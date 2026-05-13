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|Nombre de points finaux
|Prix - Facturation mensuelle
|Jusqu'à 100
|155 $ US forfait par mois
|101-250
|1,55 $ US par point d'extrémité par mois
|251-500
|1,43 $ US par point d'extrémité par mois
|501-1000
|1,31 $ US par point d'extrémité par mois
|Plus de 1000
|1,19 $ US par point d'extrémité par mois