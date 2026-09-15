Le reti ospedaliere comprendono una moltitudine di dispositivi, inclusi fino a migliaia di endpoint distribuiti, come desktop delle postazioni infermieristiche, tablet dei medici e dispositivi medici connessi.
Tuttavia, ciascuno di questi endpoint rappresenta un potenziale punto di accesso per gli aggressori, che potrebbero così ottenere accesso alle informazioni sanitarie protette elettroniche (ePHI).
I team IT delle aziende sanitarie devono bilanciare facilità d’uso e sicurezza, mantenendo al contempo la conformità HIPAA. Questo richiede una supervisione centralizzata per proteggere e gestire correttamente ogni endpoint; altrimenti, perderanno visibilità su quali dispositivi sono obsoleti o vulnerabili.
Con questo in mente, vediamo come i team IT possono gestire gli endpoint in modo sicuro senza interrompere gli utenti né compromettere l'efficienza. Esamineremo le sfide che i team IT del settore sanitario devono affrontare e le best practice per la gestione degli endpoint.
Perché gli endpoint sono importanti negli ambienti clinici
Le organizzazioni sanitarie, inclusi ospedali, studi medici e così via, hanno una varietà di endpoint da gestire. Tra questi rientrano workstation, tablet per il personale clinico e persino dispositivi Internet of Medical Things (IoMT), come pompe per infusione o dispositivi medici indossabili.
Ognuno di questi endpoint è importante per il trattamento dei pazienti e può contenere informazioni personali sensibili. Se un endpoint viene compromesso, ciò può ritardare le decisioni terapeutiche, esporre i dati dei pazienti e causare molteplici interruzioni.
Non è esagerato dire che la vita delle persone può dipendere dal corretto funzionamento di questi dispositivi e dal mantenimento di elevati livelli di sicurezza.
Le vere sfide dietro la gestione degli endpoint in ambito sanitario
Quindi, cosa rende difficile gestire gli endpoint nel settore sanitario? Ci sono diversi fattori che possono creare difficoltà quando i team IT devono aggiornare, gestire o risolvere problemi degli endpoint, tra cui:
Diversità dei dispositivi: L'ampia varietà di tipi di endpoint, inclusi i dispositivi IoMT, può rendere difficile gestire tutto in modo efficace, soprattutto da un unico posto.
Sistemi legacy: Molte istituzioni si affidano a dispositivi meno recenti che sono diventati parti fondamentali del loro stack tecnologico, ma che potrebbero non ricevere più aggiornamenti o supporto.
Shadow IT e dispositivi BYOD: Il Bring-Your-Own-Device (BYOD) è ottimo per consentire ai dipendenti di usare i dispositivi che preferiscono, ma può anche rendere difficile gestire tutto. Questo diventa ancora più difficile se i dipendenti usano dispositivi non gestiti all'insaputa dell'IT.
Personale IT limitato: quando i dispositivi devono essere gestiti e supportati manualmente, i piccoli team IT possono avere difficoltà a stare al passo con tutto. Senza una solida piattaforma di gestione degli endpoint, possono facilmente perdere traccia dei dispositivi, non installare aggiornamenti critici o non accorgersi quando un endpoint è compromesso.
Nessun tempo per i tempi di inattività: gli ospedali e le altre strutture sanitarie non possono permettersi processi di aggiornamento lunghi o interruzioni. Questa tolleranza zero per i tempi di inattività può rendere ancora più difficili per i team IT la risoluzione dei problemi e l’applicazione delle patch ai dispositivi.
In che modo HIPAA definisce i requisiti di sicurezza degli endpoint nel settore sanitario
I diversi settori devono seguire linee guida di sicurezza specifiche e, in ambito sanitario, questo significa mantenere la conformità HIPAA.
HIPAA include diverse regole di sicurezza progettate per proteggere l'ePHI, tra cui l'analisi dei rischi, il controllo degli accessi e il controllo di audit. Le organizzazioni sanitarie e i loro team IT devono identificare e affrontare continuamente i rischi degli endpoint, mantenere la sicurezza degli accessi con controlli degli accessi e autenticazione efficaci, proteggere i dati in transito e così via.
Più di recente, sono stati introdotti aggiornamenti proposti alle HIPAA Security Rules che sposterebbero l'autenticazione a più fattori e la crittografia da misure di salvaguardia consigliate a requisiti obbligatori.
Senza una buona gestione degli endpoint, è difficile dimostrare la conformità HIPAA e mantenere la sicurezza.
Cosa rivelano i recenti dati di applicazione dell'OCR sul rischio degli endpoint
Secondo l'analisi dell'HIPAA Journal dei dati dell'HHS Office for Civil Rights, nel solo aprile 2026 si sono verificate 47 violazioni nel settore sanitario, ciascuna delle quali ha interessato da centinaia a migliaia di pazienti. Oltre 1,3 milioni di persone hanno visto esposte le proprie informazioni sanitarie private, mettendo a rischio dati sensibili.
Gli attacchi informatici e altri incidenti IT sono stati la principale causa di queste violazioni. I criminali informatici prendono spesso di mira vulnerabilità note e non corrette per compromettere i dispositivi e infiltrarsi nelle reti, ottenendo accesso a informazioni protette che possono rubare, vendere o usare per estorsioni.
Allo stesso tempo, molti di questi attacchi avrebbero potuto essere prevenuti con misure di cybersecurity adeguate e una corretta gestione delle patch. I cyberattacchi prendono spesso di mira i dispositivi non aggiornati con patch, che non dispongono di protezione contro le minacce esistenti, poiché questi dispositivi rappresentano un facile punto di ingresso. Mantenere aggiornate le patch di sicurezza e proteggersi da tutte le minacce note (nuove e vecchie) è fondamentale per prevenire gli attacchi.
7 componenti alla base di una gestione efficace degli endpoint per il settore sanitario
Quindi, cosa rende efficace la gestione degli endpoint per le organizzazioni sanitarie? Abbiamo suddiviso gli elementi essenziali in sette componenti chiave che possono aiutare i team IT a gestire endpoint distribuiti e contribuire a garantire la sicurezza:
Visibilità centralizzata: la visibilità è fondamentale per gestire i dispositivi, identificare potenziali problemi e verificare che tutto sia aggiornato correttamente. Quando i team IT possono visualizzare e monitorare tutti i loro endpoint da un unico posto, è più facile gestire ciascuno di essi in modo efficace.
Gestione automatizzata delle patch: mantenere i dispositivi aggiornati e con le patch installate è fondamentale per la sicurezza, ma l'applicazione manuale delle patch può richiedere molto tempo ed essere soggetta a errori. La gestione automatizzata delle patch aiuta a mantenere i dispositivi completamente aggiornati distribuendo gli aggiornamenti senza bisogno di interventi manuali.
Controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC): Il controllo degli accessi basato sui ruoli aiuta a gestire gli accessi limitandoli in base al ruolo e alle responsabilità dell'utente. Questo contribuisce a migliorare sicurezza e responsabilità, tenendo lontani gli utenti non autorizzati e limitando l'accesso alle informazioni sensibili.
Crittografia e cancellazione remota: gestire e proteggere i dati è fondamentale per la sicurezza. Ciò significa usare la crittografia end-to-end, che rende illeggibili i dati durante il trasferimento così che non possano essere intercettati, insieme alla possibilità di cancellare da remoto i dispositivi ed eliminare tutti i dati se vengono smarriti o dismessi.
Endpoint Detection and Response (EDR): EDR monitora gli endpoint in una rete alla ricerca di potenziali minacce e aiuta i team di sicurezza a indagarle e rispondere in modo adeguato. Si tratta di un potente strumento di cybersecurity per il settore sanitario, perché aiuta i team IT a identificare le minacce in tempo reale sui vari dispositivi e ad affrontarle prima che causino danni.
Autenticazione a più fattori (MFA): l'MFA aiuta a proteggere gli account aggiungendo un secondo livello di sicurezza e verifica quando gli utenti tentano di accedere. Questo aiuta a proteggere gli account dalle password rubate, poiché conoscere solo le informazioni di accesso di un utente non è sufficiente per accedere al suo account.
Conformità e reportistica di audit: mantenere la sicurezza non basta. I team devono anche essere in grado di dimostrare di soddisfare i propri requisiti di conformità IT, il che richiede log e report che dimostrino la conformità alle loro policy e ai loro strumenti di sicurezza. Buoni strumenti di reportistica possono aiutare a superare gli audit e a dimostrare la conformità fornendo dati e registrazioni chiari quando necessario.
Best practice per la gestione degli endpoint per i team IT sanitari
I team IT che gestiscono dispositivi e reti per le organizzazioni sanitarie hanno molto da gestire. Per fortuna, abbiamo raccolto le best practice che possono seguire per mantenere i dispositivi correttamente aggiornati e protetti senza interrompere i flussi di lavoro clinici.
Le procedure ottimali includono:
Pianificazione: Gli aggiornamenti non dovrebbero interrompere i flussi di lavoro quotidiani. Al contrario, le finestre di patching dovrebbero essere pianificate in base ai turni, in modo che i dispositivi vengano aggiornati quando non sono necessari e le interruzioni siano ridotte al minimo.
Accesso con privilegi minimi: L'applicazione dei principi del privilegio minimo agli accessi aiuta a garantire che i dati sensibili rimangano protetti. Questo approccio limita l'accesso degli utenti solo a ciò di cui hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro, riducendo il rischio di accessi non autorizzati e la potenziale superficie di attacco.
Gestione delle patch: L'utilizzo di una soluzione di gestione delle patch consente ai team IT di distribuire gli aggiornamenti sui dispositivi senza dover aggiornare manualmente ciascuno di essi. Questo riduce gli errori umani e migliora l'efficienza, mantenendo i dispositivi sicuri e conformi.
Protezione dalla perdita di dati e ripristino: I dati sensibili dei pazienti devono essere protetti. Questo include l'uso della crittografia dei dati per proteggere i dati in transito, insieme a backup e ridondanze per ripristinare i dati in caso di disastro.
Misure di protezione della rete: La sicurezza della rete è fondamentale. Ciò include strumenti di sicurezza essenziali come l'autenticazione a più fattori, i controlli di accesso alla rete, la segmentazione della rete e l'isolamento degli endpoint ad alto rischio.
Monitoraggio e risposta: L’utilizzo di strumenti di endpoint detection and response o di altri strumenti di monitoraggio della rete aiuta a identificare comportamenti sospetti e potenziali minacce, con avvisi in tempo reale che consentono ai team IT di reagire rapidamente.
Checklist di preparazione degli endpoint per il settore sanitario
Quando gestisci gli endpoint, ci sono molte cose da tenere sotto controllo e molti passaggi che possono essere facili da trascurare. Per aiutarti, abbiamo creato una pratica checklist. Tieni a mente questi punti e potrai proteggere meglio gli endpoint in tutta la tua organizzazione sanitaria:
Gestione degli endpoint: Tutti gli endpoint, inclusi i dispositivi mobili e medici, sono integrati nella tua piattaforma di gestione degli endpoint.
Crittografia dei dati: I dati restano protetti durante il trasferimento grazie alla crittografia end-to-end.
Gestione delle patch: Tutti gli endpoint sono aggiornati con le patch e verificati, ed è attiva una gestione automatizzata delle patch per aggiornare i dispositivi quando sono disponibili nuove patch.
Autenticazione: l'autenticazione a più fattori viene applicata su dispositivi e utenti per verificarne l'identità.
Visibilità dell’inventario: tutti gli endpoint sono visibili da un unico punto, inclusi avvisi di sicurezza, stato delle patch, versioni del sistema operativo e applicazioni.
Allineamento delle policy: Le tue policy sono allineate a HIPAA e ad altre normative pertinenti.
Applicazione delle policy: Le policy di conformità vengono applicate attivamente sugli endpoint, inclusi EDR e patching.
Formazione dei clinici: I clinici e gli altri membri del personale vengono formati sulle best practice per mettere in sicurezza e proteggere i loro dispositivi, incluso come prevenire il phishing.
Il ruolo dell'IA nella gestione degli endpoint sanitari
La crescita dell'intelligenza artificiale (AI) ha introdotto nuove minacce, poiché i criminali informatici possono usare l'AI per creare rapidamente exploit per nuove vulnerabilità. Allo stesso tempo, ha anche contribuito a sviluppare nuovi modi per rilevare e rispondere agli attacchi.
Le informazioni CVE basate sull'AI possono analizzare i dati relativi a Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) per identificare e dare priorità alle vulnerabilità più importanti, segnalando automaticamente anche i problemi di base da correggere. I team IT possono impostare regole per la prioritizzazione, gli avvisi e l'escalation, così lo strumento basato sull'AI può gestire le minacce in conformità con la policy aziendale.
Di conseguenza, l'AI può contribuire a migliorare velocità, accuratezza ed efficienza del rilevamento e della risposta alle minacce, aiutando a proteggere in modo proattivo gli endpoint dalle minacce non appena si presentano.
Gestisci in modo proattivo gli endpoint sanitari da un’unica console automatizzata
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Splashtop AEM offre ai team IT visibilità, gestione automatizzata delle patch, reportistica sulla conformità e molto altro, tutto da un'unica console. I team IT del settore sanitario possono usarlo per gestire gli endpoint nel loro ambiente, indipendentemente da posizione, sistema operativo o tipo di dispositivo.
Con Splashtop AEM, è facile monitorare lo stato di salute degli endpoint e il loro livello di vulnerabilità in tutta la rete, grazie alle informazioni CVE basate sull'AI. Utilizza inoltre l'automazione delle patch basata su policy per rilevare, testare, distribuire e verificare gli aggiornamenti sugli endpoint, il tutto con priorità e pianificazione in conformità con la policy aziendale.
Inoltre, Splashtop AEM applica i criteri su tutti i dispositivi e può creare rapidamente report per dimostrare la conformità IT durante gli audit. Questo rende più semplice dimostrare la conformità HIPAA e mostrare che i controlli sugli endpoint sono in atto.
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