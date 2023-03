Permessi di accesso remoto in Splashtop Enterprise

I permessi di accesso granulari e i privilegi basati sui ruoli in Splashtop rendono più facile garantire la massima sicurezza nell'utilizzo dell'accesso remoto in tutta l'organizzazione .

Splashtop Enterprise è una potente soluzione di accesso remoto all-in-one per grandi organizzazioni. Risponde a tutte le esigenze di accesso remoto che un'azienda può avere, tra cui:

Supporto informatico a distanza per computer e dispositivi sia presidiati che non presidiati.

Dipendenti che accedono da remoto ai computer dell'ufficio per lavorare a distanza

Gli istituti scolastici programmano e gestiscono l'accesso remoto degli studenti ai computer di laboratorio per l'apprendimento a distanza.

Con intere organizzazioni che utilizzano l'accesso remoto per lavorare da casa o in viaggio e per fornire assistenza a distanza, può sembrare scoraggiante cercare di gestire quali utenti hanno accesso a determinati computer e quali strumenti e funzionalità sono disponibili per determinati utenti.

Fortunatamente, con Splashtop Enterprise, gli amministratori IT possono gestire facilmente le autorizzazioni di accesso ai computer e le autorizzazioni alle funzioni basate sui ruoli, il tutto attraverso una console di amministrazione centralizzata.

Ecco un approfondimento su questi strumenti presenti in Splashtop Enterprise:

Permessi di accesso remoto individuali

La console di amministrazione offre agli amministratori IT la possibilità di gestire tutti gli utenti, le postazioni di lavoro a cui si accede da remoto e i dispositivi utilizzati per accedere da remoto.

Per assicurarsi che i computer altamente sensibili possano essere raggiunti solo da uno o più utenti con un'autorizzazione adeguata, l'amministratore può assegnare le autorizzazioni di accesso solo a coloro che sono autorizzati ad accedere da remoto a quel computer.

L'utilizzo di questo strumento per limitare i diritti di accesso solo alle persone autorizzate può aiutare le organizzazioni a ridurre al minimo il rischio di violazioni della sicurezza.

Autorizzazioni di accesso per gruppi

Un'altra grande caratteristica della console di amministrazione di Splashtop è la funzione di raggruppamento. Gli amministratori possono creare gruppi sia per gli utenti che per i computer. Quindi, l'amministratore IT può impostare i permessi di accesso a livello di gruppo.

Questa interessante funzione può rendere molto più semplice per i responsabili IT l'assegnazione dei permessi di accesso per intere organizzazioni. Per esempio, potresti facilmente dare al team di marketing l'accesso ai computer dell'ufficio marketing, oppure l'IT della scuola potrebbe dare l'accesso a determinati computer di laboratorio solo a una classe specifica.

Amministratori di gruppo

Gli amministratori IT possono anche assegnare amministratori specifici basati su gruppi che possono gestire le autorizzazioni solo per un gruppo più ristretto di utenti. Ad esempio, un caposquadra può gestire utenti, computer e permessi per il proprio team, mentre un insegnante o il personale informatico solo per la propria classe di studenti.

Permessi granulari basati sui ruoli

Splashtop Enterprise è dotato di una potente serie di funzioni in sessione, progettate sia per il lavoro a distanza che per l'assistenza IT, tra cui la disconnessione remota, il riavvio remoto, il riavvio remoto dello Streamer, la connessione simultanea di 2 utenti a un solo computer e altro ancora.

Tuttavia, potresti non volere che tutti i tuoi utenti siano in grado di utilizzare queste funzioni. Per motivi di sicurezza, forse vuoi che il tuo team IT utilizzi solo una funzione come la disconnessione remota.

La console di amministrazione di Splashtop consente agli amministratori IT di assegnare ruoli a ciascun utente, come amministratore, amministratore di gruppo o membro. Con gli utenti suddivisi in ruoli, puoi semplicemente impostare le autorizzazioni basate sui ruoli per le funzioni di accesso remoto in sessione di Splashtop.

Bonus - Programmazione dell'accesso remoto

L'IT scolastico può trarre particolare vantaggio dalla funzione di pianificazione di Splashtop Enterprise. Con questo strumento puoi impostare i permessi di accesso in base a orari specifici.

Ad esempio, supponiamo che tu abbia un laboratorio informatico con 15 macchine. Alle 13:00, una classe di 15 studenti di grafica ha bisogno di accedere ai computer del laboratorio durante le lezioni. Con Splashtop Enterprise puoi programmare i privilegi di accesso remoto in modo che solo gli studenti della classe possano controllare da remoto i computer del laboratorio durante le ore di lezione. Gli studenti non avranno accesso a questi computer oltre la fascia oraria prevista.

Le organizzazioni possono anche utilizzare questa utile funzione per impostare i giorni/ore in cui è possibile accedere ai computer gestiti da remoto.

Iniziare con Splashtop Enterprise

Splashtop è la soluzione di accesso remoto al computer e di supporto remoto di classe enterprise con il miglior rapporto qualità/prezzo. Permetti a dipendenti e studenti di lavorare da casa o all'IT di gestire i computer e fornire assistenza on-demand a qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile. Splashtop Enterprise include anche l'integrazione SSO/SAML, la gestione di computer remoti e molte altre utili funzioni.

Contattaci subito per conoscere i prezzi e per iniziare una prova gratuita!

Contattaci

Stai cercando una soluzione di accesso remoto/supporto remoto on-premise? Dai un'occhiata a Splashtop On-Prem.