Quando un dispositivo Windows si blocca, non riesce ad aggiornarsi o inizia a comportarsi in modo imprevisto, i registri eventi di Windows sono spesso uno dei primi punti in cui i team IT cercano indizi.
Sui computer Windows, il registro eventi di Windows fornisce informazioni essenziali per diagnosticare arresti anomali, problemi di aggiornamento, errori dei servizi e altri comportamenti imprevisti del dispositivo. Tuttavia, negli ambienti remoti, indagare su questi problemi può essere una sfida.
I team IT hanno bisogno di strumenti per visualizzare da remoto i registri eventi di Windows, accedere al dispositivo remoto e indagare sui problemi anche quando lavorano lontano. Quindi, come possono i team IT gestire i registri eventi di Windows da remoto? Esploriamo.
Cosa sono i registri eventi di Windows?
I registri eventi di Windows sono registrazioni delle attività sui dispositivi Windows, incluse applicazioni, servizi, eventi di sicurezza, processi di configurazione e componenti di sistema. Questi registri aiutano i team IT a capire cosa è successo non solo durante un problema, ma anche prima e dopo, fornendo un contesto più completo.
Ad esempio, se un'applicazione si arresta in modo anomalo, i Registri eventi di Windows possono mostrare eventi di errore correlati, timestamp, origini e attività di sistema che aiutano i team IT a restringere il campo della causa probabile. Questo fornisce ai team informazioni utili su cui basarsi durante la risoluzione dei problemi e l'assistenza ai dispositivi.
Quali registri eventi di Windows dovresti controllare?
Tuttavia, i registri eventi di Windows possono assumere molte forme diverse. A seconda del problema, dovrai controllare log diversi. Questi includono:
1. Log delle applicazioni
I log dell'applicazione forniscono informazioni relative ad app e programmi specifici. Questi log vengono utilizzati per registrare arresti anomali del software, avvii non riusciti, avvisi dell'applicazione, errori di installazione e altri problemi specifici del programma.
2. Log di sistema
I registri di sistema si concentrano sul dispositivo stesso piuttosto che su programmi specifici. Questi registri vengono utilizzati per errori del servizio, problemi dei driver, avvisi hardware, problemi di avvio, arresti, eventi di riavvio e altri problemi simili.
3. Registri di sicurezza
I registri di sicurezza forniscono informazioni relative a problemi e avvisi di cybersecurity, come attività di accesso sospette, tentativi di accesso non riusciti, attività dell’account, utilizzo dei privilegi ed eventi relativi all’autenticazione. L'accesso a questi log è in genere più limitato rispetto ad altri, rendendo più difficile per gli utenti non autorizzati accedervi.
4. Configura i log
I registri di configurazione forniscono informazioni sui problemi legati all'aggiunta o alla modifica del software, come l'attività di installazione, gli eventi di configurazione di Windows, le modifiche al sistema e la risoluzione dei problemi relativi agli aggiornamenti. Se un nuovo programma ha difficoltà a installarsi, questi registri conterranno informazioni sul motivo.
5. Log di applicazioni e servizi
Quando i team IT hanno bisogno di informazioni più approfondite, entrano in gioco i registri delle applicazioni e dei servizi. Si tratta di log più dettagliati utilizzati per i componenti Windows, i servizi Microsoft e le applicazioni di terze parti quando i log dell'applicazione o del sistema non forniscono dettagli sufficienti.
Metodi nativi per visualizzare da remoto i registri eventi di Windows
Considerate le informazioni contenute nei registri eventi di Windows, poterli consultare e analizzare è importante per i team IT. Tuttavia, accedervi da remoto può essere difficile senza gli strumenti giusti. Fortunatamente, esistono alcuni metodi nativi per visualizzare da remoto i registri eventi, tra cui:
1. Connessione remota al Visualizzatore eventi
Con Event Viewer, i team IT possono connettersi ad altri computer e visualizzare i log da remoto. Questo lo rende utile per controlli occasionali su dispositivi raggiungibili, anche se aggiunge una certa complessità, poiché i team IT devono gestire autorizzazioni, regole del firewall, servizi remoti e così via.
2. PowerShell con Get-WinEvent
Gli utenti di PowerShell possono interrogare i registri eventi di Windows remoti con il comando Get-WinEvent. Può essere filtrato per nome del log, ID evento, livello dell'evento, provider, origine o intervallo di tempo, rendendolo utile per ricerche mirate e flussi di lavoro amministrativi ripetibili. Tuttavia, questo richiede anche che i team IT configurino WinRM (o strumenti correlati), impostino le autorizzazioni e la connettività remota e, naturalmente, abbiano le competenze da riga di comando necessarie per usare PowerShell in modo efficace.
3. Raccoglitore eventi di Windows
Windows Event Collector può anche raccogliere i registri eventi e inoltrare gli eventi selezionati a un collector centrale. Funziona bene per la raccolta centralizzata degli eventi negli ambienti di lavoro in cui la maggior parte (se non tutti) dei dipendenti utilizza computer Windows, anche se richiede comunque sottoscrizioni, configurazione e manutenzione continua per essere usato in modo efficace.
4. SIEM o piattaforme di monitoraggio
Con i tool SIEM o di monitoraggio, i team IT possono raccogliere e gestire i dati sugli eventi provenienti da più fonti. Questo può aiutare con il monitoraggio della sicurezza, la conservazione dei registri e il supporto agli audit, rendendolo una scelta comune per le operazioni IT o di sicurezza di maggiori dimensioni. Tuttavia, questi strumenti richiedono comunque flussi di lavoro separati per accedere agli endpoint remoti e gestirli, quindi in genere non sono sufficienti per i team che hanno bisogno di più del semplice monitoraggio.
Perché la gestione remota dei registri eventi diventa complessa
In teoria, la gestione remota dei registri eventi sembra semplice: i log acquisiscono i dati quando qualcosa va storto e poi i team IT li analizzano. Tuttavia, diverse variabili possono complicare la gestione dei log, quindi i team IT dovrebbero esserne consapevoli.
I problemi comuni del flusso di lavoro includono:
I dispositivi fuori rete potrebbero non essere raggiungibili tramite strumenti nativi.
Le impostazioni del firewall o del servizio possono bloccare l'accesso remoto al Visualizzatore eventi.
L'accesso a PowerShell potrebbe richiedere configurazioni complesse.
I log di sicurezza possono essere limitati a determinati ruoli, rendendoli più difficili da consultare.
Rivedere manualmente i log su molti dispositivi è un'attività ripetitiva che richiede molto tempo.
Gli strumenti nativi possono mostrare gli eventi senza fornire un contesto sufficiente sugli endpoint, rendendo la risoluzione dei problemi più complicata.
Trovare l'evento non risolve automaticamente il problema alla radice; i team IT hanno comunque bisogno degli strumenti per indagare e affrontarne la causa.
La risoluzione dei problemi richiede spesso di passare da più applicazioni, come strumenti di log, software di accesso remoto, strumenti da riga di comando e sistemi di ticketing.
Quindi, qual è la soluzione? Tutto inizia dal flusso di lavoro. Con un buon flusso di lavoro, i team IT possono esaminare gli eventi in modo più efficace, monitorare i problemi, analizzare gli endpoint e risolvere i problemi dei dispositivi da remoto utilizzando i dati di Windows Event Log.
Come Splashtop aiuta a gestire i log eventi di Windows da remoto
Sebbene gestire da remoto i registri eventi di Windows possa essere di per sé complicato, esistono soluzioni che possono aiutare a semplificare e supportare il processo. Con gli strumenti di supporto remoto e gestione degli endpoint di Splashtop, i team IT possono accedere da remoto ai dispositivi degli utenti, visualizzare i registri eventi, risolvere i problemi da qualsiasi luogo e molto altro, semplificando la gestione dei registri eventi e il supporto agli utenti mentre si lavora da remoto.
1. Visualizza i registri eventi di Windows dalla console web
Splashtop consente ai tecnici IT di visualizzare i registri eventi di Windows per i computer online gestiti dalla console web di Splashtop. Questo aiuta i team a esaminare gli eventi sui dispositivi Windows remoti senza accedere fisicamente all'endpoint o avviare una sessione remota completa.
I tecnici possono filtrare gli eventi per livello dell'evento, tipo di evento, intervallo di date e ID evento, aiutandoli a restringere l'indagine e a concentrarsi sugli eventi più rilevanti per il problema.
2. Monitora gli eventi importanti di Windows
Splashtop aiuta inoltre i team IT a monitorare l'attività del Registro eventi di Windows con avvisi configurabili. I tecnici possono creare avvisi basati sui criteri del Registro eventi di Windows, come il livello dell'evento e l'ID evento, in modo che gli eventi importanti possano attivare notifiche senza richiedere controlli manuali su ogni dispositivo.
Questo aiuta i team a superare la revisione reattiva dei log e a identificare in modo più coerente gli eventi Windows importanti o ricorrenti su tutti i dispositivi gestiti.
3. Analizza senza interrompere l’utente
Dopo aver esaminato un evento, i tecnici spesso devono controllare cosa sta succedendo sul dispositivo. Le azioni in background di Splashtop aiutano i team IT a indagare su determinati problemi senza avviare una sessione remota completa o interrompere l'utente.
I tecnici possono utilizzare strumenti come Remote Task Manager, Remote Service Manager, Remote Device Manager e Remote Registry Editor dalla console web per esaminare processi, servizi, dispositivi e impostazioni di sistema.
4. Agisci dopo aver esaminato l'evento
Una volta che i tecnici hanno esaminato i log degli eventi e circoscritto il problema, hanno comunque bisogno di un modo per intervenire sull'endpoint. Con Splashtop, possono continuare il flusso di lavoro tramite supporto remoto, azioni in background, script e attività, riavvii, aggiornamenti e risoluzione pratica dei problemi quando necessario.
Questo aiuta i team IT a passare dalla revisione degli eventi all’indagine fino alla risoluzione, senza dover fare affidamento su strumenti scollegati per ogni fase.
5. Aggiungi una visibilità più ampia sugli endpoint con Splashtop AEM
Splashtop AEM aggiunge funzionalità di visibilità e gestione degli endpoint che supportano il processo di risoluzione dei problemi. I team IT possono esaminare lo stato delle patch, l'inventario, gli avvisi e il contesto del dispositivo per capire meglio cosa potrebbe contribuire a un problema.
Se un evento indica un aggiornamento non riuscito, software obsoleto, un problema di servizio ricorrente o un problema più ampio di integrità degli endpoint, Splashtop AEM aiuta i tecnici a decidere cosa fare dopo e ad agire su tutti i dispositivi gestiti.
Un flusso di lavoro pratico per gestire da remoto i log eventi di Windows
Se devi gestire da remoto i log eventi di Windows, ci sono diversi passaggi importanti da ricordare. Per aiutarti, abbiamo creato questo pratico flusso di lavoro con tutti i passaggi da seguire per gestire i registri eventi da remoto:
Identifica il computer interessato: Il primo passaggio consiste nell'identificare il dispositivo in questione. Anche se può sembrare ovvio, è fondamentale raccogliere informazioni sul dispositivo, inclusi l’avviso, eventuali ticket di assistenza associati, segnalazioni degli utenti o problemi noti dell’endpoint. Questo fornisce una buona base da cui partire.
Esamina il log eventi corretto: Naturalmente, il passaggio successivo è esaminare il log. A seconda del problema, potrebbe trattarsi di un log di applicazione, sistema, sicurezza, configurazione, applicazioni o servizio, quindi è importante controllare il log corretto per trovare le informazioni di cui hai bisogno.
Filtra i dati dell'evento: Non tutti i dati sono pertinenti. Ti consigliamo di filtrare le informazioni che ti servono, ad esempio per intervallo di tempo, livello dell'evento, tipo di evento, origine o provider.
Monitora gli problemi ricorrenti: Si tratta di un evento isolato o di un problema ricorrente? Configurare gli avvisi ti aiuterà a individuare i problemi ricorrenti senza dover controllare manualmente i dispositivi, così da poterli risolvere in modo più efficiente.
Confronta l'evento con il contesto dell'endpoint: Il contesto conta. Assicurati di esaminare i dettagli collegati all'evento, come lo stato delle patch, il software installato, i servizi in esecuzione, lo stato di salute del dispositivo, gli aggiornamenti recenti e così via. Questi dettagli contestuali possono fornire informazioni importanti sull'evento.
Indaga in background quando opportuno: A volte è necessaria un'indagine supplementare. Assicurati di controllare i processi, i servizi o altri dettagli del dispositivo, ma è utile svolgere l’indagine in background, così da evitare di interrompere l’utente mentre cerca di lavorare.
Adotta l'azione remota giusta: eventi diversi richiedono approcci distinti per la risoluzione. A seconda del problema, potrebbe essere necessario applicare un aggiornamento, riavviare il dispositivo o un servizio, eseguire uno script oppure procedere con un'escalation per ulteriori attività di troubleshooting.
Documenta il riscontro e l'esito: Mantenere la documentazione aggiornata è essenziale per tenere traccia del lavoro svolto e conservare registri per problemi futuri. Assicurati di registrare l’evento, la causa, l’azione intrapresa e il risultato, così che altri operatori possano accedere alle informazioni quando necessario.
Best practice per la gestione remota dei registri eventi di Windows
La gestione del registro eventi di Windows può essere complicata, ma non deve esserlo. Seguire queste best practice renderà più semplice ordinare e gestire i log, così potrai ricavarne informazioni chiare e utili per agire.
Le procedure ottimali includono:
Standardizza i log e gli ID evento così il tuo team può verificare i problemi comuni in modo più efficace.
Usa i filtri quando salvi e cerchi i log, così puoi trovare quelli che ti servono senza dover scansionare manualmente i log completi.
Crea avvisi per eventi Windows importanti o ricorrenti.
Controlla i log il più vicino possibile all’orario in cui si è verificato il problema.
Limita l'accesso ai log sensibili con i controlli di accesso basati sui ruoli.
Abbina le revisioni dei registri eventi al contesto degli endpoint, come stato delle patch, servizi, inventario e modifiche recenti.
Usa gli strumenti in background per risolvere i problemi senza interrompere gli utenti.
Usa gli strumenti di assistenza remota per gestire gli endpoint direttamente quando il problema richiede un'indagine pratica.
Usa strumenti di automazione per controlli ripetitivi o interventi di correzione di routine.
Documenta i risultati in modo che problemi simili possano essere risolti più rapidamente in futuro.
Gestisci i registri eventi di Windows da remoto, dalla revisione alla risoluzione
Con i registri eventi di Windows, i team IT possono indagare sui problemi e comprenderne il contesto, ma i soli registri possono fornire informazioni solo fino a un certo punto. La gestione remota dei log funziona al meglio quando i team possono monitorare gli eventi, analizzare gli endpoint e agire in base alle informazioni fornite per risolvere la causa e prevenire problemi futuri.
Sebbene gli strumenti nativi di Windows possano essere utili per controlli occasionali, query tramite script e raccolta centralizzata, la risoluzione dei problemi da remoto spesso richiede più del solo accesso ai log. Con Splashtop, i team IT possono visualizzare i registri eventi di Windows dalla console web, monitorare gli eventi importanti, indagare con azioni in background e supportare gli utenti da remoto quando è necessaria una risoluzione pratica dei problemi.
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