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Maggiore protezione. Meno impegno gestionale.

Splashtop Shield per le imprese

Riduci i rischi e rafforza la tua postura di sicurezza con antivirus moderni, rilevamento assistito dall'IA e protezione anti-truffa

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Lo stato della sicurezza aziendale oggi

48%Di tutte le violazioni confermate hanno coinvolto ransomware, in aumento rispetto al 44% dell'anno precedente¹

9.8%La quota di ricavi annuali è stata persa da parte delle aziende statunitensi a causa di frodi lo scorso anno, in aumento del 46% su base annua

96%delle vittime di ransomware erano piccole e medie imprese¹

Fonti: 1) Rapporto Verizon 2026 sulle Indagini sulle Violazioni dei Dati. 2) Rapporto globale sulle frodi TransUnion H2 2025.

Protezione oltre l'AV tradizionale

Dall'antivirus quotidiano alla risposta IT centralizzata, Shield colma le lacune che lasciano la tua azienda esposta.


Protezione antivirus e malware moderna

Blocca file dannosi e applicazioni non sicure prima che vengano eseguite.

  • Anti-malware in tempo reale e scansione on-access

  • Il rilevamento assistito dall'IA rileva le minacce con la scansione basata sulla firma


Protezione contro truffe e phishing

Individua le truffe che prendono di mira i tuoi dipendenti, non solo le loro macchine.

  • Blocca siti di phishing non sicuri e noti

  • Il rilevamento delle truffe individua truffe sconosciute e emergenti

  • Avvisa la tua squadra nel momento in cui una minaccia viene bloccata


Fermare la presa di controllo non autorizzata per accessi remoti

Le violazioni di oggi spesso iniziano con una telefonata, non con un malware.

  • Rileva e blocca i tentativi non autorizzati di installazione di strumenti di accesso remoto (RAT)

  • Avvisa immediatamente l'IT quando viene rilevato un tentativo di acquisizione


Integrazione con Splashtop Remote Access, Supporto e AEM

Vedi gli avvisi e connettiti da remoto per indagare, senza cambiare strumento.

  • Gli avvisi sono apparsi insieme ai dati endpoint che il tuo team già controlla

  • Connettiti e risolvi senza aggiungere un'altra console

  • Passa da un avviso direttamente a una sessione remota


Splashtop Shield per i prezzi aziendali

Disponibile come supplemento a qualsiasi abbonamento attivo a un prodotto aziendale Splashtop

Numero di endpoint

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1-100

1,02 € / endpoint / mese

101-3000

0,85 € / endpoint / mese

3000+

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Vantaggi dello Splashtop Shield per le imprese

  • A blue line forms a square on the left, then curves upward into a large arrow pointing diagonally to the top right on a light gray background.

    Distribuzione semplice

    Metti la protezione attiva in pochi minuti su Windows e MacOS endpoint, senza bisogno di un team di sicurezza dedicato.

  • Rilevamento assistito dall'IA

    Individua malware, phishing e truffe emergenti che gli antivirus standard non presentano

  • Amministrazione quotidiana semplice

    Gestisci la protezione e le policy, con gli avvisi che apparissero accanto ai dati endpoint che il tuo team già controlla.

  • Prezzi semplici a livelli

    Scala con il tuo team senza aggiungere complessità al tuo stack.

Risorse

Articoli di supporto su Splashtop Shield
Scheda tecnica

Domande frequenti

Shield è un antivirus completo, o ho bisogno anche di un altro programma?
Perché non affidarsi all'antivirus già integrato nei nostri endpoint?
Come è fissato il prezzo di Shield for Business?
Quanto tempo dura il dispiegamento?
Come vengono gestiti i nostri dati?
Offrite una fatturazione mensile?
Ho bisogno di un abbonamento attivo a Splashtop per usare Shield for Business?
Cosa mi serve per usare Shield for Business?

Ogni anno, il ransomware costa alle piccole imprese milioni

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