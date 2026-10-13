Intune + Splashtop
Agentic Packr per Intune & SCCM
Pacchettizzazione delle app basata sull'AI, convalida più robusta e distribuzione automatizzata tramite Microsoft Intune, SCCM e altro ancora
Piano gratuito completo di tutte le funzionalità per un massimo di 100 endpoint
Oltre 1000 app certificate
Pronto per l'implementazione
Testato su VM pulite
Ogni singola build
Intune-Native
Pubblica vere app Win32
Basato su PSADT
Esperienze coerenti per gli utenti finali
Distribuisci e aggiorna tutte le app: meno lavoro, meno rischi
La maggior parte delle app che devi distribuire e aggiornare è già pacchettizzata e testata nel catalogo. Se ti serve un'altra app, fornisci un installer o un ID pacchetto e l'AI la crea per te. Esegui aggiornamenti tempestivi delle versioni per ridurre le vulnerabilità esposte.
Migliora la qualità e la sicurezza della distribuzione
Convalida ogni pacchetto prima della distribuzione, con verifica di installazione/disinstallazione, scansione di sicurezza e flussi di approvazione integrati. Mantieni una traccia di controllo di ogni azione e gestisci il tutto con controlli di accesso basati sui ruoli.
Distribuzione con un clic tramite Intune
Dalla richiesta dell'app all'installazione e all'aggiornamento, tutto da un'unica console. Scopri ogni app in Intune e sui tuoi endpoint e pacchettizza quelle non gestite con un clic. Monitora lo stato di installazione per dispositivo e le statistiche di distribuzione direttamente da Intune.
Controlla l'esperienza di aggiornamento degli utenti finali
Personalizza le finestre di dialogo per gli utenti finali: metti in risalto il brand della tua azienda e imposta rinvii, conto alla rovescia, timeout, modalità chiara/scura, lingua e altro ancora con modelli di esperienza riutilizzabili.