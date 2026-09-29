Maggiore protezione. Meno impegno gestionale.
Splashtop Shield per le imprese
Riduci i rischi e rafforza la tua postura di sicurezza con antivirus moderni, rilevamento assistito dall'IA e protezione anti-truffa
Lo stato della sicurezza aziendale oggi
48%Di tutte le violazioni confermate hanno coinvolto ransomware, in aumento rispetto al 44% dell'anno precedente¹
9.8%La quota di ricavi annuali è stata persa da parte delle aziende statunitensi a causa di frodi lo scorso anno, in aumento del 46% su base annua
96%delle vittime di ransomware erano piccole e medie imprese¹
Fonti: 1) Rapporto Verizon 2026 sulle Indagini sulle Violazioni dei Dati. 2) Rapporto globale sulle frodi TransUnion H2 2025.
Protezione oltre l'AV tradizionale
Dall'antivirus quotidiano alla risposta IT centralizzata, Shield colma le lacune che lasciano la tua azienda esposta.
Protezione antivirus e malware moderna
Blocca file dannosi e applicazioni non sicure prima che vengano eseguite.
Anti-malware in tempo reale e scansione on-access
Il rilevamento assistito dall'IA rileva le minacce con la scansione basata sulla firma
Protezione contro truffe e phishing
Individua le truffe che prendono di mira i tuoi dipendenti, non solo le loro macchine.
Blocca siti di phishing non sicuri e noti
Il rilevamento delle truffe individua truffe sconosciute e emergenti
Avvisa la tua squadra nel momento in cui una minaccia viene bloccata
Fermare la presa di controllo non autorizzata per accessi remoti
Le violazioni di oggi spesso iniziano con una telefonata, non con un malware.
Rileva e blocca i tentativi non autorizzati di installazione di strumenti di accesso remoto (RAT)
Avvisa immediatamente l'IT quando viene rilevato un tentativo di acquisizione
Integrazione con Splashtop Remote Access, Supporto e AEM
Vedi gli avvisi e connettiti da remoto per indagare, senza cambiare strumento.
Gli avvisi sono apparsi insieme ai dati endpoint che il tuo team già controlla
Connettiti e risolvi senza aggiungere un'altra console
Passa da un avviso direttamente a una sessione remota
Splashtop Shield per i prezzi aziendali
Disponibile come supplemento a qualsiasi abbonamento attivo a un prodotto aziendale Splashtop
Numero di endpoint
Salva con Splashtop!
1-100
1,02 € / endpoint / mese
101-3000
0,85 € / endpoint / mese
3000+
Cerchi Splashtop Shield per uso domestico e familiare? Vai su Splashtop Shield per casa e famiglia.
Vantaggi dello Splashtop Shield per le imprese
Distribuzione semplice
Metti la protezione attiva in pochi minuti su Windows e MacOS endpoint, senza bisogno di un team di sicurezza dedicato.
Rilevamento assistito dall'IA
Individua malware, phishing e truffe emergenti che gli antivirus standard non presentano
Amministrazione quotidiana semplice
Gestisci la protezione e le policy, con gli avvisi che apparissero accanto ai dati endpoint che il tuo team già controlla.
Prezzi semplici a livelli
Scala con il tuo team senza aggiungere complessità al tuo stack.
Domande frequenti
Shield è un antivirus completo, o ho bisogno anche di un altro programma?
Perché non affidarsi all'antivirus già integrato nei nostri endpoint?
Come è fissato il prezzo di Shield for Business?
Quanto tempo dura il dispiegamento?
Come vengono gestiti i nostri dati?
Offrite una fatturazione mensile?
Ho bisogno di un abbonamento attivo a Splashtop per usare Shield for Business?
Cosa mi serve per usare Shield for Business?
Ogni anno, il ransomware costa alle piccole imprese milioni
Non è mai stato così importante proteggere i tuoi endpoint e il tuo team. Clicca qui sotto per accedere alla tua console my.splashtop e aggiungere Splashtop Shield for Business al tuo abbonamento. Oppure contatta le vendite se hai bisogno di assistenza aggiuntiva.