I segreti di Splashtop per il successo dell'unicorno

Il CEO di Splashtop Mark Lee parla con Ryan Floyd di Storm Ventures

Storm Ventures ha partecipato a tutti i round di finanziamento di Splashtop, dalla Serie A del 2006 alla Serie D del 2010, e ora all'ultimo finanziamento: 50 milioni di dollari che fanno salire la valutazione di Splashtop oltre il miliardo di dollari.

Per ciascuno di questi eventi di finanziamento Splashtop, l'investitore principale di Storm è stato Ryan Floyd, amministratore delegato cofondatore della società. Storm ha anche investito nella nostra precedente azienda, OSA Technologies, che si trovava in un mercato completamente diverso (firmware integrato per la gestione della piattaforma intelligente [IPMI] firmware per server).

Dato che Ryan è coinvolto da molto tempo in Splashtop, abbiamo voluto conoscere il suo punto di vista su come vede il nostro percorso fino ad ora e su come vede la nostra azienda e il nostro mercato in futuro.

Mark Lee: Ryan, hai investito in molte aziende nel corso degli anni e sei stato uno dei nostri investitori fin dalla nascita di Splashtop. Definiresti Splashtop un investimento tipico di Storm Ventures?

Ryan Floyd: Non sono sicuro che ci sia un investimento davvero tipico. Ma posso dirvi che Splashtop è diverso dalla maggior parte degli altri investimenti in cui sono stato coinvolto.

Innanzitutto, molte volte investiamo in aziende che stanno cercando di aprire un mercato completamente nuovo. Nel caso di Splashtop, invece, si tratta di sconvolgere il mercato consolidato dell'accesso remoto, che al momento è esemplificato dalle reti private virtuali (VPN).

Le VPN hanno fatto il loro tempo, ma sono un approccio ormai superato. Sono goffi, difficili da gestire, costosi e appesantiti da infrastrutture di comando e controllo centralizzate. Non riescono a stare al passo con la trasformazione digitale che le organizzazioni di oggi stanno vivendo.

Fornendo un approccio moderno, basato sul cloud e sicuro all'accesso remoto, Splashtop presenta un'alternativa chiara a una tecnologia e a un mercato che sono molto familiari, ma a cui pochi sono affezionati.

Un altro aspetto che distingue Splashtop è il fatto di essere redditizia da molti anni.

Mark: Giusto, dal 2015.

Ryan: E non solo leggermente redditizio, ma significativamente redditizio. Stai costruendo un bilancio forte, che non è qualcosa di cui la maggior parte degli investitori di rischio sa nulla. E, cosa importante, non hai sacrificato una crescita rapida lungo la strada. Posso dirvi che combinare una crescita elevata con un'alta redditività rende sicuramente Splashtop un valore anomalo, nel miglior modo possibile.

Mark: La nostra recente crescita e la nostra redditività sono state certamente accelerate dalla pandemia COVID-19.

Ryan: Di sicuro, Splashtop ha sperimentato un vero e proprio vento di coda COVID-19. Ma credo che la pandemia abbia illuminato e accelerato qualcosa che stava già accadendo.

Una delle tendenze più forti dell'IT aziendale è quella di semplificare l'accesso degli utenti ai dati di cui hanno bisogno per svolgere il loro lavoro. Le persone vogliono essere indipendenti. Non vogliono dover chiedere permessi, procurarsi attrezzature speciali o fare i salti mortali. Vogliono solo ottenere ciò di cui hanno bisogno per svolgere il loro lavoro, senza barriere o ostacoli. Se fornisci alle persone gli strumenti per svolgere il proprio lavoro in modo più efficiente ed efficace, queste adotteranno in massa tali strumenti.

Per molte aziende e altre grandi organizzazioni, e anche per molte piccole imprese, ci sono voluti i requisiti di lavoro da casa imposti dalla pandemia per scoprire che le persone possono svolgere il lavoro digitale da remoto, spesso in modo altrettanto produttivo che se fossero fisicamente in ufficio.

Mark: Ci piace dire che il genio del lavoro da casa è uscito dalla bottiglia e non c'è modo di farlo rientrare!

Ryan: Esattamente, sì! Questo è un altro aspetto importante della storia di Splashtop: avete affrontato le questioni tecniche dell'accesso remoto con una mentalità fondamentalmente di tipo consumer, cioè rendendolo davvero, davvero facile da usare, oltre che conveniente. Così le persone amano usare Splashtop.

Allo stesso tempo, però, stai risolvendo un problema fondamentale per l'azienda, ovvero un modo migliore per connettere i dipendenti con i dati, il software e le altre risorse digitali di cui hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro nel modo più efficace.

Per le imprese, probabilmente ci sono voluti qualcosa come la pandemia per farle provare questo modo migliore per fare le cose. Ma come tante altre cose con COVID-19, ora che abbiamo visto la luce, sperimentando quel modo migliore per fare l'accesso remoto, chiunque pensi che potremmo tornare ai nostri approcci pre pandemici si prenderebbe in giro da solo.

Mark: Questo ha senso. Abbiamo registrato un aumento delle vendite e un maggiore interesse da parte delle aziende più grandi da quando è stato interrotto il COVID-19.

Ryan: E questo mi ricorda un altro modo in cui Splashtop si distingue. So che tu e gli altri tre fondatori siete troppo umili per dirlo, ma siete incredibilmente tecnici. Non è come se avessi messo insieme delle tecnologie a caso e ci avessi appiccicato sopra un'interfaccia utente, come purtroppo accade a molte aziende di software.

Il team di Splashtop ha davvero costruito, da zero, un sistema che funziona in modo sicuro attraverso sfide tecniche molto difficili.

Come investitore, una delle cose di cui mi entusiasmo è che hai essenzialmente costruito qualcosa di grande che rende difficile agli altri a superare. Significato, sarebbe davvero difficile per qualcuno replicare quello che Splashtop ha costruito. Questo non è vero per molte società sostenute dal venture-backed.

In questo senso, Splashtop è un po' come Zoom. Molti altri strumenti di videoconferenza dispongono di video e voce. Ma parte della magia di Zoom sta nel fatto che dedica molto tempo alla scrittura di codice di basso livello, che si trova nella sua applicazione e viene eseguito sui nostri computer, e che rende le sue prestazioni video molto migliori di quelle dei suoi concorrenti.

Non è che sia impossibile per qualcuno fare quello che ha fatto Splashtop. Ma c'è molta magia tecnica dietro l'approccio all'accesso remoto. Questa profondità tecnologica potrebbe non essere evidente a molte persone che usano e apprezzano il software, ma è proprio questa profondità a renderlo così robusto e a permettergli di funzionare così bene.

Mark: Beh, abbiamo lavorato molto sulla nostra tecnologia e continuiamo a investire per migliorarla sempre di più. Siamo fortunati perché tutti e quattro i fondatori condividono la stessa visione e lo stesso livello di impegno per ciò che stiamo cercando di realizzare.

Ryan: Penso che la vicinanza dei quattro fondatori sia uno dei super poteri di Splashtop! È raro trovare quattro fondatori che sono stati insieme così a lungo — nel tuo caso, fin dai tempi del college al MIT, dove eravate tutti studenti di ingegneria elettrica e informatica — e che operano più come una famiglia.

Mark: Tutti e quattro siamo cresciuti in California da genitori immigrati taiwanesi. Quindi, anche se non ci siamo incontrati prima del MIT, abbiamo iniziato con una cultura e un'educazione comuni. Trattiamo tutti i dipendenti di Splashtop come se fossero parte della nostra famiglia e questo approccio è il motivo principale del successo del team.

Ryan: Questa stretta sintonia, insieme alle competenze tecnologiche del team, è probabilmente responsabile di un'altra cosa che mi colpisce di Splashtop: la vostra grinta e resilienza. Nel corso degli anni, hai affrontato alcune sfide di mercato piuttosto drastiche e hai dovuto riorganizzare completamente l'attività.

La combinazione tra la visione di un percorso diverso e le capacità e l'impegno di impegnarsi con tutto il cuore in quel nuovo percorso è davvero speciale. Mi aiuta a spiegare il successo di Splashtop fino ad oggi e mi dà fiducia, come investitore, che il vostro successo continui.

Mark: Apprezziamo tutti il supporto che tu e Tae Hea (cofondatore di Storm) avete dato al nostro team nel corso degli anni. Ecco a risultati ancora migliori in futuro!