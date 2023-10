Splashtop et Canopy s'associent pour apporter une gestion à distance améliorée pour les appareils IoT.

Pour répondre à la demande croissante de gestion rationalisée des appareils IoT, le partenariat joint l'accès à distance sécurisé et l'assistance de Splashtop à la première plateforme de surveillance et de gestion à distance (RMM) de Canopy.

CUPERTINO, Californie, 17 octobre 2023 -Splashtop, leader des solutions sécurisées d'Accès à distance, et Canopy, plateforme RMM de premier plan pour les déploiements matériels complexes, ont dévoilé aujourd'hui leur partenariat stratégique visant à renforcer et à rationaliser la gestion à distance des appareils IoT. Cette intégration introduit une solution complète pour répondre à la demande croissante de télégestion spécialisée dans le secteur de l'IoT, où les fournisseurs proposent des dispositifs matériels uniques et souvent personnalisés, allant des kiosques et des systèmes de point de vente à l'affichage numérique et aux caméras.

Le marché mondial des services gérés IoT, en pleine expansion, devrait atteindre 135 milliards de dollars d'ici 2027, ce qui le positionne comme le segment à la croissance la plus rapide au sein des services gérés. Alors que les entreprises continuent de développer et de déployer des solutions matérielles uniques, le partenariat entre Canopy et Splashtop apporte une solution opportune pour répondre au besoin croissant d'Accès à distance, d'assistance et de gestion complète des appareils IoT.

"Nous assistons à une recrudescence des applications IoT, ce qui rend crucial pour les entreprises de posséder Accès à distance comme moyen de diagnostiquer et de résoudre rapidement les problèmes technologiques, minimisant ainsi les temps d'arrêt des appareils et l'impact sur l'activité," a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "En nous associant à Canopy, nous améliorons notre gamme d'offres pour répondre et dépasser les demandes en constante évolution de ce secteur dynamique."

L'intégration de Splashtop dans la plateforme Canopy introduit un contrôle à distance haute performance,

prendre en main des fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de Canopy de se connecter rapidement à distance aux appareils IoT, de dépanner et de résoudre les problèmes, ce qui est crucial compte tenu de l'impact des temps d'arrêt des appareils dans les cas d'utilisation de l'IoT. La synergie entre Splashtop et Canopy permet aux clients de bénéficier d'un accès transparent, rapide et sécurisé aux appareils sans surveillance pour un dépannage à distance efficace.

"Ce partenariat avec Splashtop change la donne pour Canopy," a déclaré Steve Latham, PDG de Canopy. "En intégrant nos produits dans une offre unique, nous apportons à cet espace une solution tout-en-un dont les clients avaient besoin. Le leadership de Splashtop en matière de sécurité et son soutien aux divers écosystèmes d'appareils complètent notre mission et nous sommes impatients de grandir ensemble."

Canopy et Splashtop se sont précédemment lancés dans un programme pilote impliquant une étroite collaboration avec un groupe sélectionné de clients qui ont déjà fait état d'avantages significatifs, notamment une efficacité et une sécurité accrues.

"La solution de gestion tout-en-un que Canopy avec Splashtop fournit est inestimable," a déclaré Drew Jackson, responsable de l'ingénierie chez Telad, un participant au programme pilote. "Auparavant, nous étions confrontés à des applications externes de bureau à distance coûteuses et à des vulnérabilités potentielles en matière de sécurité. Splashtop fonctionne sur le

même connexion cryptée à l'aide de SSL qui ne nécessite pas l'ouverture de ports supplémentaires, ce qui en fait le complément idéal de la plateforme de gestion Canopy."

Ce sentiment se retrouve dans l'ensemble du secteur IoT, ce qui renforce la valeur de cette offre conjointe, y compris :

Expansion stratégique pour Splashtop : Splashtop renforce son empreinte dans le secteurIoT , en ciblant spécifiquement des industries clés telles que la fabrication, les médias et la surveillance de la sécurité.

Amélioration de l'efficacité et de l'ensemble des fonctionnalités de Canopy : Réduit les dépendances aux outils tiers et ajoute des fonctionnalités améliorées telles que les transferts de fichiers, la journalisation des sessions et les contrôles des autorisations des utilisateurs pour les sessions à distance.

Intégration transparente : Les clients bénéficient de cette solution de gestion à distance tout-en-un qui lance les sessions Accès à distance en un seul clic, trois fois plus rapidement que la gestion des apps externes et des identifiants des appareils.

Sécurité renforcée : S'appuyant sur les protocoles de sécurité robustes de Splashtop, l'intégration offre un accès sécurisé, un élément essentiel pour les grands déploiements d'appareils sans surveillance.

Focus IoT à la pointe de l'industrie : L'intégration de la technologie Accès à distance et support de Splashtop à la plateforme RMM spécialisée de Canopy apporte une solution unique au secteur croissant de l'IdO qui permet une gestion à distance puissante des appareils sur le terrain.

Disponibilité

Splashtop Accès à distance et les fonctions de soutien sont maintenant disponibles dans tous les plans de licence Canopy, y compris Starter, Advanced et Premier.

À propos de Splashtop

Splashtop est un chef de file dans les solutions qui simplifient le monde du travail partout. Ses solutions pour Travail hybride et TI / MSP Téléassistance offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie brevetée et très performante de Splashtop est capable d'atteindre la qualité 4K HD, la prise en charge de plusieurs moniteurs et 60fps avec une latence ultra-faible. Splashtop est doté de fonctions de sécurité avancées, d'une large prise en charge des appareils et d'un service clientèle réactif. Plus de 30 millions d'utilisateurs, 250k entreprises, dont celles de 85% des entreprises du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Visite le site www.Splashtop.com.

À propos de Canopy

Canopy est une plateforme logicielle de surveillance et de gestion à distance (RMM) axée sur la réduction des temps d'arrêt pour les déploiements de matériel complexe, tels que les kiosques, les systèmes de point de vente et l'affichage numérique. Avec plus d'un million d'appareils dans le monde gérés par la plateforme, Canopy sert des clients de Fortune 100 dans divers secteurs, notamment la vente au détail, la restauration, la sécurité, la fabrication et les services publics. Visite le site www.goCanopy.com.