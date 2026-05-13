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Nombre de points finauxPrix - Facturation mensuelle
Jusqu'à 100155 $ US forfait par mois
101-2501,55 $ US par point d'extrémité par mois
251-5001,43 $ US par point d'extrémité par mois
501-10001,31 $ US par point d'extrémité par mois
Plus de 10001,19 $ US par point d'extrémité par mois
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En savoir plus

FAQ

Comment est tarifé Splashtop AEM ?
Y a-t-il un nombre minimum de points d'accès ?
Combien de techniciens sont inclus avec AEM ?
Qu'est-ce qui est inclus dans l'essai gratuit d'AEM ?
Est-ce que Splashtop AEM inclut des capacités d'accès à distance et de téléassistance ?
Quels types de tâches les équipes TI peuvent-elles automatiser avec Splashtop AEM ?
Est-ce que Splashtop AEM fonctionne avec Microsoft Intune ?
Que faire si mon organisation a besoin de contrôles d'accès et de sécurité avancés ?
Splashtop AEM prend-il en charge les solutions de sécurité des points d'extrémité ?