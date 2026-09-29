Lo stato della sicurezza aziendale oggi

48%Di tutte le violazioni confermate hanno coinvolto ransomware, in aumento rispetto al 44% dell'anno precedente¹ 9.8%La quota di ricavi annuali è stata persa da parte delle aziende statunitensi a causa di frodi lo scorso anno, in aumento del 46% su base annua 96%delle vittime di ransomware erano piccole e medie imprese¹