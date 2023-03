Wavelink lance un fonctionnalité de contrôle à distance pour les appareils intelligents en partenariat avec Splashtop

Une nouvelle solution mobile permet d'évaluer et de résoudre les problèmes à distance, ce qui permet aux entreprises qui utilisent Android de maximiser leur productivité

SALT LAKE CITY - 7 Décembre 2016 - Wavelink, un leader de l'industrie qui accélère la productivité mobile, a annoncé aujourd'hui la sortie de Smart Device Remote Control grâce à un nouveau partenariat avec Splashtop Inc. Cette télécommande pour Android étend la gestion robuste de la mobilité de Wavelink sur toutes les plateformes et renforce ses solutions mobiles pour aider les entreprises à maximiser leur temps de disponibilité et leur productivité.

Wavelink offre une puissante gestion de la mobilité d’entreprise qui augmente la productivité de l’entrepôt à la vitrine pour les déploiements mobiles critiques. Alors que le nombre de produits basés sur Android augmente sur le marché et que les entreprises passent à la prochaine génération de technologie, Wavelink a étendu ses capacités de contrôle à distance au-delà des systèmes d’exploitation mobiles de Microsoft à la plate-forme Android OS pour répondre aux besoins des clients. Cette solution accompagne Wavelink Avalanche, qui fournit une gestion complète de la mobilité d’entreprise pour s’assurer que les travailleurs tirent le meilleur parti de la mobilité, et offre les moyens les plus efficaces de mettre à jour les applications mobiles sur les appareils des travailleurs.

« Nous sommes ravis de faire passer les clients à la prochaine génération de plates-formes », a déclaré Alex Evans, chef de produit principal chez Wavelink. « Chaque fois qu’un appareil tombe en panne, cela nécessite de la productivité et, en fin de compte, vos résultats. Vous avez besoin que cet appareil soit à nouveau opérationnel le plus rapidement possible si vous voulez respecter vos engagements clients et les objectifs de votre entreprise. Notre solution Smart Device Remote Control permet d’accélérer la résolution des problèmes, en donnant aux équipes d’assistance un accès aux appareils pour répliquer les problèmes afin qu’elles puissent diagnostiquer et résoudre les problèmes rapidement.

Le contrôle à distance des appareils intelligents aide les clients de Wavelink à éviter les temps d'arrêt prolongés en dépannant directement sur place. Ce temps de réparation immédiat favorise une productivité maximale sur le lieu de travail et garantit qu'aucun temps n'est perdu à envoyer des appareils à réparer alors qu'ils peuvent être diagnostiqués et réparés sur place.

Les capacités de contrôle à distance des appareils intelligents comprennent:

Un déploiement facile. Les entreprises peuvent créer leurs propres paquets de déploiement et envoyer un lien pour l'installation.

Des sessions sécurisées. La nouvelle télécommande permet le cryptage TLS et AES-256 bits et l'enregistrement de tous les événements de la session.

Reportage en direct sur les questions d'expérience. La solution Smart Device Remote Control améliore la visibilité pour voir les paramètres, reproduire les erreurs et corriger les problèmes afin que les entreprises puissent voir directement les problèmes que les utilisateurs signalent.

Diagnostic à distance. IT peut éviter le redoutable "aucun défaut trouvé" en testant les problèmes et en vérifiant les configurations avant d'envoyer un appareil pour des services inutiles.

Transfert de fichiers et corrections. Les entreprises peuvent envoyer des fichiers tels que des fichiers journaux, des mises à jour du système d'exploitation et bien d'autres choses encore vers et depuis l'appareil.

Redémarrage à distance. La force se réinitialise pour s'assurer que les mises à jour sont installées et prêtes à l'emploi.

Qu'il s'agisse de matériel, de logiciel ou de connectivité, les entreprises doivent voir ce qui provoque l'inactivité d'un travailleur. Le contrôle à distance d'un appareil intelligent permet de voir les paramètres, de reproduire les erreurs et de corriger les problèmes. Les entreprises dépendent de ce type de résolution à distance pour assurer un temps de fonctionnement maximal, ce qui est l'un des facteurs clés d'un partenariat avec un fournisseur de premier plan comme Splashtop.

"Nous sommes ravis de travailler avec Wavelink pour fournir ce support de gestion mobile amélioré à la plateforme OS intelligent", a déclaré Mark Lee, PDG et fondateur de Splashtop. "Splashtop offre le meilleur du contrôle à distance, et ce partenariat tire parti de l'une des plus puissantes capacités d'entreprise de Splashtop. Les outils de solution mobile intégrés de Wavelink et de Splashtop permettent à l'équipe de support IT d'évaluer et de résoudre rapidement les problèmes, afin que les employés puissent se consacrer à nouveau aux tâches qui font tourner l'entreprise et qui sont bénéfiques pour les résultats".

Conçu pour les derniers déploiements mobiles, Le contrôle à distance des appareils intelligents étendra les capacités de contrôle à distance existantes à la version 4.4 KitKat d'Android et aux versions plus récentes et prendra en charge des plates-formes telles que Honeywell, Panasonic et Zebra, entre autres.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site http://www.wavelink.com/.