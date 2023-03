5 migliori strumenti software per l'accesso remoto

Splashtop offre diverse soluzioni di accesso remoto, che coprono casi d'uso che includono il lavoro da casa, la gestione IT, l'apprendimento remoto e il supporto dell'help desk.

Non importa perché hai bisogno dell'accesso remoto, Splashtop ti ha coperto. Che tu stia lavorando da casa, gestendo l'IT per la tua organizzazione, cercando nuovi modi di collaborare in classe o fornendo supporto help desk, puoi contare su queste soluzioni affidabili e facili da implementare di Splashtop.

Ecco le 5 migliori soluzioni per l'accesso remoto al computer di Splashtop:

1. Accesso aziendale Splashtop

La soluzione desktop remoto ideale per lavorare da casa e in viaggio, Splashtop Business Access è una risorsa potente per chi lavora in remoto, indipendentemente dal campo.

Ti sentirai come se fossi seduto davanti al tuo computer di lavoro. Con Splashtop Business Access, puoi connetterti in remoto ai tuoi computer Windows, Mac e Linux da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Rimanere connesso a tutte le risorse dell'ufficio, incluse tutte le app e i file sul computer di lavoro, non è mai stato così semplice.

Ideale per professionisti aziendali, team e intere organizzazioni.

2. Splashtop SOS

Splashtop SOS è perfetto per i team IT, di supporto e help desk che devono fornire assistenza remota ai computer, ai tablet e ai dispositivi mobili dei loro utenti. Non è necessaria alcuna installazione preliminare. Con SOS, un tecnico dell'assistenza può semplicemente avviare una sessione di accesso remoto al dispositivo del cliente con un codice di sessione.

3. Supporto remoto Splashtop

Ilsupporto remoto Splashtop è progettato per i provider di servizi gestiti (MSP) che necessitano di un modo potente e flessibile per monitorare, gestire e supportare in remoto i computer e i server dei propri clienti. I tecnici potranno usufruire dell'accesso remoto in qualsiasi momento e non presidiato ai computer gestiti, in modo che possano fornire supporto con facilità.

4. Splashtop per laboratori remoti

Splashtop per laboratori remoti consente a scuole e università di consentire agli studenti di accedere in remoto ai computer dei laboratori scolastici dai propri dispositivi. Ideale per migliorare l'apprendimento remoto e gli ambienti di apprendimento ibrido.

Gli studenti saranno in grado di accedere a tutti i software e i file del computer di laboratorio da qualsiasi dispositivo personale, anche quando si connette da Chromebook!

5. Splashtop On-Prem

Se la tua grande organizzazione ha bisogno di uno strumento di accesso remoto on-premise sicuro, affidabile e facile da scalare, non cercare oltre Splashtop On-Prem. Splashtop On-Prem è la soluzione remota on-premise più conveniente e sicura. Otterrai una soluzione all-in-one per l'accesso e l'assistenza remota che offre ai tuoi utenti le migliori prestazioni e il miglior prezzo.

Bonus: collaborazione educativa con Splashtop Classroom & Mirroring360

Gli educatori hanno bisogno di strumenti che li aiutino a navigare nel mondo digitale e a interagire con gli studenti. Con Mirroring360 by Splashtop, gli istruttori possono condividere lo schermo di Windows, Mac, Chromebook, iPad, iPhone o Android sul computer di classe. Gli insegnanti possono anche trasmettere lo schermo del computer a un massimo di 40 partecipanti.

Splashtop Classroom offre agli insegnanti il controllo remoto completo del proprio PC o Mac in modo da poter mantenere il controllo del computer di classe mentre si muovono in aula. Gli insegnanti possono anche consentire agli studenti di vedere e controllare la lezione dai propri dispositivi.

