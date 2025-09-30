un lento VPN influisce sulla produttività dello smart working?

A causa dell'epidemia di COVID-19, molte aziende hanno dovuto effettuare la virtualizzazione praticamente da un giorno all'altro, quando i loro dipendenti hanno iniziato a lavorare da casa.Le aziende hanno mobilitato i piani di continuità aziendale, i piani di disaster recovery o le politiche contro le pandemie e si stanno affrettando a costruire l'infrastruttura per supportare l'iniziativa dello smart working.
Una parte importante di questa infrastruttura è rappresentata dalle VPN, che le aziende utilizzano storicamente per la connettività remota alla rete e ai computer dell'ufficio. Le aziende che utilizzano questa soluzione tradizionale conoscono fin troppo bene i problemi che ne derivano. Continua a leggere per scoprire quali sono questi problemi e come un software di accesso remoto può aiutarti a superarli.
VPN — la soluzione legacy e i suoi problemi
L'utilizzo di VPN è stato il modo standard per le aziende di accedere in remoto alla rete dell'ufficio e accedere ai computer di lavoro. Ora, come le aziende stanno freneticamente cercando di virtualizzare tutto e abilitare il lavoro da casa per tutti i dipendenti, i problemi con il VPN sono ingranditi e ostacolano il business regolare.
1: In un mondo BYOD, i dipendenti sono costretti a utilizzare i computer dell'ufficio
Per come è impostata la VPN, una connessione da un dispositivo compromesso potrebbe infettare l'intera rete di computer e beni dell'ufficio. Ecco perché i datori di lavoro insistono sulla necessità di connettersi attraverso i dispositivi forniti dall'azienda e devono assicurarsi che tutti i dispositivi siano protetti dalle minacce informatiche per ridurre al minimo l'esposizione al rischio. È difficile da realizzare e mantenere, dato che un numero crescente di dipendenti preferisce utilizzare dispositivi personali per il lavoro (Bring Your Own Device).
2: Quando più dipendenti sono collegati, le prestazioni crollano
Se il gateway VPN è sottoposto a un carico elevato, ad esempio se molti dipendenti si collegano contemporaneamente tramite VPN, le prestazioni si deteriorano e si crea un ritardo. Le aziende devono quindi cercare modi alternativi per scaricare la VPN in modo che i dipendenti possano lavorare senza interruzioni.
3: È un rischio per la sicurezza
Anche se le aziende impongono l'uso di dispositivi aziendali e protetti, non possono garantire che un dispositivo compromesso non acceda alla loro rete. Se ciò accade, un dispositivo compromesso può infettare l'intera rete aziendale e le risorse in essa contenute.
4: Non è facile da configurare e utilizzare
In casi come questi, quando c'è un'insolita ondata di dipendenti che lavorano da casa e si collegano tramite VPN, le aziende hanno bisogno di implementare un'infrastruttura in movimento per far fronte al maggior numero di connessioni. Ciò significa acquistare, configurare e impostare altri gateway VPN. Questo diventa noioso e costoso molto velocemente.
Inoltre, anche per i dipendenti di utilizzare VPN non è facile. Si tratta di più passaggi e ricordare più accessi per diverse app. Combinando questo con tassi di connessione scadenti, latenza elevata e prestazioni lente, si hanno dipendenti infelici e improduttivi.
5: Non è adatta al lavoro a distanza a lungo termine
La VPN potrebbe essere efficiente per i dipendenti che vogliono connettersi rapidamente al computer dell'ufficio e completare un'attività. Ma potrebbe non funzionare come una soluzione di lavoro da casa a lungo termine, come è necessario in questo momento. Quando i dipendenti lavorano interamente da casa, rimangono sempre connessi alla VPN, anche quando svolgono attività personali. In questo modo si sovraccarica ulteriormente la VPN e non si fa un uso efficiente della larghezza di banda aziendale.
6: Richiede un'app aggiuntiva per il controllo remoto
Mentre utilizzano la VPN per accedere alla rete dell'ufficio, i dipendenti devono connettersi a un'altra applicazione come RDP per accedere da remoto ai loro computer. Questo rende complessa la manutenzione da parte dell'azienda e la connessione da parte dei dipendenti.
Splashtop — un'alternativa VPN superiore
Come accennato in precedenza, VPN è una soluzione per la connessione remota alla rete dell'ufficio e non è in grado di soddisfare le tendenze tecnologiche e le esigenze di accesso remoto dei dipendenti di oggi. I sofisticati strumenti di accesso remoto come Splashtop servono molto meglio alle esigenze. Perché?
Splashtop permette agli utenti di accedere ai computer di lavoro attraverso qualsiasi computer personale Windows o Mac o anche dispositivi mobili iOS o Android. E
sostiene la sempre più diffusa tendenza del BYOD, ovvero l'utilizzo di dispositivi personali per scopi lavorativi o di studio.
Splashtop utilizza una tecnologia veloce e ad alte prestazioni che consente di accedere ai computer remoti come se ci si fosse seduti davanti, senza ritardi o problemi di connettività.
Con TLS 1.2 con crittografia AES a 256 bit, autenticazione del dispositivo, autenticazione a due fattori, sicurezza con password multilivello e molte altre funzioni di sicurezza, Splashtop fornisce una connessione remota sicura. Inoltre, i dipendenti accedono ai computer dell'ufficio senza accedere all'intera rete, eliminando così l'esposizione al rischio ad altre risorse dell'ufficio.
A differenza della VPN, è facile scalare per far fronte a un aumento improvviso dei dipendenti che lavorano da casa. È facile distribuire in massa gli agenti Splashtop sui computer di lavoro e poi i dipendenti possono accedervi attraverso l'app Splashtop da qualsiasi dispositivo, con un solo clic. Inoltre, grazie all'integrazione con Active Directory o Single Sign-On, i dipendenti possono connettersi con un'unica password. È
è molto facile da configurare e utilizzare ed è molto più conveniente.
Splashtop è un'ottima soluzione per chi lavora da casa per lunghi periodi e per le esigenze di telelavoro ad hoc. I dipendenti possono mantenere una connessione remota al loro computer di lavoro e svolgere le attività personali con il loro dispositivo personale, senza sovraccaricare la larghezza di banda della rete aziendale durante la connessione tramite VPN.
Non solo puoi controllare completamente il tuo computer desktop remoto con Splashtop, ma ottieni anche funzionalità aggiuntive come la registrazione di sessione, la stampa remota, condividere desktop, mantenere un audit trail e così via.
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