Scopri il ROI di Splashtop AEM
Calcola il risparmio annuale, le ore risparmiate e il ritorno sull'investimento automatizzando la gestione degli aggiornamenti e degli endpoint con Splashtop AEM. Nessun accesso richiesto per visualizzare la stima.
Oltre 30 milionidi utenti in tutto il mondo si affidano a Splashtop
L'85%delle aziende Fortune 500 utilizza Splashtop
Oltre 20 anninella sicurezza e nel supporto dei dispositivi
Top Ratedper la gestione degli endpoint su G2
Come viene effettuata la stima
Cosa simula il calcolatore:
Il calcolatore stima i potenziali risparmi in due aree principali: tempo e strumenti. Calcola il valore del tempo risparmiato grazie all'automazione delle attività di routine relative alla gestione degli endpoint, in base ai costi di manodopera IT della tua azienda, nonché i potenziali risparmi derivanti dalla riduzione o dal consolidamento degli strumenti esistenti. Le stime si basano su parametri di riferimento del settore per le attività comuni di gestione degli endpoint e sui tipici incrementi di efficienza derivanti dall'automazione.
Cosa controlli:
Personalizza il calcolatore inserendo alcuni dati chiave relativi al tuo ambiente e ai costi attuali. Seleziona l'approccio che meglio rispecchia il tuo modo di operare oggi, poi scegli uno scenario (conservativo, previsto o aggressivo) per adattare le ipotesi utilizzate nel calcolo. Puoi aggiornare qualsiasi dato o cambiare scenario in qualsiasi momento per esplorare ipotesi diverse, confrontare i potenziali risultati e vedere una gamma di risparmi stimati.
Le stime si basano su parametri di riferimento standard per la gestione degli endpoint e sullo scenario selezionato. I risultati effettivi potrebbero variare.
Domande frequenti
Cosa stima il calcolatore ROI di Splashtop AEM?
Come funziona il calcolatore?
Devo registrarmi, parlare con qualcuno del reparto vendite o comprare qualcosa per usufruirne?
Quanto sono accurate le stime?
Cosa determina la stima del risparmio?
Splashtop AEM sostituisce il mio attuale RMM o Microsoft Intune?
Quanto costa Splashtop AEM?
Posso davvero risparmiare il 50% scegliendo questo RMM?
Cos'è una valutazione personalizzata del ROI e cosa succede dopo?
Vuoi sostituire il tuo attuale RMM?