Intune + Splashtop
Estendi Intune con Splashtop
Automatizza la distribuzione delle app, level up Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza, secure Accesso alla rete, proteggi gli endpoint e ottieni operazioni endpoint in tempo reale
Perché Intune + Splashtop
Vai oltre l'iscrizione e le policy con operazioni continue sugli endpoint.
Pacchetto: Porta le app aziendali più velocemente in Intune con pacchetti sicuri e pronti per la distribuzione.
Supporto: Supporta da remoto utenti e dispositivi, sia che sia gestito da Intune o meno.
Sicuro: Aggiungi accesso Wi-Fi e VPN senza password, basato su certificato.
Difendersi: Stiratificare la protezione degli endpoint con antivirus, EDR, MDR e protezione contro phishing.
Gestisci: Prioritizza continuamente il rischio, rimedi ai problemi e dimostra la salute degli endpoint.