impatto finanziario per il tuo ambiente utilizzando input come il numero di endpoint, il costo della manodopera IT e la spesa annuale attuale per gli strumenti. Il calcolatore può stimare il risparmio annuale, le ore IT risparmiate, il risparmio per endpoint, il periodo di recupero e il ROI del primo anno.
Perché i costi di gestione degli endpoint aumentano con la crescita degli ambienti
La crescita influisce su più aspetti oltre al numero di licenze. Con l'espansione degli ambienti, i team IT potrebbero dover gestire:
Più endpoint che richiedono aggiornamenti, monitoraggio e manutenzione
Più versioni di sistemi operativi e applicazioni
Più eventi di patching e remediation
Più attività non riuscite ed eccezioni che richiedono un follow-up
Più gruppi di dispositivi, configurazioni e policy
Più requisiti di reportistica e verifica
Maggiore coordinamento tra strumenti e fonti di dati separati
Senza flussi di lavoro standardizzati, l'impegno amministrativo può aumentare rapidamente. Un'automazione efficace può evitare che il lavoro aumenti allo stesso ritmo del numero di endpoint, applicando criteri coerenti e gestendo le attività ripetitive su gruppi di dispositivi.
Questo consente ai team IT esistenti di dedicare più tempo alle eccezioni, ai problemi complessi e alle iniziative a maggior valore, invece di ripetere gli stessi passaggi di manutenzione sui singoli endpoint.
Come possono i team IT ridurre i costi di gestione degli endpoint?
Ridurre i costi di gestione degli endpoint richiede l'analisi sia della spesa software sia del lavoro necessario per gestire l'ambiente. I team IT dovrebbero cercare opportunità per:
Automatizza il lavoro ripetitivo: Riduci l'impegno manuale per patching, monitoraggio, manutenzione, esecuzione di script e risoluzione dei problemi di routine.
Consolida gli strumenti sovrapposti: Elimina le funzionalità ridondanti e riduci il sovraccarico dovuto alla gestione di console, criteri, integrazioni e report separati.
Standardizza policy e flussi di lavoro: usa gruppi di dispositivi, policy di patch, pianificazioni e processi di risoluzione coerenti invece di gestire gli endpoint singolarmente.
Migliora la visibilità degli endpoint: Fornisci agli amministratori le informazioni necessarie per dare priorità ai dispositivi che richiedono interventi ed evitare indagini non necessarie.
L'approccio giusto dipende dagli strumenti e dai requisiti già esistenti dell'organizzazione. Qualsiasi modifica dovrebbe preservare le funzionalità necessarie riducendo al contempo le spese ridondanti e il lavoro amministrativo ricorrente.
Come Splashtop AEM può contribuire a ridurre il carico di lavoro della gestione degli endpoint
Splashtop AEM riunisce le comuni attività di gestione degli endpoint nello stesso ambiente utilizzato per l'accesso remoto e il supporto remoto di Splashtop. I team IT possono usare visibilità centralizzata, gestione basata su policy e automazione per ridurre il lavoro ricorrente sugli endpoint gestiti.
1. Automatizza l'applicazione di patch del sistema operativo e di software di terze parti
Splashtop AEM supporta l'applicazione automatizzata di patch del sistema operativo e delle applicazioni di terze parti sugli endpoint Windows e macOS. Gli amministratori possono definire criteri e pianificazioni, distribuire aggiornamenti e monitorare lo stato delle patch senza dover gestire ogni dispositivo singolarmente.
Questo può ridurre il tempo dedicato a identificare gli aggiornamenti mancanti, avviare le distribuzioni e verificare se le patch sono state installate correttamente.
2. Gestisci le policy degli endpoint e le attività ricorrenti
Criteri per endpoint, script e attività, avvisi proattivi e correzione automatizzata aiutano i team IT ad applicare processi ripetibili a gruppi di dispositivi. Il lavoro di routine può essere eseguito in background mentre gli amministratori si concentrano sugli endpoint che richiedono attenzione diretta.
Ad esempio, i team possono pianificare la manutenzione, eseguire script su più dispositivi, monitorare condizioni definite e attivare azioni quando un endpoint soddisfa criteri specificati.
3. Migliora la visibilità degli endpoint
L'inventario centralizzato di hardware e software, lo stato delle patch, le informazioni della dashboard e gli insight CVE basati sull'AI aiutano i team IT a comprendere la condizione degli endpoint gestiti e a decidere dove è necessario intervenire.
Una visibilità più chiara può ridurre l'impegno manuale necessario per raccogliere informazioni da fonti separate prima di applicare patch, risolvere problemi o creare report.
4. Collega i flussi di lavoro della gestione degli endpoint e dell'assistenza remota
Le organizzazioni che usano Splashtop per il supporto remoto possono gestire e risolvere i problemi degli endpoint all'interno del più ampio ambiente Splashtop. Quando un problema richiede un intervento pratico, i tecnici possono passare dalle informazioni sull'endpoint al supporto remoto senza fare affidamento su flussi di lavoro scollegati.
L'insieme di strumenti appropriato dipende comunque dai requisiti dell'organizzazione. Splashtop AEM può consolidare diversi flussi di lavoro comuni della gestione degli endpoint e integrare altre piattaforme quando servono comunque funzionalità più ampie di gestione dei dispositivi, sicurezza o capacità specializzate.
Scopri cosa potrebbe significare per la tua organizzazione ridurre i costi di gestione degli endpoint
I risparmi potenziali dipendono dal punto di partenza. Il numero di endpoint, i costi del personale IT, la spesa attuale per il software e la quantità di lavoro che può essere realisticamente automatizzata o consolidata influiscono tutti sul ritorno.
Il calcolatore ROI di Splashtop AEM ti consente di applicare queste variabili al tuo ambiente e stimare il potenziale risparmio annuale, le ore IT risparmiate, il risparmio per endpoint, il periodo di recupero dell'investimento e il ROI del primo anno.
I risultati sono stime e i risparmi effettivi varieranno in base ai tuoi strumenti, costi e flussi di lavoro. Possono comunque offrire un utile punto di partenza per valutare l'impatto finanziario di un approccio più automatizzato e centralizzato alla gestione degli endpoint.