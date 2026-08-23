La protezione antivirus è importante, sia che tu usi un computer personale sia che tu usi un dispositivo di lavoro. Tuttavia, scegliere il software antivirus giusto può essere difficile, perché una protezione efficace richiede più che confrontare i nomi dei prodotti o contare le funzionalità.
Trovare l'antivirus giusto per il tuo computer dipende da diversi fattori, tra cui il sistema operativo, come lo usi, il numero di dispositivi che utilizzi e l'eventuale protezione di cui disponi già. Ad esempio, anche se i computer Windows e macOS includono in genere strumenti di sicurezza integrati, alcuni utenti potrebbero volere una protezione aggiuntiva contro phishing, più computer, supporti rimovibili o altre esigenze di sicurezza.
Con questo in mente, vediamo quali funzionalità antivirus contano di più, come confrontare le opzioni gratuite e a pagamento e come trovare un software antivirus per il tuo computer che abbia le funzionalità di cui hai bisogno (senza farti pagare per quelle che non ti servono).
Cosa fa un software antivirus su un personal computer?
Potresti chiederti cosa possa fare un antivirus per un computer personale che la sicurezza di base integrata non copra già. La cybersecurity è importante su tutti i dispositivi, sia personali che di lavoro, il che significa che le funzionalità antivirus di base non sono sempre sufficienti.
Il software antivirus monitora file, download, applicazioni e l'attività del sistema per rilevare segni di malware o altre attività sospette. Utilizza diversi metodi di rilevamento, tra cui l'identificazione di firme di malware conosciute, il machine learning, la reputazione dei file, il monitoraggio comportamentale e altro ancora.
Un buon software antivirus dovrebbe includere alcune protezioni e funzionalità chiave:
Rilevamento e blocco del malware.
Scansione dei file scaricati e archiviati.
Monitoraggio del comportamento sospetto delle applicazioni.
Blocco di siti web dannosi o ingannevoli.
Mettere in quarantena o rimuovere le minacce rilevate.
Ricevere definizioni delle minacce e modelli di rilevamento aggiornati per migliorare la protezione.
Un computer personale ha bisogno di un software antivirus aggiuntivo?
Questo dipende da alcuni fattori, tra cui il sistema operativo, il comportamento dell'utente e il livello di protezione di cui ha bisogno. Ma ci sono diverse situazioni in cui avere un livello aggiuntivo di protezione antivirus può rappresentare un importante vantaggio per la sicurezza:
Quando la protezione integrata può essere sufficiente
Questo non significa che la sicurezza integrata non sia mai sufficiente. Se mantieni i sistemi aggiornati, scarichi il software con attenzione e usi browser supportati, potresti aver bisogno solo di una protezione malware di base. In questi casi, la sicurezza integrata potrebbe offrire una protezione sufficiente per le tue esigenze.
Quando un antivirus aggiuntivo può essere utile
Un software antivirus di terze parti può essere utile quando vuoi protezioni o funzionalità di gestione che vadano oltre quelle offerte dalla sicurezza integrata. Se gli utenti hanno bisogno di una protezione più avanzata contro phishing o truffe, di protezione per più computer, di scansioni e avvisi di sicurezza più visibili o di una protezione aggiuntiva contro exploit e dispositivi rimovibili, avranno bisogno di funzionalità di sicurezza più robuste.
In questi casi, potrebbe essere necessario un software antivirus aggiuntivo.
Perché il comportamento degli utenti conta ancora
Per quanto sia efficace il software antivirus, il comportamento dell’utente resta comunque la prima e più importante linea di difesa. Il software antivirus non può compensare aggiornamenti ignorati, password riutilizzate o download non sicuri, e tantomeno la concessione di accesso remoto a utenti sconosciuti. Spetta comunque agli utenti comprendere le migliori pratiche di sicurezza, come prevenire il phishing e quali comportamenti non sicuri evitare.
Quali funzionalità antivirus contano di più?
Tenendo conto di tutto questo, quali funzionalità antivirus sono davvero essenziali? La maggior parte delle soluzioni antivirus include diverse funzionalità e capacità, ma questi sono gli elementi indispensabili da cercare quando valuti le tue opzioni:
1. Protezione malware in tempo reale
La funzione principale di un antivirus è la protezione dal malware. Un buon software antivirus dovrebbe monitorare continuamente file e processi per rilevare le minacce in tempo reale, invece di affidarsi a scansioni manuali occasionali che potrebbero individuare i virus solo quando è troppo tardi.
2. Protezione da phishing e siti web dannosi
Internet non manca certo di truffe di phishing e siti web dannosi progettati per rubare informazioni personali, password e altri dati sensibili. Per questo motivo, il software antivirus dovrebbe includere anche una protezione contro queste minacce. Un buon software antivirus può aiutare a identificare link ingannevoli, false pagine di accesso e download dannosi prima che gli utenti inseriscano informazioni sensibili e mettano a rischio i propri dati.
3. Rilevamento delle minacce basato sul comportamento
Il rilevamento basato sul comportamento cerca azioni sospette, come attività insolite dei processi o tentativi di modificare file, invece di basarsi solo su firme malware note. Questo può aiutare a identificare attività dannose che non corrispondono esattamente a una minaccia nota in precedenza.
4. Aggiornamenti di sicurezza automatici
Le minacce informatiche cambiano continuamente, quindi la cybersecurity deve essere adattabile. Il software antivirus dovrebbe includere aggiornamenti automatici, compresi gli aggiornamenti delle definizioni di malware, dei dati reputazionali e dei modelli di rilevamento, così da stare al passo con gli ultimi sviluppi senza richiedere manutenzione manuale.
5. Protezione dagli exploit
I cyberattacchi spesso prendono di mira vulnerabilità note per sfruttarle e infiltrarsi in dispositivi o reti. La protezione dagli exploit è quindi utile perché può aiutare a rilevare e bloccare i tentativi di sfruttare le vulnerabilità del software.
6. Scansione dei supporti rimovibili
Le unità USB e i dischi rigidi esterni possono contenere file dannosi che possono infettare un computer quando vengono aperti o eseguiti. Scansionare questi dispositivi rimovibili è importante, soprattutto per gli utenti che spostano regolarmente file tra computer.
7. Avvisi chiari e controlli di quarantena
Se viene rilevata una minaccia, gli utenti devono esserne informati e il messaggio deve essere chiaro. Gli utenti devono essere in grado di capire cosa è stato rilevato, quali azioni sono state intraprese e se devono fare un follow-up su qualcosa.
Quali funzionalità antivirus sono opzionali?
Non tutte le funzionalità antivirus sono necessarie. Sebbene molti prodotti antivirus vengano venduti come suite di sicurezza più complete, possono includere funzionalità aggiuntive che non sono essenziali. Anche se possono essere utili e piacevoli da avere, non dovrebbero prevalere sulle protezioni fondamentali; un elenco più lungo non significa necessariamente una soluzione migliore.
Le funzionalità antivirus opzionali includono:
VPN: Le VPN sono utili per accedere a reti remote o cambiare la propria posizione, ma non sono necessarie per tutti gli utenti.
Password manager: Un password manager può aiutare gli utenti a creare password sicure, archiviarle per un accesso semplice e rilevare quando una di esse viene rubata. Tuttavia, questo non lo rende una funzionalità essenziale.
Monitoraggio dell'identità: I servizi di monitoraggio dell'identità possono avvisare gli utenti se le loro informazioni personali vengono rubate, il che è utile in caso di violazione dei dati, ma la priorità principale dovrebbe essere proteggere le informazioni dal furto.
Backup cloud: I backup cloud sono ottimi per salvare e ripristinare i dati in caso di perdita, ma non tutti gli utenti ne hanno bisogno.
Controlli parentali: con i controlli parentali, i genitori possono tenere i figli lontani da siti web pericolosi o per adulti e gestire il tempo trascorso davanti allo schermo. Se non sei il genitore di un bambino, non sarà necessario.
Browser sicuro: Un browser sicuro può aiutare a proteggere gli utenti mentre navigano in internet. È uno strumento utile per chiunque trascorra del tempo online, ma non sostituisce altre funzionalità chiave.
Strumenti di ottimizzazione del dispositivo: Questi strumenti possono aiutare a migliorare le prestazioni del sistema, liberare spazio di archiviazione e rimuovere i file inutili. Sebbene utili per l'efficienza del dispositivo, non sono strumenti di sicurezza essenziali.
Controlli firewall standalone: i firewall sono importanti per la cybersicurezza e non dovrebbero essere trascurati, ma è meglio includerli come parte di una strategia di sicurezza più ampia.
Monitoraggio di webcam o microfono: questi strumenti possono aiutare a proteggere webcam e microfoni, migliorando privacy e sicurezza. Anche se sono opzioni utili, sono semplicemente buone opzioni da includere.
Antivirus gratuito vs antivirus a pagamento
Forse ti sei affidato a un antivirus gratuito o alle funzionalità di sicurezza integrate nei dispositivi, e finora è stato sufficiente. Potresti chiederti: qual è la differenza tra un software antivirus gratuito e uno a pagamento? Possiamo suddividere le differenze in questo modo:
Cosa offre in genere un antivirus gratuito
I software antivirus gratuiti e integrati possono fornire una protezione di base, inclusi rilevamento di malware, monitoraggio in tempo reale, scansioni e aggiornamenti automatici della sicurezza. Le funzionalità variano a seconda del prodotto, quindi la domanda principale è se la protezione e le funzioni incluse soddisfano le tue esigenze.
Cosa può aggiungere un antivirus a pagamento
I prodotti a pagamento vanno oltre la protezione antivirus di base, offrendo funzionalità avanzate come la protezione dal phishing, il rilevamento basato sul comportamento e altri strumenti di sicurezza. Tendono inoltre a offrire agli utenti maggiore accessibilità e più funzioni di controllo, come la copertura multi-dispositivo e la gestione centralizzata, oltre al supporto utenti.
Come decidere se vale la pena pagare
Quindi, come puoi decidere qual è la soluzione giusta per te? Puoi valutare le tue esigenze di sicurezza e le opzioni antivirus per determinare se un software antivirus gratuito è sufficiente o se dovresti investire in uno strumento a pagamento.
Considera quanto segue:
Quali lacune nella protezione rimangono se utilizzi solo la sicurezza integrata?
Di quanti computer deve essere coperta la protezione?
Vuoi un unico account per gestire più dispositivi?
Le funzionalità aggiuntive sono davvero utili?
Il prezzo di rinnovo è ragionevole?
Questo ti aiuterà a capire se un antivirus a pagamento vale l'investimento.
Quanto dovrebbe incidere un antivirus sulle prestazioni del computer?
Una preoccupazione comune quando si usa un software antivirus è la quantità di risorse di sistema che potrebbe utilizzare durante la scansione di un computer. Ma anche se il software antivirus deve usare risorse di sistema per scansionare i file e monitorare l’attività, un buon software non renderà (o non dovrebbe rendere) più difficile il normale utilizzo del computer.
Quando un software antivirus viene descritto come ‘leggero’, cerca requisiti di sistema chiari e test recenti sulle prestazioni, se disponibili. Può essere utile valutare alcuni fattori importanti, tra cui:
Utilizzo di CPU e memoria quando inattivo.
L'impatto sulle prestazioni durante le scansioni rapide e complete.
I tempi di avvio del sistema e di apertura delle applicazioni.
L'impatto sulle batterie dei laptop.
Interruzioni durante il gaming o il lavoro creativo.
Pianificazione delle scansioni e controlli di pausa.
Questi fattori possono influire sulla velocità e sulle prestazioni se lo strumento antivirus non è abbastanza leggero.
Come verificare la compatibilità dell'antivirus
Quindi, come puoi essere sicuro che un software antivirus sia compatibile con il tuo dispositivo? La compatibilità comprende più del semplice fatto che esista un programma di installazione; fattori come la memoria, la versione del sistema operativo e così via possono influire sulla compatibilità complessiva.
Assicurati di controllare:
Versioni di Windows o macOS supportate,
Requisiti di processore, memoria e archiviazione.
Se tutte le funzionalità pubblicizzate funzionano sul tuo sistema operativo.
Compatibilità con il software di sicurezza esistente.
Quanti dispositivi possono essere inclusi e se i dispositivi Windows e Mac possono condividere un unico piano (se applicabile)
Come rimuovere o sostituire i dispositivi.
Se la copertura per dispositivi mobili è inclusa o venduta separatamente.
È meglio trovare un unico strumento antivirus che offra le funzionalità di cui hai bisogno, invece di usare più soluzioni che fanno cose diverse. Eseguire contemporaneamente due prodotti antivirus in tempo reale può causare conflitti, scansioni ridondanti o problemi di prestazioni, quindi evita di farlo a meno che entrambi i fornitori non supportino esplicitamente questa configurazione.
Come confrontare i prezzi degli antivirus
Quando valuti le opzioni antivirus, i prezzi possono variare notevolmente, ma anche le funzionalità offerte a ciascuna fascia di prezzo. Può essere difficile capire quale abbia il prezzo migliore, perché l'importo pubblicizzato per il primo anno non rappresenta necessariamente bene ciò che spenderai o il valore che offre.
Assicurati di confrontare:
Prezzo promozionale del primo anno
Prezzo di rinnovo (che potrebbe non essere uguale al prezzo del primo anno)
Fatturazione annuale o mensile.
Il numero di dispositivi inclusi che copre e gli eventuali prezzi variabili per dispositivo.
Le funzionalità e le opzioni incluse in ciascun piano.
Termini del rinnovo automatico, inclusi i requisiti minimi di abbonamento, la sua durata e le commissioni di cancellazione.
Politiche di cancellazione e rimborso.
Se le capacità e le funzionalità essenziali di cui hai bisogno richiedono un livello superiore o sono disponibili fin da subito.
È importante considerare il costo annuale totale, le funzionalità che ottieni e il numero di dispositivi che puoi coprire, anziché limitarti al prezzo scontato in evidenza. Devi considerare l'importo totale che spenderai nel tempo e ciò che riceverai a quel prezzo per assicurarti di ottenere il miglior valore.
Come scegliere un software antivirus per un computer personale
Definito tutto questo, possiamo suddividere il processo di valutazione e aiutarti a trovare il miglior software antivirus per il tuo computer. Segui questi passaggi quando valuti le opzioni disponibili e potrai prendere una decisione informata:
Identifica il computer e il sistema operativo: conferma il tipo di dispositivo, la versione del sistema operativo e i requisiti hardware del software antivirus, e assicurati che il tuo dispositivo li soddisfi.
Controlla la protezione già inclusa: probabilmente hai già funzionalità antivirus di base, quindi verifica cosa copre attualmente la tua sicurezza integrata e dove una protezione aggiuntiva può essere utile.
Definisci le minacce e i casi d'uso che contano: sapere da quali minacce difendersi è altrettanto importante. Considera minacce come phishing, download dannosi, siti web dannosi, supporti rimovibili e dispositivi condivisi, e assicurati di trovare una soluzione che affronti i rischi che contano per te.
Dai priorità alle funzionalità di protezione essenziali: assicurati di trovare una soluzione che includa gli elementi irrinunciabili. Concentrati prima sulla protezione malware in tempo reale, sulla protezione dal phishing, sul rilevamento comportamentale, sugli aggiornamenti e sulla facilità d’uso; poi potrai iniziare a valutare le funzionalità extra.
Decidi quali extra sono davvero utili: Sebbene ci siano funzionalità di protezione aggiuntive che possono aiutarti, non tutte offrono gli stessi vantaggi. Assicurati di non pagare per funzionalità incluse in bundle che duplicano strumenti che hai già.
Verifica le prestazioni e i risultati indipendenti: è sempre importante controllare quanto bene funziona un software antivirus prima di acquistarlo. Assicurati di valutarne l'impatto sui sistemi, i tassi di falsi positivi e i test o le convalide recenti, ove possibile.
Confronta i limiti dei dispositivi e i prezzi completi: Il primo prezzo che vedi potrebbe non essere quello che pagherai alla fine. Devi guardare oltre la tariffa introduttiva e considerare i componenti aggiuntivi, i costi di rinnovo e il costo totale della copertura dei dispositivi per sapere quanto spenderai davvero.
Esamina il supporto e la gestione dell’account: non sottovalutare l’importanza di un buon supporto. Verifica come puoi ottenere assistenza, monitorare i dispositivi e sostituire un vecchio computer, se necessario.
Come proteggere i computer personali con Splashtop Shield
Splashtop Shield è una soluzione antivirus basata sull'AI per computer Windows e MacOS che combina l'analisi dei file assistita dal machine learning con controlli della reputazione nel cloud e dati di rilevamento aggiornati di frequente per aiutare a identificare malware e file sospetti.
Splashtop Shield è progettato per privati, famiglie e chiunque utilizzi computer personali per il lavoro da remoto o ibrido. Combina più strumenti di protezione per mantenere i dispositivi al sicuro, tra cui:
Protezione antimalware per rilevare file e programmi dannosi.
Protezione anti-phishing per aiutare a identificare i tentativi di phishing e i link dannosi.
Scansione del traffico in tempo reale per aiutare a identificare il traffico dannoso e le minacce online.
Rilevamento delle minacce basato sul comportamento che aiuta a identificare attività sospette in base al modo in cui si comportano file e processi.
Protezione anti-exploit per aiutare a rilevare e bloccare i tentativi di sfruttare vulnerabilità software.
Scansione USB e dei supporti rimovibili per aiutare a rilevare file dannosi sui dispositivi di archiviazione collegati.
Splashtop Shield è disponibile in un'edizione Individual, che copre due dispositivi, e in un'edizione Family, che copre fino a cinque computer Windows e Mac in un'unica abitazione.
Checklist finale per l'acquirente
Ci sono molti aspetti da considerare quando valuti soluzioni antivirus, così tanti che la cosa può diventare opprimente. Come puoi essere sicuro che un'opzione soddisfi tutte le tue esigenze a un prezzo che puoi permetterti?
Per questo motivo, abbiamo preparato una pratica checklist che puoi usare quando cerchi un software antivirus. Se una soluzione soddisfa tutti questi requisiti, dovrebbe adattarsi bene alle tue esigenze.
Prima di acquistare una soluzione antivirus, chiediti:
Supporta il mio sistema operativo?
Offre protezione in tempo reale contro malware e phishing?
Utilizza più di un metodo di rilevamento?
Può eseguire la scansione di supporti rimovibili come unità USB e dischi rigidi esterni?
L'impatto sulle prestazioni è accettabile durante l'uso normale e le scansioni?
I suoi avvisi sono facili da capire?
Il piano copre tutti i computer che devo supportare?
Quanto costerà al rinnovo?
Le affermazioni del prodotto sono validate in modo indipendente?
L’assistenza è disponibile tramite i canali che userò?
Scegli l'antivirus giusto per il tuo computer personale
Quando scegli un software antivirus per il tuo computer, devi capire il tuo dispositivo, la copertura di sicurezza attuale, le tue abitudini di utilizzo e le tue esigenze di protezione. Una buona sicurezza non dipende dal trovare il maggior numero di extra inclusi o una fascia di prezzo specifica, ma piuttosto dal trovare gli strumenti e le funzionalità giusti per le tue esigenze.
Una solida protezione di base, la compatibilità con il sistema operativo, un impatto gestibile sulle prestazioni, prezzi trasparenti e controlli dell'account chiari possono aiutarti a scegliere un software antivirus adatto alle tue esigenze di sicurezza e all'uso quotidiano. Quando valuti le opzioni, è fondamentale considerare tutti i fattori che contano per te, anziché soffermarti solo sulla quantità.
Vuoi saperne di più su Splashtop Shield e su come offre una protezione basata sull’AI per computer Windows e MacOS? Scopri tutto quello che c’è da sapere su Splashtop Shield oggi stesso: