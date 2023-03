un lento VPN influisce sulla produttività dello smart working?

A causa dell'epidemia di COVID-19, molte aziende hanno dovuto virtualizzare tutti da un giorno all'altro, dato che i loro dipendenti hanno dovuto iniziare a lavorare da casa. Le aziende hanno mobilitato piani di business continuity, piani di disaster recovery o politiche pandemie e si affrettano a costruire l'infrastruttura per supportare l'iniziativa dello smart working. Una parte importante di questa infrastruttura è il VPN che le aziende hanno utilizzato storicamente per la connettività remota alla rete dell'ufficio e ai computer. Le aziende che utilizzano questa soluzione legacy conoscono fin troppo bene i problemi che ne derivano. Leggi di seguito per scoprire quali sono questi problemi e come un software di accesso remoto può aiutarti a superarli.

VPN — la soluzione legacy e i suoi problemi

L'utilizzo di VPN è stato il modo standard per le aziende di accedere in remoto alla rete dell'ufficio e accedere ai computer di lavoro. Ora, come le aziende stanno freneticamente cercando di virtualizzare tutto e abilitare il lavoro da casa per tutti i dipendenti, i problemi con il VPN sono ingranditi e ostacolano il business regolare.

In questo mondo BYOD, i dipendenti sono costretti a utilizzare i computer dell'ufficio. Per come è impostata la VPN, una connessione da un dispositivo compromesso potrebbe infettare l'intera rete di computer e beni dell'ufficio. Ecco perché i datori di lavoro insistono sulla necessità di connettersi attraverso i dispositivi forniti dall'azienda e devono assicurarsi che tutti i dispositivi siano protetti dalle minacce informatiche per ridurre al minimo l'esposizione al rischio. È difficile da realizzare e mantenere, dato che un numero crescente di dipendenti preferisce utilizzare dispositivi personali per il lavoro (Bring Your Own Device). Quando più dipendenti sono collegati, le prestazioni peggiorano Se il gateway VPN è sottoposto a un carico elevato, ad esempio se molti dipendenti si collegano contemporaneamente tramite VPN, le prestazioni si deteriorano e si crea un ritardo. Le aziende devono quindi cercare modi alternativi per scaricare la VPN in modo che i dipendenti possano lavorare senza interruzioni. È un rischio per la sicurezza Anche se le aziende impongono l'uso di dispositivi aziendali e protetti, non possono garantire che un dispositivo compromesso non acceda alla loro rete. Se ciò accade, un dispositivo compromesso può infettare l'intera rete aziendale e le risorse in essa contenute. Non è facile da configurare e utilizzare In casi come questi, quando c'è un'insolita ondata di dipendenti che lavorano da casa e si collegano tramite VPN, le aziende hanno bisogno di implementare un'infrastruttura in movimento per far fronte al maggior numero di connessioni. Ciò significa acquistare, configurare e impostare altri gateway VPN. Questo diventa noioso e costoso molto velocemente. Inoltre, anche per i dipendenti di utilizzare VPN non è facile. Si tratta di più passaggi e ricordare più accessi per diverse app. Combinando questo con tassi di connessione scadenti, latenza elevata e prestazioni lente, si hanno dipendenti infelici e improduttivi. Non è adatto al lavoro da casa a lungo termine La VPN potrebbe essere efficiente per i dipendenti che vogliono connettersi rapidamente al computer dell'ufficio e completare un'attività. Ma potrebbe non funzionare come una soluzione di lavoro da casa a lungo termine, come è necessario in questo momento. Quando i dipendenti lavorano interamente da casa, rimangono sempre connessi alla VPN, anche quando svolgono attività personali. In questo modo si sovraccarica ulteriormente la VPN e non si fa un uso efficiente della larghezza di banda aziendale. Richiede un'app aggiuntiva per il controllo remoto Mentre utilizzano la VPN per accedere alla rete dell'ufficio, i dipendenti devono connettersi a un'altra applicazione come RDP per accedere da remoto ai loro computer. Questo rende complessa la manutenzione da parte dell'azienda e la connessione da parte dei dipendenti.

Splashtop — un'alternativa VPN superiore

Come accennato in precedenza, VPN è una soluzione per la connessione remota alla rete dell'ufficio e non è in grado di soddisfare le tendenze tecnologiche e le esigenze di accesso remoto dei dipendenti di oggi. I sofisticati strumenti di accesso remoto come Splashtop servono molto meglio alle esigenze. Perché?

Splashtop permette agli utenti di accedere ai computer di lavoro attraverso qualsiasi computer personale Windows o Mac o anche dispositivi mobili iOS o Android. E supporta la crescente tendenza al BYOD sul posto di lavoro. Splashtop utilizza tecnologia veloce e ad alte prestazioni che ti permette di accedere ai computer remoti come se fossi seduto di fronte ad essi, senza lag o problemi di connettività. Con TLS 1.2 con crittografia AES a 256 bit, autenticazione del dispositivo, autenticazione a due fattori, sicurezza con password multilivello e molte altre funzioni di sicurezza, Splashtop fornisce una connessione remota sicura. Inoltre, i dipendenti accedono ai computer dell'ufficio senza accedere all'intera rete, eliminando così l'esposizione al rischio ad altre risorse dell'ufficio. A differenza della VPN, è facile scalare per far fronte a un aumento improvviso dei dipendenti che lavorano da casa. È facile distribuire in massa gli agenti Splashtop sui computer di lavoro e poi i dipendenti possono accedervi attraverso l'app Splashtop da qualsiasi dispositivo, con un solo clic. Inoltre, grazie all'integrazione con Active Directory o Single Sign-On, i dipendenti possono connettersi con un'unica password. È è molto facile da configurare e utilizzare ed è molto più conveniente. Splashtop è un' ottima soluzione per il lavoro a lungo termine da situazioni domestiche , così come le esigenze di telecomunicazione ad hoc. I dipendenti possono mantenere una connessione remota al proprio computer di lavoro e svolgere il proprio lavoro personale con il proprio dispositivo personale, senza caricare la larghezza di banda della rete aziendale come è mentre sono connessi tramite VPN. Non solo puoi controllare completamente il tuo computer desktop remoto con Splashtop, ma ottieni anche funzionalità aggiuntive come la registrazione di sessione, la stampa remota, condividere desktop, mantenere un audit trail e così via.

Usi RDP su VPN? Puoi leggere di più sulle differenze tra RDP/VPN e Splashtop.

Splashtop offre caratteristiche migliori al miglior prezzo! Per supportare le organizzazioni nella virtualizzazione e aiutare i dipendenti a essere produttivi mentre lavorano da casa, Splashtop ha introdotto sconti per le licenze bulk.

Foto di energepic.com da Pexels