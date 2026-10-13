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Intune + Splashtop

Agentic Packr per Intune & SCCM

Pacchettizzazione delle app basata sull'AI, convalida più robusta e distribuzione automatizzata tramite Microsoft Intune, SCCM e altro ancora

Piano gratuito completo di tutte le funzionalità per un massimo di 100 endpoint

Inizia gratisContattaci

  • Oltre 1000 app certificate

    Pronto per l'implementazione

  • Testato su VM pulite

    Ogni singola build

  • Intune-Native

    Pubblica vere app Win32

  • Basato su PSADT

    Esperienze coerenti per gli utenti finali

Distribuisci e aggiorna tutte le app: meno lavoro, meno rischi

La maggior parte delle app che devi distribuire e aggiornare è già pacchettizzata e testata nel catalogo. Se ti serve un'altra app, fornisci un installer o un ID pacchetto e l'AI la crea per te. Esegui aggiornamenti tempestivi delle versioni per ridurre le vulnerabilità esposte.


Migliora la qualità e la sicurezza della distribuzione

Convalida ogni pacchetto prima della distribuzione, con verifica di installazione/disinstallazione, scansione di sicurezza e flussi di approvazione integrati. Mantieni una traccia di controllo di ogni azione e gestisci il tutto con controlli di accesso basati sui ruoli.

Distribuzione con un clic tramite Intune

Dalla richiesta dell'app all'installazione e all'aggiornamento, tutto da un'unica console. Scopri ogni app in Intune e sui tuoi endpoint e pacchettizza quelle non gestite con un clic. Monitora lo stato di installazione per dispositivo e le statistiche di distribuzione direttamente da Intune.

Controlla l'esperienza di aggiornamento degli utenti finali

Personalizza le finestre di dialogo per gli utenti finali: metti in risalto il brand della tua azienda e imposta rinvii, conto alla rovescia, timeout, modalità chiara/scura, lingua e altro ancora con modelli di esperienza riutilizzabili.

Domande frequenti

Che cosa fa davvero Agentic Packr?
Ho bisogno di Microsoft Intune?
Come funziona il pacchetto AI?
Cosa viene testato?
Che cos'è un'app solo per gli aggiornamenti?
Cosa include il piano gratuito?
Quanto costa?
PSADT è incluso?
È disponibile una prova gratuita di Splasthop Agentic Packr?

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