Come accedere da remoto a un iPhone da un computer

Scopri come accedere in remoto a un iPhone tramite un computer con Splashtop e utilizzalo per visualizzare lo schermo del dispositivo Apple in tempo reale e fornire assistenza a distanza.

L'iPhone è diventato uno strumento essenziale per molti di noi, che vi fanno affidamento per il lavoro o la scuola. Nel mondo vengono utilizzati attivamente oltre 1 miliardo di iPhone. Di conseguenza, è imperativo che i team IT siano in grado di fornire un'assistenza rapida ed efficace agli utenti che utilizzano questo dispositivo mobile.

Il software di assistenza remota IT consente di accedere a un dispositivo da remoto e di fornire assistenza, con una riduzione dei costi e dei tempi di risoluzione. Tuttavia, non sempre le soluzioni di assistenza remota supportano un'ampia gamma di dispositivi. Con un numero così elevato di persone che impiegano i rispettivi device per lavoro, è fondamentale che la tua soluzione di accesso remoto supporti un'ampia gamma di dispositivi, tra cui anche gli iPhone.

Fortunatamente, il software per il supporto remoto Splashtop semplifica notevolmente l'accesso remoto a un iPhone da un computer. Può supportare qualsiasi iPhone da qualsiasi luogo, anche senza una precedente configurazione.

Come è possibile accedere in remoto a un iPhone da un computer?

Grazie a Splashtop, potrai accedere a qualsiasi iPhone seguendo pochi passaggi.

Step 1: quando un utente finale richiede assistenza, invitalo a visitare l'App Store di iOS e fagli scaricare l'app SOS sul suo iPhone (p.s. puoi personalizzare l'app SOS).

Step 2: a download ultimato, invitalo ad aprire l'app SOS e a generare un codice di sessione di 9 cifre.

Passaggio 3: inserisci il codice della sessione nell'applicazione Splashtop installata sul tuo computer e avvia la sessione. Ecco fatto, ora siete collegati!

Da questo momento puoi visualizzare in remoto lo schermo dell'iPhone sul tuo computer e risolvere il problema.

Inizia ora gratuitamente

Splashtop è la soluzione leader per l'accesso remoto agli iPhone da computer. Ecco alcuni motivi per cui gli utenti considerano Splashtop la soluzione migliore:

È sicuro

È facile da usare (sia per i tecnici che per gli utenti finali)

È facile da distribuire e da gestire

"Splashtop SOS è facile sia per il personale di assistenza che per gli utenti assistiti. È semplice da installare ed è dotato di un'interfaccia utente intuitiva. Inoltre, rispetto a AnyDesk e TeamViewer, il rendering dello schermo è velocissimo." – Alan Adler, Standout Designs

Scopri in prima persona perché i professionisti IT sono entusiasti di Splashtop.



