L'accesso remoto è uno strumento potente per supportare i dipendenti remoti e ibridi e i team IT, permettendo loro di connettersi ai dispositivi di lavoro da qualsiasi luogo, su qualsiasi dispositivo. Tuttavia, ci sono diversi modi per accedere ai dispositivi da remoto, ognuno con i propri vantaggi e svantaggi.
Quindi, esaminiamo l'accesso remoto senza agente vs con agente, confrontiamo le differenze e vediamo cosa offre ciascuno alle aziende e ai team IT in termini di sicurezza, flessibilità e controllo.
Comprendere l'accesso remoto
Innanzitutto, dobbiamo capire cosa sono l'accesso remoto senza agente e con agente. Sebbene entrambi siano progettati per consentire agli utenti di connettersi ai loro dispositivi remoti da qualsiasi luogo, adottano approcci significativamente diversi nel modo in cui si connettono.
Cos'è l'accesso remoto senza agente?
L'accesso remoto senza agenti è la capacità di connettersi e controllare dispositivi a distanza senza installare un agente software su ogni endpoint. Questo utilizza tipicamente protocolli come RDP, VNC o SSH per connettersi, anche se sono possibili connessioni basate su browser.
L'accesso remoto senza agenti stabilisce connessioni controllate da politiche senza richiedere un agente endpoint. Queste connessioni possono essere fornite per uso supervisionata o non supervisionata a seconda delle politiche dell'organizzazione. Anche se è un metodo veloce e conveniente, tende anche a fornire meno controllo e meno funzionalità rispetto all'accesso remoto basato su agenti. Pertanto, è frequentemente utilizzato dai team IT per fornire assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza agli utenti finali in un attimo.
Cos'è l'accesso remoto basato su agenti?
L'accesso remoto basato su agenti utilizza un agente software installato sugli endpoint per abilitare connessioni remote. Quando un utente ha bisogno di connettersi al proprio dispositivo remoto, accede al software, che gli dà pieno accesso tramite l'agente.
agentless e agent-based Anche se questo richiede l'installazione di software su ogni endpoint di destinazione, fornisce un controllo più approfondito, connettività persistente e funzionalità di gestione avanzate per dispositivi non supervisionati. Le connessioni agentless possono anche abilitare l'accesso ai server non supervisionati, sebbene con un set di funzionalità più limitato. Di conseguenza, l'accesso remoto con agente è spesso preferito dagli utenti finali che avranno bisogno frequentemente di accedere ai loro dispositivi remoti per lavoro mentre sono in movimento.
Cosa Fa un Agente per Desktop Remoto?
Un agente per desktop remoto è un componente software installato sui dispositivi endpoint per abilitare l'accesso remoto. Quando gli utenti vogliono accedere ai loro dispositivi remoti, l'agente software crea una connessione sicura, consentendo agli utenti di controllare il dispositivo connesso dal loro computer o dispositivo mobile.
Oltre alle connessioni remote e alla gestione delle sessioni, gli agenti per desktop remoto possono anche eseguire funzionalità come il trasferimento di file, la sincronizzazione degli appunti e il supporto multi-monitor, rendendoli strumenti utili per il lavoro remoto sicuro.
Confronto tra soluzioni di accesso remoto senza agente e basate su agente
Quindi, analizziamo le differenze tra accesso remoto senza agenti e basato su agenti. Ognuno ha punti di forza e debolezze uniche che dovrebbero essere considerati quando si sceglie una soluzione di accesso remoto per la tua organizzazione.
Sicurezza: Sia le soluzioni di accesso remoto con agente che senza agente includono protezioni di livello aziendale come la crittografia AES-256, MFA e registri dettagliati. Gli strumenti basati su agenti spesso aggiungono controlli extra a livello di endpoint come la registrazione delle sessioni.
Facilità di distribuzione: Poiché l'accesso remoto senza agente non richiede l'installazione di software su alcun dispositivo, è tipicamente più facile da distribuire e gestire rispetto all'accesso con agente. Tuttavia, una volta installato l'agente software, solitamente rende la connessione al dispositivo remoto più veloce e facile.
Scalabilità: L'accesso remoto senza agenti è più facile da scalare, poiché non richiede l'installazione di nuovo software. Tuttavia, ciò non significa che le soluzioni basate su agenti siano difficili da scalare; richiede semplicemente l'installazione del software su nuovi dispositivi.
Requisiti di sistema: Sia le connessioni basate su agenti che quelle senza agenti sono ottimizzate per sessioni remote sicure e ad alte prestazioni. La differenza principale risiede nel deployment e nel controllo.
Casi d'uso: L'accesso con agente è ideale per i dipendenti che necessitano di una connettività regolare e persistente ai loro computer di lavoro e per i team IT che gestiscono flotte di dispositivi. L'accesso senza agente è ideale per gli amministratori IT, i fornitori o i team di supporto che necessitano di un accesso flessibile e su richiesta ai dispositivi senza installare software.
Considerazioni Critiche per la Selezione di un Modello con Agente vs. Senza Agente
Come fai a sapere quale modello è giusto per te? Quando si confrontano accesso remoto senza agenti e basato su agenti, ci sono alcuni fattori importanti da tenere a mente.
Considera le tue esigenze aziendali specifiche e per cosa utilizzerai l'accesso remoto. Se dai priorità alla flessibilità, un modello senza agenti potrebbe essere giusto per te. Tuttavia, se desideri un livello di controllo più profondo sui tuoi endpoint, allora un modello basato su agenti ti fornirà di più ciò di cui hai bisogno.
La facilità di accesso è un altro fattore importante. L'accesso remoto senza agenti è spesso più facile da distribuire, poiché non richiede l'installazione di software sui tuoi endpoint. Tuttavia, ciò significa anche che avviare una sessione remota richiede spesso più lavoro, poiché necessita che gli utenti su entrambi i lati si connettano, rendendolo non l'opzione più conveniente.
Considera anche i tuoi requisiti di sicurezza. Il software basato su agenti è tipicamente più sicuro dell'accesso remoto senza agenti, poiché il software spesso include funzionalità di sicurezza come crittografia end-to-end e autenticazione multi-fattore. Questo può renderlo una scelta preferibile per le organizzazioni con requisiti di conformità IT rigorosi.
Le soluzioni di accesso remoto senza agenti possono essere avviate rapidamente, fornire accesso ai dispositivi connessi senza bisogno di software e sono facili da scalare. Tuttavia, le soluzioni basate su agenti offrono più controllo, funzionalità e sicurezza, rendendole opzioni più robuste.
Soluzioni Splashtop per un accesso remoto agent-based e agentless senza interruzioni
Ora che abbiamo confrontato l'accesso remoto senza agenti e quello basato su agenti, probabilmente sai quale si adatta meglio alla tua azienda. Qualunque sia la tua preferenza, che tu preferisca l'accessibilità on-demand dell'accesso remoto senza agenti o le ricche funzionalità e la sicurezza della connettività basata su agenti, Splashtop può aiutarti a connetterti.
Splashtop Streamer: Soluzione di accesso remoto basato su agenti
Quando vuoi accedere ai tuoi dispositivi da remoto con un agente software sicuro, affidabile e potente, puoi usare lo Splashtop Streamer per stabilire la tua connessione.
La soluzione Streamer di Splashtop fornisce accesso remoto con pieno controllo sul tuo dispositivo remoto. Questo facilita sessioni remote stabili, sicure e reattive, mantenendo progetti e programmi sempre a portata di mano.
Oltre ad aiutare i dipendenti ad accedere ai loro dispositivi remoti, Splashtop Streamer può anche potenziare i team IT e i professionisti del supporto a gestire e risolvere i problemi dei sistemi da qualsiasi luogo. Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza tools forniscono agli agenti di supporto l'accesso diretto al dispositivo dell'utente finale, consentendo loro di fornire supporto e risoluzione dei problemi da qualsiasi dispositivo, come se fossero di fronte al computer dell'utente finale.
Splashtop Connector: Soluzione di accesso remoto senza agente
Splashtop fornisce anche la soluzione Splashtop Connector per l'accesso remoto senza agente. Questo consente agli utenti di accedere da remoto a computer, server e dispositivi di rete senza bisogno di un agente di accesso remoto o VPN.
Splashtop Connector consente l'accesso remoto a clienti, dispositivi Internet of Things (IoT), sistemi POS e altro, anche su reti chiuse che non consentono app di terze parti. Può anche consentire l'accesso remoto solo a programmi specifici, piuttosto che a una connessione desktop remoto completa, garantendo una connessione sicura.
Tutto ciò porta a un'esperienza di accesso remoto facile da distribuire, sicura, veloce e affidabile senza richiedere l'installazione di un agente sui dispositivi connessi.
Inizia con le soluzioni di accesso remoto Splashtop gratuitamente
In qualunque modo tu voglia accedere ai tuoi dispositivi da remoto, Splashtop lo rende possibile. Splashtop può fornire una connessione sicura e stabile per la gestione remota e l'accesso, oltre a un accesso rapido e flessibile per le esigenze in movimento, tutto protetto da funzionalità di sicurezza avanzate e controlli robusti.
L'accesso remoto basato su agenti e senza agenti ha entrambi i suoi vantaggi, quindi puoi usare Splashtop nel modo che funziona meglio per te. I dipendenti possono utilizzare Splashtop per connettersi senza problemi ai loro dispositivi di lavoro e accedere a tutti i loro progetti, programmi, strumenti e dati da qualsiasi luogo, mentre gli agenti IT possono connettersi rapidamente ai dispositivi degli utenti finali per un'Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza efficiente e potente su qualsiasi dispositivo.
