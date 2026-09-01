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Calcola il risparmio annuale, le ore risparmiate e il ritorno sull'investimento automatizzando la gestione degli aggiornamenti e degli endpoint con Splashtop AEM. Nessun accesso richiesto per visualizzare la stima.


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Top Ratedper la gestione degli endpoint su G2

Come viene effettuata la stima

Cosa simula il calcolatore:

Il calcolatore stima i potenziali risparmi in due aree principali: tempo e strumenti. Calcola il valore del tempo risparmiato grazie all'automazione delle attività di routine relative alla gestione degli endpoint, in base ai costi di manodopera IT della tua azienda, nonché i potenziali risparmi derivanti dalla riduzione o dal consolidamento degli strumenti esistenti. Le stime si basano su parametri di riferimento del settore per le attività comuni di gestione degli endpoint e sui tipici incrementi di efficienza derivanti dall'automazione.

Cosa controlli:

Personalizza il calcolatore inserendo alcuni dati chiave relativi al tuo ambiente e ai costi attuali. Seleziona l'approccio che meglio rispecchia il tuo modo di operare oggi, poi scegli uno scenario (conservativo, previsto o aggressivo) per adattare le ipotesi utilizzate nel calcolo. Puoi aggiornare qualsiasi dato o cambiare scenario in qualsiasi momento per esplorare ipotesi diverse, confrontare i potenziali risultati e vedere una gamma di risparmi stimati.

Le stime si basano su parametri di riferimento standard per la gestione degli endpoint e sullo scenario selezionato. I risultati effettivi potrebbero variare.

Domande frequenti

Cosa stima il calcolatore ROI di Splashtop AEM?
Come funziona il calcolatore?
Devo registrarmi, parlare con qualcuno del reparto vendite o comprare qualcosa per usufruirne?
Quanto sono accurate le stime?
Cosa determina la stima del risparmio?
Splashtop AEM sostituisce il mio attuale RMM o Microsoft Intune?
Quanto costa Splashtop AEM?
Posso davvero risparmiare il 50% scegliendo questo RMM?
Cos'è una valutazione personalizzata del ROI e cosa succede dopo?

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