Antivirus moderno, sempre un passo avanti
Protezione antivirus e anti-truffa per aziende e case
Proteggiti facilmente da malware, truffe e accesso remoto non autorizzato.
Scegli la protezione che ti va bene
Maggiore protezione. Meno impegno gestionale
Splashtop Shield per le impreseAntivirus + antitruffa
Protegge il tuo team da malware, phishing, siti fraudolenti e dai RAT dei finti help desk impiegati per sfruttare il comportamento umano e non solo i dispositivi.
Protezione per le persone che ami
Splashtop Shield per la casa e la famigliaAntivirus + antitruffa
Blocca i siti fraudolenti e i software di accesso remoto che i malintenzionati inducono a installare, quindi avvisa un familiare di fiducia per offrire un aiuto immediato.
Con tecnologia Bitdefender
Splashtop AntivirusAntivirus
Protezione comprovata contro il malware per tutta la tua flotta, con implementazione automatica e gestione centralizzata nella console Splashtop che già utilizzi.
Perché Splashtop per la protezione degli endpoint
Rilevamento assistito dall'IA
Ogni livello, aziendale o familiare, utilizza il rilevamento assistito dall'IA per individuare ciò che l'antivirus standard manca.
Un fornitore affidabile, una piattaforma integrata
Gestisci la protezione degli endpoint dalla stessa Splashtop console che il tuo team già usa per Accesso remoto e supporto, così c'è un fornitore in meno da gestire.
Copertura flessibile del dispositivo
Proteggi i dispositivi Windows e Mac, che tu stia seguendo un team distribuito o i dispositivi che la tua famiglia usa ogni giorno.
Prezzi semplici e trasparenti
Per endpoint per l'azienda, piani a livelli per la famiglia, protezione che scala con te, nessun costo nascosto.
Pronto a proteggere ciò che conta?
Che tu stia assicurando una crescita aziendale o proteggendo le persone che ami, siamo qui per aiutarti a fare il passo successivo.