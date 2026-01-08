Il lavoro ibrido ha cambiato il modo in cui le organizzazioni pensano all'accesso computing. I dipendenti non si connettono più da una sola rete di ufficio. Stanno lavorando da casa, in viaggio, e attraverso dispositivi personali e aziendali, il tutto mentre necessitano di un accesso veloce e affidabile ai sistemi e al software che alimentano il loro lavoro.
Per anni, i VPN sono stati la risposta predefinita a questo problema. Ma poiché gli ambienti ibridi sono diventati più distribuiti, i VPN hanno faticato a tenere il passo. I colli di bottiglia delle prestazioni, l'accesso ampio alla rete, le configurazioni complesse e le superfici di attacco aumentate hanno reso i VPN tradizionali più difficili da gestire e più rischiosi su cui fare affidamento, specialmente su larga scala.
L'accesso remoto moderno ha un aspetto diverso. Invece di estendere l'intera rete aziendale a ogni utente remoto, le organizzazioni stanno passando a un accesso a livello di dispositivo che collega gli utenti direttamente ai computer di cui hanno bisogno, senza esporre la rete sottostante. Questo approccio migliora la sicurezza, semplifica l'accesso e offre un'esperienza decisamente migliore per i dipendenti ibridi.
In questa guida, esamineremo perché le VPN sono inadeguate negli ambienti ibridi, come dovrebbe essere l'accesso remoto sicuro oggi, e come Splashtop consente un accesso remoto veloce e sicuro senza affidarsi a una VPN tradizionale.
Le limitazioni dei VPN negli ambienti moderni
Innanzitutto, dobbiamo capire perché le VPN non sono più sufficienti per il lavoro ibrido. Sebbene le VPN offrano un modo sicuro per connettersi alla rete aziendale, presentano anche diverse limitazioni che possono rallentare il lavoro o creare rischi.
Sfide comuni dei VPN includono:
Problemi di prestazioni: Le VPN spesso hanno problemi di velocità e prestazioni che possono rallentare app, strumenti di video editing e altre soluzioni remote.
Accesso eccessivo con privilegi: L'accesso remoto sicuro richiede spesso l'accesso limitato alla rete a risorse specifiche, con controlli di accesso basati su ruoli e sicurezza zero-trust. I VPN, d'altra parte, danno agli utenti un ampio accesso alla rete, quindi non possono limitare chi può accedere a cosa.
Pratiche di autenticazione deboli: Molte organizzazioni si affidano ancora a credenziali VPN deboli o mal gestite, che possono essere perse, riutilizzate o compromesse.
Configurazioni complesse: Le VPN possono essere complesse, lasciando i team IT a lottare con domande su regole di routing, tunnel divisi e pianificazione della capacità.
Esposizione alla sicurezza: A causa della mancanza di controlli di accesso basati sui ruoli e delle credenziali condivise, è molto facile che una credenziale VPN compromessa consenta a un attaccante di accedere a un'intera rete aziendale.
Purtroppo, questi problemi non sono problemi minori che possono essere risolti facilmente; sono parte integrante della struttura dei VPN. Se desiderate un accesso remoto più veloce e sicuro, occorre andare oltre i VPN.
Come dovrebbe essere l'accesso remoto sicuro oggi
Quindi, se i VPN non sono più sufficienti per un accesso remoto sicuro, cosa dovrebbero cercare le aziende? Quando valutano il software di accesso remoto, i team IT dovrebbero cercare funzionalità chiave che bilanciano facilità di accesso con la sicurezza informatica.
Prima di tutto, i controlli di accesso sono essenziali. Un buon accesso remoto dovrebbe fornire agli utenti un accesso senza interruzioni al dispositivo o alla risorsa di cui hanno bisogno, invece che all'intera rete. Allo stesso tempo, la soluzione dovrebbe includere un'autenticazione forte legata all'utente e al dispositivo, inclusi l'autenticazione multi-fattore e la sicurezza a zero-trust, per garantire che solo gli utenti autorizzati e verificati possano connettersi.
Inoltre, la facilità d'uso è essenziale. Un buon accesso remoto dovrebbe avere un onboarding semplice per permettere a dipendenti e appaltatori di connettersi rapidamente, controlli intuitivi per renderlo facile da usare e una gestione semplice per i team IT in ambienti remoti, ibridi e BYOD (portare il dispositivo).
Una volta che gli utenti sono connessi, anche le alte prestazioni sono essenziali. L'accesso remoto richiede una connettività veloce e senza interruzioni adatta per applicazioni ricche di media e ad alta larghezza di banda, per mantenere il lavoro fluido. Ogni connessione dovrebbe essere completamente registrata, fornendo chiari percorsi di audit quando necessario.
Come Splashtop fornisce un accesso remoto sicuro senza un VPN.
Quando cerchi una soluzione di accesso remoto potente, conveniente e facile da usare, non hai bisogno di un VPN. Splashtop ha tutto ciò di cui hai bisogno, rendendo facile per i dipendenti accedere ai loro computer di lavoro, progetti, strumenti e software specializzati da qualsiasi luogo, su qualsiasi dispositivo.
Splashtop è progettato per consentire ai dipendenti di accedere facilmente e in modo sicuro ai loro dispositivi remoti da qualsiasi luogo con una connessione internet. Fornisce una connettività senza soluzione di continuità, completa di video e audio ad alta definizione, per rendere il lavoro remoto e ibrido efficiente come lavorare in ufficio.
Splashtop include:
Controllo granulare degli accessi: Gli utenti si collegano solo ai dispositivi specifici per cui sono autorizzati, piuttosto che all'intera rete.
Autenticazione forte: Splashtop utilizza l'integrazione con SSO (Autenticazione singola) con Okta, Azure e Google, oltre all'autenticazione multifattore e alle autorizzazioni basate sui ruoli, per garantire che solo utenti autorizzati e autenticati si connettano.
Sessioni ad alte prestazioni: Splashtop vanta streaming ad alta definizione, bassa latenza e connessioni affidabili per garantire una connettività fluida anche per i carichi di lavoro più esigenti.
Accesso a livello di dispositivo invece che a livello di rete: Collegandosi direttamente ai dispositivi anziché alla rete, Splashtop riduce significativamente il rischio di movimento laterale che l'accesso basato su VPN può abilitare.
Supporto multipiattaforma: Splashtop funziona su Windows, macOS, iOS, Android, Chromebook e Linux, oltre che su desktop virtuali.
Tracciabilità degli audit e registrazione: Mantieni registri chiari di ogni sessione di accesso remoto per audit, che è necessario per le aziende che mantengono la conformità SOC 2, ISO 27001 o HIPAA
Onboarding semplificato: Il rapido setup e la gestione intuitiva di Splashtop lo rendono adatto per le forze lavoro ibride che aggiungono frequentemente utenti o contrattisti.
Passo dopo passo: come sostituire l'accesso VPN con Splashtop
Se vuoi usare Splashtop per permettere ai dipendenti e ai team IT di accedere ai dispositivi da remoto, è più facile di un VPN. Puoi impostare e gestire l'accesso remoto in pochi e rapidi passaggi:
Distribuisci gli agenti Splashtop su qualsiasi endpoint che dovrebbe essere accessibile a distanza.
All'interno di Splashtop, configura i tuoi gruppi di accesso, permessi e politiche di autenticazione.
Integra Splashtop con il tuo SSO per una gestione centralizzata degli utenti.
Imposta le tue politiche di autenticazione a più fattori e verifica del dispositivo.
Sostituisci i flussi di lavoro basati su VPN con i flussi di lavoro di accesso di Splashtop.
Da lì, i tuoi dipendenti possono accedere con Splashtop per connettersi ai loro computer di lavoro da qualsiasi luogo. Con i log delle sessioni di Splashtop, sarai in grado di monitorare l'uso e controllare i log per la conformità, garantendo che solo gli utenti autorizzati si connettano.
Vantaggi di sicurezza nello spostarsi dalle VPN
La cybersecurity è un fattore essenziale per qualsiasi azienda quando si valutano soluzioni per il lavoro remoto e ibrido. Sebbene le VPN offrano un accesso relativamente sicuro, presentano ancora rischi e vulnerabilità.
Splashtop, d'altra parte, è costruito per la sicurezza ed è progettato per soddisfare una vasta gamma di regolamenti industriali e governativi, inclusi SOC 2, RGPD, CCPA, ISO/IEC 27001, e altri.
Mentre le VPN forniscono un ampio accesso alla rete aziendale, Splashtop permette agli utenti di accedere direttamente ai loro dispositivi. Una volta connessi, le funzionalità di sicurezza zero-trust garantiscono che gli utenti possano accedere solo alle aree che sono autorizzati ad accedere. Questo riduce il rischio di movimenti laterali da account compromessi o sabotatori interni.
Inoltre, Splashtop rende la connessione sia sicura che facile, con una forte autenticazione multifattoriale e l'applicazione di SSO, riducendo la dipendenza da password condivise o credenziali statiche. La registrazione degli accessi è legata all'identità dell'utente, quindi i team di sicurezza e IT possono sempre sapere chi si è connesso a cosa.
Rispetto ai VPN, è chiaro che Splashtop offre una migliore sicurezza senza compromettere la facilità di accesso o la connettività senza interruzioni.
Vantaggi Operativi e di Produttività
Ovviamente, la sicurezza non è l'unico vantaggio che Splashtop ha rispetto ai VPN tradizionali. Con Splashtop, puoi migliorare l'efficienza e la produttività dei dipendenti remoti, ridurre i costi e migliorare l'esperienza utente.
I vantaggi operativi e di produttività di Splashtop includono:
Accesso più veloce per i dipendenti remoti, poiché possono connettersi rapidamente e senza intoppi ai loro dispositivi di lavoro da qualsiasi luogo.
Prestazioni migliori per carichi di lavoro ad alta risoluzione grazie allo streaming video e audio ad alta definizione di Splashtop.
Riduci le spese IT eliminando la larghezza di banda e la manutenzione delle VPN, oltre ai piani convenienti di Splashtop per aziende di tutte le dimensioni.
Scalabilità senza sforzo per i nuovi assunti e collaboratori, poiché nuovi account e dispositivi possono essere aggiunti in pochi minuti.
Una migliore esperienza utente finale, grazie alla semplicità d'uso e all'efficienza di Splashtop.
Carico di lavoro IT ridotto e meno richieste di supporto, dato che Splashtop è intuitivo e ha un team di supporto clienti disponibile in un attimo.
Un modo migliore per garantire l'accesso remoto
Quando desideri un accesso remoto sicuro, robusto e senza interruzioni, un VPN non basta più. Puoi ottenere un accesso remoto sicuro e ad alte prestazioni senza esporre la tua rete con Splashtop.
Mentre i VPN consentono agli utenti di accedere a una rete aziendale lavorando da remoto, l'ampio accesso alla rete che forniscono può rappresentare un rischio per la sicurezza informatica, specialmente quando combinato con un'autenticazione debole e il rischio di condivisione delle password. Oltre a ciò, i VPN mancano di velocità e prestazioni che i dipendenti necessitano per lavorare efficacemente da qualsiasi luogo.
Splashtop, d'altra parte, è un approccio sicuro, scalabile e moderno per dipendenti e team ibridi. Con Splashtop, gli utenti possono accedere rapidamente, facilmente e in modo sicuro ai propri dispositivi di lavoro da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo, rendendo il lavoro remoto e ibrido veloce e conveniente. Nel frattempo, le funzionalità di sicurezza avanzate di Splashtop garantiscono che ogni sessione remota rimanga sicura e aiuti le aziende a soddisfare i loro requisiti di compliance IT.
Pronto a superare i VPN? Prova Splashtop oggi con una prova gratuita e scopri quanto l'accesso remoto possa essere semplice e sicuro: