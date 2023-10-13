Splashtop et Canopy s'associent pour apporter une gestion à distance améliorée pour les appareils IoT.

Splashtop et Canopy s’associent pour offrir une gestion à distance améliorée pour les appareils IoT
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Pour répondre à la demande croissante en matière de gestion rationalisée des appareils IoT, un partenariat réunit l’accès à distance et la téléassistance sécurisés de Splashtop avec la plateforme de surveillance et de gestion à distance (RMM) de premier plan de Canopy.
CUPERTINO, Californie, 17 octobre 2023 - Splashtop, leader des solutions sécurisées d’accès à distance, et Canopy, plateforme RMM de premier plan pour les déploiements matériels complexes, ont dévoilé aujourd’hui leur partenariat stratégique visant à renforcer et à rationaliser la gestion à distance des appareils IoT. Cette intégration permet d’obtenir une solution complète qui répond à la demande croissante en matière de télégestion spécialisée dans le secteur de l’IoT, dans lequel les fournisseurs proposent des appareils uniques et souvent personnalisés, allant des bornes et des systèmes de point de vente aux affichages dynamiques en passant par les appareils photos.
Le marché mondial des services managés IoT, en pleine expansion, devrait atteindre 135 milliards de dollars d’ici 2027, ce qui en ferait le segment à la croissance la plus rapide au sein des services managés. Alors que les entreprises continuent de développer et de déployer des solutions matérielles uniques, le partenariat entre Canopy et Splashtop offre l’une des solutions d'accès à distance les plus complètes pour les appareils IoT, couvrant tous les besoins, du support à distance et du dépannage à la gestion complète des appareils.
« Nous assistons à une recrudescence des applications IoT, ce qui rend crucial pour les entreprises de disposer d’un accès à distance afin de diagnostiquer et de résoudre rapidement les problèmes techniques, minimisant ainsi les temps d’arrêt et l’impact sur les activités », a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. « En nous associant à Canopy, nous renforçons notre gamme d’offres pour répondre et dépasser les demandes en constante évolution de ce secteur dynamique. »
L’intégration de Splashtop à la plateforme de Canopy apporte des fonctions de contrôle à distance très performantes qui permettent aux utilisateurs d’accéder rapidement à distance aux appareils IoT, de les dépanner et de résoudre les problèmes, ce qui est crucial compte tenu de l’impact des temps d’arrêt des appareils dans les cas d’utilisation IoT. La synergie entre Splashtop et Canopy garantit aux clients un accès fluide, rapide et sécurisé aux appareils sans surveillance pour un dépannage à distance efficace.
« Ce partenariat avec Splashtop change la donne pour Canopy », a déclaré Steve Latham, PDG de l’entreprise. « En regroupant nos produits en une seule offre, nous apportons à ce secteur une solution tout-en-un dont les clients avaient besoin. Le leadership de Splashtop en matière de sécurité et sa compatibilité avec de multiples écosystèmes d’appareils vient compléter notre action, et nous avons hâte de développer notre collaboration. »
Canopy et Splashtop ont déjà lancé un programme pilote impliquant une étroite collaboration avec un groupe de clients sélectionnés qui ont déjà rapporté des avantages significatifs, notamment une efficacité et une sécurité accrues.
« La solution de gestion tout-en-un qu’offre Canopy avec Splashtop est inestimable », a déclaré Drew Jackson, responsable de l’ingénierie chez Telad, un participant au programme pilote. « Auparavant, nous nous débattions avec des applications de bureau à distance externes coûteuses et des vulnérabilités potentielles en matière de sécurité. Splashtop fonctionne sur la même connexion chiffrée utilisant SSL qui ne nécessite pas l’ouverture de ports supplémentaires, ce qui en fait le complément parfait de la plateforme de gestion Canopy. »
Ce ressenti trouve un écho dans l’ensemble du secteur de l’IoT, renforçant la valeur de cette offre conjointe, notamment :
Expansion stratégique pour Splashtop : renforce la présence de Splashtop dans le domaine de l’IoT, en ciblant spécifiquement des secteurs clés tels que la fabrication, les médias et la télésurveillance.
Amélioration de l’efficacité et des fonctionnalités de Canopy : réduit les dépendances à l’égard d’outils tiers et ajoute des fonctionnalités améliorées telles que le transfert de fichiers, l’enregistrement des sessions et le contrôle des autorisations des utilisateurs pour les sessions à distance.
Intégration parfaite : les clients profitent d’une solution de gestion tout-en-un permettant de lancer des sessions d’accès à distance en un seul clic, soit trois fois plus rapidement que par la gestion d’applications externes et d’informations d’identification des appareils.
Sécurité renforcée : s’appuyant sur les protocoles de sécurité robustes de Splashtop, l’intégration offre un accès sécurisé, un élément essentiel pour les grands déploiements d’appareils sans surveillance.
Une focalisation sur l’IoT à la pointe du secteur : L’intégration de la technologie d’accès et d’assistance à distance de Splashtop à la plateforme RMM spécialisée de Canopy apporte une solution unique au secteur en pleine croissance de l’IoT, qui permet une gestion à distance performante des appareils sur le terrain.
Disponibilité
Les fonctions d’accès à distance et de téléassistance de Splashtop sont désormais disponibles avec tous les forfaits Canopy, y compris Starter, Advanced et Premier.
À propos de Splashtop
Splashtop est un leader dans les solutions qui simplifient le monde du télétravail. Ses produits pour le travail hybride et le télétravail au sein des équipes informatiques et des MSP offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie brevetée haute performance de Splashtop est capable est capable de fournir une qualité 4K HD, de prendre en charge plusieurs moniteurs et d’atteindre 60 images par seconde avec une latence ultra-faible. Splashtop est livré avec des fonctions de sécurité et de conformité avancées, une compatibilité étendue avec les appareils et un service client réactif. Plus de 30 millions d’utilisateurs et 250 000 entreprises, dont 85 % des sociétés du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Visitez www.splashtop.com
À propos de Canopy
Canopy est une plateforme logicielle de surveillance et de gestion à distance (RMM) visant à réduire les temps d’arrêt des déploiements d’équipements complexes, tels que les bornes interactives, les systèmes de point de vente et les affichages dynamiques. Avec plus d’un million d’appareils gérés par la plateforme dans le monde entier, Canopy fournit ses services à des clients du classement Fortune 100 dans divers secteurs, notamment le retail, la restauration, la sécurité, la fabrication et les services publics. Visitez le site www.goCanopy.com.