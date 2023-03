Splashtop Personal

Accédez à toutes les applications, fichiers, vidéos et musiques de votre ordinateur. Visualisez et modifiez les fichiers Microsoft Office et PDF. Naviguer sur le web en utilisant Chrome, IE et Firefox avec un support complet de Flash et Java. Jouer à des jeux PC et Mac gourmands en graphiques. Profitez de toute votre bibliothèque de vidéos et de musique. Et bien plus encore !