Le piccole imprese gestiscono gli stessi tipi di informazioni sensibili delle organizzazioni più grandi, inclusi i dati dei clienti, i dettagli di pagamento e i conti finanziari, ma di solito lo fanno senza un team di sicurezza dedicato. Questo rende ogni laptop e desktop un'importante linea di difesa contro malware, phishing e ransomware.
Il rischio è significativo. Le piccole imprese hanno bisogno di un antivirus che blocchi le minacce senza aggiungere costi o attività amministrative che il loro team non è in grado di assorbire.
Questa guida spiega cosa dovrebbe includere un antivirus per piccole imprese, in cosa differisce dagli antivirus personali e integrati e come scegliere l'opzione giusta per i tuoi dispositivi, il tuo team e il tuo budget.
Che cos'è un antivirus per le piccole imprese?
Un antivirus per le piccole imprese è un software di sicurezza che protegge ogni computer di una piccola organizzazione da malware, phishing, ransomware e altre minacce comuni agli endpoint, con visibilità centralizzata così che una sola persona possa verificare che ogni dispositivo sia protetto. Oltre alla tradizionale scansione antivirus basata su firme, un antivirus aziendale in genere aggiunge funzionalità come:
Scansione in tempo reale e all'accesso
Rilevamento che va oltre le firme conosciute, come l'analisi del comportamento o il machine learning
Blocco del phishing e dei siti web dannosi
Scansione delle minacce web
Protezione dagli exploit
Scansione dei supporti rimovibili
Una dashboard centralizzata che mostra lo stato della protezione su tutti i dispositivi
Perché le piccole imprese hanno bisogno di un software antivirus?
Le piccole imprese fanno affidamento sui propri computer per gestire le informazioni dei clienti, le attività finanziarie, le comunicazioni e altre operazioni quotidiane. Un singolo dispositivo infetto può interrompere quel lavoro ed esporre dati che l'azienda è responsabile di proteggere.
1. Il malware può interrompere le normali operazioni aziendali
File e applicazioni dannose possono compromettere i dispositivi, interrompere il lavoro quotidiano ed esporre informazioni sensibili su clienti o dati finanziari. Per un piccolo team, anche un solo laptop infetto può significare ore di lavoro perse e tempo dedicato alla risoluzione del problema. Un antivirus deve rilevare rapidamente il malware e bloccarlo prima che venga eseguito.
2. Gli attacchi di phishing spesso prendono di mira direttamente i dipendenti
Le infezioni da malware non compaiono dal nulla. Gli attacchi di phishing sono vettori di infezione comuni perché possono indurre i dipendenti a installare malware reindirizzandoli a siti web dannosi, download malevoli o pagine progettate per rubare credenziali.
Un buon antivirus per piccole imprese dovrebbe bloccare il phishing e i siti web dannosi e analizzare il traffico web, così un singolo clic sbagliato avrà meno probabilità di trasformarsi in un'infezione. Insegnare ai dipendenti a riconoscere gli attacchi di phishing aggiunge un altro importante livello di protezione.
3. I truffatori prendono sempre più di mira i dipendenti per telefono
Non tutti gli attacchi iniziano con un file dannoso. Nelle truffe di impersonificazione dell'assistenza tecnica e dell'Helpdesk, un aggressore chiama o invia un messaggio a un dipendente, si spaccia per l'IT o per un fornitore affidabile e lo convince a installare uno strumento di accesso remoto. Una volta installato questo strumento, l'aggressore ottiene il controllo diretto del dispositivo.
Un antivirus in grado di rilevare e bloccare le installazioni non autorizzate di strumenti di accesso remoto aiuta a colmare questa lacuna.
4. Il ransomware rende la prevenzione particolarmente importante
Il ransomware cripta i file e blocca i dispositivi finché non viene pagato un riscatto, e alcune varianti rubano i dati prima di criptarli. Per una piccola impresa, il ripristino può comportare tempi di inattività e costi significativi. L'antivirus aiuta identificando tempestivamente file dannosi e comportamenti sospetti, prima che la crittografia si diffonda. Poiché l'antivirus si concentra sulla prevenzione e sul rilevamento, funziona al meglio insieme a backup regolari e a patch applicate tempestivamente.
Scopri di più sulle funzionalità importanti in un software di protezione dal ransomware.
5. Le piccole imprese possono avere risorse di sicurezza limitate
Molte piccole imprese non hanno un team di sicurezza dedicato e l'IT spesso è composto da una sola persona o da un fornitore esterno. Un antivirus semplice da distribuire, monitorare e mantenere è importante quanto la capacità di rilevamento, perché la protezione funziona solo se qualcuno può confermare che sia in esecuzione su ogni dispositivo.
Cosa dovrebbero cercare le piccole imprese in un software antivirus?
Quando valutano un software antivirus, le piccole imprese dovrebbero cercare queste funzionalità:
Protezione dal malware: Una protezione solida è la prima caratteristica (e probabilmente la più importante). Una buona soluzione antivirus può rilevare e bloccare rapidamente virus, trojan, spyware, download dannosi e altri malware.
Rilevamento oltre le firme: Molte minacce moderne non corrispondono alla firma di un virus noto. Il rilevamento basato sul comportamento o supportato dall'AI aiuta a identificare attività sospette e nuove minacce che la sola scansione delle firme non riuscirebbe a rilevare.
Protezione anti-phishing e web: Bloccare siti di phishing e truffe già noti e analizzare il traffico web aiuta a impedire in primo luogo che i dipendenti raggiungano pagine o download dannosi.
Protezione degli strumenti di accesso remoto: cerca una protezione in grado di rilevare o bloccare strumenti di accesso remoto non autorizzati, poiché gli aggressori spesso chiedono ai dipendenti di installarli durante truffe di impersonificazione.
Protezione dagli exploit: Gli aggressori sono sempre alla ricerca di vulnerabilità di sicurezza da sfruttare. Una buona protezione dagli exploit può difendere dai tentativi di abusare di queste vulnerabilità mentre aspetti una patch di sicurezza.
Protezione in tempo reale: la cybersecurity non può fermarsi o controllare le infezioni solo a posteriori. Un buon antivirus dovrebbe valutare continuamente le attività e analizzare i file, invece di basarsi solo su scansioni periodiche e manuali.
Visibilità centralizzata: Un'unica dashboard dovrebbe mostrare quali dispositivi sono protetti, se la protezione è aggiornata e quali minacce sono state bloccate, così da non lasciare punti ciechi.
Copertura delle piattaforme: Assicurati che la soluzione supporti ogni sistema operativo utilizzato dalla tua azienda, che si tratti di Windows, macOS o di un ambiente misto, e verifica se server o dispositivi mobili richiedono una copertura separata.
Prestazioni leggere: l'antivirus deve proteggere senza causare interruzioni. Una soluzione leggera mantiene i dispositivi al sicuro senza rallentarli o interrompere il lavoro per eseguire scansioni.
Distribuzione e amministrazione semplici: Una soluzione facile da distribuire e gestire riduce il livello di competenze specialistiche di sicurezza richiesto per la gestione quotidiana.
Prezzi chiari e prevedibili: Una soluzione con prezzi chiari rende più facile per le organizzazioni più piccole capire quanto costerà la protezione ogni anno e man mano che aggiungono nuovi dispositivi.
Supporto accessibile: Cerca un percorso chiaro per ottenere assistenza rapida quando sorgono problemi di configurazione o protezione.
Qual è la differenza tra antivirus per uso personale e per piccole imprese?
Potresti già usare una soluzione antivirus sul tuo computer personale. Se è abbastanza valida per l'uso quotidiano, dovrebbe funzionare altrettanto bene anche per i dispositivi della tua piccola impresa, giusto?
Sebbene i computer personali e aziendali affrontino molte delle stesse minacce, questo non significa che la stessa protezione sia sufficiente. Le aziende devono proteggere molti dispositivi, gestirli con un team ridotto e spesso soddisfare i requisiti di conformità IT. Le differenze principali includono:
Copertura dei dispositivi: I piani Business si adattano in base al numero di dispositivi o endpoint nell'intera organizzazione, mentre i piani personali in genere coprono solo pochi dispositivi.
Gestione centralizzata: un antivirus aziendale mostra lo stato della protezione di ogni dispositivo da un'unica console, così un amministratore non deve controllare ogni computer singolarmente.
Controllo delle policy: un antivirus aziendale spesso consente agli amministratori di impostare e bloccare centralmente le impostazioni di protezione, così i dipendenti non possono disattivarla o modificarla.
Avvisi all'IT: Quando una minaccia viene bloccata, un antivirus aziendale può avvisare direttamente l'IT invece di fare affidamento sul fatto che il dipendente se ne accorga e la segnali.
Aggiunta e sostituzione dei dispositivi: Le soluzioni business semplificano la protezione dei nuovi dispositivi e la dismissione di quelli vecchi man mano che l'azienda cresce e si aggiorna.
Dati sensibili: I dispositivi aziendali gestiscono file dei clienti, registri finanziari, applicazioni cloud e credenziali, aumentando la posta in gioco in caso di infezione.
Supporto: I piani Business in genere includono un supporto pensato per gli amministratori che gestiscono configurazione e distribuzione su molti dispositivi.
L'antivirus integrato è sufficiente per una piccola impresa?
La maggior parte dei computer include una protezione integrata. Windows include Microsoft Defender Antivirus e macOS include XProtect, la tecnologia integrata di Apple per rilevare e rimuovere malware noti. Entrambi forniscono a ogni dispositivo un livello di difesa di base. Microsoft offre anche Defender for Business, incluso in Microsoft 365 Business Premium o disponibile come soluzione standalone, per le organizzazioni che desiderano una gestione centralizzata nell'ecosistema Microsoft.
Che la protezione integrata sia sufficiente dipende dalla tua attività. Verifica cosa offre la tua protezione attuale. Blocca il phishing e i siti web fraudolenti? Riesce a rilevare o bloccare strumenti di accesso remoto non autorizzati? Puoi vedere lo stato della protezione di ogni dispositivo da un unico posto, su tutti i sistemi operativi che utilizzi? L'IT verrà avvisato quando una minaccia viene bloccata?
Se la risposta a molte di queste domande è no, probabilmente vale la pena investire in un antivirus dedicato per le aziende.
Come scegliere il miglior antivirus per la tua piccola impresa
Scegliere un antivirus può sembrare complesso, ma questi passaggi possono aiutarti a valutare le opzioni e a prendere una decisione informata.
1. Identifica i dispositivi che devi proteggere
Fai un inventario dei tuoi endpoint, compresi i sistemi operativi che eseguono, e tieni conto della crescita prevista. Questo ti offre una base di riferimento per copertura e costi.
2. Definisci le minacce da cui vuoi proteggerti
Elenca le minacce che la tua azienda deve affrontare, come malware, phishing, ransomware, siti web dannosi, exploit, supporti rimovibili infetti e truffe che cercano di convincere i dipendenti a installare strumenti di accesso remoto.
3. Decidi di quanta gestione ha davvero bisogno il tuo team
La visibilità sullo stato dei dispositivi è sufficiente oppure ti servono funzionalità più ampie di EDR, criteri, indagine o operazioni di sicurezza? La visibilità e la gestione di cui hai bisogno possono aiutarti a restringere le opzioni.
4. Valuta la facilità di distribuzione e la manutenzione quotidiana
Scegli una soluzione che non gravi sul tuo team IT. Valuta quanto velocemente puoi installare la protezione su ogni dispositivo e quanta competenza continua in materia di sicurezza sarà necessaria per mantenerla operativa.
5. Considera le prestazioni
Cerca una soluzione progettata per funzionare continuamente in background senza rallentare i dispositivi o interrompere il lavoro quotidiano.
6. Confronta prezzi e copertura dei dispositivi
Comprendi il costo complessivo, non solo l’offerta iniziale. Confronta il costo annuale totale, i limiti dei dispositivi, i prezzi di rinnovo e come i costi cambieranno con la crescita della tua azienda.
7. Esamina la convalida indipendente e il supporto disponibile
Controlla recensioni professionali, test indipendenti e feedback degli utenti per confermare che la soluzione funzioni come pubblicizzato e scopri come i clienti possono ottenere aiuto quando ne hanno bisogno.
Come Splashtop Shield for Business protegge i dispositivi delle piccole imprese
Molte piccole imprese usano già Splashtop, fornitore di software per accesso remoto, remote support e gestione degli endpoint, per accedere ai propri computer e fornire assistenza. Per queste aziende, Splashtop Shield for Business aggiunge protezione antivirus e anti-truffa allo stesso ambiente. È disponibile come componente aggiuntivo per un abbonamento aziendale Splashtop attivo.
Splashtop Shield for Business include:
Protezione anti-malware in tempo reale e scansione all'accesso per fermare file dannosi e applicazioni non sicure prima che vengano eseguiti.
Rilevamento assistito dall'AI che intercetta minacce che la scansione basata su firme può non rilevare.
Protezione da truffe e phishing che blocca i siti non sicuri e i siti di phishing noti e rileva truffe nuove ed emergenti.
Scansione delle minacce web per aiutare a bloccare i contenuti dannosi prima che raggiungano il dispositivo.
Blocco degli strumenti di accesso remoto non autorizzati che rileva e blocca i tentativi di installazione e avvisa immediatamente l'IT.
Scansione di USB e supporti rimovibili per controllare i dispositivi esterni alla ricerca di malware.
Scansioni pianificate per controllare regolarmente i dispositivi alla ricerca di minacce.
Policy gestite centralmente che gli amministratori possono bloccare in modo che gli utenti non possano modificarle.
Avvisi nella console Splashtop insieme ai dati degli endpoint che il tuo team controlla già, con la possibilità di passare direttamente da un avviso a una sessione remota.
Supporto per Windows e macOS, con una distribuzione che richiede pochi minuti e senza bisogno di un team di sicurezza dedicato.
Ottieni una protezione antivirus semplice ed efficace per la tua piccola impresa
Le piccole imprese affrontano le stesse minacce di malware, phishing e ransomware delle organizzazioni più grandi, di solito con molte meno persone a gestire la sicurezza. L'antivirus giusto mantiene ogni dispositivo protetto e visibile senza aggiungere costi o complessità che il team non è in grado di assorbire.
Se la tua azienda si affida già a Splashtop per accedere ai propri computer o fornire supporto, Splashtop Shield for Business offre rilevamento del malware assistito dall'AI, protezione da phishing e truffe e blocco degli strumenti di accesso remoto sui tuoi endpoint Windows e macOS, con avvisi nella console che il tuo team già utilizza.
Aggiungi Splashtop Shield for Business al tuo abbonamento oggi stesso oppure contatta il nostro team commerciale per trovare il piano giusto per la tua azienda.