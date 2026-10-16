Le aziende e i loro dipendenti sono bersagli comuni dei truffatori. Bastano poche email ingannevoli e un link falso per indurre dipendenti ignari a inviare pagamenti, consegnare informazioni sulle password o consentire l'accesso a utenti non autorizzati, e l'azienda ne paga le conseguenze.
Secondo l'Internet Crime Complaint Center (IC3) dell'FBI, il business email compromise ha causato oltre 3 miliardi di dollari di perdite segnalate nel 2025, mentre le truffe di supporto tecnico e assistenza clienti, che spesso si spacciano per team di supporto affidabili, hanno aggiunto altri 2,1 miliardi di dollari. Molte di queste truffe riescono senza alcun malware, ed è per questo che la protezione anti-truffa è diventata una componente fondamentale della cybersecurity per i team IT.
Questa guida illustra cosa include la protezione anti-truffa per le aziende, quali truffe colpiscono più spesso i dipendenti, perché il solo antivirus non basta e quali controlli i team IT possono implementare per fermare le truffe.
Che cos’è la protezione anti-truffa per le aziende?
La protezione anti-truffa per le aziende combina processi di verifica, consapevolezza dei dipendenti e strumenti di sicurezza degli endpoint pensati per aiutare a evitare che i dipendenti cadano nelle truffe. Queste truffe possono assumere molte forme, ma in genere comportano l'invio di denaro, la condivisione di credenziali o comunque il concedere agli aggressori l'accesso ai dispositivi aziendali.
La protezione anti-truffa si basa su tre livelli chiave:
Procedura: come vengono effettuati e verificati i pagamenti e le modifiche all'account.
Persone: come i dipendenti vengono formati per riconoscere e segnalare le truffe.
Tecnologia: Gli strumenti che l'azienda utilizza per bloccare siti fraudolenti, pagine di phishing e accessi non autorizzati.
Questi tre livelli lavorano insieme, coprendo le lacune lasciate dagli altri per offrire una sicurezza più completa in tutta l'organizzazione.
Le truffe più probabili che prendano di mira i tuoi dipendenti
La maggior parte delle truffe che raggiungono i dipendenti segue una manciata di schemi ricorrenti. Qui sotto, ciascuno descrive i segnali di allarme che i dipendenti dovrebbero conoscere e i controlli che l’IT può mettere in atto per fermarlo.
1. Compromissione dell'email aziendale e impersonificazione di dirigenti
Ti è mai capitato di ricevere un'email che sembrava provenire da un capo o da un collega con una strana richiesta di denaro? Una truffa comune consiste nel compromettere o falsificare l'email di un dirigente o di un collega, per poi chiedere al bersaglio di inviare denaro, modificare gli accrediti diretti o acquistare carte regalo. Secondo il report IC3, queste truffe hanno causato oltre 3 miliardi di dollari di perdite in 24.768 denunce nel 2025.
Per fortuna, ci sono alcuni segnali d'allarme a cui puoi prestare attenzione. Se l'email sembra creare un senso di urgenza (ad esempio “mi hanno rubato il portafoglio all'estero e ho bisogno che tu mi faccia un bonifico” oppure “dobbiamo inviare questo pagamento immediatamente”), richiede segretezza o ti chiede di aggirare il normale processo di approvazione, dovrebbe farti scattare un campanello d'allarme. Allo stesso modo, se l'indirizzo email non corrisponde del tutto oppure la grammatica è insolita, anche questo potrebbe indicare un account falsificato o compromesso.
Per i team IT e finance, il controllo più efficace è il processo. Richiedi una verifica out-of-band, come una richiamata a un numero noto, e un secondo approvatore per qualsiasi modifica a pagamenti, stipendi o coordinate bancarie, indipendentemente da chi sembri farne richiesta.
2. Phishing e false pagine di accesso
Il phishing è stato il tipo di reato più segnalato nel report 2025 dell'IC3, con 191.561 denunce. In un attacco tipico, un'email o un messaggio conduce a una falsa pagina di accesso oppure richiede in altro modo le credenziali dei dipendenti. Se un dipendente cade nel tranello e inserisce le proprie informazioni di accesso, l'aggressore può rubarle e usarle per accedere all'account compromesso.
Per evitare il phishing, i dipendenti dovrebbero essere cauti quando aprono email e cliccano sui link. Controlla che i link portino davvero dove dicono (fai attenzione anche a piccole modifiche ortografiche, come una I maiuscola al posto di una l minuscola) e fai attenzione a richieste di accesso inattese. Se un messaggio cerca di creare un senso di urgenza ("accedi entro le prossime 24 ore o il tuo account verrà eliminato"), è un altro segnale di allarme.
Dal lato IT, una protezione degli endpoint che blocca i siti di phishing noti ti offre una rete di sicurezza nel momento in cui qualcuno clicca comunque, e l'MFA impedisce che una password rubata sia sufficiente da sola. Quando i dipendenti hanno dubbi su un link, dovrebbero accedere tramite un URL affidabile.
3. Impersonificazione del supporto tecnico e dell’Helpdesk
Una versione classica è la chiamata inaspettata da parte del “supporto tecnico Windows” che afferma di aver rilevato un virus su un computer. Il falso supporto tecnico è un'altra truffa comune, responsabile di oltre 2 miliardi di dollari di perdite segnalate tra vittime individuali e aziende nel 2025.
La truffa inizia con una chiamata, un’e-mail o un’altra notifica che afferma di provenire dal team IT di un’azienda. Affermano di dover eseguire attività di risoluzione dei problemi, debug o altra manutenzione sul dispositivo della vittima e di aver bisogno di accesso remoto per risolvere il problema.
Queste truffe utilizzano spesso software commerciali legittimi di accesso remoto per connettersi al dispositivo della vittima. Da lì, sfruttano tale accesso per rubare dati, installare malware o accedere ad altri file di valore. Poiché lo strumento di accesso remoto stesso è un software legittimo, in genere gli antivirus basati su firme non lo segnalano.
In questo caso, il segnale d’allarme è la richiesta stessa. La prevenzione delle truffe nell’accesso remoto richiede cautela e scetticismo, soprattutto quando ricevi un contatto inaspettato da un presunto help desk.
I dipendenti dovrebbero prestare attenzione a contatti non richiesti da parte di un operatore dell'assistenza, a pressioni per agire immediatamente e a richieste di installare software o leggere ad alta voce un codice. Per i team IT, la soluzione ha due parti: pubblicare un unico canale di assistenza ufficiale così che i dipendenti sappiano come il vero team IT li contatterà e bloccare l'installazione di strumenti di accesso remoto non approvati sui dispositivi aziendali.
4. Fatture false e frodi nei pagamenti ai fornitori
Quando un’azienda riceve una fattura da pagare, deve controllare e confermare di aver ricevuto i servizi per cui sta pagando e che il pagamento venga inviato al destinatario corretto. Le fatture false e le frodi nei pagamenti ai fornitori mirano a indurre le aziende a effettuare pagamenti a loro favore o a reindirizzare pagamenti legittimi.
In queste truffe, il truffatore invia in genere una fattura per beni e servizi che non sono mai stati ordinati, sperando che l'azienda paghi senza verificare i dettagli. In alcuni casi, si spacciano per un fornitore reale e chiedono all'azienda di aggiornare le proprie coordinate bancarie, in modo che i pagamenti legittimi vengano inviati a loro invece che al fornitore effettivo.
In entrambi i casi, il truffatore viene pagato mentre aziende e fornitori ne subiscono le conseguenze.
I dipendenti possono individuare queste truffe facendo attenzione a fatture per servizi che nessuno ricorda di aver ordinato, coordinate bancarie modificate e domini del mittente leggermente diversi da quelli del vero fornitore. Sul piano operativo, richiedi che qualsiasi modifica alle coordinate bancarie del fornitore venga confermata tramite i contatti già presenti nei registri, mai tramite i dettagli forniti nella richiesta.
5. Furto d'identità e clonazione vocale assistiti dall'AI
L’intelligenza artificiale (AI) ha dato ai truffatori nuovi strumenti per ingannare le vittime. Secondo il report IC3 dell’FBI, i reclami contrassegnati come correlati all’AI hanno rappresentato quasi 900 milioni di dollari di perdite nel 2025, il primo anno in cui l’IC3 ha monitorato questo indicatore.
I truffatori possono usare l'AI per creare rapidamente email di phishing convincenti, rendendo i tentativi di phishing più efficaci. Allo stesso modo, possono usare l'AI per clonare la voce di un dirigente aziendale o di un collega e chiamare una vittima per chiedere denaro o credenziali. Una voce familiare non è più una prova affidabile di identità e l'AI generativa può rendere queste chiamate reattive e convincenti in tempo reale.
I segnali di allarme esistono ancora. Una chiamata vocale o video che arriva al di fuori dei canali normali per richiedere denaro o accesso è un importante campanello d'allarme, soprattutto quando chi chiama insiste sull'urgenza.
Forma i dipendenti affinché riaggancino e richiamino la persona tramite un numero noto, e rendi questa richiamata un passaggio obbligatorio nelle tue policy sui pagamenti e sulle modifiche di accesso.
Dove l'antivirus standard non basta contro le truffe
L’antivirus è una componente fondamentale della sicurezza degli endpoint, ma molte truffe sono progettate per aggirarlo.
L'antivirus basato su firme si concentra su file e codice dannosi. Molte truffe non coinvolgono affatto malware. Inducono i dipendenti a inviare un bonifico, consegnare le credenziali o installare uno strumento legittimo di accesso remoto per un truffatore.
In questi casi, l'attacco avviene attraverso le azioni stesse del dipendente. La protezione anti-truffa deve intervenire nel momento in cui i dipendenti vengono presi di mira, ad esempio quando finiscono su una pagina di phishing o un sito truffa, oppure quando qualcuno chiede loro di installare un software per desktop remoto.
Questo non significa che l’antivirus sia superato. Il software antivirus resta necessario per difendersi da malware e altre minacce informatiche, ma dovrebbe essere affiancato da una protezione degli endpoint specifica contro le truffe e dalla formazione degli utenti per una protezione più completa.
Come proteggere la tua azienda dalle truffe in 7 passaggi
Questi sette passaggi combinano processo, persone e tecnologia, così i team IT possono fermare le truffe prima che costino denaro all'azienda:
Verifica ogni pagamento e modifica dell'account tramite un secondo canale: molte truffe fanno leva sul fatto che le vittime si fidino della parola del truffatore, quindi la verifica chiude la falla più comune. Richiedi una richiamata a un numero di telefono noto (non quello fornito nella richiesta) e una seconda approvazione prima di modificare le coordinate bancarie, aggiungere nuovi beneficiari o aggiornare le informazioni sulle retribuzioni.
Forma i dipendenti sulle tattiche di truffa attuali: brevi sessioni ricorrenti con esempi reali funzionano meglio, incluse le impersonificazioni dell'Helpdesk e la clonazione vocale tramite AI. Rendi la segnalazione di un messaggio sospetto rapida e senza colpevolizzazioni, così i dipendenti parleranno quando notano qualcosa.
Pubblica un unico canale ufficiale di supporto IT: puoi difenderti dalle truffe IT dicendo ai dipendenti esattamente come l'IT li contatterà e chiarendo che l'IT non li chiamerà mai a freddo per chiedere loro di installare software. Qualsiasi altra richiesta dovrebbe essere trattata come una truffa e segnalata.
Controlla quali strumenti di accesso remoto possono essere eseguiti sui dispositivi aziendali: standardizza un unico strumento di accesso remoto approvato e assicurati che i dipendenti sappiano quale usa il tuo team IT. Poi blocca o segnala l'installazione di qualsiasi altro software per desktop remoto sui dispositivi aziendali.
Aggiungi una protezione degli endpoint che blocchi siti di truffa e phishing: La protezione degli endpoint è uno strumento efficace per difendersi da link e siti web dannosi. Cerca una protezione che funzioni su tutti i tuoi dispositivi gestiti e che blocchi siti di truffa e phishing prima che i dipendenti vi interagiscano.
Applica l'autenticazione a più fattori agli account critici: se le credenziali di un dipendente vengono rubate, un livello di autenticazione aggiuntivo può fare la differenza. Usa l'autenticazione a più fattori (MFA) quando accedi ad account come email, servizi bancari, buste paga e così via, così eventuali password rubate non saranno sufficienti a consentire un accesso non autorizzato.
Centralizza gli avvisi e definisci il tuo piano di risposta: Controlli centralizzati e un piano chiaro aiutano i team IT a rispondere alle minacce in modo rapido ed efficace. Assicurati che gli avvisi di sicurezza arrivino all'IT in un unico punto e, se un dispositivo è infetto, isolalo rapidamente e reimposta le credenziali. Se viene spostato del denaro, assicurati di contattare la tua banca e segnalare tutti gli incidenti all'FBI e alla FTC.
Cosa cercare in un software anti-truffa per il business
La protezione dalle truffe per le aziende richiede una solida combinazione di formazione dei dipendenti e software anti-truffa. Un software anti-truffa può aiutare a identificare e bloccare le potenziali truffe, ma è importante assicurarsi che abbia le funzionalità giuste.
Assicurati di controllare:
Protezione antimalware in tempo reale che analizza automaticamente i file quando vengono aperti o scaricati e mette in quarantena le minacce rilevate.
Blocco di siti di truffa e phishing per bloccare i siti malevoli noti e intercettare quelli nuovi.
Rilevamento delle truffe assistito dall’AI che aiuta a identificare truffe nuove ed emergenti, anche se i filtri basati su regole non le riconoscono.
Blocco degli strumenti di accesso remoto non autorizzati per rilevare e bloccare i tentativi di installare software di accesso remoto non approvati.
Distribuzione centralizzata e controlli delle policy così IT può installare e applicare la protezione su tutti gli endpoint, anche se non è fisicamente presente.
Avvisi immediati per notificare all’IT quando una minaccia viene bloccata o viene rilevato un tentativo di compromissione.
Compatibilità con gli strumenti di sicurezza esistenti così può funzionare insieme al tuo antivirus o software EDR esistente senza conflitti.
Confini chiari della privacy che mostrano agli amministratori lo stato della protezione e gli eventi di sicurezza senza esporre i file personali dei dipendenti.
Come Splashtop Shield for Business aiuta i team IT a ridurre il rischio di truffe
Sebbene esistano molte truffe e minacce che cercano di rubare i tuoi account e dati, esistono strumenti per difendersi sia dal malware sia dai truffatori. Splashtop Shield for Business combina antivirus e protezione anti-truffa, aiutando a proteggere i tuoi dipendenti dall'essere ingannati e i tuoi dispositivi dai virus.
Splashtop Shield for Business è disponibile come componente aggiuntivo per i prodotti business di Splashtop con accesso non presidiato e combina un antivirus moderno con una protezione da truffe e phishing assistita dall'AI per contribuire a mantenere sicuri gli endpoint. Con Splashtop Shield for Business, puoi:
1. Blocca i siti di truffa e phishing con il rilevamento assistito dall'AI
Splashtop Shield for Business blocca i siti non sicuri e i siti di phishing noti, e il suo rilevamento delle truffe assistito dall'AI aiuta a intercettare truffe nuove ed emergenti che non sono ancora presenti in un elenco noto. La protezione anti-malware in tempo reale e la scansione all'accesso bloccano file dannosi e applicazioni non sicure prima che vengano eseguiti.
2. Blocca le installazioni non autorizzate di strumenti di accesso remoto
L'accesso remoto è uno strumento fantastico per abilitare la collaborazione remota, il supporto e il lavoro. Tuttavia, i truffatori possono abusarne inducendo le vittime a concedere l'accesso. Per questo, Splashtop Shield for Business rileva e blocca i tentativi di installare strumenti di accesso remoto non autorizzati, compresi quelli che i truffatori usano per impersonare un help desk. Gli amministratori possono aggiungere gli strumenti di accesso remoto approvati a una allow list, così le sessioni di supporto legittime continuano a funzionare. Se Splashtop Shield rileva un tentativo di presa di controllo, avvisa immediatamente l'IT così che possa intervenire.
3. Distribuisci e genera report tramite la console Splashtop
La gestione della sicurezza non dovrebbe causare inutili grattacapi agli utenti o ai team IT. I team IT possono installare Splashtop Shield for Business automaticamente tramite Endpoint Policies oppure eseguire un'installazione silenziosa on-demand che non interrompe gli utenti. Le scansioni rapide e complete possono essere avviate dalla console Splashtop e gli avvisi sulle minacce vengono visualizzati lì in Security > Threats, con un link diretto a Shield Console per l'indagine.
Inoltre, Splashtop Shield può mettere automaticamente in quarantena la maggior parte delle minacce, migliorando così la rapidità di risposta senza aggiungere un ulteriore carico al tuo reparto IT.
4. Esegui la protezione anti-truffa insieme ai tuoi strumenti di sicurezza esistenti
Splashtop Shield for Business può essere eseguito insieme ad altri strumenti di sicurezza, come CrowdStrike o Bitdefender, senza conflitti. Gli amministratori vedono lo stato di protezione e gli eventi di sicurezza per ogni endpoint, mentre i file personali e la cronologia di navigazione dei dipendenti restano privati.
Aggiungi una protezione anti-truffa agli endpoint che gestisci
Il malware prende di mira i dispositivi e le truffe prendono di mira le persone. Una buona protezione anti-truffa combina verifica, formazione e controlli sugli endpoint, così puoi individuare i siti truffa e bloccare l’accesso remoto non autorizzato prima che faccia perdere denaro alla tua azienda.
Splashtop Shield for Business aggiunge questo livello endpoint, combinando antivirus in tempo reale, protezione da truffe e phishing assistita dall’AI e blocco degli strumenti di accesso remoto non autorizzati per aiutare i team IT a individuare e fermare le truffe sugli endpoint Windows e macOS.
Se la tua azienda utilizza già un prodotto business Splashtop con accesso non presidiato, puoi aggiungere Splashtop Shield for Business al tuo abbonamento.
Vuoi saperne di più su Splashtop Shield for Business? Scoprilo oggi stesso.