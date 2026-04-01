I problemi tecnici e altri problemi non si limitano all'orario lavorativo. I problemi possono verificarsi a qualsiasi ora del giorno. Questo può causare significativi ritardi per l'applicazione delle patch e la risoluzione dei problemi, soprattutto per i team distribuiti.
Allora, come può l'accesso remoto aiutare nella risoluzione di problemi fuori orario? Esaminiamo come configurare i sistemi per un supporto remoto sicuro dopo l'orario di lavoro e risolvere i problemi senza ritardi inutili.
Perché l'accesso remoto base non è sufficiente per l'assistenza IT fuori orario
Avere il software per supporto remoto non significa essere pronti per la risoluzione dei problemi fuori orario. Gli endpoint potrebbero non essere accessibili dopo l'orario di lavoro se l'utente non è disponibile per concedere l'autorizzazione, se il dispositivo è bloccato o se la sessione remota è interrotta.
Pertanto, i team IT che forniscono supporto fuori orario hanno esigenze specifiche che un semplice accesso remoto potrebbe non riuscire a soddisfare. Hanno bisogno di accesso remoto non supervisionato per completare la manutenzione e la risoluzione dei problemi da qualsiasi luogo. Per questo potrebbe essere necessaria una soluzione di supporto remoto più robusta.
Come configurare un sistema per la risoluzione dei problemi a distanza fuori dall'orario di lavoro
Quindi, come puoi configurare il tuo software di assistenza remota per la risoluzione dei problemi fuori orario? Con gli strumenti giusti (come Splashtop), l'accesso non supervisionato fuori orario è un compito semplice e può essere configurato in pochi passaggi.
1. Identifica quali sistemi necessitano di accesso non supervisionato
Non tutti i dispositivi richiedono la stessa configurazione. Pertanto, il primo passo dovrebbe essere identificare i punti finali più probabilmente bisognosi di risoluzione dei problemi fuori orario, inclusi workstation, computer condivisi, macchine di laboratorio e dispositivi simili. In questo modo, puoi concentrarti sugli endpoint che possono aver bisogno di manutenzione quando nessuno è presente, senza perdere tempo sui dispositivi che non ne hanno bisogno.
2. Installa l'agente di accesso remoto e assegnalo correttamente
Quando installi software di accesso remoto, è importante che possa supportare la gestione IT centralizzata. Questo include assegnare il dispositivo agli amministratori e ai team IT che ne hanno bisogno, in modo che i tecnici possano accedervi quando necessario, e garantire che i dispositivi endpoint che devi gestire siano collegati.
3. Configura il dispositivo per l'accessibilità non supervisionata
L'accesso non supervisionato richiede alcune configurazioni e impostazioni in modo che gli agenti IT possano accedervi anche quando nessuno è disponibile per approvare la sessione remota. Quando i dispositivi sono connessi, controlla che soddisfino ciascuno di questi requisiti:
È accessibile senza l'approvazione dell'utente finale?
Può essere raggiunto da uno stato bloccato o disconnesso?
Il dispositivo è disponibile dopo un riavvio?
L'accesso remoto non è bloccato dalle impostazioni di sospensione o alimentazione?
L'accesso non è bloccato da firewall o restrizioni di rete?
4. Accesso sicuro dei tecnici prima che ne abbiate bisogno
Quando devi fornire assistenza remota fuori orario, dovresti essere in grado di connetterti immediatamente, ma questo accesso dovrebbe anche essere sicuro. Dovrebbero esserci controlli in atto per garantire che solo i tecnici autorizzati possano connettersi ai dispositivi remoti, inclusi:
Autenticazione multi-fattore (MFA)
Controllo degli accessi basato sui ruoli o permessi basati sul team
Raggruppamento dei dispositivi per località, dipartimento o cliente
Inoltre, i tecnici dovrebbero avere le proprie credenziali e accesso; l'uso di credenziali condivise crea un rischio per la sicurezza e influisce sulla responsabilità. L'accesso al di fuori dell'orario di lavoro dovrebbe rimanere limitato a utenti selezionati per evitare di compromettere la sicurezza pur consentendo l'accessibilità.
5. Assicurati che i tecnici possano completare la correzione effettiva
Una volta che gli agenti IT possono connettersi al dispositivo remoto, hanno bisogno di abbastanza controllo per diagnosticarlo e risolvere i problemi. Questo può includere l'applicazione di aggiornamenti, il controllo dei servizi, la regolazione delle configurazioni, il riavvio del dispositivo (e la riconnessione dopo il riavvio) o anche il trasferimento di file. Lo strumento di supporto remoto deve essere in grado di fare tutto ciò per supportare un flusso di lavoro completo di risoluzione dei problemi.
6. Abilitare la registrazione e la responsabilità
Ogni sessione remota dovrebbe essere completamente registrata, così gli agenti possono essere responsabili e tutte le attività sono chiaramente documentate. Le registrazioni dovrebbero includere chi si è connesso, quando è avvenuta la sessione e cosa hanno fatto gli agenti, al fine di mantenere sicurezza, visibilità, responsabilità e prontezza per i controlli.
7. Testare l'intero scenario fuori orario
Vuoi assicurarti che la configurazione funzioni prima che si verifichino incidenti reali, quindi il test dell'assistenza remota è altamente raccomandato. Esegui un semplice flusso di validazione, includendo la connessione fuori orario, l'accesso al sistema dalla schermata di login, l'esecuzione di compiti di rimedio di base, poi il riavvio e la riconnessione remota, per assicurarti che tutto funzioni come previsto.
Errori comuni che compromettono la risoluzione dei problemi fuori orario
Ovviamente, ci sono alcuni errori comuni che le aziende possono fare quando implementano l'accesso remoto non supervisionato. Anche se questi possono essere semplici sviste o passi falsi, possono comunque avere conseguenze maggiori in seguito, quindi è importante prestare attenzione.
Gli errori comuni includono:
Configurare solo supporto supervisionato, anziché accesso remoto non supervisionato.
Pensare che l'accesso VPN da solo sia sufficiente (non lo è).
Dimenticare di testare l'accesso post-riavvio, il che può rendere i dispositivi inaccessibili dopo un riavvio.
Lasciare che i dispositivi vadano in standby o si disconnettano durante la notte, impedendone l'accesso.
Concessione di autorizzazioni di accesso remoto troppo ampie, che mette a rischio la sicurezza.
Mancanza di visibilità sullo stato delle patch o degli endpoint una volta connessi, il che può complicare la risoluzione dei problemi e la manutenzione.
Considerazioni sulla sicurezza per l'accesso remoto fuori orario
L'accesso remoto non deve compromettere la sicurezza informatica. È importante trovare un equilibrio tra disponibilità e controllo, in modo che i tecnici possano fornire supporto affidabile dopo l'orario di lavoro senza ulteriori rischi.
Tutto ciò che serve sono i giusti strumenti e funzionalità di sicurezza, a partire dall'Autenticazione Multi-Fattore (MFA) per verificare gli utenti al loro accesso. Una volta avviata una sessione, dovrebbe essere protetta con connessioni sicure e forte crittografia per mantenere i dati al sicuro durante il transito.
Gestire i permessi con controllo di accesso basato sui ruoli e permessi tecnici dettagliati è anche importante per garantire che solo gli utenti autorizzati possano accedere a dispositivi, reti o dati specifici. Ciò dovrebbe includere anche log di sessione dettagliati per fornire registrazioni chiare per responsabilità e audit.
Perché l'accesso remoto da solo potrebbe non risolvere tutto il problema
Sebbene l'accesso remoto non supervisionato sia uno strumento potente per la risoluzione dei problemi fuori orario, non è sempre sufficiente. A volte i team IT necessitano di funzionalità di supporto aggiuntive, come la visibilità delle patch, i dati sulla salute degli endpoint o anche azioni da uno a molti su più dispositivi.
In situazioni come questa, una buona soluzione di gestione degli endpoint funziona come un potente supplemento all'assistenza remota. Ad esempio, Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) fornisce capacità di gestione degli endpoint assistita dall'AI che aiutano i team IT a semplificare gli aggiornamenti, migliorare la visibilità e ridurre il carico di lavoro manuale, incluse:
Avvisi proattivi per rischi di sicurezza, problemi di sistema e gap di conformità.
Inventario in tempo reale di hardware e software.
Gestione delle patch in tempo reale per sistemi operativi e applicazioni di terze parti, con automazione e pianificazione basate su politiche.
Approfondimenti sulle minacce basati su CVE.
Strumenti di background, come Task Manager, Editor del Registro di sistema e Service Manager, che permettono ai tecnici di investigare e risolvere i problemi senza interrompere l'utente finale.
Con queste funzionalità, i team IT e i tecnici possono monitorare i dispositivi terminali, gestire le patch, automatizzare le attività di risoluzione e ottenere una migliore visibilità dello stato dei dispositivi durante il supporto fuori orario. Questo può aiutare i team a risolvere i problemi più velocemente, tenere il passo con l'applicazione delle patch e la manutenzione, e ridurre il carico di lavoro manuale coinvolto nel supporto di dispositivi distribuiti.
Come Splashtop aiuta i team IT a risolvere i problemi fuori orario
Quando i team IT hanno bisogno di accesso non supervisionato sicuro fuori orario, Splashtop Remote Support consente ai tecnici di accedere direttamente agli endpoint remoti senza dover attendere l'approvazione di un utente finale. Poiché Splashtop Remote Support supporta sia l'accesso supervisionato che non supervisionato, i team IT possono risolvere i problemi più rapidamente, supportare i dispositivi distribuiti in modo più affidabile e ridurre al minimo i tempi di inattività quando i problemi si verificano fuori dall'orario lavorativo.
Inoltre, con Splashtop AEM, i team IT possono monitorare gli endpoint remoti, gestire le patch, automatizzare le azioni di routine e ottenere una migliore visibilità su ogni dispositivo. Questo aiuta a supportare la manutenzione continua, una risoluzione più rapida dei problemi e un troubleshooting più informato fuori orario fornendo ai tecnici patching in tempo reale, dati di inventario, avvisi e strumenti di sfondo dalla stessa piattaforma.
Con Splashtop, i team IT possono supportare endpoint distribuiti nella loro organizzazione, sia che stiano fornendo risoluzione dei problemi pratica, assistenza fuori dall'orario di lavoro, gestione delle patch o manutenzione continua degli endpoint. Di conseguenza, i team IT possono lavorare in modo più efficiente e mantenere gli utenti produttivi con meno tempi di inattività e ritardi di supporto.
Conclusione
La risoluzione dei problemi fuori orario aiuta a mantenere i dispositivi in funzione senza intoppi e consente agli agenti IT di affrontare i problemi in qualsiasi momento. Tuttavia, per una corretta risoluzione dei problemi fuori orario, serve più della semplice connettività remota. I sistemi devono essere configurati per accesso non supervisionato, controlli sicuri e la capacità di risolvere efficacemente i problemi.
Con Splashtop Remote Support, i team IT possono accedere agli endpoint remoti in modo sicuro ed efficiente, aiutandoli a risolvere i problemi e a supportare i dispositivi fuori orario senza attendere un utente finale. Aggiungi Splashtop AEM per la gestione degli endpoint, e i team possono anche monitorare i dispositivi, gestire patch, automatizzare azioni e ottenere una migliore visibilità del loro ambiente.
Il risultato? Risoluzione dei problemi più veloce fuori orario, meno tempi di inattività e maggiore efficienza in tutta l'organizzazione.
Pronto a sperimentare il supporto remoto e la gestione degli endpoint di Splashtop di persona? Provalo oggi con una prova gratuita.