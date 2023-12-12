Remote Access
Pour que les utilisateurs individuels et les petites équipes puissent accéder à leur ordinateur professionnel depuis n'importe quel appareil, n'importe où.
Remote Support
Pour que les techniciens puissent assurer la téléassistance de n’importe quel appareil. La gestion des correctifs en temps réel est disponible en option. Possibilité de déploiement sur site.
Enterprise
Pour un accès à distance et une téléassistance de qualité professionnelle avec SSO et gestion avancée. Option sur site disponible
Autonomous Endpoint Management
Pour les techniciens informatiques, afin de surveiller, gérer et sécuriser à distance les appareils grâce à des correctifs en temps réel, des automatisations, une visibilité et un contrôle complets.
Agentic Packr pour Intune et SCCM
Pour permettre aux utilisateurs d’Intune d’automatiser l’empaquetage, la validation et le déploiement des applications.
Antivirus
Détection et réponse sur les terminaux
Accès et contrôle Wi-Fi Foxpass
Espace de travail sécurisé Zero Trust