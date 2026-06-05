Come accedere da remoto a un iPhone da un computer

L'iPhone è diventato uno strumento essenziale per molti di noi, che vi fanno affidamento per il lavoro o la scuola. Nel mondo vengono utilizzati attivamente oltre 1 miliardo di iPhone. Di conseguenza, è imperativo che i team IT siano in grado di fornire un'assistenza rapida ed efficace agli utenti che utilizzano questo dispositivo mobile.
Il software di assistenza remota IT consente di accedere a un dispositivo da remoto e di fornire assistenza, con una riduzione dei costi e dei tempi di risoluzione. Tuttavia, non sempre le soluzioni di assistenza remota supportano un'ampia gamma di dispositivi. Con un numero così elevato di persone che impiegano i rispettivi device per lavoro, è fondamentale che la tua soluzione di accesso remoto supporti un'ampia gamma di dispositivi, tra cui anche gli iPhone.
Vantaggi dell'accesso remoto agli iPhone
L'accesso remoto agli iPhone offre ai team IT, al personale di supporto e agli utenti aziendali la possibilità di vedere cosa sta succedendo su un dispositivo senza bisogno di accesso fisico. Poiché iOS è progettato con controlli di sicurezza rigorosi, l'accesso remoto è tipicamente solo visualizzazione, ma questa limitazione fornisce comunque un valore significativo in scenari del mondo reale.
Risolvere i problemi più velocemente senza accesso fisico
La visualizzazione remota consente ai team di supporto di vedere esattamente ciò che un utente iPhone vede in tempo reale. Questo riduce spiegazioni avanti e indietro, accelera la diagnosi dei problemi e aiuta a risolvere problemi come errori delle app, problemi di configurazione o confusione dell'utente in modo più efficiente.
Supporto utente migliorato e formazione
Essere in grado di visualizzare lo schermo di un iPhone a distanza rende più facile guidare gli utenti passo dopo passo. Gli agenti di supporto possono guidare gli utenti attraverso le impostazioni, i flussi di lavoro o l'uso delle app mentre guardano lo schermo in diretta, il che è molto più efficace delle istruzioni scritte o degli screenshot.
Ridotto tempo di inattività per i dipendenti
Quando i problemi possono essere diagnosticati immediatamente tramite accesso remoto, i dipendenti passano meno tempo in attesa di aiuto o a cambiare dispositivo. Questo è particolarmente prezioso per i team distribuiti che fanno affidamento su iPhone per la comunicazione, l'autenticazione o i flussi di lavoro mobile-first.
Visibilità sicura senza compromettere le protezioni di iOS
L'accesso remoto agli iPhone non richiede il jailbreak o permessi invasivi. Soluzioni come Splashtop Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza si affidano alla condivisione dello schermo sicura che rispetta il modello di sicurezza di Apple, garantendo che i dati sensibili rimangano protetti pur consentendo un supporto efficace.
Supporto migliore per team remoti e ibridi
Con sempre più lavoro svolto fuori dall'ufficio, i team IT hanno bisogno di modi per assistere gli utenti mobili ovunque si trovino. L'accesso remoto agli iPhone consente un supporto coerente per dipendenti remoti, squadre sul campo e dirigenti senza la necessità di maneggiare i dispositivi di persona.
3 semplici passaggi per accedere da remoto a un iPhone da un computer
Grazie a Splashtop, potrai accedere a qualsiasi iPhone seguendo pochi passaggi.
Quando un utente finale richiede assistenza, indirizzalo all'App Store di iOS e fagli scaricare l'app SOS sul suo iPhone (ps. puoi personalizzare il marchio dell'app SOS).
Una volta scaricato, indirizzare l'utente ad aprire l'app SOS e generare un codice di sessione a 9 cifre.
Inserisci il codice della sessione nell'app Splashtop sul tuo computer e inizia la sessione. Et voilà, sei connesso!
Da questo momento puoi visualizzare in remoto lo schermo dell'iPhone sul tuo computer e risolvere il problema.
Come accedere da remoto a un iPhone da qualsiasi dispositivo
Come accedere da remoto a un iPhone da un Mac
Per accedere da remoto a un iPhone da un Mac, è necessario:
Scaricare e installare l'app Splashtop Business sul Mac.
Scaricare e installare l'app SOS sull'iPhone.
Generare un codice di sessione sull'iPhone utilizzando l'app SOS.
Inserire il codice di sessione nell'app Splashtop Business sul Mac per stabilire la connessione.
Come accedere da remoto a un iPhone da Windows
Per l'accesso remoto da un PC Windows:
Installare l'app Splashtop Business sul computer Windows.
Scaricare l'app SOS su iPhone.
Aprire l'app SOS sull'iPhone per generare un codice di sessione.
Inserire il codice di sessione nell'app Splashtop Business sul PC Windows per effettuare la connessione.
Come accedere da remoto a un iPhone da un altro iPhone
Per accedere a un iPhone da un altro iPhone:
Installare l'app Splashtop SOS sull'iPhone a cui si vuole accedere e l'app Splashtop Business sull'iPhone da cui si vuole effettuare la connessione remota.
Sull'iPhone da raggiungere, aprire l'app SOS e generare un codice di sessione.
Sul secondo iPhone, aprire l'app Splashtop Business e inserire il codice di sessione per avviare la sessione remota.
Vantaggi dell'accesso remoto per iPhone
Usare Splashtop per accedere e visualizzare da remoto gli iPhone offre diversi vantaggi:
Supporto IT efficiente: i professionisti IT possono diagnosticare e risolvere rapidamente i problemi, riducendo al minimo i tempi di inattività e migliorando la produttività.
Convenienza: i tecnici IT possono accedere agli iPhone da vari dispositivi, offrendo flessibilità e facilità d'uso.
Sicurezza: Splashtop garantisce una connessione sicura, proteggendo i dati sensibili durante le sessioni remote.
Risparmio di tempo: l'accesso immediato agli iPhone semplifica i processi, facendo risparmiare tempo prezioso sia agli utenti che ai team IT.
Versatilità: ideale per diversi scenari, dal supporto tecnico professionale all'uso personale, per un accesso e una visualizzazione senza interruzioni.
Sfruttando questi vantaggi, le aziende e i privati possono ottimizzare i propri flussi di lavoro e migliorare l'efficienza complessiva.
Perché Splashtop è la scelta migliore per l'accesso remoto all'iPhone dai computer
Splashtop è la soluzione leader per l'accesso remoto agli iPhone da computer. Ecco alcuni motivi per cui gli utenti considerano Splashtop la soluzione migliore:
È sicuro
È facile da usare (sia per i tecnici che per gli utenti finali)
È facile da distribuire e da gestire
"Splashtop è facile sia per il personale di assistenza che per gli utenti assistiti. È semplice da installare ed è dotato di un'interfaccia utente intuitiva. Inoltre, rispetto a AnyDesk e TeamViewer, il rendering dello schermo è velocissimo." – Alan Adler, Standout Designs
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